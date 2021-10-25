Люди, які протестують проти зростання тарифу на розподіл, увірвалися в будівлю "Житомиргазу". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Учасники акції обурені тим, що їх не пустили на громадські слухання про подорожчання тарифу на розподіл і доставку газу.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на видання "Житомир.Life".

Акція протесту проходила біля будівлі АТ "Житомиргаз". Раніше компанія анонсувала, що тариф на розподіл газу зросте в 2,5 рази. Для середньої житомирської сім'ї, пише видання, це означає зростання витрат на 600-900 грн за місяць.

Представники компанії не вийшли до протестувальників. Учасники акції розбили двері й увірвалися у фойє "Житомиргазу".

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Місцеві депутати, які були присутні на акції, викликали поліцію.

"Депутати міськради та облради написали заяву в поліцію, що громадські слухання не були проведені, навіть якщо вони відбулися, нас туди не пустили. Ми вважаємо, що це перешкоджання депутатській діяльності", - розповів депутат Житомирської облради Руслан Годований.























