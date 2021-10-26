Споживання кисню одним пацієнтом зросло у шість разів, але система охорони здоров'я справляється, - Ляшко. ВIДЕО

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів про ситуацію з киснем для хворих на коронавірус в українських лікарнях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал ICTV.

За словами Ляшка, зараз у лікарнях за день витрачається 344 тонни рідкого кисню.

"Сьогодні 289 закладів охорони здоров'я автономні щодо забезпечення киснем. Стоять кисневі станції, які генерують кисень. Але його не вистачатиме, якщо ми не вакцинуватимемося. Кисень надходить туди, де він має бути. Тому коли кажуть, що кисню залишилося на 2-3 дні – це не означає, що його немає", – розповів міністр.

Ляшко зазначив, що зараз споживання кисню одним пацієнтом зросло у шість разів. Якби такі показники були восени 2020 року чи навесні 2021 року, то в Україні була б величезна летальність.

Також читайте: МОЗ домовився про постачання медичного кисню з Польщі, - Ляшко

На думку міністра, сьогодні система охорони здоров'я за таких темпів споживання кисню справляється із ситуацією.