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Для стимулювання до вакцинації проти COVID-19 "червону" зону карантину не запроваджуватимуть, - головний санлікар Кузін. ВIДЕО

Головний санітарний лікар Ігор Кузін розповів, чи можуть запровадити "червону" зону по всій Україні для стимулювання вакцинації. Це залежить від COVID-показників в областях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

За словами Кузіна, впровадження "червоної" зони регулюється виключно постановою 1236.

"Червона" зона застосовується лише за епідемічними показниками. Для стимулювання людей вакцинуватися "червону" зону не впроваджуватимуть. Таке питання не розглядатиметься", - заявив головний санлікар.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зараз в Україні 1,5 млн доз COVID-вакцини Pfizer, до кінця року прибудуть ще 13,5 млн, - Кузін

Автор: 

вакцина (4419) Ігор Кузін (315) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+12
наскільки я пам.ятаю з початку цієї пандеміїї, локдауни та карантини робили ,щоб вірус подолати і він би пройшов. Це таке нам впарювали. Потім казали буде вакцина і перестануть хворіти.
На зараз видно, що локдауни не допомогли і вакцина теж. Та і за 1.5 роки вже все населення перехворіло. Ми ж не всі ходимо на аналізи на антитіла.
Кого вони вакцинують? перехворівших
які хворіють знов
брехня все це
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25.10.2021 15:16 Відповісти
+9
И соглашусь и нет. С одной стороны Вы безусловно правы - именно власть за все перечисленное Вами и отвечает. С другой стороны есть высокая степень недоверия населения к самим вакцинам. Причем не беспочвенная.
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25.10.2021 15:46 Відповісти
+7
ну я не вакцинуюсь і не хочу. За цю пандемію не хворіла.
а ви скільки раз вже короною перехворіли?
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25.10.2021 15:20 Відповісти
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Естественно. За красную зону нужно платить, а власть это делать не собирается от слова совсем.
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25.10.2021 15:04 Відповісти
Ага , а платать ПП, в яких працюють неоформлені працівники, і які нічого від тих 8000 грн не отримують. А просто сидять вдома
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25.10.2021 15:13 Відповісти
Кроме ПП нужно еще платить медикам и помощь местным советам. согласно закона о ЧС Так медикам ковидные сейчас никто не платит и не собираются, хотя о таком решении Зеля громогласно прокукарекал.
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25.10.2021 15:22 Відповісти
зеленський переживає за рейтинги
Більшість зебілів переконані антивакцинатори, тому Зе і видаляє зі своїх сторінок відосики із закликами щепитись вакциною.
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25.10.2021 15:14 Відповісти
ви якісь чокнути
при чому тут зеленський
а якби порошенко то всі би вакцинувались? не всі ж такі тупорилі без своєї голови
почитай про віруси та вакцини- може тобі щось дійде
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25.10.2021 15:21 Відповісти
Причем? Вакцинация в Украине началась почти на полгода позже всех стран Европы. И за организацию вакцинации, а также за разъяснительную работу и т.д отвечает именно власть.
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25.10.2021 15:25 Відповісти
И соглашусь и нет. С одной стороны Вы безусловно правы - именно власть за все перечисленное Вами и отвечает. С другой стороны есть высокая степень недоверия населения к самим вакцинам. Причем не беспочвенная.
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25.10.2021 15:46 Відповісти
Повторюсь. Я, когда вакцинировался и сам и со своими близкими, обратил внимание что в центре вакцинации при опорной клинике нет плакатов с информацией о типах вакцин и их особенностями для хроников, аллергиков и т.д. Вообще ни одного плаката. Люди расспрашивали друг друга в очередях чем вакцинироваться, кто где что-то слышал или читал. И это были не антиваксеры, а люди пришедшие на прививку. А по зомбоящику вы много видели просветительных роликов? То-то и оно.
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25.10.2021 16:18 Відповісти
