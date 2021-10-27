Пам'яті майстер-сержанта ЗСУ Георгія Халікова: "Ми не маємо допустити, щоб нашу націю затоптали". ВIДЕО
З перших днів на фронті, щирий, усміхнений, чесний. Майстер-сержант ЗСУ Георгій Халіков, відомий серед побратимів як дядя Жора, справді був прикладом та другом для своїх бійців.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, дядя Жора часто потрапляв в об'єктиви журналістських камер, але не тому, що був честолюбний і прагнув слави - він просто був завжди на найгарячіших позиціях.
Сюжет телеканалуу "Україна" від 3 січня 2019 року.
Нагадаємо, що уродженець Полтавщини майстер-сержант Георгій Халіков загинув 26 жовтня внаслідок обстрілу російськими окупаційними військами у зоні проведення операції Об'єднаних сил.
Топ коментарі
+28 Виктор Сотник
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+24 A San
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+24 Ziu Zou
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Загинув як козак!
- це життя 😪😪😪
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