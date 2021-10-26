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Проти Киви порушено кримінальне провадження за фактом стрілянини з автомата, - Венедіктова. ВIДЕО

За фактом стрілянини народного депутата Іллі Киви з автоматичної зброї порушено кримінальне провадження.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявила журналістам генеральний прокурор України Ірина Венедіктова.

"Стосовно народного депутата у нас є справи, і їх, в принципі, стосовно цього народного депутата достатньо багато. Я не можу по кожному внесенню в ЄРДР виходити і про щось говорити і коментувати. Коли у подібних справах іде притягнення, у нас мають бути хоча би експертизи. Без них нема про що говорити. Коли в мене є хоча б проміжний результат , то я про це говорю", - пояснила Венедіктова.

На уточнювальне запитання, чи порушено справу саме за цим фактом, Венедіктова відповіла ствердно. І додала, що коли справа дійде до висунення підозри Киві, то вона тоді скаже, з якою кваліфікацією підписана підозра.

"А на сьогодні це передчасне питання", - підсумувала генпрокурор.

Кива в ніч на 16 жовтня записав ролик з автоматом у руці. Нардеп пояснив, що так святкує загибель українського політичного діяча Степана Бандери, якого 15 жовтня 1959 року у Мюнхені вбив радянський агент КДБ Богдан Сташинський.

На фразі "Смерть зрадникам! Смерть фашизму" Кива здійснив кілька пострілів з автомата, а тим часом за його спиною запустили феєрверк.

Також дивіться: Кива - один з найцінніших в ОПЗЖ, він контужений, - Рабінович. ВIДЕО

Автор: 

стрілянина (1794) Кива Ілля (377) Венедіктова Ірина (829)


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Топ коментарі
+35
Закопайте его в жомовой яме как можно быстрее! Всем миром вас просим!
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26.10.2021 15:04 Відповісти
+28
Прямо молниеносное решение...,посмотрим на результат...
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26.10.2021 15:02 Відповісти
+21
Какая прокуратура , где санитары - пускай вернут его на место
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26.10.2021 15:08 Відповісти
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Прямо молниеносное решение...,посмотрим на результат...
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26.10.2021 15:02 Відповісти
Результат продемонстрирован в молниеносности реакции )
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26.10.2021 15:03 Відповісти
Надеюсь фейерверк запустили из его дупла.
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26.10.2021 15:02 Відповісти
То есть по сути его высказываний у бенядиктовой возражений нет. То есть, если дальше развить эту мысль - украинская власть не видит тут криминала, а значит сама власть такая же антиукраинская и дебильная, как кива.
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26.10.2021 15:04 Відповісти
Венедіктова прокурор і вона озвучила те за що по законодавству може притягнути,а за те що це дебільне гавкало ніякого покарання не передбачено.
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26.10.2021 15:41 Відповісти
Закопайте его в жомовой яме как можно быстрее! Всем миром вас просим!
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26.10.2021 15:04 Відповісти
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26.10.2021 18:33 Відповісти
Не витрачайте час, воно неосудне!
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26.10.2021 15:06 Відповісти
Чудове поєднання-неосудний дурень при владі.Йому недоторканність дає справка з дурдому.
Чи є ще така країна у світі?
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26.10.2021 15:14 Відповісти
я другой такой страны не знаю (с)
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26.10.2021 23:38 Відповісти
Треба щоб всі нардепи у Парламент до 8 листопада надали довідку не тільки про вакцинацію, а і від психіатра та нарколога. Бо там таких, як ківа хоч греблю гати.
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26.10.2021 16:00 Відповісти
Дійсно, тут більш прийнятне розслідування за фактом користування вогнепальною зброєю неосудною особою.
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26.10.2021 16:38 Відповісти
Да, блаженных не трожь) их уже Бог наказал
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26.10.2021 17:13 Відповісти
Какая прокуратура , где санитары - пускай вернут его на место
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26.10.2021 15:08 Відповісти
да, тут Вы правы . За всей опзж шной клоаке-отстойнику давно уже санитары прогулы ставят.... Хотя что у Кивы, что у Рабиновича - справки наверняка о невменяемости есть... именно такие и становятся рупорами кремля
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26.10.2021 15:25 Відповісти
Жаль что оно себе в голову случайно не выстрелило
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26.10.2021 15:08 Відповісти
Пуля мозгов не обнаружит
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26.10.2021 15:40 Відповісти
даже если бы и выстрелил, то ни один жизненно важный орган не пострадал бы
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26.10.2021 15:40 Відповісти
Ну, по поводу автомата таки вопрос спорный. Знаю стрелков уникумов, которые так настропалились двигать пальчиком на спуске своих гражданских карабинов полуавтоматов, что действительно, со стороны выглядит почти как фулл-авто.
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26.10.2021 15:09 Відповісти
Сей час выяснится что это не автомат, а карабин, и у этого отщепенца есть разрешение (тут согласен на все 100, на видосике не фига не понятно, ну машет "обезьяна" стволом и типа стреляет в воздух... не о чем.. )
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27.10.2021 15:59 Відповісти
На нары этого рукоблудного питуха !!!
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26.10.2021 15:12 Відповісти
КИВИ уже возбудился
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26.10.2021 15:16 Відповісти
Кто обезьяне автомат дал ?
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26.10.2021 15:23 Відповісти
От не треба цієї брехні! Усі ж бачать, що це не Ківа, а моторило покойний !
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26.10.2021 15:25 Відповісти
Моторыло лифтером работал. При чем тут наша обезьяна?
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26.10.2021 15:45 Відповісти
Чувак просто платный клоун росии, что закажут то и творит. Просто удивляют правоохоронные органы, которые ему всё прощают, человек занимается розжиганием межукраинской розни, и ни кто, ни кто этого не видет......... завтра он будет пямятнике Бендере сносить и Шевченко, что ему ещё разрешат делать для росии ???
Разжига́ние межнациона́льной ро́зни - действия, направленные на возбуждение межнациональной или межрасовой вражды.
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26.10.2021 15:24 Відповісти
Недостаточно просто писать на Цензоре, укоряя власть. В этом вопросе власти нужно содействие. Если патриоты видят факт и готовы этим заниматься - надо писать заявление в Генпрокуратуру. И им еще и спасибо за это скажут.
Власть сама не может инициировать преследования по подобным неявным случаям. Понимают, что Кива - провокатор, и работает против дейтсвующей власти в том числе, но средства у них ограничены. Будьте уверены, Кива продумал что и как именно он будет делать, и заранее обсудил с юристом чтобы остаться на грани.

