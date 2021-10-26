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У трьох областях червоний рівень епіднебезпеки буде 100% запроваджено найближчими днями, - Ляшко. ВIДЕО
Із 26 жовтня 2 області переходять у червону зону карантину, щодо 3 рішення буде ухвалено найближчими днями.
Про це в ефірі телеканалу ICTV повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Шість областей вже у червоному рівні епіднебезпеки, запроваджується від завтра - у Рівненській та Миколаївській областях, і плюс ще п'ять областей перейшли за індикаторами. Буде скликання ТЕБ та НС і 100% буде ухвалено рішення про запровадження червоного рівня епідемічної небезпеки у кількох областях - Львівській, Житомирській, Луганській", - пояснив міністр.
Станом на 25 жовтня у червоній зоні перебувають шість областей: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Сумська та Херсонська.
Топ коментарі
+23 чупакабра
показати весь коментар26.10.2021 06:27 Відповісти Посилання
+7 Aleksei Pravdin
показати весь коментар26.10.2021 03:00 Відповісти Посилання
+6 Порохобандерівець
показати весь коментар26.10.2021 07:13 Відповісти Посилання
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Кількість повністю вакцинованих людей:
- Україна 16,2% населення
- Зімбабве 16,9% населення
Як і раніше вважаєш себе чемпіоном світу по боротьбі з ковідом, уїб@к?
https://twitter.com/ZelenskyyUa @ZelenskyyUa
Я не знаю, как еще потом агитировать против этой сволочной Зе, чтобы за них вообще не голосовали.
Позор комментатору и всем ,кому это бредятина понравилась !
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