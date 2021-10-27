Тяжких пацієнтів перевозили до 4 ранку. Слава богу, жоден пацієнт не загинув, - головлікар одеської COVID-лікарні, що залишилася без кисню. ВIДЕО
Лікарі одеського обласного центру соціально-значущих хвороб і медики швидкої допомоги з 19:00 до 4 ранку перевозили пацієнтів з корпусу, що залишився без кисню, на вулиці Миколи Міхновського, в інший стаціонар цієї ж медустанови — на Ядова.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Думская".
Як заявила головлікар облцентру Світлана Єсипенко, довелося транспортувати 43 пацієнтів, усі з яких перебувають у тяжкому стані, а 13 – були підключені до апаратів штучної вентиляції легень.
"Там у нас розташоване реанімаційне відділення і тому вкрай тяжких пацієнтів із міста та області везуть саме туди", - зазначила Єсипенко.
У корпусі на Ядова, 4, за три години підготували для них відділення. Раніше його ще не вводили в експлуатацію, тому лікарі мали побоювання, чи витримає навантаження електромережа. Щоб у разі аварії забезпечити резервне харчування, ДПЕК "Одеські електромережі" привезли до лікарні потужного генератора.
Для транспортування пацієнтів швидка допомога надала реанімобілі. Хворих супроводжували 10 анестезіологів центру соціально значущих хвороб.
"Всі спрацювали дуже чітко. Слава богу, жоден пацієнт не загинув і його стан не погіршився після транспортування", - заявила Єсипенко.
За її словами, перебої з киснем у корпусі на Міхновського почалися ще шість тижнів тому, через що періодично доводилося перемикати систему на кисневі балони. Вчора вранці вони повідомили в облздоров'ї, що запасів кисню їм вистачить до 16:00, а невдовзі постачальник заявив, що кисень не привезе.
Ситуацію спробувала також прокоментувати директор обласного департаменту охорони здоров'я Наталія Одарій-Захар'єва.
"На Одещині така ситуація спостерігається практично в кожній лікарні, в якій є кисневі станції. Сьогодні ми всі знаємо, що в Україні призупинено два заводи, які виробляли кисень. Але ця ситуація повністю контролюється, проводиться аналіз..." - сказала чиновниця, після чого покинула брифінг.
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По всем нормам больным можно давать только медицинский кислород, он поэтому так и называется. Доктора на самоубийцы, потому что такой умник как ты затаскаешь их по судам из-за подачи больным технического кислорода.
По твоей логике и паленку можно вместо водки продавать в магазинах... Главное чтобы 40% спирта было. Да и спирт метиловый ведь тоже спирт.
Доктора не имеют права давать больным ничего кроме медицинского кислорода!
хоча я не знав що у лікарнях є заправки кисневі
Заболеваемость COVID в Израиле пошла на спад: 727 новых случаев
В Израиле с момента начала эпидемии коронавируса заразились COVID-19, в общей сложности, 1 325 267 человек.
Об этом свидетельствуют данные, предоставленные пресс-службой министерства здравоохранения утром, 27 октября.
Уточняется, что было выявлено 727 новых случаев заражения. Из 86 306 тестов положительный ответ дали 0,85%. Активными носителями, на настоящее время, являются 10 914 пациентов.
На сегодняшний день, 237 пациентов - в тяжелом состоянии, из них 137 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). За весь период эпидемии коронавируса умерли 8 063 человек.
Число вакцинированных первой дозой израильтян достигло 6 224 851. Вторую получили 5 720 398, а третью - 3 924 163.
https://mignews.com/news/health/zabolevaemost-covid-v-izraile-poshla-na-spad-727-novyh-sluchaev.html
Вот с кого пример брать надо. Евреи умная нация. 30% нобелевских лауреатов как никак. И испокон веков самые лучшие в познании медицины.
Ну и еще немного про нобелевскую премию и евреев.
"По данным на http://cyclowiki.org/wiki/2018_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2018 год , нобелевскими лауреатами стали более чем 907 человек, из которых 213 человек (около 22% - 23%) + http://cyclowiki.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D1%81 2 в составе группы) - были евреями или людьми еврейского происхождения, хотя евреи составляют менее 0,2% от населения Земли (1 еврей на 500 человек). По статистике на http://cyclowiki.org/wiki/2013_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2013 год евреи получили 41% Нобелевских премий по экономике, 28% Нобелевских премий по медицине, 26% Нобелевских премий по физике, 19% Нобелевских премий по химии, 13% Нобелевских премий по литературе и 9% Нобелевских премий мира.
Извините за прямоту. Но вы отстали от жизни Гена.
Могу вас уверить Гена. По поводу физики и ее роли в науке и всей жизни человека, вы мягко говоря ошибаетесь. ОЧЕНЬ и ОЧЕНЬ.
В воровской Одессе давно надо вводить президентское правление.
Но где взять такого преза?