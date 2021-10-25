Люди, які протестують проти зростання тарифу на розподіл, увірвалися в будівлю "Житомиргазу". ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Учасники акції обурені тим, що їх не пустили на громадські слухання про подорожчання тарифу на розподіл і доставку газу.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на видання "Житомир.Life".
Акція протесту проходила біля будівлі АТ "Житомиргаз". Раніше компанія анонсувала, що тариф на розподіл газу зросте в 2,5 рази. Для середньої житомирської сім'ї, пише видання, це означає зростання витрат на 600-900 грн за місяць.
Представники компанії не вийшли до протестувальників. Учасники акції розбили двері й увірвалися у фойє "Житомиргазу".
Місцеві депутати, які були присутні на акції, викликали поліцію.
"Депутати міськради та облради написали заяву в поліцію, що громадські слухання не були проведені, навіть якщо вони відбулися, нас туди не пустили. Ми вважаємо, що це перешкоджання депутатській діяльності", - розповів депутат Житомирської облради Руслан Годований.
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Она всегда будет делать то, что ей выгодно и никакой иной логики и тем более альтруизма в её действиях не было и никогда не будет.
Хомячки с своими выводками будут тихо сидеть, молясь, в кредитно-ипотечном рабстве, трясясь за свою работу и попискивая в интернетах, но лишь до первого щелчка по носу, а власть продолжит их натягивать, как и все эти тысячи лет.
Видимо Зеленский не знает про ситуацию чем и воспользовались враги.
Надо срочно написать письмо в ОП или петицию замутить, Шабунин знает как писать.
Хохлуям так і треба, бо ВО Свобода і свободівці не '' ізбранний народ''!, тепер майте у владі щирих українців!
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А потом,когда пришла квитанция за тепло-слез с печи и взял меч..