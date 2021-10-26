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Новини Відео Коронавірус і карантин
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Споживання кисню одним пацієнтом зросло у шість разів, але система охорони здоров'я справляється, - Ляшко. ВIДЕО

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів про ситуацію з киснем для хворих на коронавірус в українських лікарнях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал ICTV.

За словами Ляшка, зараз у лікарнях за день витрачається 344 тонни рідкого кисню.

"Сьогодні 289 закладів охорони здоров'я автономні щодо забезпечення киснем. Стоять кисневі станції, які генерують кисень. Але його не вистачатиме, якщо ми не вакцинуватимемося. Кисень надходить туди, де він має бути. Тому коли кажуть, що кисню залишилося на 2-3 дні – це не означає, що його немає", – розповів міністр.

Ляшко зазначив, що зараз споживання кисню одним пацієнтом зросло у шість разів. Якби такі показники були восени 2020 року чи навесні 2021 року, то в Україні була б величезна летальність.

Також читайте: МОЗ домовився про постачання медичного кисню з Польщі, - Ляшко

На думку міністра, сьогодні система охорони здоров'я за таких темпів споживання кисню справляється із ситуацією.

Автор: 

карантин (18172) Ляшко Віктор (1517) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) кисень (71)


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Топ коментарі
+10
Ляшко отметил, что сейчас потребление кислорода одним пациентом выросло в шесть раз.
Кто-то может это объяснить? У ковид больных в этот пик пандемии увеличился объем легких в шесть раз по сравнению с предыдущей волной? Или как это вообще понять?
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26.10.2021 01:23 Відповісти
+7
хорошая идея верить наперсточникам из МОЗ
"94%! мамой клянусь"
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26.10.2021 00:42 Відповісти
+7
Пресс служба МОЗ, где глава этого министерства Ляшко. То же мне, авторитет нашли
Верить пресс службе Ляшко как и самому Ляшко это себя не уважать.
Ляшко и его МОЗ, уже давно никто за людей не считает. Одни брехуны, воры и коррупционеры там сидят.
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26.10.2021 00:44 Відповісти
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Угу ....канечно справляется ... всех больных отправляют домой на самолечение.
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26.10.2021 00:14 Відповісти
так справляется, что кислород у поляков клянчим....
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26.10.2021 08:38 Відповісти
>В COVID-больницах Чернигова кислорода для больных осталось на несколько часов, - горсовет

справляется...

полюбили зебики сцать в глаза, думают прокатывает...
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26.10.2021 00:15 Відповісти
А чем ты не доволен? 98% госпитализированных НЕ вакцинированы. Сами захотели под кислородик.
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26.10.2021 00:19 Відповісти
Откуда инфа про 98%, Ляшко это сказал?
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26.10.2021 00:27 Відповісти
Загугли
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26.10.2021 00:30 Відповісти
В Україні 94,2% людей, госпіталізованих з коронавірусом минулого тижня, не отримали жодної дози COVID-вакцини.

Про це повідомляє із посиланням на https://moz.gov.ua/article/news/942-ukrainciv-gospitalizovanih-z-covid-19-minulogo-tizhnja-ne-mali-zhodnoi-dozi-antikovidnoi-vakcini пресслужбу МОЗ. Джерело:
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26.10.2021 00:37 Відповісти
От недели к неделе колебание в 4% - практически на уровне статистической ошибки. А на фоне покупки сертификатов это вообще как раз определяет количество купивших
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26.10.2021 00:39 Відповісти
Це не "колєбаніє", - це тенденція.
Чим більше українців вакцинується, тим більший відсоток вакцинованих серед загальної кількості госпіталізованих.

У Ірландії, наприклад, вакцинованих уже 54% серед госпіталізованих з діагнозом Ковід.

