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"Окопна війна": "Коли я йшов на війну, родичі підтримали мене. Однак багато знайомих пішли воювати на боці російських окупантів" - Тимур, боєць ЗСУ. ВIДЕО

Воїн з позивним Монгол народився і виріс у Луганській області. Як тільки російські найманці окупували його місто, Тимур пішов воювати проти кремлівського агресора.

Про це в рубриці "Окопна війна" пише журналіст Михайло Ухман, інформує Цензор.НЕТ.

"Не знаю чому, але досі з приємним щемом беру інтерв'ю у тих воїнів, які родом з Донецької чи Луганської області.

Особливо приємно розмовляти з тими, хто воює з 2014 року, коли можливість загинути дорівнює 100% зі ста можливих.

Тимур, саме один з них. Щойно російські найманці разом із сепаратистами захопили його Лисичанськ, Тимур взяв до рук зброю і пішов воювати проти них", - ідеться в повідомленні.

Сім'я підтримала Тимура, але багато його знайомих зрадили Україну і пішли "служити" московським окупантам.

Також дивіться: "Я вижив під Луганськом, вижив під Донецьком. Я навчився жити після війни у ​​Львові" - Павло, колишній боєць 24 Королівської бригади ЗСУ. ВIДЕО

Автор: 

Ухман Михайло (237)


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Топ коментарі
+27
Дай Бог здоровья и удачи Воину.
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25.10.2021 14:40 Відповісти
+11
Дякуємо. Бережіть себе
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25.10.2021 15:27 Відповісти
+9
Таких потрібно було вибирати, ці вже ніколи не зрадять і не будуть дивитися ворогу в очі, вони від війни не стомилися, але чомусь нарід 73% вибрав відкосників від повісток і які ніколи не служили в армії, а грубували і продовжують грабувати Україну, жирують і розважаються за рахунок України.
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25.10.2021 15:16 Відповісти
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Дай Бог здоровья и удачи Воину.
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25.10.2021 14:40 Відповісти
сначала твои бабушки и дедушки сражались плечом к плечу с нацистами (пока немецкими ) и делили оккупированные территории, потом что-то пошло не так и они поссорились..., а их драку за передел мира почему-то стали называть великой отечественной войной...
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25.10.2021 15:10 Відповісти
это вы рашаговносми пересмотрели? или это все же вас так ущемили в правах?
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25.10.2021 15:01 Відповісти
Таких потрібно було вибирати, ці вже ніколи не зрадять і не будуть дивитися ворогу в очі, вони від війни не стомилися, але чомусь нарід 73% вибрав відкосників від повісток і які ніколи не служили в армії, а грубували і продовжують грабувати Україну, жирують і розважаються за рахунок України.
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25.10.2021 15:16 Відповісти
На привеликий жаль, разом з Кивою УБД отримали дуже багато таких самих, як і Ківі. Тож, рано розповсюджувати позитивний образ на всіх.
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26.10.2021 10:07 Відповісти
Дякуємо. Бережіть себе
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25.10.2021 15:27 Відповісти
Тимур воюет за Украину, а хохлы ****.е за москалей, твари конченные.
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25.10.2021 15:31 Відповісти
Интервью с бойцами также снимайте на видио. Не всегда есть время читать. А ось подивитись залюбки. Здоровья нашим защитникам.
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25.10.2021 15:33 Відповісти
В мене є подібна історія. Село в якому я виріс зараз знаходиться під окупацією, і там була сімейка яка жила від мене неподалік. Ватні на всю голову, під час так званого рехвєрєндума вони хвалилися як вони усією сім'єю ходили на той шабаш. Ну думаю кончені люди, кончені їх діти. Але, в них був зять, простий водій вантажівки, який після початку війни послав свою довбануту жінку з тещею та тестем і пішов спочатку в Айдар, а потім на контракт.
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25.10.2021 18:06 Відповісти
Слава Героям!
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25.10.2021 22:33 Відповісти
 
 