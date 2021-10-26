Проти Киви порушено кримінальне провадження за фактом стрілянини з автомата, - Венедіктова. ВIДЕО
За фактом стрілянини народного депутата Іллі Киви з автоматичної зброї порушено кримінальне провадження.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявила журналістам генеральний прокурор України Ірина Венедіктова.
"Стосовно народного депутата у нас є справи, і їх, в принципі, стосовно цього народного депутата достатньо багато. Я не можу по кожному внесенню в ЄРДР виходити і про щось говорити і коментувати. Коли у подібних справах іде притягнення, у нас мають бути хоча би експертизи. Без них нема про що говорити. Коли в мене є хоча б проміжний результат , то я про це говорю", - пояснила Венедіктова.
На уточнювальне запитання, чи порушено справу саме за цим фактом, Венедіктова відповіла ствердно. І додала, що коли справа дійде до висунення підозри Киві, то вона тоді скаже, з якою кваліфікацією підписана підозра.
"А на сьогодні це передчасне питання", - підсумувала генпрокурор.
Кива в ніч на 16 жовтня записав ролик з автоматом у руці. Нардеп пояснив, що так святкує загибель українського політичного діяча Степана Бандери, якого 15 жовтня 1959 року у Мюнхені вбив радянський агент КДБ Богдан Сташинський.
На фразі "Смерть зрадникам! Смерть фашизму" Кива здійснив кілька пострілів з автомата, а тим часом за його спиною запустили феєрверк.
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Чи є ще така країна у світі?
Разжига́ние межнациона́льной ро́зни - действия, направленные на возбуждение межнациональной или межрасовой вражды.
Власть сама не может инициировать преследования по подобным неявным случаям. Понимают, что Кива - провокатор, и работает против дейтсвующей власти в том числе, но средства у них ограничены. Будьте уверены, Кива продумал что и как именно он будет делать, и заранее обсудил с юристом чтобы остаться на грани.
У Януковича в свое время было несколько подставных жалобщиков, которые отменяли героя Украины для Бандеры и т.п. Они отрабатывали в законном ключе все такие ситуации в пользу анти-украинских сил. Разумеется, их финансировали.
Насколько мне известно сейчас у правых нет подобного подхода. Никто не опускается до этого. Или просто лень. Только вайн "все пропало", ""власть ничем не занимается". Тут по-хорошему должна быть команда активистов и юристов. Всем понятно, что делает Кива, но по его действиям надо правильно процессуально отработать. Ясно, говорю не в укор лично Вам. Как и сам не могу этим сейчас заниматься. Но проблему вижу так.
Для этого животного такая легкая смерть будет как награда.И торжественно зарыть в жомовой яме.
И я до сих пор не понимаю, кто разрешил продавать в качестве охотничьего автомат под патрон 5,45*39 с нестабильной траекторией пули? Пусть даже и с отключенным автоматическим огнем, который, к слову, очень легко включить.
Тут уголовных дел непочатый край.
- Я его туда не назначал, ему господин Швондер дал рекомендации..
Какая то она фригидная совсем. Муж столько бабла приносит на дурняка, а она явно не сосна даже.
А противодействием ему и подобным персонажам целенаправленно никто не занимается, и не финансируется.