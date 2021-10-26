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Проєкт "Без цензури": Як росіяни впали в істерику через нові "Джавеліни" для України. ВIДЕО
Міністр оборони США Ллойд Остін давно поїхав з України, але російська пропаганда ніяк не заспокоїться. Справа в тім, що невдовзі після візиту глави Пентагону до Києва прибула чергова партія військової допомоги від Сполучених Штатів.
І прибуло не абищо, а протитанкове та високоточне озброєння. Серед іншого – додаткові "Джавеліни" для України. "Джавеліни" – це головна протитанкова зброя армії та морської піхоти США.
Після цього у росіян сталася справжнісінька істерика. Та що там Скабєєва – коли сам Володимир Путін (вкотре) не зміг пройти повз українські новини.
Топ коментарі
+13 Zelya Vsyo
показати весь коментар26.10.2021 17:06 Відповісти Посилання
+5 Гуцул Рой
показати весь коментар26.10.2021 18:25 Відповісти Посилання
+4 Amber
показати весь коментар26.10.2021 18:24 Відповісти Посилання
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дивно, що їх так небагато
Є чому москалям бідкатись. Донбас повстане і це настане дуже скоро.
глупо ожидать что при таком накале пердаков они пойдут на мирное правовое соглашение, так что чтоит ожидать обострения и укреплять оборону пока есть время.