Аж ни одного ролика с особенностями прививок не видел. Видел только оголтелые типа "вакцинируйся иначе умрешь", "будь ответственен - вакцинируйся". Ну да не только нет информации корректной по особенности вакцин. Нет даже информации официальной по противопоказаниям. До сих пор покуда только обещают перечень опубликовать.
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25.10.2021 16:44 Відповісти
Більшість зебілів переконані вакцинатори
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25.10.2021 16:04 Відповісти
Дайте уже антиваксерам умереть спокойно
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25.10.2021 15:07 Відповісти
Правильно! зачем антиваксов-совкодрочеров еще и стимулировать?Проведите для них какой нибудь хэлоувин, концерт моргенштыря, или прочей попсовой блевотины
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25.10.2021 15:10 Відповісти
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25.10.2021 15:13 Відповісти
У идиотов обычно хорошей иммунитет. Так что вряд-ли это решит хоть одну проблему, но создаст много новых.
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25.10.2021 15:14 Відповісти
для чого вся ця брехня. в нас черги ще з початку літа, в місті біля 270 000 населення.
Невже за 6 місяців не набере наше населення? для їхніх 80% вакцинованих
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25.10.2021 15:19 Відповісти
Думаю, що ні. Відсотків 30. Більше навряд чи зможуть.
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25.10.2021 15:47 Відповісти
У ідіотів якраз поганий імунітет через йододефіцит.
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25.10.2021 15:50 Відповісти
Ответье на вопрос... почему за ТРИ года они все же не умерли ?
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25.10.2021 16:06 Відповісти
Бо не читали відповідні коменти на Цензорі, то й не в курсі Сидять як село неасфальтоване, не вакцинуються і всю "пандемію" прогавлять. Все не як у людей)
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25.10.2021 19:57 Відповісти
Так уж и не умерли? Не все, конечно, но всё же.
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25.10.2021 20:53 Відповісти
ты случайно не с другой планеты !? Не знаешь значение слова - "ВЫМЕРЛИ" !?
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25.10.2021 21:22 Відповісти
Шота ты с головой не дружишь. Ты сначала для себя определи значение этого слова и перечитай свой верхний пост
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25.10.2021 23:54 Відповісти
Очень интересненько получается. Антиваксер не хочет вакцинироваться, ну и чорт с ним, но вот он заболевает, его везут в больничку, лечат, кислород и т.д., и всё за наш счёт,. Тогда и койкоместо не хер занимать в больнице и деньги на него не хер с таблетками тратить если он антиваксер. Заболел - взял белую простынь и своим ходом на кладбище.
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25.10.2021 20:15 Відповісти
Всё, что вы говорите - это НЕ спокойно. Я предлагаю спокойно - вообще его не трогать и не возить.
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25.10.2021 20:40 Відповісти
Ну, тоже верно. ПОтом мортусы вынесут. В мешке. НО воду надо отключать и блокировать водоотвод. Дабы зараза не распространялась. И двери заварить, окна так же листовым железом.
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25.10.2021 21:12 Відповісти
Количество вакцинированных в украине около 16%, ты уверен, что это за их счет лечение идет?
Учитывая то, что вакцинация бесплатно, и в первую очередь укололись халявщики, которые и так налоги не платят
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26.10.2021 07:45 Відповісти
Уверен. Лечение антиваксеров-полудурков идёт за счёт бюджета в который я вношу свои деньги путём перечисления налогов.
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26.10.2021 19:53 Відповісти
с твоих налогов даже тебе на прививку не хватит
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26.10.2021 22:48 Відповісти
А вы в курсе моих отчислений?
С каких это пор стали парашники интересоваться моими отчислениями в бюджет?
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27.10.2021 10:40 Відповісти
Повний колапс с пандемією, вже майже по 30 000 хворих за день, Україна - ЄДИНА невакцинована чорна діра Европи.

