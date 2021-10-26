Найближчим часом до "червоної" зони карантину переведуть ще п'ять областей, - Ляшко. СПИСОК

В Україні найближчим часом до списку "червоної" зони можуть потрапити нові регіони. Список може поповнитись ще на 5 областей.

Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"На найближчому засіданні держкомісії ТЕБ та НС буде ухвалено рішення про переведення до "червоної" зони ще 5 областей: Житомирська, Луганська, Львівська, Хмельницька та Чернігівська область", - розповів Ляшко.

Нагадаємо, "червона" зона карантину діє вже у Херсонській, Одеській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Сумській, Миколаївській та Рівненській областях.

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