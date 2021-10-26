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Найближчим часом до "червоної" зони карантину переведуть ще п'ять областей, - Ляшко. СПИСОК

В Україні найближчим часом до списку "червоної" зони можуть потрапити нові регіони. Список може поповнитись ще на 5 областей.

Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"На найближчому засіданні держкомісії ТЕБ та НС буде ухвалено рішення про переведення до "червоної" зони ще 5 областей: Житомирська, Луганська, Львівська, Хмельницька та Чернігівська область", - розповів Ляшко.

Нагадаємо, "червона" зона карантину діє вже у Херсонській, Одеській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Сумській, Миколаївській та Рівненській областях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Людям із протипоказаннями до вакцинації від COVID-19 з 8 листопада почнуть видавати довідки, - Ляшко

Автор: 

карантин (18172) Ляшко Віктор (1517) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
Предлагаю талибам открыть приём антиваксеров для проживания! В Афганистане нет вакцин, им там будет комфортно!
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26.10.2021 10:31 Відповісти
+2
Харьков с его готовящимся зомбифестом ( в прямом и переносном смысле) в парке Горького - разумеется не учасвтвует в рейтинге пока не пройдут "выборы Терехова". Кстати, а законно ли обхванивать по телефону от имени фонда Кернеса и опрашивать - пойдешь ли на выборы, будешь ли голосовать за скучнолицего , а будет ли голосовать за него вся семья?
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26.10.2021 10:35 Відповісти
+2
За 25 - 30 лет в Украине выросла молодежь, не отягощенная моралью, с остатками интеллекта и реакцией восторженного быдла на пошлые и тупые шутки и видосики. Теперь их делают стадом и рабами, благодаря ковидолживой пропаганде и издевательству над честью и достоинству людей. Коронопропагандисты и уроды-политики это проталкивают. Оболванивание окружающих и повиновение абсурду.
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26.10.2021 12:00 Відповісти
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Ну наканецта
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26.10.2021 10:29 Відповісти
Хоч щось треба робити! Самий простий спосіб - перевести учнів та студентів на дистанційне навчання. Діти дуже швидко переносять вірус з тісних класів до дому: до батьків та бабусів і дідусів. Також в транспорті повно молоді, здебільшого без масок. Як канікули закінчились - одразу пішов спалах.

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26.10.2021 10:41 Відповісти
Та зачем вообще та учеба? Пусть тупеют
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26.10.2021 11:30 Відповісти
Хто не вчиться в класі, не буде вчитись і перед комп.ютером
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26.10.2021 11:47 Відповісти
За 25 - 30 лет в Украине выросла молодежь, не отягощенная моралью, с остатками интеллекта и реакцией восторженного быдла на пошлые и тупые шутки и видосики. Теперь их делают стадом и рабами, благодаря ковидолживой пропаганде и издевательству над честью и достоинству людей. Коронопропагандисты и уроды-политики это проталкивают. Оболванивание окружающих и повиновение абсурду.
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26.10.2021 12:00 Відповісти
в яблочко
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26.10.2021 12:13 Відповісти
Похоже этого имбицила министром и назначили, чтобы каркал и статистику приводил, впрочем как и все зеленое стадо.
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26.10.2021 10:30 Відповісти
Предлагаю талибам открыть приём антиваксеров для проживания! В Афганистане нет вакцин, им там будет комфортно!
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26.10.2021 10:31 Відповісти
Киевскую переведут в "красную зону" перед рассылкой платежек на отопление?
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26.10.2021 10:34 Відповісти
После того, как бородатая бабушка отсудит у нафтогаза 9 лярдов кубов газа.
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26.10.2021 11:41 Відповісти
Харьков с его готовящимся зомбифестом ( в прямом и переносном смысле) в парке Горького - разумеется не учасвтвует в рейтинге пока не пройдут "выборы Терехова". Кстати, а законно ли обхванивать по телефону от имени фонда Кернеса и опрашивать - пойдешь ли на выборы, будешь ли голосовать за скучнолицего , а будет ли голосовать за него вся семья?
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26.10.2021 10:35 Відповісти
Як все таки вигідно ділити Київську область на окремі одиниці - місто Київ та Київська область...

І закривати нічого не потрібно і статистика не така страшна, як реально є...
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26.10.2021 11:21 Відповісти
Эти васьки давно нюх потеряли
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26.10.2021 11:40 Відповісти
Для чого чекати? Є прогноз, є статистичний досвід - включайте червоне світло раніше. Можливо, це допоможе комусь загальмувати перед прірвою.
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26.10.2021 13:20 Відповісти
А Харьков? Там полная жопа! Ах да,выборы,пох на людей
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26.10.2021 14:34 Відповісти
 
 