Про індустрію підробних сертифікатів в Україні пишуть New York Times. А Володька ЗелЬОнський роздає інтерв'ю де тішиться що "пан Порошенко" нічого на нього не накопав.🙁
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25.10.2021 15:08 Відповісти
Болгария, Румыния - не считаются?
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25.10.2021 15:12 Відповісти
Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19

25 жовтня 2021

За добу 24 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 14 634 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 999, медпрацівників - 173).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 15 955 360 щеплень.
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25.10.2021 15:12 Відповісти
не волнуйся, через пол года все антитела протухнут, и все опять выравняются, опять надо будет всех колоть
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25.10.2021 15:40 Відповісти
Конечно надо будет ,иначе вирус выдохнется " ДНК вакцины - встраивание генов микроорганизмов в геном человека, в случае успеха клітки организма начинают синтезировать этот чужеродный белок ...." Инфекционные болезни и эпидемиология 2007г. Таки уколотые являются ходячими фабриками по выработке вируса и именно поэтому в нормальных странах которые это уже проходили в 2003- 2005 годах их держат отдельно от остальных
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25.10.2021 16:17 Відповісти
Кузя, твои дебильные фразы звучат как угрозы. Типа "нет у нас бабла на вас, граждане, оно нам самим нужнее."
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25.10.2021 15:08 Відповісти
По другому уже никак. Угрозы, запугивание, принуждение - только так.
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25.10.2021 15:13 Відповісти
"Для стимуляции людей вакцинироваться "красная" зона не будет внедряться."
Для ваших высоких прыжков на минном поле мы не будем его разминировать.
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25.10.2021 15:16 Відповісти
Воно ще довбонуте, де таких зелена влада набирає? Навіщо, взагалі, тоді був потрібен поділ на зони ? Так і по всій країні - є закони, але не працюють, є правила, які ніхто не дотримується, є суди, в яких нема справедловості, є "конституція", яка як продажна дівка тощо. Тому я сижу і думаю, що я ще тут роблю, перспективи ніякої....
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25.10.2021 15:10 Відповісти
Результат роботи «чемпіонів боротьби з ковідом»
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25.10.2021 15:15 Відповісти
невже неясно, що перевіряють просто чимось хворих людей. Різні види грипу, застуди, пневмонії. І так по колу.
Кожна пише про свої соплі вже набридло читати як вони Чуть не умерли
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25.10.2021 15:17 Відповісти
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25.10.2021 15:26 Відповісти
эх.. а ввели бы пол года назад визы с мухосранской россией и маразматичной Беларусией - было бы как и у других - лишь небольшие всплески антиковаксеров-суицидальников
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25.10.2021 15:18 Відповісти
ну я не вакцинуюсь і не хочу. За цю пандемію не хворіла.
а ви скільки раз вже короною перехворіли?
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25.10.2021 15:20 Відповісти
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25.10.2021 15:27 Відповісти
наскільки я пам.ятаю з початку цієї пандеміїї, локдауни та карантини робили ,щоб вірус подолати і він би пройшов. Це таке нам впарювали. Потім казали буде вакцина і перестануть хворіти.
На зараз видно, що локдауни не допомогли і вакцина теж. Та і за 1.5 роки вже все населення перехворіло. Ми ж не всі ходимо на аналізи на антитіла.
Кого вони вакцинують? перехворівших
які хворіють знов
брехня все це
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25.10.2021 15:16 Відповісти
перехворів один раз у листопаді минулого року та у березні цього. Що сказати - з того, що я відчув на собі - скажу - вакцина це найменше зло з того, що є.... Коли серце парацює з диким перевантаженням від крові, яка стала раптово як кисіль, а пройти 100 метрів проблема - оце біда
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25.10.2021 15:22 Відповісти
"вакцина це найменше зло " - это еще НЕ ИЗВЕСТНО... Так как ни производитель не знает какой результат будут от этих препаратов, ни контролирующие органы... Опыты еще продолжаются...
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25.10.2021 16:03 Відповісти
також не рекомендую пити кроверозріджуючі препарати без необхідності, для профілактики та ін. Бо є наглядний приклад того, що буває - відкриття шлункової виразки, дика кровотечя, переливання крові, занесення Гепатиту з кров`ю, проблеми з печінкою та нирками... і все це за пів року....
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25.10.2021 15:27 Відповісти
Водичку, компотик, чайок і не треба ніяких кроворозріджуючих. У мене на робочому столі стоїть 2-3 різних напої, щоб весь час було бажання попити.
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25.10.2021 20:01 Відповісти
Поправлю...

Не 1,5 лет... а уже ТРЕТИЙ год - ковид-19 потому и называется, что он с 2019 года !
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25.10.2021 16:01 Відповісти
Наперсточники. Кручу-верчу запутать хочу. Крутят, как хотят.
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25.10.2021 15:17 Відповісти
Постанова
2-2. З 17 червня 2021 р. на території України встановлюється "зелений" рівень епідемічної небезпеки, відповідно до якого забороняється:
u2-2:nz_1" id="n481" name="n481">1) перебування в громадських будинках і спорудах, громадському транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно;
u2-2:nz_1" id="n482" name="n482">2) перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство чи її спеціальний статус, без посвідчення про взяття на облік бездомної особи, довідки про звернення за захистом в Україні;

3) самовільно залишати місця самоізоляції, обсервації;

7) проведення масових (культурних, спортивних, розважальних, соціальних, релігійних, рекламних, наукових, освітніх, професійних тематичних та інших) заходів (у тому числі в розважальних закладах (нічних клубах) і закладах громадського харчування) без одягнутих усіма учасниками та організаторами заходу засобів індивідуального захисту, зокрема захисних масок або респіраторів, які закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно.
Обмеження, передбачені цим підпунктом, не застосовуються за умови наявності в усіх учасників та організаторів заходу документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації, міжнародного, внутрішнього COVID-сертифіката України.
11) розміщення відвідувачів у закладах громадського харчування на відстані меншій, ніж 1,5 метри за сусідніми столиками та більш як чотири особи за одним столом (без урахування дітей віком до 18 років), за умови, що відвідувачі заходять до закладу і пересуваються по ньому з вдягненими засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовленими самостійно (крім часу сидіння за столом для приймання їжі та/або напоїв); Аха-ха
Там еще больше! https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1236-2020-%D0%BF#Text
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25.10.2021 15:28 Відповісти
БЕСПЛАТНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ - СУПЕР! Я ХОЧУ БЕСПЛАТНІЙ АНАЛИЗ НА АНТИТЕЛА... СДЕЛАЮТ БЕСПЛАТНО - Я БУДУ ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ
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25.10.2021 15:28 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/27455429.html Шах і мат, вакцинатори!

