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"Ганьба поліції!!! Суки! Тварюки такі! Щоб ви здохли", - противники незаконної забудови на Микільській слобідці в Києві звинувачують поліцію у співробітництві з тітушками. ВIДЕО

Поліція і тітушки забудовника розібрали барикади противників незаконної забудови на Микільській слобідці в Києві.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявила активістка громадської організації "Микільська Слобідка" Аліна Михайлова та опублікувала відеозапис події.

"На Слобідці розбирають барикади, встановлені активістами на в'їзді на ділянку, через яку проїжджала техніка на територію незаконного будівництва. Тупо зносять машиною... Поліція просто стоїть, дивиться й охороняє тітушок, допомагає громити барикади і проїжджати техніці далі. Люди кричать, тітухани працюють, менти відпочивають", - пише вона в коментарі до запису.

Читайте також: Ми не дозволимо нічого будувати на Микільській Слобідці в Києві, - Кличко

Нагадаємо, що в 2019 році ця забудова визнана незаконною, а жителям Микільської слобідки пообіцяли на цьому місці парк.

За словами активістів, це особливо цінні землі історико-культурного значення. Це історичний ландшафт київських пагорбів і долини Дніпра. Всі документи, які б їх охороняли, були оформлені. Будівельну ділянку було переведено у приватну власність незаконно, без дозволу Кабміну, ВР. Був наказ Мінкульту про створення пам'ятки. Департамент охорони культурної спадщини КМДА ухвалив, що тут заборонено нове будівництво.

"Забудовник ігнорує всі ці норми, які він має виконувати. По-друге, поряд протікає Дніпро, згідно з нормами, вони повинні були відступити 100 метрів, по факту ж забудовник відступив близько 60 метрів. Там заборонено будь-яке будівництво, окрім гідротехнічних споруд. Ми робили запит і департамент містобудування Києва письмово повідомив місцевого депутата Аліну Михайлову, що містобудівні умови та обмеження на цю ділянку не видавались, у реєстрі немає таких містобудівних умов", - говорить Медведенко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Києві тітушки побили захисників ландшафтного парку на Микільсько-Слобідській вулиці. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

конфлікт (453) протест (2402) забудова (580) активіст (314) тітушки (189)


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Топ коментарі
+21
Дійсно цікаво, кого ж захищає монастирський, і чи знає про це верховний зелох...
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25.10.2021 16:16 Відповісти
+16
Да там и титушки могут быть переодетыми мусорами...
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25.10.2021 16:22 Відповісти
+11
Аваков, при всій мої неповазі, яким боком до цього пліснявого беСпредела?
Менти почали вести себе. як "беркутня", при дерьмаковому ставленику монастирському. До нього питань немає, чи суть в тому, щоб з "пліснявого слуги" стрілки перевести?
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25.10.2021 16:24 Відповісти
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А кто застройщик?
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25.10.2021 16:13 Відповісти
Дійсно цікаво, кого ж захищає монастирський, і чи знає про це верховний зелох...
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25.10.2021 16:16 Відповісти
Непоп.
История давняя, это соратник Кличко.
При всем неуважении к Зеленскому, незаконная застройка в городе это не уровень президента страны.
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25.10.2021 17:10 Відповісти
Але це рівень тих,кого президент призначає...
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25.10.2021 17:45 Відповісти
Ні. Це Віталька. Без його дозволу ніхто нічого не будує в Києві. А зараз Віталька віджимає Русанівські сади, відверто брешучи людям.
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25.10.2021 17:52 Відповісти
Чому монастирський вітальці допомагає?
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25.10.2021 18:59 Відповісти
А я звідки знаю? У них всіх там свої тьорки, незалежно від політичної приналежності і т.п. Віталька - ставленик саме будівельної мафії. Так що все, або майже все що будується в Києві мимо Вітальки не проходить.
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25.10.2021 19:40 Відповісти
Як і мимо главзебіла. Бо з цих подій випливає, що на людях *********, а за лаштунками ділять бабло.
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25.10.2021 19:52 Відповісти
Чому поліція на боці забудовника? Її начальника призначив недавно президент.
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25.10.2021 19:00 Відповісти
Коли виділяли цю землю під забудову Кличка не те що Київраді, навіть на східцях біля Київради ще не було.

Як повідомив лідер ГО «Єдина сила» Володимир Нетребенко, його організація зробила запит до Департаменту містобудування та архітектури КМДА й отримала відповідь. Згідно якої, містобудівні умови й обмеження справді зареєстровані 17 квітня 2012 року.

