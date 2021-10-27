В одеській лікарні закінчився кисень, хворих терміново перевозять до іншого корпусу. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Кисень закінчився в одному з відділень обласного центру соціально значущих хвороб. Перевезти потрібно 43 пацієнтів.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на місцеве видання "Думская".
Залежних від кисню пацієнтів перевозять із корпусу на вул. Міхновського, в якому закінчився кисень, у корпус на вул. Ядова – там є кріоциліндр на 14 тонн кисню.
Переправлення 43 хворих, які перебувають у різному стані, від легкого до виключно важкого, здійснюють кілька бригад швидкої допомоги. Для забезпечення безперебійної роботи кисневої станції працівники електромереж доставили на місце електрогенератор.
За словами співробітників відділення інтенсивної терапії центру, останні кілька днів вони отримували кисень у малих кількостях та його катастрофічно не вистачає.
Лікарі неодноразово говорили про дефіцит кисню, витрата якого постійно зростає.
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Звинуватити - коли запал суспільства найвищий і для остаточного бунту (і жаданої перемоги) потрібна лише ... маленька така іскра...
Вони такі: Та кому воно нафіг треба... є більш важливі речі...
Мене по роботі ППО (правда не про прорив, а власне про протидію такому прориву )вже консультували, але у подальшому може бути така необхідність))
РОзпоавм схематично, що знаю я.
1. Визначаєш тип ЗРК та кількість батарей і дивізіонів. Визначаєш час перезаряджання ПУ та кількість ТЗМ.
2. Формуєш ланки з безпілотників (не тих, що зараз, а безпілотний імітатор літака, це може бути і ракета з штучно збільшеною ЕПР).
3. Наносиш удар Шрайками або Хармами
4. перша звиля - ланки безпілотників в кількості, що перевищує кількість ракет на всіх ПУ дивізіона ППО.
5. Після того, як ППО випустило всі ракети, а ТЗМ не всигли їх перезарядити - другою хвилею працює РУК "Ассолт брейкер", що запускає ракети касетного типу по знищенню бронетехніки (в даному випадку елементів ППО).
6. Включаються постановники активних перешкод і на гранично малих висотах третя хвиля з Шрайками і Хармами добиває вцілілі РЛС і прориває ППО.