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У трьох областях червоний рівень епіднебезпеки буде 100% запроваджено найближчими днями, - Ляшко. ВIДЕО

Із 26 жовтня 2 області переходять у червону зону карантину, щодо 3 рішення буде ухвалено найближчими днями.

Про це в ефірі телеканалу ICTV повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Шість областей вже у червоному рівні епіднебезпеки, запроваджується від завтра - у Рівненській та Миколаївській областях, і плюс ще п'ять областей перейшли за індикаторами. Буде скликання ТЕБ та НС і 100% буде ухвалено рішення про запровадження червоного рівня епідемічної небезпеки у кількох областях - Львівській, Житомирській, Луганській", - пояснив міністр.

Станом на 25 жовтня у червоній зоні перебувають шість областей: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Сумська та Херсонська.

Також дивіться: У COVID-лікарнях Чернігова кисню для хворих залишилося на декілька годин, - міськрада

Автор: 

карантин (18172) Ляшко Віктор (1517) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+23
Отправить в октябре на плановые ремонты два завода медицинского кислорода, закупить в Польше кислород который застрял на границе! У семейных врачей усадить в одну очередь ковидных и сердечников, загнать толпы пенсионеров в собесы и всевозможные газ конторы из-за неразберихи с субсидиями, в школах прессовать лишь учителей не обращая внимание на количество больных детей. Устроить истерику с вакцинацией возведя ее в ранг панацеи абсолютно игнорируя, что вакцинированные тоже могут распространять вирус! Какие еще "чемпионские" заслуги в борьбе с ковидом забыты?
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26.10.2021 06:27 Відповісти
+7
Только в украине такой дебелизм в транспорте. Все без масок. Смертность осенью всех удивит
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26.10.2021 03:00 Відповісти
+6
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26.10.2021 07:13 Відповісти
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Пандемии нет, а жертвы есть.
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26.10.2021 02:05 Відповісти
по определению ВОЗ один больной в Китае и один больной в США - это уже пандемия
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26.10.2021 02:16 Відповісти
О, а ось і Дідовик-Лєщенко. Живий таки.
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26.10.2021 06:13 Відповісти
Привет Полина
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26.10.2021 02:54 Відповісти
"Чемпіон світу у боротьбі із Ковід" просрав забезпечення хворих на корону киснем. В Україні його зовсім йок. У поляків просять. Тим часом найвеличніший мітить на суперкубок у боротьбі з Ковід. Якір йому в дупу.
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26.10.2021 02:34 Відповісти
шлюшко партизан, сидящий в офисе, катающийся на скейтборде по кабмину
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26.10.2021 02:41 Відповісти
шлюшко, серящий на фото без фашизма...
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26.10.2021 02:45 Відповісти
25.10.2021
Кількість повністю вакцинованих людей:
- Україна 16,2% населення
- Зімбабве 16,9% населення

Як і раніше вважаєш себе чемпіоном світу по боротьбі з ковідом, уїб@к?
https://twitter.com/ZelenskyyUa @ZelenskyyUa
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26.10.2021 02:45 Відповісти
зеленський-вбивця!
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26.10.2021 02:47 Відповісти
В коридорах десятки людей в ковидных поликлиниках. Научитесь элементарно разделять. По записи на вакцинацию, на тесты...
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26.10.2021 02:56 Відповісти
Цена самостояльного теста 1 евро. Люди каждую неделю делают.
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26.10.2021 02:57 Відповісти
Де?
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26.10.2021 03:00 Відповісти
Только в украине такой дебелизм в транспорте. Все без масок. Смертность осенью всех удивит
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26.10.2021 03:00 Відповісти
Никого не удивит.
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26.10.2021 07:01 Відповісти
маски шкодять здоров'ю
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26.10.2021 21:56 Відповісти
Осінь вже закінчується! А ковіддебіли не перестають дивувати!
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27.10.2021 08:07 Відповісти
42 вида Ковида это уже мутация,или генерация? и вакцины спасут сразу даже и от Дельты и Индийского с Китайским Мутантами? на Мацковии кажуть Мутант появился задолго до начала Пандемии,...,Ксюха Собчак не даст сбрехать...,а именно в МАРТЕ 2018 года
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26.10.2021 04:38 Відповісти
Это - дегенерация!
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26.10.2021 08:01 Відповісти
В Мире кажуть есть 500 сортов различных колбас,от салями и прочих советских сасискав и до самых прочих баварских...,интересно когда станет 500 видов Ковида,что будут трындеть на этот счет?500 видов аспиринов аналгинов и прчих амидопиринов уже тыщи 2 000....
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26.10.2021 05:17 Відповісти
ваши мысли - как пули со смещенным центром тяжести, мечутся по "непредсказуемой траектории" (тм)
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26.10.2021 10:05 Відповісти
Отправить в октябре на плановые ремонты два завода медицинского кислорода, закупить в Польше кислород который застрял на границе! У семейных врачей усадить в одну очередь ковидных и сердечников, загнать толпы пенсионеров в собесы и всевозможные газ конторы из-за неразберихи с субсидиями, в школах прессовать лишь учителей не обращая внимание на количество больных детей. Устроить истерику с вакцинацией возведя ее в ранг панацеи абсолютно игнорируя, что вакцинированные тоже могут распространять вирус! Какие еще "чемпионские" заслуги в борьбе с ковидом забыты?
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26.10.2021 06:27 Відповісти
Про те, щоб перед вакцинацією перевіряти кров на вміст антитіл, то я вже мовчу взагалі.
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26.10.2021 08:46 Відповісти
Всё абсолютно точно.
Я не знаю, как еще потом агитировать против этой сволочной Зе, чтобы за них вообще не голосовали.
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26.10.2021 17:51 Відповісти
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26.10.2021 07:13 Відповісти
Какая пошлость ,глупость ,гадость .
Позор комментатору и всем ,кому это бредятина понравилась !
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26.10.2021 09:03 Відповісти
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26.10.2021 11:44 Відповісти
ЗЕ-шляшко рассказывает кругом о том как надо по примеру в Израиле и европейских стран буроться с пандемией... - Так зе-дурнык сначала медицину построй хоть наполовину как в Израиле .. а потом чеши об "..как в Израиле " ..
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26.10.2021 10:19 Відповісти
Нада просто пєрєстать надавати медичні і транспортні послуги невакцинованим . Плюс заборона на працю . І всі 100% населення добровільно прийдуть і провакцинуються . Без будь якого примусу . Потрібно просто створити умови , щоб люди прийняли правильне рішення .
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26.10.2021 13:39 Відповісти
Стаття 43 Конституції України: "кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується"

Спробуй скасувати
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26.10.2021 16:15 Відповісти
Дебілам все "какая разнітца"! Навіть смерть не переконає їх.
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27.10.2021 08:09 Відповісти
Якщо ми спроможемо вибороти і встановити українську владу в Україні, то першим, хто має бути відправлений на довічне увязнення, повинен стати оцей запроданець Ляшко.
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26.10.2021 21:51 Відповісти
 
 