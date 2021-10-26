У трьох областях червоний рівень епіднебезпеки буде 100% запроваджено найближчими днями, - Ляшко. ВIДЕО

Із 26 жовтня 2 області переходять у червону зону карантину, щодо 3 рішення буде ухвалено найближчими днями.

Про це в ефірі телеканалу ICTV повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Шість областей вже у червоному рівні епіднебезпеки, запроваджується від завтра - у Рівненській та Миколаївській областях, і плюс ще п'ять областей перейшли за індикаторами. Буде скликання ТЕБ та НС і 100% буде ухвалено рішення про запровадження червоного рівня епідемічної небезпеки у кількох областях - Львівській, Житомирській, Луганській", - пояснив міністр.

Станом на 25 жовтня у червоній зоні перебувають шість областей: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Сумська та Херсонська.

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