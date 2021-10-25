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Проєкт "Без цензури": Китайський "Крим" - хто і як почне Третю світову і при чому тут Україна? ВIДЕО

Що нам до Тайваню і при чому тут український Крим? Через напруги у відносинах з Китаєм на Тайвані в будь-який момент очікують початку війни. Що відбувається в тих далеких краях? І чому це важливо для всього світу?

У свіжому випуску "Без цензури" на Цензор.НЕТ Богдан Буткевич пояснює, чому Китай вважає Тайвань своєю провінцією, а Тайвань наполягає, що є незалежною державою і як тайванська криза стосується України.

Ось найважливіші факти про конфлікт Тайваню і Китаю:

✅ Тайвань, офіційна назва якого - Китайська Республіка - це держава, незалежність якої визнана лише 17 країнами світу. До того, як програти громадянську війну комуністичному режиму Мао Цзедуна, Китайська Республіка контролювала всю територію Китаю. Але з 1949 року контролює тільки Тайвань і кілька невеликих островів.

✅ Так, після громадянської війни 1949 року в Китаї і на Тайвані були різні уряди.

✅ Пекін намагається обмежити діяльність Тайваню на світовій арені.

✅ Останнім часом напруженість між ними зросла, і Пекін не виключає застосування сили для повернення острова під свій контроль.

✅ У США немає офіційних відносин із Тайванем, але в американському законі прописано, що країна має надавати Тайваню кошти для оборони.

✅ Україна офіційно вважає Тайвань частиною КНР.

Як вам такі тихоокеанські пристрасті?

Автор: 

Китай (4695) Крим (14189) Тайвань (182) Буткевич Богдан (438)


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Топ коментарі
+9
Комуняки горите в аду
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25.10.2021 19:48 Відповісти
+8
континентальный Китай оккупирован большевиками. а истинное китайское правительство на Тайвани
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25.10.2021 19:57 Відповісти
+7
у нас кризис, зрада и зубожиння. пусть дохнут с голоду во славу вождя
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25.10.2021 19:58 Відповісти
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Крым это Украина! Тайвань это Китай!
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25.10.2021 19:38 Відповісти
Но прежде чем отдать Тайвань Китаю американцы наверняка разбомбят TSMC.
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25.10.2021 19:39 Відповісти
Та Інтел тільки цього і чекає) Бо вже і самі не можуть у техпроцес, вимушені замовляти у TSMC
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26.10.2021 05:53 Відповісти
континентальный Китай оккупирован большевиками. а истинное китайское правительство на Тайвани
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25.10.2021 19:57 Відповісти
В Китае (Украине) произошла революция, некоторые члены правительства сбежали в Тайвань (Крым). Исходя из вашей логики проффессор это и есть правительства Украины. Крым это Украина Тайвань это Китай. Путин это, .. ну сами знаете все спели нераз
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25.10.2021 21:07 Відповісти
да ты хотя бы почитай учебник истории, лапотник
только не рашкованский.
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25.10.2021 21:55 Відповісти
У вас с хронологией проблемы) Китай был ОККУПИРОВАН большевиками... Ну типа как Крым и лугандон рашиками.. И все это было сделано под руководством советских ихтамнетов и с помощью советского оружия... Это потом уже китайские "дети" послали нахер своих совковых "родителей")
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25.10.2021 22:07 Відповісти
Пофиг хронология, Тайвань это Китай, это признано большинством стран, даже Украина это признаёт. На сегодняшний деть у Тайваня тосно такой же статус как и у ПМР, лугандонона и у Крыма. И это международно признаный факт
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25.10.2021 23:23 Відповісти
Шкода звісно Тайвань, зважаючи що до другої світової вони загнали комуняк під плінтус, а в 45-му совки прибігли типу звільняти їх від недобитих японців і від демократичної влади, але... ну, вони програли війну. Якщо почнеться замєс, то навряд чи хтось буде сильно впрягаться. Та і основні потужності виробництв Тайваню на континентальному Китаї.

Можливо, штати тоді самі віддали Китай совкам за допомогу з Японією.
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26.10.2021 04:31 Відповісти
якщо так по вашій логіці Північну Корею таким чином тоже віддали за допомогу з Японцями??тоді навіщо було воювати???
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26.10.2021 09:47 Відповісти
ніт!Тайвань це Китай-який не захватила комуністична хунта!Тайбей останній оплот демократії в тому регіоні,Пекін намагаеться зробити так аби тих 17 країн перестали визнавати Тайвань,і якщо це станеться комунізму в світі стане більше,а з жителями Тайваня буде те саме шо з жителями Гонг-Конгу,самий крайній варіант-іх будут винищувати як уйгурів
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26.10.2021 09:40 Відповісти
С ЗЕ! станется послать туда наши войска, чтоб воевали за Китай. А взамен - бабки
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25.10.2021 19:40 Відповісти
В нашем случае все произойдет все само собой. Развалится расия.Голодные люди напишут просьбу к Украине о включении их в свой состав.Вот сценарий.Время как говорится вылечит.
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25.10.2021 19:40 Відповісти
у нас кризис, зрада и зубожиння. пусть дохнут с голоду во славу вождя
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25.10.2021 19:58 Відповісти
"жовті" заголовки - жовтий зміст
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25.10.2021 19:42 Відповісти
очень много расплодилося евреев в мире. и изза них стало тесно.. наверное будет изза них новая война...
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25.10.2021 19:42 Відповісти
умные люди давно уже решили проблему мировой войны. кстати среди них были евреи
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25.10.2021 20:05 Відповісти
в Китае... евреи... развязывают войну с Тайванем...

Ты явно прийом лекарств сегодня пропустил.
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26.10.2021 09:07 Відповісти
Хуавею-пох
...
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25.10.2021 19:42 Відповісти
ще такої я фуйні не чув...
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25.10.2021 19:47 Відповісти
Комуняки горите в аду
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25.10.2021 19:48 Відповісти
Не думаю,что Америка будет воевать против Китая,учитывая их понимание на чью сторону встанет РФ. Судьба Тайваня решена...
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25.10.2021 19:50 Відповісти
для США и союзников соломенные армии совка и кетая не угроза
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25.10.2021 20:20 Відповісти
Было бы так, этот мужик давно был бы повешен.
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25.10.2021 21:14 Відповісти
Этот мужик это еще ладно.. тут даже пещерный Талибан отжарил США и в хвост и в гриву что они бежали с позором
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25.10.2021 22:22 Відповісти
Комуняку на гиляку
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26.10.2021 01:01 Відповісти
Ублюдочные мрази считают китайских камуняк законным правительством....
Мусора и бандиты приватизировали Украину
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26.10.2021 05:34 Відповісти
Не надо искать аналогий, где их нет. Везде ситуации разные.
Это как вброс на вентилятор выглядит.
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26.10.2021 15:24 Відповісти
 
 