«Згідно з електронною базою даних, замовникам будівництва ТОВ «ЛВ-Холдинг» та ТОВ «Нова Слобідка» було зареєстровано містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки від 17.04.2012 року за номером 4913/0/18-1/12 для будівництва житлових будинків з приміщеннями соціально-громадського призначення і підземним паркінгом на вул. Микільсько-Слобідська, 7-9 у Дніпровському районі столиці». https://vybir.media/hto-10-rokiv-vvodyt-v-omanu-zhyteliv-mykilskoyi-slobidky-pravda-pro-protystoyannya-na-berezi-dnipra/
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25.10.2021 23:35 Відповісти
Так це і не рівень КМДА. У нас монополія на застосування сили під президентом. КМДА може максимум видати чи не видати дозволи, а контроль за виконанням законів то за поліцією.

А самі поліцейські без команди згори навряд чи будуть впрягатись, вони, зазвичай, не сильно розбираються хто там прав, хто не прав і щоб самим не присісти за "перевищення повноважень" чи бути звільненими якщо щось зроблять всупереч бажанням свого керівництва.
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26.10.2021 02:17 Відповісти
застройщик- уважаемый человек и кличко ничего не знает и откат не имел
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25.10.2021 16:36 Відповісти
Главное что по приколу! Ещё чуть-чуть и бутылки нариду будут раздавать. А что казламордый сидят и нарид будет. Получите что хотели
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25.10.2021 17:31 Відповісти
А что такого? Аваковская полиция в деле, да и столь нужные всем, кроме налогоплатильщиков, "титушки" снова при деле
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25.10.2021 16:14 Відповісти
Аваков, при всій мої неповазі, яким боком до цього пліснявого беСпредела?
Менти почали вести себе. як "беркутня", при дерьмаковому ставленику монастирському. До нього питань немає, чи суть в тому, щоб з "пліснявого слуги" стрілки перевести?
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25.10.2021 16:24 Відповісти
Мусора начали стремительно деградировать под "мудрым" руководством Авакова практически сразу после окончания реформы. Грузины полицию реформировали, а Авакян вернул все взад.
При несмешных скоморохах все уже просто окончательно потеряли берега и пошли вразнос.
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25.10.2021 17:02 Відповісти
Зебіли, це що, Кличко підпорядкував собі ставленика зелі монастирського, чи що там у ваших методичках тепер?
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25.10.2021 16:15 Відповісти
а Кличко типа не в курсе ? а если в курсе, то чего язык в попу засунул и никаких заявлений ?
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25.10.2021 23:06 Відповісти
З Кличком все ясно. Я питав, чому команда зелоха допомагає в незаконній забудові.
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26.10.2021 08:13 Відповісти
И теперь не пойдешь на полицию Авакову - "чёрту" жаловаться. Квартальщики рулят
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25.10.2021 16:19 Відповісти
Ганьба поліції!!! Суки! Тварюки такі! Щоб ви здохли"
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25.10.2021 16:22 Відповісти
Да там и титушки могут быть переодетыми мусорами...
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25.10.2021 16:22 Відповісти
они по одной ведомости получают зп, это давно не новость.
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25.10.2021 16:29 Відповісти
Мусара - Підараси#

P.S.. А ЗЕ як завжди *****#.....
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25.10.2021 16:23 Відповісти
Беспредел....!!!(((

Потом обижаются, что в них стреляют.