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26.10.2021 00:45 Відповісти
И шо? У них там АстраЗенекой колют всех Разные вакцины имеют разную эффективность
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26.10.2021 00:49 Відповісти
Вакцини, які використовують у Ірландії:
Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech
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26.10.2021 00:52 Відповісти
А реально колют всем АстраЗенеку. Файзер только категории 65++
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26.10.2021 00:54 Відповісти
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26.10.2021 01:17 Відповісти
Иммунитет после вакцинации формируется через двадцать дней после второй прививки, значит с момента первой проходит как минимум полтора месяца.
За это время вполне можно и заболеть, но даже после одной прививки болезнь протекает в лёгкой форме или со средней тяжестью.
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26.10.2021 02:10 Відповісти
хорошая идея верить наперсточникам из МОЗ
"94%! мамой клянусь"
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26.10.2021 00:42 Відповісти
Пресс служба МОЗ, где глава этого министерства Ляшко. То же мне, авторитет нашли
Верить пресс службе Ляшко как и самому Ляшко это себя не уважать.
Ляшко и его МОЗ, уже давно никто за людей не считает. Одни брехуны, воры и коррупционеры там сидят.
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26.10.2021 00:44 Відповісти
Можешь сам пересчитать
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26.10.2021 00:48 Відповісти
Иди и сам считай, это ты ж веришь любому бреду, сказанному властью.
Я не верю ни одному слову напёрсточников от власти... А ты верь, ага
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26.10.2021 00:51 Відповісти
А шо ты запетлял сразу? Ты ж не веришь - ты и считай
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26.10.2021 00:52 Відповісти
Бреше зелена погань , як дихає , бо в Чернігові залишилось кисню на кілька годин , тобто Ляшко не володіє ситуацією в інших регіонах взагалі 😡
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26.10.2021 00:32 Відповісти
а чего не в 60? так страшнее
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26.10.2021 00:41 Відповісти
да, но в 6 типа правдоподобнее, все равно проверять никто не пойдет.
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26.10.2021 01:26 Відповісти
НАЖАЛЬ ЯК РОЗУМІЮ ВАКЦИНАЦІЯ ЗАТЯГНЕТЬСЯ З НОВИМИ МУТАЦІЯМИ ВІРУСУ НА
ДЕКІЛЬКА РОКІВ.
Не все так гладко
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26.10.2021 01:16 Відповісти
Ляшко отметил, что сейчас потребление кислорода одним пациентом выросло в шесть раз.
Кто-то может это объяснить? У ковид больных в этот пик пандемии увеличился объем легких в шесть раз по сравнению с предыдущей волной? Или как это вообще понять?
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26.10.2021 01:23 Відповісти
Дело в том, что тяжелых больных сейчас все время держат на кислороде, без перерыва, и назначают кислород без колебаний. Поэтому, расход увеличился, а во сколько раз, зависит от фантазий Ляшко.
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26.10.2021 07:48 Відповісти
А раньше тяжелых держали без кислорода что ли? Они же по идее тупо бы умирали т.к. тяжелые.
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26.10.2021 10:38 Відповісти
Раньше давали дозировано, это знаю точно, а сейчас не жалеют, плюс, как я думаю, количество больных увеличилось значительно.
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26.10.2021 11:02 Відповісти
ак я думаю, количество больных увеличилось значительно.
Параллельно с ростом числа вакцинированных. Но, замечу, болеют только непривитые.
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26.10.2021 15:31 Відповісти
Так вдувают, что летать скоро потерпевшие начнут ангелочками. Но это пожаро и взрывоопасно. И кислород - сильнейший окислитель
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26.10.2021 15:01 Відповісти
И из под ИВЛ выйти живым процент невелик, на сколько писали.
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26.10.2021 15:32 Відповісти
Верно, капельницами с противовирусными лекарствами (к примеру по протоколу воз год назад ремдесивером, гидроксихлорохином) отключают сперва мышцы дыхательной системы, потом кладут под швл и все. С лечением спида точно так же сделали, убив сотни тысяч людей лекарствами. И «управляющий СПИДом» тогда был - фанфары! - Энтони Фаучи.
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26.10.2021 15:46 Відповісти
Мда. Внезапно. Вот так и подумаешь. Совпадение?...
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26.10.2021 16:04 Відповісти
Значить потрібно ввести податок на кисень.на все інше вони не здатні.
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26.10.2021 06:18 Відповісти
Вы шо стали чаще дышать?Прекратить немедленно...
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26.10.2021 07:17 Відповісти
Вот это звездеж , зачетный , еще круче чем у Коли про гречку Ляшко ты это скажи людям возле реанимации в Днепре , тебя порвут голыми руками и охрана не поможет .
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26.10.2021 08:12 Відповісти
та списать и в 20 раз можно больше - бумажки оформил шо купил 20 балонов, а реально использовал 2 - эта эпидемия невиданного распила так не закончится никогда
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26.10.2021 09:19 Відповісти
"Потребление кислорода одним пациентом выросло в шесть раз".
Що то за пацієнт? Буба з Банкової, якому зателефонувала «Кучерява бабушка»? Зверху «потребляє кислород» -- знизу «випускає сєроводород»!
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26.10.2021 12:31 Відповісти
 
 