В одеській лікарні закінчився кисень, хворих терміново перевозять до іншого корпусу. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Кисень закінчився в одному з відділень обласного центру соціально значущих хвороб. Перевезти потрібно 43 пацієнтів.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на місцеве видання "Думская".

Залежних від кисню пацієнтів перевозять із корпусу на вул. Міхновського, в якому закінчився кисень, у корпус на вул. Ядова – там є кріоциліндр на 14 тонн кисню.

Переправлення 43 хворих, які перебувають у різному стані, від легкого до виключно важкого, здійснюють кілька бригад швидкої допомоги. Для забезпечення безперебійної роботи кисневої станції працівники електромереж доставили на місце електрогенератор.

За словами співробітників відділення інтенсивної терапії центру, останні кілька днів вони отримували кисень у малих кількостях та його катастрофічно не вистачає.

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Лікарі неодноразово говорили про дефіцит кисню, витрата якого постійно зростає.