У Януковича в свое время было несколько подставных жалобщиков, которые отменяли героя Украины для Бандеры и т.п. Они отрабатывали в законном ключе все такие ситуации в пользу анти-украинских сил. Разумеется, их финансировали.

Насколько мне известно сейчас у правых нет подобного подхода. Никто не опускается до этого. Или просто лень. Только вайн "все пропало", ""власть ничем не занимается". Тут по-хорошему должна быть команда активистов и юристов. Всем понятно, что делает Кива, но по его действиям надо правильно процессуально отработать. Ясно, говорю не в укор лично Вам. Как и сам не могу этим сейчас заниматься. Но проблему вижу так.
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16.11.2021 19:48 Відповісти
Так у Кивы же справка из дурдома есть что он дурак. Судить нужно Авакава который ему оружие подарил.
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26.10.2021 15:32 Відповісти
Так пускай его на принудительное лечени отправят, и запрещат такое вылаживать
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26.10.2021 15:34 Відповісти
Уже поздно лечить, болезнь запущена.
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26.10.2021 15:52 Відповісти
Так лечить можно по-разному )) Можно каждый день клизмы делать по 3 раза в день, настойкой их целительной грязи жомовой ямы, пока не поумнеет
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26.10.2021 16:28 Відповісти
Пока не здохне. Спосіб не гуманний , але можна зробити виняток.
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26.10.2021 17:35 Відповісти
Можна гуманно приспати цю тварину,щоб воно само не мучилось і іншим клопоту не завдавало.
Для этого животного такая легкая смерть будет как награда.И торжественно зарыть в жомовой яме.
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27.10.2021 02:28 Відповісти
Может я ошибаюсь, но мне кажется, что Кива собирается повторит судьбу Бузины или Чечетова......
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26.10.2021 15:33 Відповісти
Ну не настолько он контуженый. Разве что накостыляют как Шуфричу, однако позже, когда не будет депутатского мандата. Пока это его спасение.
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26.10.2021 15:58 Відповісти
Так в нього вже один раз стріляли. А він відстрілювався. Обійшлося без жертв і руйнувань. Не знаю чи стрільця знайшли.
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26.10.2021 16:42 Відповісти
Смерть предателям? Ню-ню. Тебя за язык никто не тянул тогда не плачь
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26.10.2021 15:33 Відповісти
У него АКС-74У, которого у него быть не должно, или это переделанный из охотничьего. Оба случая - уголовка. Охотничьи карабины не стреляют очередями.
И я до сих пор не понимаю, кто разрешил продавать в качестве охотничьего автомат под патрон 5,45*39 с нестабильной траекторией пули? Пусть даже и с отключенным автоматическим огнем, который, к слову, очень легко включить.
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26.10.2021 15:38 Відповісти
Вулканы-ТК еще в 2011 вывели из гражданского оборота. На руках у народа 3000 единиц.
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26.10.2021 16:37 Відповісти
У него в принципе не должно быть не то, что Ксюхи, а и любого огнестрела, т.к. явно проблемы с психикой. А Рабинович даже заявил о его ценности в партии из за его контуженности, типа этому отморозку со справкой ничего не будет.
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26.10.2021 16:55 Відповісти
кстати по медекспертизе при наличии проблем с психикой ему не то что оружие, ему права на авто выдавать не должны.
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26.10.2021 18:23 Відповісти
Во вопли подымутся - политическое преследование контуженного!
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26.10.2021 15:47 Відповісти
******** Говно, насмотрелась Совковой пропаганды ,завтра он будет утверждать что немцы Днепрогес разбомбили ,а Папанин был оху...нный полярник 😡
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26.10.2021 15:49 Відповісти
Незаконное хранение боеприпасов, незаконное владение и обращение с оружием, стрельба и пропаганда агрессии на националной почве, публичное уничижение достоинства украинских граждан и государства.
Тут уголовных дел непочатый край.
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26.10.2021 16:08 Відповісти
Мдя....последствия контузии на лицо и все это продолжает прогрессировать близится кырдык и это радует!
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26.10.2021 16:11 Відповісти
Ріденьке, ріденьке звинувачення. Треба, щось серйозніш на цього упира знайти... Ну якщо за кацапсяче бабло так старається то ще якось цю гниду зрозуміти можна, а ящо він це робить за переконаннями то тільки утилізація допоможе...
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26.10.2021 16:11 Відповісти
кивина на дурку надо, в клетку. принудительно лечить до конца его дней.
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26.10.2021 16:13 Відповісти
Киве треба должность в Талибане.Пройдёт без собеседования
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26.10.2021 16:20 Відповісти
Это гавно уже давно пора опустить.
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26.10.2021 16:31 Відповісти
кто обезьяне дал автомат ? !
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26.10.2021 16:32 Відповісти
- Но позвольте, как он служил у Авакова в очистке?
- Я его туда не назначал, ему господин Швондер дал рекомендации..

