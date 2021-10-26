"Зняти штани і по голій сраці - 20 буків", - мер Івано-Франківська Марцінків пропонує "посилити" покарання за вандалізм. ВIДЕО

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків виступив за внесення змін до Кримінального кодексу - за вандалізм він пропонує карати "буками" на площі.

Про це він заявив під час брифінгу, коментуючи нещодавній інцидент із розбитими ліхтарями та клумбою, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.

Під час оперативної наради мера Івано-Франківська поінформували, що вандала, який розбив ліхтарі та квітник, знайшли. Проти нього порушили справу за статтею про хуліганство. Також стало відомо, що 20-річний вандал ухилявся від військової служби, тому його передали до військкомату.

Проте, на думку Марцінківа, Кримінальний кодекс передбачає недостатнє покарання за хуліганство. Він висловив побоювання, що справу перекваліфікують, будуть задіяні адвокати, і зрештою, хуліган просто заплатить штраф у розмірі 1700 грн.

"Я б у цей кодекс вніс правку – буків давати (фразеологізм, що означає "бити, карати". – Ред.) на площі. Зняти штани і по голій сраці – 20 буків. Ось це було б найбільш дієво... Просто в цивільному кодексі потрібно прописати такий захід покарання", – заявив Марцінків, побоюючись, що "справу спустять на гальмах".

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Інцидент стався у ніч на 23 жовтня на території кафе у центрі міста. Відео з'явилося в мережі, його розмістив на своїй сторінці і мер Івано-Франківська, висловивши сподівання, що поліція швидко знайде вандалів, оскільки один із них "засвітив" обличчя на відео.