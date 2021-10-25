"Окопна війна": "Коли я йшов на війну, родичі підтримали мене. Однак багато знайомих пішли воювати на боці російських окупантів" - Тимур, боєць ЗСУ. ВIДЕО
Воїн з позивним Монгол народився і виріс у Луганській області. Як тільки російські найманці окупували його місто, Тимур пішов воювати проти кремлівського агресора.
Про це в рубриці "Окопна війна" пише журналіст Михайло Ухман, інформує Цензор.НЕТ.
"Не знаю чому, але досі з приємним щемом беру інтерв'ю у тих воїнів, які родом з Донецької чи Луганської області.
Особливо приємно розмовляти з тими, хто воює з 2014 року, коли можливість загинути дорівнює 100% зі ста можливих.
Тимур, саме один з них. Щойно російські найманці разом із сепаратистами захопили його Лисичанськ, Тимур взяв до рук зброю і пішов воювати проти них", - ідеться в повідомленні.
Сім'я підтримала Тимура, але багато його знайомих зрадили Україну і пішли "служити" московським окупантам.
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