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26.10.2021 16:34 Відповісти
Наконец то я воочию увидел, как у ватника бомбит...
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26.10.2021 16:37 Відповісти
откуда у психически больного автомат? у него же справка
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26.10.2021 16:40 Відповісти
А возбудиться https://ua.news/ru/vydeo-veteran-ato-majman-zdorov-y-rasskazal-kak-ego-zakazal-nardep-kyva/ по заказному убийству со стороны Кивы не желает Венедиктова?
Какая то она фригидная совсем. Муж столько бабла приносит на дурняка, а она явно не сосна даже.
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26.10.2021 16:59 Відповісти
А шо, как контуженый, так и пострелять нельзя? Ну, прямо изверги!
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26.10.2021 17:05 Відповісти
Оооооо, так это и есть киллер, который шифера валил? А то ко мне опера приходили, оружие проверяли, спрашивали знаю ли я Шифера и где я был в такое то время в такой то день) комедия! А тут такой кадр! Его паковать и колоть надо! Яила в тиски - и Кеннеди на себя возьмет, тварь!
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26.10.2021 17:19 Відповісти
и закончится оно очередным пуком в лужу))) этот хмырь проголосует пару раз вместе с зелеными и все
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26.10.2021 18:35 Відповісти
Это у Кивы сзади пердак рвёт?
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26.10.2021 19:09 Відповісти
Труху - на мыло. Сплошная трухня с ним (так говорит Рабиновиц). Но он контуженный на голову...
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26.10.2021 19:20 Відповісти
рабанаволоч сказал, что кыва самый ценный член из опа/жопа, бо контуженый. его не садить нужно а электричеством лечить, ну а потом желе из черепной коробки отдать ученым для исследования
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26.10.2021 19:47 Відповісти
похоже что ОПЗЖ не оставляет попытки подставить тупоголового Киву, что бы тот сел, а потом сделать из него мученика и что бы орки побежали пушечным мясом его спасать.
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26.10.2021 20:27 Відповісти
В любом случае, Кива целенаправленно занимается антиукраинской деятельностью - на самой грани закона, - и финансируется для этого.
А противодействием ему и подобным персонажам целенаправленно никто не занимается, и не финансируется.
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16.11.2021 19:52 Відповісти
Ну разве можно доверять оружие такому идиоту, у которого справка с дурдома? Неровен час, что не только по мишеням будет стрелять, но и по народу. Зе, подумай на счёт этого хорошенько и сделай вывод, или тюрьма для него, или же дурочка пожизненно.
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07.11.2021 13:18 Відповісти
Кандидати до ВР не повинні обиратися з такими діагнозами. Ківу навіженого потрібно лікувати в закладі закритого типу.
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20.11.2021 01:09 Відповісти
 
 