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"Зняти штани і по голій сраці - 20 буків", - мер Івано-Франківська Марцінків пропонує "посилити" покарання за вандалізм. ВIДЕО

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків виступив за внесення змін до Кримінального кодексу - за вандалізм він пропонує карати "буками" на площі.

Про це він заявив під час брифінгу, коментуючи нещодавній інцидент із розбитими ліхтарями та клумбою, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.

Під час оперативної наради мера Івано-Франківська поінформували, що вандала, який розбив ліхтарі та квітник, знайшли. Проти нього порушили справу за статтею про хуліганство. Також стало відомо, що 20-річний вандал ухилявся від військової служби, тому його передали до військкомату.

Проте, на думку Марцінківа, Кримінальний кодекс передбачає недостатнє покарання за хуліганство. Він висловив побоювання, що справу перекваліфікують, будуть задіяні адвокати, і зрештою, хуліган просто заплатить штраф у розмірі 1700 грн.

"Я б у цей кодекс вніс правку – буків давати (фразеологізм, що означає "бити, карати". – Ред.) на площі. Зняти штани і по голій сраці – 20 буків. Ось це було б найбільш дієво... Просто в цивільному кодексі потрібно прописати такий захід покарання", – заявив Марцінків, побоюючись, що "справу спустять на гальмах".

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Інцидент стався у ніч на 23 жовтня на території кафе у центрі міста. Відео з'явилося в мережі, його розмістив на своїй сторінці і мер Івано-Франківська, висловивши сподівання, що поліція швидко знайде вандалів, оскільки один із них "засвітив" обличчя на відео.

Автор: 

Івано-Франківськ (523) вандалізм (432) Марцінків Руслан (100)


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Топ коментарі
+14
Не вижу ничего предосудительного в этом предложении.
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26.10.2021 16:15 Відповісти
+9
хуже всего что его в военкомат отправяили..
нафиг он в армии, что там делать будет.. впандалить, бухать а потом "красоваться" типа "защищал" Украину?

таких вандалов - да подальше от Армии Украины.. максимум - пусть роют окопы под присмотром.
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26.10.2021 16:41 Відповісти
+8
Видеонаблюдение надо везде ставить
и штрафы сделать неподъёмные
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26.10.2021 16:15 Відповісти
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И руки отрубить ?
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26.10.2021 16:06 Відповісти
И хвост. По самую шею.
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26.10.2021 16:10 Відповісти
хуже всего что его в военкомат отправяили..
нафиг он в армии, что там делать будет.. впандалить, бухать а потом "красоваться" типа "защищал" Украину?

таких вандалов - да подальше от Армии Украины.. максимум - пусть роют окопы под присмотром.
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26.10.2021 16:41 Відповісти
на видео - оно д********* по-полной.. 20 лет, а мозгов как у кацапов.

Да там и вся компашках подобных прид*урков..

И их - в армию, превращать ВСУ в кацапскую армию отморозков??
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26.10.2021 16:45 Відповісти
руки не нужно, еще потом содержать..
но идея - здравая: через *опу вбивать понимание что НЕЛЬЗЯ делать..

В Европе к этому так же шли.. И научили, в основном.
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26.10.2021 16:46 Відповісти
50!..как встарь!...тогда попустит...
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26.10.2021 16:14 Відповісти
Не вижу ничего предосудительного в этом предложении.
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26.10.2021 16:15 Відповісти
Видеонаблюдение надо везде ставить
и штрафы сделать неподъёмные
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26.10.2021 16:15 Відповісти
Мэры западной Украины вообще-то по европейски нормальные . Сказывается долгое время правления Австро Венгрии . Потому общество на западной Украине моральноболее здоровое .
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26.10.2021 16:36 Відповісти
Иванов Франковск https://youtu.be/3z8lMpOx5qE https://youtu.be/3z8lMpOx5qE

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26.10.2021 17:36 Відповісти
гарно брешеш, як кацап?
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26.10.2021 21:05 Відповісти
Что ты врешь-то, дубина. Я там бываю очень часто, родственники там живут, и никогда не было проблем с русским языком. Разве,что москалем обозвать могут, не более того.
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26.10.2021 21:22 Відповісти
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26.10.2021 21:51 Відповісти
Макрцінківу вистачить і одного загостреного і без змін до кодексу!
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26.10.2021 16:21 Відповісти
Правильное предложение. Пороть нещадно с трансляцией по всем каналам и 15 суток общественных работ, а если продажный судья оправдает нарушителя, то и судье аналогичное наказание.
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26.10.2021 16:22 Відповісти
Якщо дебіл, то надовго, тут не буде діяти правило "бітійо определяєт сознаніє"
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26.10.2021 16:27 Відповісти
"Наука не йде без бука" (:
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26.10.2021 16:29 Відповісти
Ещё один претендент на должность в Талибан.Тоже можно без собеса зачислять
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26.10.2021 16:29 Відповісти
Напевно також любитель побити ліхтарі і поламати лавочки, переживаєш за свій зад?
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26.10.2021 16:41 Відповісти
До чого тут я?Гадаю ти не будешь проти,як,що твой син,або дочка це зроблять,та их высекут на конюшне
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26.10.2021 17:05 Відповісти
чтобы с ребенком не случилось беды - вовремя дайте ребенку пинды .... а в данном случае пенделей надо бы дать и родителям
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26.10.2021 20:44 Відповісти
Якщо зроблять, то я їм ще й сам буків всиплю
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26.10.2021 21:53 Відповісти
правильно, нужно что-то такое, отличное от украинской судебной ветви
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26.10.2021 16:32 Відповісти
Первый класс, вторая четверть
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26.10.2021 16:36 Відповісти
просто должно быть адекватное наказание- что это за треш 1700 грн? а ущерб? его что, не считали? или все вокруг колхозное, все вокруг ничье... и бесплатное...
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26.10.2021 16:39 Відповісти
За вандализм пороть на площади, за воровство отрубать руку, за измену забивать камнями, а за георгиевскую тряпку, сразу на месте расстреливать
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26.10.2021 16:41 Відповісти
Снять штаны и по голой заднице - 20 буков. Вот это было бы наиболее действенно… Источник:
не могу согласиться: у быдла, коим, безусловно, является этот урод, отсутствует обычная человеческая мораль, то, что унижает обычного человека, быдлу не понять, это как срущий на дороге пес или чекист, стреляющий из маузера в человека...
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26.10.2021 17:01 Відповісти
Дебілів усюди вистачає.

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26.10.2021 17:34 Відповісти
...а чому двадцять? є гарний український рахунок КОПА (шістдесять)...
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26.10.2021 18:52 Відповісти
За один разбитый фонарь такой ушлепок должен заплатить как за 50 новых а дрючком по известному месту публично в таком возрасте только на пользу...
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26.10.2021 21:11 Відповісти
Для таких "мерів", та інших т.зв. "політичних діячів" поясню, що армія - це не дитячий садок для дорослих кретинів, ідіотів та інших вилупків дурної манди.
Армія - це інструмент та інститут держави та державності і уж ніяк не випраправна колонія.
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26.10.2021 21:36 Відповісти
"по мнению Марцинкиева" - Редактори виправте помилку.
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27.10.2021 08:42 Відповісти
 
 