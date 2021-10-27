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Пам'яті майстер-сержанта ЗСУ Георгія Халікова: "Ми не маємо допустити, щоб нашу націю затоптали". ВIДЕО

З перших днів на фронті, щирий, усміхнений, чесний. Майстер-сержант ЗСУ Георгій Халіков, відомий серед побратимів як дядя Жора, справді був прикладом та другом для своїх бійців.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, дядя Жора часто потрапляв в об'єктиви журналістських камер, але не тому, що був честолюбний і прагнув слави - він просто був завжди на найгарячіших позиціях.

Сюжет телеканалуу "Україна" від 3 січня 2019 року.

Нагадаємо, що уродженець Полтавщини майстер-сержант Георгій Халіков загинув 26 жовтня внаслідок обстрілу російськими окупаційними військами у зоні проведення операції Об'єднаних сил.

Автор: 

росія (66070) смерть (6779) Донбас (22357)


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Топ коментарі
+28
Слава тебе брат!!!
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27.10.2021 10:27 Відповісти
+24
Смерть окупантам!
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27.10.2021 10:27 Відповісти
+24
Вічна Вам пам'ять Воїне!
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27.10.2021 10:28 Відповісти
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Смерть окупантам!
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27.10.2021 10:27 Відповісти
Путинская россия, в её нынешнем виде, является фашистской страной-террористом. Падший ангел, человекоубийца, перенёс свой престол из Пергама, в кремль. Москвичи уже привыкли, что по улицам столицы проходят шествия с нацистскими приветствиями: «Россия для русских» и «Москва - для москвичей». И власть никак не реагирует на это зрелище, тем самым поощряя ксенофобию, расизм и агрессию у православных овец и козлов из стада Гундяева. Такого нет даже у хохлофашиздов в Киеве.

Сын советского юриста, сиречь Председатель Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский, «рупор Кремля», озвучивающий милитаристские планы Геленжикского обнулёныша проявляет также заботу о гигиене и отдыхе российских солдат.
«Я мечтаю, чтобы русские солдаты омыли свои ноги тёплой водой Индийского океана. Чтобы там были базы отдыха, лагеря для молодёжи, санатории, профилактории».
Президенту Республики Индия Его превосходительству господину Рам Натх Ковинду уже сейчас следует позаботиться об обеспечении российских солдат махровыми полотенцами для вытирания ног. Любимый стих Вольфовича: «...Но мы ещё дойдём до Ганга, Но мы ещё умрём в боях, чтобы от Индии до Англии, Сияла Родина моя...».

Балалайня - тоталитарное унитарное антиправовое государство с диктаторской формой правления. Министр иностранных дел снежной Нигерии господин Лавров четко озвучил планы москвы о судьбе Украины: «Будєм жечь эту вашу окраину!». Православная недоимперия еще пока жива и извивается в предсмертных конвульсиях в придорожной пыли Евроазии от санкций Госдепа США и ЕС, но нанести исподтишка смертельный укус лаптестан еще в состоянии.

Директору ОПГ «Озеро» с помощью «сливных бачков» Киселева, Соловьева и Муха беевой удалось построить телецентричное государство, в котором все общественные институты от церкви до армии, оказались подменены нужной телевизионной картинкой.
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27.10.2021 11:03 Відповісти
Слава тебе брат!!!
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27.10.2021 10:27 Відповісти
Вічна Вам пам'ять Воїне!
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27.10.2021 10:28 Відповісти
Вечная тебе память,дядя Жора. Земля тебе пухом.
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27.10.2021 10:33 Відповісти
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27.10.2021 10:34 Відповісти
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27.10.2021 10:39 Відповісти
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27.10.2021 10:48 Відповісти
Оце і є цвіт нації а не якійсь контужені "науковці".
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27.10.2021 10:52 Відповісти
Його життям ЗЕбанда розплатилась з ху%лом щоб "не_абастрять_атнашения"
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27.10.2021 10:55 Відповісти
Мы не имеем право позволять каким то двуногим животным убивать наших воинов на своей территории, зв каждого украинца воина, минимум десяток, никому не нужных дауногих животных.
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27.10.2021 10:57 Відповісти
Спи спокойно Герой, надеюсь, за тебя отмстят. Путин, чтоб ты сдох!
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27.10.2021 11:30 Відповісти
Царство Небесне Герою. Ці хлопці і дівчата найкраще, що має Україна,а ворог понесе відповідальність. Крім земного є ще Божий Суд!
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27.10.2021 11:46 Відповісти
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27.10.2021 12:41 Відповісти
Слава Герою!
Загинув як козак!
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27.10.2021 12:50 Відповісти
Буде ще страшна кара злодіям з РФії.
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27.10.2021 12:50 Відповісти
Вічна пам'ять Захиснику України! Кацапських виродків знищувати без жалю!
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27.10.2021 13:15 Відповісти
Украіна сумує за своіми Героями , які віддали за нашу краіну найцінніше
- це життя 😪😪😪
Світла пам'ять !
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27.10.2021 13:21 Відповісти
Бедный человек и его родные... Как жаль таких людей...
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27.10.2021 15:15 Відповісти
Жора! Пусть земля тебе будет пухом! Покойся с миром. В нашей памяти ТЫ всегда останешься хорошим человеком!
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28.10.2021 18:35 Відповісти
 
 