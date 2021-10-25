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Люди, які протестують проти зростання тарифу на розподіл, увірвалися в будівлю "Житомиргазу". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Учасники акції обурені тим, що їх не пустили на громадські слухання про подорожчання тарифу на розподіл і доставку газу.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на видання "Житомир.Life".

Акція протесту проходила біля будівлі АТ "Житомиргаз". Раніше компанія анонсувала, що тариф на розподіл газу зросте в 2,5 рази. Для середньої житомирської сім'ї, пише видання, це означає зростання витрат на 600-900 грн за місяць.

Представники компанії не вийшли до протестувальників. Учасники акції розбили двері й увірвалися у фойє "Житомиргазу".

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Місцеві депутати, які були присутні на акції, викликали поліцію.

"Депутати міськради та облради написали заяву в поліцію, що громадські слухання не були проведені, навіть якщо вони відбулися, нас туди не пустили. Ми вважаємо, що це перешкоджання депутатській діяльності", - розповів депутат Житомирської облради Руслан Годований.

Люди, які протестують проти зростання тарифу на розподіл, увірвалися в будівлю Житомиргазу 01
Люди, які протестують проти зростання тарифу на розподіл, увірвалися в будівлю Житомиргазу 02
Люди, які протестують проти зростання тарифу на розподіл, увірвалися в будівлю Житомиргазу 03
Люди, які протестують проти зростання тарифу на розподіл, увірвалися в будівлю Житомиргазу 04
Люди, які протестують проти зростання тарифу на розподіл, увірвалися в будівлю Житомиргазу 05
Люди, які протестують проти зростання тарифу на розподіл, увірвалися в будівлю Житомиргазу 06
Люди, які протестують проти зростання тарифу на розподіл, увірвалися в будівлю Житомиргазу 07
Люди, які протестують проти зростання тарифу на розподіл, увірвалися в будівлю Житомиргазу 08
Люди, які протестують проти зростання тарифу на розподіл, увірвалися в будівлю Житомиргазу 09
Люди, які протестують проти зростання тарифу на розподіл, увірвалися в будівлю Житомиргазу 10
Люди, які протестують проти зростання тарифу на розподіл, увірвалися в будівлю Житомиргазу 11
Люди, які протестують проти зростання тарифу на розподіл, увірвалися в будівлю Житомиргазу 12

Автор: 

газ (10495) Житомир (582) протест (2402) тарифи (2060)


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Топ коментарі
+52
Ого..
І це лише початок.
Народ, вриватись потрібно у будинок на банковій.
Там засіло щастя, яке ви обрали в 2019 році.
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25.10.2021 18:07 Відповісти
+46
И смех на выборах. Или им уже совсем не смешно?
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25.10.2021 18:13 Відповісти
+41
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25.10.2021 18:28 Відповісти
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Клоун сказал, что это виноваты местные власти. С ними и разбирайтесь. Разборки ничего не помогут. Нужны только радикальные меры. Молча платили - а уроды этим пользуются. Молчите и дальше, заберут все и еще на голову сядут....
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25.10.2021 19:00 Відповісти
Высокая поддержка Зеленского и его кодлы населением даёт ему право, как он считает, творить всё, что ему вздумается. Ему вздумалось сказочно обогатиться, не кривляясь перед туповатым зрителем, а снимая с этого же зрителя три шкуры тарифами, ценами, налогами, безработицей и т. д.
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25.10.2021 19:01 Відповісти
Ой, а хто це зробив разом?
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25.10.2021 19:02 Відповісти
Реально власть боиться только отморозков, которые в безысходности могут прийти к ней нежданно в гости и завалить. И еще того, что инфляция отберет у стада водку и картошку, ведь только тогда стадо может слегка взбелениться. На все остальное власти абсолютно наплевать.
Она всегда будет делать то, что ей выгодно и никакой иной логики и тем более альтруизма в её действиях не было и никогда не будет.
Хомячки с своими выводками будут тихо сидеть, молясь, в кредитно-ипотечном рабстве, трясясь за свою работу и попискивая в интернетах, но лишь до первого щелчка по носу, а власть продолжит их натягивать, как и все эти тысячи лет.
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25.10.2021 19:08 Відповісти
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25.10.2021 19:08 Відповісти
Решение есть и оно не сложное и вполне рыночное: распределительную систему вернуть местным властям и государству, а обслуживание на конкурсной осное - кто предложит лучше условия за меньшую цену, тот и обслуживает.
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25.10.2021 19:21 Відповісти
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26.10.2021 00:38 Відповісти
давно пора все облгазы перевести в собственность области. Просто национализировать
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25.10.2021 19:22 Відповісти
спокойно.
Видимо Зеленский не знает про ситуацию чем и воспользовались враги.
Надо срочно написать письмо в ОП или петицию замутить, Шабунин знает как писать.
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25.10.2021 19:23 Відповісти
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25.10.2021 19:38 Відповісти
Голосували за зелебенських, ну тепер і платіть!
Хохлуям так і треба, бо ВО Свобода і свободівці не '' ізбранний народ''!, тепер майте у владі щирих українців!
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25.10.2021 19:34 Відповісти
Дебилам не доходит что терпение у людей может лопнуть и майдан покажется просто прогулкой.Сотни тысяч прошли через АТО там наверху играются с бомбой.Это даже не 14 год.Ну его нафиг не дай бог не травите людей.
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25.10.2021 20:07 Відповісти
В інших газових розподіл конторах також розбиті вікна і двері.(з прочитаного).
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25.10.2021 20:10 Відповісти
хотелось бы узнать КТО и КОГДА ввел "распределение" газа?
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25.10.2021 20:11 Відповісти
Хто-хто? Наш сивочолий, разом з ринком газу.
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26.10.2021 07:34 Відповісти
Ага,я знал,и тут Порошенко виноват. И когда успевает,негодник?
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26.10.2021 07:48 Відповісти
Успел, во время своей каденции. Тогда тоже выходили с протестами, так как хотели ввести заоблачные цены на транспортировку газа. Под давлением транспортировка была принята, но с вменяемыми ценами. Потом "под шумок" внесли изменения и установили, что меньше определённого минимума платить не можешь. Так что экономь не экономь, а за плиту платишь с 39 кубов, за плиту с колонкой, со 126, за полный набор с отоплением с 314 кубов. Подними архивы и почитай.
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26.10.2021 08:26 Відповісти
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25.10.2021 20:14 Відповісти
...тариф на розподіл газу зросте в 2,5 рази. ©

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25.10.2021 20:17 Відповісти
Результаты выборов президента Украины 2019. Второй тур


Житомирская обл. (100.00%)

73.57%

Владимир
Зеленский

24.27%

Пётр
Порошенко
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25.10.2021 20:35 Відповісти
У мене якесь передчуття, що зелений нарив найближчим часом має лопнути, і за традицією це десь на кінець листопада.
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25.10.2021 21:03 Відповісти
30лет лежал Илья Муромец на печи
А потом,когда пришла квитанция за тепло-слез с печи и взял меч..
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25.10.2021 21:31 Відповісти
если не пострадал ни один из чиновников, то все эти старания протестующих до лампочки
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25.10.2021 23:31 Відповісти
Уверен большая часть если не все тут голосовали за гидранта.. почему не вызвали полицию которая бы одхерачила их всех за дебош.. избиратель бубки ГИДРАНТА понимает только силу
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26.10.2021 07:06 Відповісти
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