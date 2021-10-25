Проєкт "Без цензури": Китайський "Крим" - хто і як почне Третю світову і при чому тут Україна? ВIДЕО

Що нам до Тайваню і при чому тут український Крим? Через напруги у відносинах з Китаєм на Тайвані в будь-який момент очікують початку війни. Що відбувається в тих далеких краях? І чому це важливо для всього світу?

У свіжому випуску "Без цензури" на Цензор.НЕТ Богдан Буткевич пояснює, чому Китай вважає Тайвань своєю провінцією, а Тайвань наполягає, що є незалежною державою і як тайванська криза стосується України.

Ось найважливіші факти про конфлікт Тайваню і Китаю:

✅ Тайвань, офіційна назва якого - Китайська Республіка - це держава, незалежність якої визнана лише 17 країнами світу. До того, як програти громадянську війну комуністичному режиму Мао Цзедуна, Китайська Республіка контролювала всю територію Китаю. Але з 1949 року контролює тільки Тайвань і кілька невеликих островів.

✅ Так, після громадянської війни 1949 року в Китаї і на Тайвані були різні уряди.

✅ Пекін намагається обмежити діяльність Тайваню на світовій арені.

✅ Останнім часом напруженість між ними зросла, і Пекін не виключає застосування сили для повернення острова під свій контроль.

✅ У США немає офіційних відносин із Тайванем, але в американському законі прописано, що країна має надавати Тайваню кошти для оборони.

✅ Україна офіційно вважає Тайвань частиною КНР.

Як вам такі тихоокеанські пристрасті?