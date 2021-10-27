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В одеській лікарні закінчився кисень, хворих терміново перевозять до іншого корпусу. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Кисень закінчився в одному з відділень обласного центру соціально значущих хвороб. Перевезти потрібно 43 пацієнтів.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на місцеве видання "Думская".

Залежних від кисню пацієнтів перевозять із корпусу на вул. Міхновського, в якому закінчився кисень, у корпус на вул. Ядова – там є кріоциліндр на 14 тонн кисню.

Переправлення 43 хворих, які перебувають у різному стані, від легкого до виключно важкого, здійснюють кілька бригад швидкої допомоги. Для забезпечення безперебійної роботи кисневої станції працівники електромереж доставили на місце електрогенератор.

За словами співробітників відділення інтенсивної терапії центру, останні кілька днів вони отримували кисень у малих кількостях та його катастрофічно не вистачає.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Споживання кисню одним пацієнтом зросло у шість разів, але система охорони здоров'я справляється, - Ляшко. ВIДЕО

Лікарі неодноразово говорили про дефіцит кисню, витрата якого постійно зростає.

В одеській лікарні закінчився кисень, хворих терміново перевозять до іншого корпусу 01
В одеській лікарні закінчився кисень, хворих терміново перевозять до іншого корпусу 02
В одеській лікарні закінчився кисень, хворих терміново перевозять до іншого корпусу 03
В одеській лікарні закінчився кисень, хворих терміново перевозять до іншого корпусу 04
В одеській лікарні закінчився кисень, хворих терміново перевозять до іншого корпусу 05
В одеській лікарні закінчився кисень, хворих терміново перевозять до іншого корпусу 06
В одеській лікарні закінчився кисень, хворих терміново перевозять до іншого корпусу 07

Автор: 

карантин (18172) Одеса (5499) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) кисень (71)


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Топ коментарі
+29
Зеленский:
- Главное, по НОВОЙ ДОРОГЕ перевозят и все благодаря МНЕ и моему "НайВЕЛИЧНІШОМУ Будівництву"!
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27.10.2021 01:01 Відповісти
+22
После такой борьбы с ковид,в асфальт нужно закатать самого зелю,и весь его кабинет .
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27.10.2021 02:10 Відповісти
+18
Смешной какой, о кислороде при ковиде думать,когда такая Стройка гудит. 🤔
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27.10.2021 01:56 Відповісти
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Ну так... більш важливі ніж нанести удар по іміджу Луки, більш важливі ніж звинуватити його у 32 тисячах загиблих...
Звинуватити - коли запал суспільства найвищий і для остаточного бунту (і жаданої перемоги) потрібна лише ... маленька така іскра...
Вони такі: Та кому воно нафіг треба... є більш важливі речі...
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28.10.2021 12:28 Відповісти
А про ППО - круто))) Слухай... а даш відповідну консультацію знайомому тобі автору фантастичних творів - мені?))
Мене по роботі ППО (правда не про прорив, а власне про протидію такому прориву )вже консультували, але у подальшому може бути така необхідність))
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28.10.2021 12:30 Відповісти
Те що я вивчав дещо застаріло. Зараз засоби ППО мочать дронами-камікадзе, а коли я служив - Шрайками та Хармами.
РОзпоавм схематично, що знаю я.
1. Визначаєш тип ЗРК та кількість батарей і дивізіонів. Визначаєш час перезаряджання ПУ та кількість ТЗМ.
2. Формуєш ланки з безпілотників (не тих, що зараз, а безпілотний імітатор літака, це може бути і ракета з штучно збільшеною ЕПР).
3. Наносиш удар Шрайками або Хармами
4. перша звиля - ланки безпілотників в кількості, що перевищує кількість ракет на всіх ПУ дивізіона ППО.
5. Після того, як ППО випустило всі ракети, а ТЗМ не всигли їх перезарядити - другою хвилею працює РУК "Ассолт брейкер", що запускає ракети касетного типу по знищенню бронетехніки (в даному випадку елементів ППО).
6. Включаються постановники активних перешкод і на гранично малих висотах третя хвиля з Шрайками і Хармами добиває вцілілі РЛС і прориває ППО.
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28.10.2021 12:48 Відповісти
Дякую)))
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28.10.2021 13:40 Відповісти
Будь ласка.
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28.10.2021 13:53 Відповісти
Цікаво що аномальну смертність білорусів з березня 2020 по березень 2021 ти намагаєшся пояснити аномальною спекою в червні 2021 року...
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29.10.2021 16:19 Відповісти
Про спеку то був, зрозуміло, юмор. Як приклад цілком "наукової"... нісенітниці.
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29.10.2021 16:36 Відповісти
Так то Зеленський збрехав, чи третя хвиля іще не прийшла

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27.10.2021 11:04 Відповісти
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