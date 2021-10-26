Чеська поліція затримала сімох українців - членів "луганської бригади": вимагали у вихідців з України платити за "захист". ВIДЕО

У ході масштабної спецоперації у Південній Моравії працівники Національного центру боротьби з організованою злочинністю Чехії (NCOZ) затримали 7 членів українського злочинного угруповання.

Спецоперацію під кодовою назвою "Бригада" було проведено минулого тижня, інформують правоохоронці 26 жовтня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За даними поліції, "учасники так званої "Луганської бригади" тривалий час здійснювали злочинну діяльність, зокрема, в Брно та Південно-Моравському краї, яка полягала насамперед у шантажі вихідців з України", - йдеться у пресрелізі.

Потерпілі повинні були платити обвинувачуваним одноразово або регулярно за так званий "захист". Форма тиску на потерпілих була "різного характеру та інтенсивності", метою було залякати потерпілих та викликати побоювання за життя, здоров’я та майно, зазначили в чеській поліції.

Обвинувачувані, як вважають поліцейські, отримали щонайменше 2,5 мільйона чеських крон (100 тисяч євро).

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В рамках розслідування кримінального провадження затримано 7 осіб (4 чоловіки та 3 жінки). Четверо чоловіків обвинувачуються в "участі в організованій злочинній групі" та "вимаганні". Їх взяли під варту. Дві жінки, які проходять у цій справі, зберігали на своїх банківських рахунках частину коштів, отриманих злочинним шляхом, щонайменше 860 тис. крон. Вони залишаються на волі, хоча їх обвинувачують в "участі в організованій злочинній групі" та "відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом". Про ще одного члена угруповання ситуація не уточнюється.

Під час обшуку будинків та інших приміщень виявлено готівку на суму близько 1 млн чеських крон, походження яких буде предметом подальшого розслідування, а також дві одиниці вогнепальної зброї, які відправили на експертизу.

Справу контролює міська прокуратура міста Брно.