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25.10.2021 15:39 Відповісти
Картинка показательна - агенты влияния и рупоры россии сделали свое дело - Украина превращается в вымираты россии, хотя, конечно и есть надежда что уйдут методом самовыпиливания самые упоротые рашапитеки
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25.10.2021 15:47 Відповісти
Картинка 1000% создана не из Западных источников !? Так как Россия НИКАК не могла попасть в ЗАПАДНУЮ аналитику, так как по ЗАПАДНЫМ Россия НЕ "ВАКЦИНИРОВАЛАСЬ" признанными на западе препаратами ! Другими словами, будь картинка на основе ЗАПАДНЫХ % "вакцинирования" на россии стремился бы к НУЛЮ ! Тоже касаться тех стран, которые имеют % уколами кацапсим шмурдяком !
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25.10.2021 16:34 Відповісти
Кроме аналитики эта пикча имеет еще показательное продолжение - не поленитесь нажать "показать весь комментарий"
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25.10.2021 17:20 Відповісти
Логика идиота...
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25.10.2021 17:59 Відповісти
А на яку кількість населення України робився разрахунок
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25.10.2021 18:12 Відповісти
Друзі, слідкуйте за зволоженням своїх помешкань. Помітила що до отплювального сезону у кімнаті була вологість 45-50%. З допомогою зволожувача повітря за годину вдавалось розігнати до 55-60% (комфортна для мене вологість).
Сьогодні зволожувач вся ніч і весь день працює на максимумі, а вологість не піднімалась вище 53%. Тримається на 48%.

У сезон короновірусу, грипу і ГРВІ ваша слизова ваш найкращий друг!
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25.10.2021 20:10 Відповісти
Друзі, найближчим часом різномасті шахраї і офіційна влада почнуть закликати вас змінити літню шину на зимову.
Жадібні виробники шин, псевдоінженери, продажні журналісти і блогери з усіх щілин будуть вмовляти вас платити космічні гроші за абсолютно непотрібний і навіть небезпечний продукт. Не піддавайтеся і не ставай рабами світової шинної закуліси. Зимова шина-фейк. Ось кілька фактів, про які замовчує ******* наука та виробники.
В СРСР не було зимової шини, але це не заважало великому народу протистояти пін@осам аж до самого розвалу СРСР.
Зимові шини придумала фінська компанія Nokian в 1934 році, але до сих пір не поставляють їх на внутрішній ринок. Вас це не бентежить?
Склад зимових шин невідомий і до кінця не вивчений. Шинна мафія продає нам якусь незрозумілу суміш.
На зимових шинах розбиваються і гинуть ще більше, ніж на літніх. Зимова шина не дає 100% гарантії від ДТП. Тоді навіщо нас заганяють на шиномонтаж?
Взимку можна використовувати максимум всесезонку і то тільки після обговорення з вашим особистим шиномонтажником. Одного разу мій дідусь влетів на жигулі в лоба вантажівці, але завдяки літнім шинам не втримався на траєкторії і злетів у кювет. Друга вдача - він не був пристебнутий і вилетів через лобове в сноп сіна. У підсумку, в діда ні подряпини! Думайте!
Ще 70 років тому вони говорили, що достатньо двох зимових шин, позавчора, що потрібно чотири, вчора радили чотири з шипами, а завтра змусять купувати відразу шість шин. Не будьте покірною біомасою!
Всі мої друзі гонщики використовують взимку виключно десятирічну лису гуму, і ніхто жодного разу не потрапляв в аварію, а деякі навіть перемагали в престижних змаганнях.
У мого приятеля є знайомий власник шиномонтажу, він ставить зимові шини клієнтам, але сам їздить виключно на сліках і категорично проти зимових шин.
Останнім часом розумні люди задають важливе питання: навіщо потрібно було вигадувати зимову шину, якщо можна було відразу змінити клімат?
У Конституції нічого не написано про обов'язкове використання зимових шин.
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25.10.2021 20:55 Відповісти
Гарна аналогія - п ять балів
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26.10.2021 01:13 Відповісти
По словам Кузина, внедрение "красной" зоны регулируется исключительно постановлением 1236. Источник:
Все це гарно, а от як би було ще по Конституції України, то була б хфантастика.
А то у транспорт не пускають, автобус, потяг. Якось підозріло, благімі намєрєніямі...
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26.10.2021 01:12 Відповісти
Истерика с прививками на вокзалах, вообще на грани преступления. Иммунитет формируется после второй прививки, первая доза начинает работать приблизительно недели через две, что в это время будет с вакцинируемым, который садиться в переполненную электричку вообще никого не волнует.
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26.10.2021 07:03 Відповісти
 
 