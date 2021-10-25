"Ганьба поліції!!! Суки! Тварюки такі! Щоб ви здохли", - противники незаконної забудови на Микільській слобідці в Києві звинувачують поліцію у співробітництві з тітушками. ВIДЕО

Поліція і тітушки забудовника розібрали барикади противників незаконної забудови на Микільській слобідці в Києві.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявила активістка громадської організації "Микільська Слобідка" Аліна Михайлова та опублікувала відеозапис події.

"На Слобідці розбирають барикади, встановлені активістами на в'їзді на ділянку, через яку проїжджала техніка на територію незаконного будівництва. Тупо зносять машиною... Поліція просто стоїть, дивиться й охороняє тітушок, допомагає громити барикади і проїжджати техніці далі. Люди кричать, тітухани працюють, менти відпочивають", - пише вона в коментарі до запису.

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Нагадаємо, що в 2019 році ця забудова визнана незаконною, а жителям Микільської слобідки пообіцяли на цьому місці парк.

За словами активістів, це особливо цінні землі історико-культурного значення. Це історичний ландшафт київських пагорбів і долини Дніпра. Всі документи, які б їх охороняли, були оформлені. Будівельну ділянку було переведено у приватну власність незаконно, без дозволу Кабміну, ВР. Був наказ Мінкульту про створення пам'ятки. Департамент охорони культурної спадщини КМДА ухвалив, що тут заборонено нове будівництво.

"Забудовник ігнорує всі ці норми, які він має виконувати. По-друге, поряд протікає Дніпро, згідно з нормами, вони повинні були відступити 100 метрів, по факту ж забудовник відступив близько 60 метрів. Там заборонено будь-яке будівництво, окрім гідротехнічних споруд. Ми робили запит і департамент містобудування Києва письмово повідомив місцевого депутата Аліну Михайлову, що містобудівні умови та обмеження на цю ділянку не видавались, у реєстрі немає таких містобудівних умов", - говорить Медведенко.

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