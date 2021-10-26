"Слуга народу" Арахамія про помилки у санкційному списку РНБО: Просто продавали його і все - пропонували до $300 тис.. ВIДЕО

Глава фракції Слуга народу Давид Арахамія заявив, що 108 технічних помилок у списку санкцій Ради нацбезпеки та оборони було допущено навмисно, і за таку "помилку" нібито пропонували від $100 000 до $300 000.

Про це Арахамія сказав в ефірі програми "Хард із Влащенко", передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За словами Арахамії, "різного роду люди" повідомляють, що корумповані працівники правоохоронних органів нібито приходили до них і пропонували від $100 000 до $300 000 за мзду допустити помилки під час складання санкційного списку "злодіїв у законі", щоб підсанкційні особи мали можливість пересуватися за кордон.

"Просто продавали цей список і все – на жаль, так. Правда життя", – сказав голова фракції СН.

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Він також підкреслив, що список готувався великою групою людей, тому не вірить, що під час складання переліку були допущені випадкові помилки.

Нагадаємо, що 15 жовтня пресслужба РНБО повідомила, що в попередніх рішеннях РНБО допущено помилок щодо 108 осіб, визначених як "вори в законі".