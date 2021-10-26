Проти Киви порушено кримінальне провадження за фактом стрілянини з автомата, - Венедіктова. ВIДЕО

За фактом стрілянини народного депутата Іллі Киви з автоматичної зброї порушено кримінальне провадження.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявила журналістам генеральний прокурор України Ірина Венедіктова.

"Стосовно народного депутата у нас є справи, і їх, в принципі, стосовно цього народного депутата достатньо багато. Я не можу по кожному внесенню в ЄРДР виходити і про щось говорити і коментувати. Коли у подібних справах іде притягнення, у нас мають бути хоча би експертизи. Без них нема про що говорити. Коли в мене є хоча б проміжний результат , то я про це говорю", - пояснила Венедіктова.

На уточнювальне запитання, чи порушено справу саме за цим фактом, Венедіктова відповіла ствердно. І додала, що коли справа дійде до висунення підозри Киві, то вона тоді скаже, з якою кваліфікацією підписана підозра.

"А на сьогодні це передчасне питання", - підсумувала генпрокурор.

Кива в ніч на 16 жовтня записав ролик з автоматом у руці. Нардеп пояснив, що так святкує загибель українського політичного діяча Степана Бандери, якого 15 жовтня 1959 року у Мюнхені вбив радянський агент КДБ Богдан Сташинський.

На фразі "Смерть зрадникам! Смерть фашизму" Кива здійснив кілька пострілів з автомата, а тим часом за його спиною запустили феєрверк.

Також дивіться: Кива - один з найцінніших в ОПЗЖ, він контужений, - Рабінович. ВIДЕО