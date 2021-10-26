Споживання кисню одним пацієнтом зросло у шість разів, але система охорони здоров'я справляється, - Ляшко. ВIДЕО
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів про ситуацію з киснем для хворих на коронавірус в українських лікарнях.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал ICTV.
За словами Ляшка, зараз у лікарнях за день витрачається 344 тонни рідкого кисню.
"Сьогодні 289 закладів охорони здоров'я автономні щодо забезпечення киснем. Стоять кисневі станції, які генерують кисень. Але його не вистачатиме, якщо ми не вакцинуватимемося. Кисень надходить туди, де він має бути. Тому коли кажуть, що кисню залишилося на 2-3 дні – це не означає, що його немає", – розповів міністр.
Ляшко зазначив, що зараз споживання кисню одним пацієнтом зросло у шість разів. Якби такі показники були восени 2020 року чи навесні 2021 року, то в Україні була б величезна летальність.
На думку міністра, сьогодні система охорони здоров'я за таких темпів споживання кисню справляється із ситуацією.
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справляется...
полюбили зебики сцать в глаза, думают прокатывает...
Про це повідомляє із посиланням на https://moz.gov.ua/article/news/942-ukrainciv-gospitalizovanih-z-covid-19-minulogo-tizhnja-ne-mali-zhodnoi-dozi-antikovidnoi-vakcini пресслужбу МОЗ. Джерело:
Чим більше українців вакцинується, тим більший відсоток вакцинованих серед загальної кількості госпіталізованих.
У Ірландії, наприклад, вакцинованих уже 54% серед госпіталізованих з діагнозом Ковід.
Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech
За это время вполне можно и заболеть, но даже после одной прививки болезнь протекает в лёгкой форме или со средней тяжестью.
"94%! мамой клянусь"
Верить пресс службе Ляшко как и самому Ляшко это себя не уважать.
Ляшко и его МОЗ, уже давно никто за людей не считает. Одни брехуны, воры и коррупционеры там сидят.
Я не верю ни одному слову напёрсточников от власти... А ты верь, ага
ДЕКІЛЬКА РОКІВ.
Не все так гладко
Кто-то может это объяснить? У ковид больных в этот пик пандемии увеличился объем легких в шесть раз по сравнению с предыдущей волной? Или как это вообще понять?
Параллельно с ростом числа вакцинированных. Но, замечу, болеют только непривитые.
Що то за пацієнт? Буба з Банкової, якому зателефонувала «Кучерява бабушка»? Зверху «потребляє кислород» -- знизу «випускає сєроводород»!