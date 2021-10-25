"Ганьба поліції!!! Суки! Тварюки такі! Щоб ви здохли", - противники незаконної забудови на Микільській слобідці в Києві звинувачують поліцію у співробітництві з тітушками. ВIДЕО
Поліція і тітушки забудовника розібрали барикади противників незаконної забудови на Микільській слобідці в Києві.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявила активістка громадської організації "Микільська Слобідка" Аліна Михайлова та опублікувала відеозапис події.
"На Слобідці розбирають барикади, встановлені активістами на в'їзді на ділянку, через яку проїжджала техніка на територію незаконного будівництва. Тупо зносять машиною... Поліція просто стоїть, дивиться й охороняє тітушок, допомагає громити барикади і проїжджати техніці далі. Люди кричать, тітухани працюють, менти відпочивають", - пише вона в коментарі до запису.
Нагадаємо, що в 2019 році ця забудова визнана незаконною, а жителям Микільської слобідки пообіцяли на цьому місці парк.
За словами активістів, це особливо цінні землі історико-культурного значення. Це історичний ландшафт київських пагорбів і долини Дніпра. Всі документи, які б їх охороняли, були оформлені. Будівельну ділянку було переведено у приватну власність незаконно, без дозволу Кабміну, ВР. Був наказ Мінкульту про створення пам'ятки. Департамент охорони культурної спадщини КМДА ухвалив, що тут заборонено нове будівництво.
"Забудовник ігнорує всі ці норми, які він має виконувати. По-друге, поряд протікає Дніпро, згідно з нормами, вони повинні були відступити 100 метрів, по факту ж забудовник відступив близько 60 метрів. Там заборонено будь-яке будівництво, окрім гідротехнічних споруд. Ми робили запит і департамент містобудування Києва письмово повідомив місцевого депутата Аліну Михайлову, що містобудівні умови та обмеження на цю ділянку не видавались, у реєстрі немає таких містобудівних умов", - говорить Медведенко.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
История давняя, это соратник Кличко.
При всем неуважении к Зеленскому, незаконная застройка в городе это не уровень президента страны.
Як повідомив лідер ГО «Єдина сила» Володимир Нетребенко, його організація зробила запит до Департаменту містобудування та архітектури КМДА й отримала відповідь. Згідно якої, містобудівні умови й обмеження справді зареєстровані 17 квітня 2012 року.
«Згідно з електронною базою даних, замовникам будівництва ТОВ «ЛВ-Холдинг» та ТОВ «Нова Слобідка» було зареєстровано містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки від 17.04.2012 року за номером 4913/0/18-1/12 для будівництва житлових будинків з приміщеннями соціально-громадського призначення і підземним паркінгом на вул. Микільсько-Слобідська, 7-9 у Дніпровському районі столиці». https://vybir.media/hto-10-rokiv-vvodyt-v-omanu-zhyteliv-mykilskoyi-slobidky-pravda-pro-protystoyannya-na-berezi-dnipra/
А самі поліцейські без команди згори навряд чи будуть впрягатись, вони, зазвичай, не сильно розбираються хто там прав, хто не прав і щоб самим не присісти за "перевищення повноважень" чи бути звільненими якщо щось зроблять всупереч бажанням свого керівництва.
Менти почали вести себе. як "беркутня", при дерьмаковому ставленику монастирському. До нього питань немає, чи суть в тому, щоб з "пліснявого слуги" стрілки перевести?
При несмешных скоморохах все уже просто окончательно потеряли берега и пошли вразнос.
P.S.. А ЗЕ як завжди *****#.....
Потом обижаются, что в них стреляют.
Героям Слава!!! Слава Украине!!!
У вас є факти? Чи забудовники платять вам, за обгижування небайдужих в соцмережах?
Можливо через те, що забудовники, лише бабло у Києві рублять, а живуть в старих районах європейських міст.
І для того, щоб звинувачувати людей, потрібно мати факти. До прикладу підтвердити, що вони не працюють дистанційно, а заробляють на протестах.
понаехи появляются не сами по себе (о себе, я понаех наоборот!).
Условия появления понаехов:
1. Реально успешные люди, развившие межрегиональный бизнес, реально успешные и востребованные люди (специалисты ,управленцы ...) плавно мигрируют к центрам (власти, финансов, управления, культуры...). Это хорошие понаехи.
2. Миграция властьпридержащих со свитой к центру, для удержания власти, схем и ... Самые бесполезные и вредные для здоровья страны понаехи.
3. Миграция маргинальной части населения, искателей длинной гривны (балласт и нахлебники низкого уровня). Просто вредные понаехи.
4. Миграция ОТЧАЯВШИХСЯ, для которых даже мизерные заработки в центрах, являются манной небесной. Вот тут мне нехер сказать.(
Понаехи были, есть и будут! Их кол-во и качество зависит от благоустроенности всего государства, от региональной политики, от отношения г-ва к СХ политике. Нищета порождает понаехов.
Киев держись, все только началось!
Я, львовянин, сбежавший из города давным давно, не узнаю свой город!
!!! в свое время я не мог представить, что б старикам или беременным не уступили места в транспорте, сейчас это НОРМА!