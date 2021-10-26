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Чеська поліція затримала сімох українців - членів "луганської бригади": вимагали у вихідців з України платити за "захист". ВIДЕО

У ході масштабної спецоперації у Південній Моравії працівники Національного центру боротьби з організованою злочинністю Чехії (NCOZ) затримали 7 членів українського злочинного угруповання.

Спецоперацію під кодовою назвою "Бригада" було проведено минулого тижня, інформують правоохоронці 26 жовтня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За даними поліції, "учасники так званої "Луганської бригади" тривалий час здійснювали злочинну діяльність, зокрема, в Брно та Південно-Моравському краї, яка полягала насамперед у шантажі вихідців з України", - йдеться у пресрелізі.

Потерпілі повинні були платити обвинувачуваним одноразово або регулярно за так званий "захист". Форма тиску на потерпілих була "різного характеру та інтенсивності", метою було залякати потерпілих та викликати побоювання за життя, здоров’я та майно, зазначили в чеській поліції.

Обвинувачувані, як вважають поліцейські, отримали щонайменше 2,5 мільйона чеських крон (100 тисяч євро).

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В рамках розслідування кримінального провадження затримано 7 осіб (4 чоловіки та 3 жінки). Четверо чоловіків обвинувачуються в "участі в організованій злочинній групі" та "вимаганні". Їх взяли під варту. Дві жінки, які проходять у цій справі, зберігали на своїх банківських рахунках частину коштів, отриманих злочинним шляхом, щонайменше 860 тис. крон. Вони залишаються на волі, хоча їх обвинувачують в "участі в організованій злочинній групі" та "відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом". Про ще одного члена угруповання ситуація не уточнюється.

Під час обшуку будинків та інших приміщень виявлено готівку на суму близько 1 млн чеських крон, походження яких буде предметом подальшого розслідування, а також дві одиниці вогнепальної зброї, які відправили на експертизу.

Справу контролює міська прокуратура міста Брно.

Автор: 

здирство (284) затримання (4355) українці (2547) Чехія (1654)


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Топ коментарі
+45
из Луганска выползли . там 90-ые в 2000-ом не закончились
а с 2014-го там вообще начались тридцатые
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26.10.2021 17:07 Відповісти
+31
лугандон по другому жить не умеет - отжать, запугать, семки на корточках пожрать... бычье от рождения и до смерти
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26.10.2021 17:10 Відповісти
+13
срок отбывать отправить в ворошиловград
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26.10.2021 17:08 Відповісти
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Они откуда выползли со своей "защитой"? Из 90-х?
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26.10.2021 17:03 Відповісти
из Луганска выползли . там 90-ые в 2000-ом не закончились
а с 2014-го там вообще начались тридцатые
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26.10.2021 17:07 Відповісти
те, кого они шантажирвоали - тоже луганчане.
Луганчане РАЗНЫЕ. в основном - работящие и спокойные люди. конкретно те кто переехал в Чехию - явно хотели еще более спокойной жизни, чем даже в Киеве.
Молодцы что не испугались и обратились в местную полицию.
В Украине их не смогли защитить - зато хоть в Чехии защиту нашли и безопасность.
Спасибо чехам- делают работу за наших ментов.
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26.10.2021 18:53 Відповісти
Вот он "Диванный защитник" или "лехторат ЗеКоманды"
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26.10.2021 20:44 Відповісти
він типовий лохторат і упоротий антивакс
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27.10.2021 08:28 Відповісти
гандон, а ти вже прививку вколов від дурості, чи так гондоном і далі животієш?
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27.10.2021 08:27 Відповісти
раша -параша
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26.10.2021 17:07 Відповісти
срок отбывать отправить в ворошиловград
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26.10.2021 17:08 Відповісти
Краще в Дрогобицьку колонію...лампочки міняти.
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26.10.2021 17:31 Відповісти
Спасибо, не надо! Закопайте их там же, в Чехии, в овраге и забудьте...
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26.10.2021 19:14 Відповісти
По полной им.
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26.10.2021 17:08 Відповісти
просто убить всех...по тихому.
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26.10.2021 17:10 Відповісти
зачем так жестко, ну прижмурить
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26.10.2021 18:51 Відповісти
лугандон по другому жить не умеет - отжать, запугать, семки на корточках пожрать... бычье от рождения и до смерти
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26.10.2021 17:10 Відповісти
Абижаешь "кармильцев".
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26.10.2021 17:32 Відповісти
ого, сколько безмозглых моральных уродов тебя лизнуло.
Им не пришло в голову, что те, кого они пытались щемить - тоже луганчане? и бежали в Чехию чтобы найти защиту.
И нашли. Потому что в Украине их никто защитить бы не смог.
Спасибо чехам.
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26.10.2021 18:54 Відповісти
Жителей лугандона і даунбаса -простіше припинити і закопати ніж перевиховати і лікувати😀
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26.10.2021 20:38 Відповісти
\\Потому что в Украине их никто защитить бы не смог\\\ Сами мы не местные, защитите нас кто чем может..
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26.10.2021 20:45 Відповісти
Чего их там наши ребята на пики не взяли?
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26.10.2021 17:11 Відповісти
Та я думаю шо они нелегалов трусили, хто или вообще турист, или на польской визе (шо в Чехии незаконно).
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26.10.2021 17:14 Відповісти
Ингленд высадил бы их на какой-нибудь безлюдный остров, а Флинт или Билли Бонс зарезали бы всех, как свиней. Голосую - убить.
Джон Сильвер /Остров Сокровищ/.
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26.10.2021 17:46 Відповісти
Файна новина. В Чехії ці "кришувателі" отримають понад 15 років позбавлення волі, а не смішні 3-5 років в Україні...
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26.10.2021 18:13 Відповісти
и в один "прекрасный" момент попали на "нелегала" с полным набором документов. ахахахах
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26.10.2021 18:37 Відповісти
в цивилизованных странах и нелегалы имеют кучу прав. Мне наша барышня из Тернополя жаловалась в Кракове, что в Тернополе смогла устроить ребенка в детсад только через взятку. а в Кракове - сразу и бесплатно, хотя она нелегалка.
И как нелегалка, ей компенсируют только 50% стоимости проезда в общественном транспорте, а не 70%, как другим категориям неимущих))
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26.10.2021 18:57 Відповісти
\\Мне наша барышня из Тернополя\\ Нету "барышень" в Тернополе. Нету. В Тернополе только "Пані". А Барышни живут запоребриком.
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26.10.2021 20:47 Відповісти
Все у тебя, Балбес, как то сказочно! Нелегалка в Польше отдает сына в садик, еще и проезд ей компенсируют
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26.10.2021 22:22 Відповісти
Не пишите чушь.
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27.10.2021 00:34 Відповісти
З відео та опису видно що в бригаді ..лядей тримали, от і спалили бригаду. Баба на кораблі - не до добра. Хотіли заощадити на проститутках, тепер будуть більше 10 років в суху дрочти, до мозолів.
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26.10.2021 19:01 Відповісти
Ого, происшествие произошло всего 5 км от места где я живу..
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26.10.2021 20:03 Відповісти
Сегодня по всем новостям рассказали. Здесь в 90-х был ,,Дикий Запад", но сейчас..Они зарабатывают на нелегалах, которые боятся в полицию заявить, шоб их самих не выгнали. А так в случае наезда - сразу в полицию и все дела.
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26.10.2021 22:10 Відповісти
 
 