Героям Слава!!! Слава Украине!!!
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25.10.2021 16:26 Відповісти
Ждем внятных обьяснений от сторонников Кличко.
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25.10.2021 16:29 Відповісти
кличко не виноватая, это они сами
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25.10.2021 16:37 Відповісти
Потом зелень Кличко сделает крайним. К бабке не ходи...
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25.10.2021 16:30 Відповісти
правильна, кличко не виноватая , ничего не знал или знал? и в том и в другом случае- на выход
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25.10.2021 16:38 Відповісти
ну тут обе команды бьют рекорды по распилу бабла, просто нужно определиться - за кого болеть
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25.10.2021 23:08 Відповісти
Так называемые активисты сами титушня. Нигде официально не работающие в рабочее время занимаются выкачкой денег от застройщиков. Понапридумывали всяких так называемых экопарков и шантажируют ими...
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25.10.2021 16:38 Відповісти
"Викачкой денег із застройщіка"?
У вас є факти? Чи забудовники платять вам, за обгижування небайдужих в соцмережах?
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25.10.2021 16:42 Відповісти
Дорогой. Станция метро Осокорки 2015 год. Навезли титушню с Белой Церкви. Не дали построить небольшой торговый центр в лепестке развязки. Требовали 100 тыс баксов. Когда застройщик отказался, после этого 6 лет там была стихийная торговля. С 2015 года никого из "активистов" с тяпками и граблями не видели. Сейчас другой застройщик активно строит тот же торговый центр. У меня вопрос. Что делают молодые люди в палатках в рабочее время на так называемых акциях протеста? За что они живут в столице, тем более почти все они приезжие? А?
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25.10.2021 16:52 Відповісти
Дорогой. надворі 2021. На Осокорках, Позняках, як і по всьому Києву, така кількість торгових центрів, що й пройти ніде. Забудова, настільки хаотична, варварська, що скоро не залишиться жодного парку..
Можливо через те, що забудовники, лише бабло у Києві рублять, а живуть в старих районах європейських міст.
І для того, щоб звинувачувати людей, потрібно мати факти. До прикладу підтвердити, що вони не працюють дистанційно, а заробляють на протестах.
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25.10.2021 17:02 Відповісти
Вот если б вас понаехавших было меньше в Киеве, то и строить нужно было меньше, а так первые понаехавшие в панельники митингуют против постройки других панелек для других понаехавших. Возвращайтесь к себе на радину и Киеву станет легче!
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25.10.2021 17:10 Відповісти
Можливо вас, понаєхавших, яким, на відміну від киян, похрін на екозони? Вам, аби дупу свою в Києві прилаштувати і краще в самісінькому центрі.
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25.10.2021 17:28 Відповісти
а вот тут вы не правы!

понаехи появляются не сами по себе (о себе, я понаех наоборот!).

Условия появления понаехов:
1. Реально успешные люди, развившие межрегиональный бизнес, реально успешные и востребованные люди (специалисты ,управленцы ...) плавно мигрируют к центрам (власти, финансов, управления, культуры...). Это хорошие понаехи.
2. Миграция властьпридержащих со свитой к центру, для удержания власти, схем и ... Самые бесполезные и вредные для здоровья страны понаехи.
3. Миграция маргинальной части населения, искателей длинной гривны (балласт и нахлебники низкого уровня). Просто вредные понаехи.
4. Миграция ОТЧАЯВШИХСЯ, для которых даже мизерные заработки в центрах, являются манной небесной. Вот тут мне нехер сказать.(

Понаехи были, есть и будут! Их кол-во и качество зависит от благоустроенности всего государства, от региональной политики, от отношения г-ва к СХ политике. Нищета порождает понаехов.

Киев держись, все только началось!

Я, львовянин, сбежавший из города давным давно, не узнаю свой город!

!!! в свое время я не мог представить, что б старикам или беременным не уступили места в транспорте, сейчас это НОРМА!
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25.10.2021 17:42 Відповісти
Мусора и титушки,как ленин и партия .Говорим-подрозумеваем.
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25.10.2021 16:51 Відповісти
не совсем. титуханы это те же мусора, только их пока в мусарню на работу не взяли.
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25.10.2021 16:54 Відповісти
Так то одно и то-же ,шо титушки ,шо мусора ,две стороны одной медали ..
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25.10.2021 16:55 Відповісти
Полюція з набродом!
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25.10.2021 17:31 Відповісти
Ганьбища.
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25.10.2021 18:29 Відповісти
Мужчина - это Олег... а где влада району, городу?
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25.10.2021 18:41 Відповісти
менты все поголовно продажные мрази прикрывающиеся своими погонами
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25.10.2021 22:05 Відповісти
Років десять стояла недобудова біля м. Дорогожичей, та де знайшли кістки на будмайданчику, вірогідно розстріляних у 42-43, рівно до того моменту як Зеленський став президентом... і вже там стоїть нова гарненька висотка. Що лише доводить що за Зеленського усі забудовники відчули значно більше свободи та змогли "домовитись", за допомогу того ж Монастирського. Зараз це зробити не важко з братом Єрмака, та пенсіонерками зливаючими мільйони грн на партію слуг.
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26.10.2021 02:29 Відповісти
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26.10.2021 09:35 Відповісти
А ведроголовый тут при чем.....
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26.10.2021 14:58 Відповісти
 
 