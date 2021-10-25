Для стимулювання до вакцинації проти COVID-19 "червону" зону карантину не запроваджуватимуть, - головний санлікар Кузін. ВIДЕО

Головний санітарний лікар Ігор Кузін розповів, чи можуть запровадити "червону" зону по всій Україні для стимулювання вакцинації. Це залежить від COVID-показників в областях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

За словами Кузіна, впровадження "червоної" зони регулюється виключно постановою 1236.

"Червона" зона застосовується лише за епідемічними показниками. Для стимулювання людей вакцинуватися "червону" зону не впроваджуватимуть. Таке питання не розглядатиметься", - заявив головний санлікар.

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