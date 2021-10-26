УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5967 відвідувачів онлайн
Новини Відео Агресія Росії проти України
18 146 23

Проєкт "Без цензури": Як росіяни впали в істерику через нові "Джавеліни" для України. ВIДЕО

Міністр оборони США Ллойд Остін давно поїхав з України, але російська пропаганда ніяк не заспокоїться. Справа в тім, що невдовзі після візиту глави Пентагону до Києва прибула чергова партія військової допомоги від Сполучених Штатів.

І прибуло не абищо, а протитанкове та високоточне озброєння. Серед іншого – додаткові "Джавеліни" для України. "Джавеліни" – це головна протитанкова зброя армії та морської піхоти США.

Після цього у росіян сталася справжнісінька істерика. Та що там Скабєєва – коли сам Володимир Путін (вкотре) не зміг пройти повз українські новини.

Автор: 

путін володимир (24124) США (23410) Javelin (180) Данилюк-Ярмолаєва (362) Остін Ллойд (521)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+13
Больше всех переживает жжёный бурят. Он больше никогда не увидит кабздона.
показати весь коментар
26.10.2021 17:06 Відповісти
+5
Україна отримала 6 джавелінів зараз отримано ще + ..... джавелінів. Тобто Білоруський напрямок буде перекрито. Також Україна отримала ракетні комплекси які будуть розташовані біля Харкова.. Маріуполь давно має 6 ступеневу лінію оборони. А ще літаки у небі України.
Є чому москалям бідкатись. Донбас повстане і це настане дуже скоро.
показати весь коментар
26.10.2021 18:25 Відповісти
+4
Пішла лісом , вата дурнувата 😡
показати весь коментар
26.10.2021 18:24 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Больше всех переживает жжёный бурят. Он больше никогда не увидит кабздона.
показати весь коментар
26.10.2021 17:06 Відповісти
интересно, жженный бурят, после благословения кобдзоном, сдох или выжил, как наглядное пособие для других тупых бурятов?
показати весь коментар
26.10.2021 17:22 Відповісти
А ему уже без разницы. У него не только е*альник тогда сгорел, но и яйца.
показати весь коментар
26.10.2021 19:54 Відповісти
Бандеровцы УПА дождались помощь США ))
показати весь коментар
26.10.2021 17:18 Відповісти
Что у них у этих рассеянцев у всех рожи на говно пожожи??? Вот мне на кучку дерьма приятнее смотреть, чем на них...
показати весь коментар
26.10.2021 17:25 Відповісти
На жаль американці не тримали в тонусі попередню владу, щоб її не тянуло на зраду. Звідти і медведчуки, і мінська капітуляція і жму-руку
показати весь коментар
26.10.2021 17:25 Відповісти
зараз добре видно, як варто було робити тоді, щоб не було між ними цих наслідків...
дивно, що їх так небагато
показати весь коментар
26.10.2021 17:52 Відповісти
Бо "зраду" тоді намалювали дебілам в кремлі вони й повелися.
показати весь коментар
26.10.2021 18:19 Відповісти
тобто жмуруку - не зрада? А ви, людина з лукашенківським прапором, читали мінські угоди?
показати весь коментар
26.10.2021 18:53 Відповісти
Агент ФСБ Деркач добре знає на яку "зраду" дебіли поведуться ...
показати весь коментар
26.10.2021 19:50 Відповісти
Пішла лісом , вата дурнувата 😡
показати весь коментар
26.10.2021 18:24 Відповісти
показати весь коментар
26.10.2021 17:30 Відповісти
А старі Джавеліни вже всі відстріляли?
показати весь коментар
26.10.2021 17:57 Відповісти
А что, места не хватает на складах?
показати весь коментар
26.10.2021 23:19 Відповісти
За сім років війни ні один Джавелін не вистрілив. Якось дуже дивно.
показати весь коментар
26.10.2021 23:38 Відповісти
У вас какой то сплин в часовом ощущении. З 30 квітня 2018 року перші комплекти стали надходити до України. Это цитата. 10.2021-05.2018 = 3,4 года. 3,4 < 7.
показати весь коментар
27.10.2021 00:14 Відповісти
Україна отримала 6 джавелінів зараз отримано ще + ..... джавелінів. Тобто Білоруський напрямок буде перекрито. Також Україна отримала ракетні комплекси які будуть розташовані біля Харкова.. Маріуполь давно має 6 ступеневу лінію оборони. А ще літаки у небі України.
Є чому москалям бідкатись. Донбас повстане і це настане дуже скоро.
показати весь коментар
26.10.2021 18:25 Відповісти
пих@й
показати весь коментар
26.10.2021 18:27 Відповісти
Коли у кацапів чергова істерика:

показати весь коментар
26.10.2021 18:45 Відповісти
инетресная оговорачка у Шойги на 9:10 "...союзного государства РосияБелорусии...", тоесть если бы не майдан и АТО то было-бы РосияБелоМалорусии, без опросов и референдума населения.
глупо ожидать что при таком накале пердаков они пойдут на мирное правовое соглашение, так что чтоит ожидать обострения и укреплять оборону пока есть время.
показати весь коментар
26.10.2021 20:11 Відповісти
батька наш Бандера, Україна мати... москва палає, щастя більшого нема... тепер ДЖЕВЕЛІНИ... ну, а навіки кончені недоумки на кацапіїї від цього сходять з ума... та до цього хотілось би добавити - расия, даёшь рекорд смертности от ковид... та й бісіться, як хочеться...
показати весь коментар
27.10.2021 08:31 Відповісти
а детки из детсада настолько мощно по кацапам долбанули, что это будет помощней 2-х кацапских военных округов... видать, сейчас карлик-педофил сам застрелится...
показати весь коментар
27.10.2021 08:54 Відповісти
 
 