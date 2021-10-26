Проєкт "Без цензури": Як росіяни впали в істерику через нові "Джавеліни" для України. ВIДЕО

Міністр оборони США Ллойд Остін давно поїхав з України, але російська пропаганда ніяк не заспокоїться. Справа в тім, що невдовзі після візиту глави Пентагону до Києва прибула чергова партія військової допомоги від Сполучених Штатів.

І прибуло не абищо, а протитанкове та високоточне озброєння. Серед іншого – додаткові "Джавеліни" для України. "Джавеліни" – це головна протитанкова зброя армії та морської піхоти США.

Після цього у росіян сталася справжнісінька істерика. Та що там Скабєєва – коли сам Володимир Путін (вкотре) не зміг пройти повз українські новини.