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Найближчим часом до "червоної" зони карантину переведуть ще п'ять областей, - Ляшко. СПИСОК
В Україні найближчим часом до списку "червоної" зони можуть потрапити нові регіони. Список може поповнитись ще на 5 областей.
Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"На найближчому засіданні держкомісії ТЕБ та НС буде ухвалено рішення про переведення до "червоної" зони ще 5 областей: Житомирська, Луганська, Львівська, Хмельницька та Чернігівська область", - розповів Ляшко.
Нагадаємо, "червона" зона карантину діє вже у Херсонській, Одеській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Сумській, Миколаївській та Рівненській областях.
Топ коментарі
+3 Valery Greff
показати весь коментар26.10.2021 10:31 Відповісти Посилання
+2 Vyacheslav Nesterov
показати весь коментар26.10.2021 10:35 Відповісти Посилання
+2 Vi Wa
показати весь коментар26.10.2021 12:00 Відповісти Посилання
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