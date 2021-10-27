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Тяжких пацієнтів перевозили до 4 ранку. Слава богу, жоден пацієнт не загинув, - головлікар одеської COVID-лікарні, що залишилася без кисню. ВIДЕО

Лікарі одеського обласного центру соціально-значущих хвороб і медики швидкої допомоги з 19:00 до 4 ранку перевозили пацієнтів з корпусу, що залишився без кисню, на вулиці Миколи Міхновського, в інший стаціонар цієї ж медустанови — на Ядова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Думская".

Як заявила головлікар облцентру Світлана Єсипенко, довелося транспортувати 43 пацієнтів, усі з яких перебувають у тяжкому стані, а 13 – були підключені до апаратів штучної вентиляції легень.

"Там у нас розташоване реанімаційне відділення і тому вкрай тяжких пацієнтів із міста та області везуть саме туди", - зазначила Єсипенко.

У корпусі на Ядова, 4, за три години підготували для них відділення. Раніше його ще не вводили в експлуатацію, тому лікарі мали побоювання, чи витримає навантаження електромережа. Щоб у разі аварії забезпечити резервне харчування, ДПЕК "Одеські електромережі" привезли до лікарні потужного генератора.

Для транспортування пацієнтів швидка допомога надала реанімобілі. Хворих супроводжували 10 анестезіологів центру соціально значущих хвороб.

"Всі спрацювали дуже чітко. Слава богу, жоден пацієнт не загинув і його стан не погіршився після транспортування", - заявила Єсипенко.

За її словами, перебої з киснем у корпусі на Міхновського почалися ще шість тижнів тому, через що періодично доводилося перемикати систему на кисневі балони. Вчора вранці вони повідомили в облздоров'ї, що запасів кисню їм вистачить до 16:00, а невдовзі постачальник заявив, що кисень не привезе.

Також дивіться: В одеській лікарні закінчився кисень, хворих терміново перевозять до іншого корпусу. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Ситуацію спробувала також прокоментувати директор обласного департаменту охорони здоров'я Наталія Одарій-Захар'єва.

"На Одещині така ситуація спостерігається практично в кожній лікарні, в якій є кисневі станції. Сьогодні ми всі знаємо, що в Україні призупинено два заводи, які виробляли кисень. Але ця ситуація повністю контролюється, проводиться аналіз..." - сказала чиновниця, після чого покинула брифінг.

Автор: 

лікарня (1364) Одеса (5499) COVID-19 (19765) кисень (71)


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Топ коментарі
+14
Наверное потому что новые "дороги" и свежий асфальт заменяет кислород.
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27.10.2021 11:43 Відповісти
+6
Почему вместо доставки кислорода больницу они прут людей из реанимации через весь город.
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27.10.2021 11:36 Відповісти
+6
Перевозили по новому асфальту надеюсь?
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27.10.2021 11:42 Відповісти
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Почему вместо доставки кислорода больницу они прут людей из реанимации через весь город.
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27.10.2021 11:36 Відповісти
Наверное потому что новые "дороги" и свежий асфальт заменяет кислород.
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27.10.2021 11:43 Відповісти
Потрібно дозволити використання технічного кисню в екстрених випадках а не катати важкохворих туди сюди. Влада має надати дозвіл на використання технічного кисню!
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27.10.2021 12:53 Відповісти
Оставьте себе и своим близким.
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27.10.2021 12:59 Відповісти
Технічний кисень абсолютно такий самий як і медичний, потрібно лише доставити пару фільтрів від металевих часточок та води і можна користуватись.
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27.10.2021 13:11 Відповісти
ВОоооот, оказывается ТРЕБУЕТСЯ ещё пара тройка очистных фильтров. А если их поставить то кислород уже и не технический, да? Так какое нужно решение,- разрешить, как вы сказали, ТЕХНИЧЕСКИЙ или всё таки фильтры поставить? А за какие средства? А денег нету. Всё в асфальте и офшоре у Зе и его Бе.
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27.10.2021 13:33 Відповісти
Фільтри вже стоять, бо медичний кисень випадково теж може мати в каналі шматочки заліза та міді, які відриваються від труб під час подачі кисню пацієнтам. Тому медична система подачі кисню має бути обладнана фільтрами за замовчанням і підключення технічного кисню абсолютно не проблема для лікарні. Просто тупо робиться дефіцит на рівному місці!
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27.10.2021 14:10 Відповісти
Насмешили.
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27.10.2021 14:26 Відповісти
Поставити фільтри це година роботи, навіть якщо їх там ніколи не було, а возити пацієнтів з лікарні в лікарню це страшенний ризик для життя! Тільки ідіоти не можуть розібратись з киснем, що він абсолютно однаковий медичний і технічний!
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27.10.2021 14:29 Відповісти
Кислород, используемый медицинскими учреждениями, отличается от технического газа тем, что он поставляется в более концентрированном виде и в нём отсутствуют инородные примеси. Медицинский газ заправляется в аттестованные баллоны, в которых ранее не перевозились другие газы.
По всем нормам больным можно давать только медицинский кислород, он поэтому так и называется. Доктора на самоубийцы, потому что такой умник как ты затаскаешь их по судам из-за подачи больным технического кислорода.
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27.10.2021 15:46 Відповісти
Все одно з балону кисень проходить через редуктори та змішувачі і концентрований кисень під тиском розводиться до потрібно тиску та концентрації і немає ніякої проблеми поставити балон зі звичайним киснем замість "медичного". 30 років по всій Україні використовували звичайний кисень у багатьох лікарнях а тут раптом подавай їм медичний сертифікований.
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27.10.2021 16:29 Відповісти
По всем нормам больным можно давать только медицинский кислород, он поэтому так и называется. Доктора не самоубийцы, потому что такой умник как ты затаскаешь их по судам из-за подачи больным технического кислорода.
По твоей логике и паленку можно вместо водки продавать в магазинах... Главное чтобы 40% спирта было. Да и спирт метиловый ведь тоже спирт.
Доктора не имеют права давать больным ничего кроме медицинского кислорода!
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27.10.2021 16:37 Відповісти
а кисень можна відрами носити чи ніт ?
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27.10.2021 11:47 Відповісти
Можно и ведрами, кислород тяжелее воздуха. Но в баллонах намного удобнее. А вот почему приостановлены два завода, которые производили кислород надо разбираться полиции вместе с СБУ.
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27.10.2021 12:54 Відповісти
Просто директора заводов - ковиддиссиденты и считают что это "абычный грипп".
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27.10.2021 13:31 Відповісти
Просто одно зеленое ЧМО в свое время кричало о "чемпионах по вакцинации".
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27.10.2021 13:41 Відповісти
якби була можливість перевести кисень з одного місця в інше(маю на увазі дві різні лікарні) балонами, то певно лікарі б не таскали хворих по місту.
хоча я не знав що у лікарнях є заправки кисневі
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27.10.2021 15:01 Відповісти
Перевозить можно только то что есть. Считаем время: закончился кислород, позвонили что его нет, ждем ответа, в том месте где есть ищут транспорт и погрузку, время загрузки и подвоза, подключение... Сами прикинете время на все эти операции?
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27.10.2021 15:08 Відповісти
ни не ищут легких путей.
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27.10.2021 16:44 Відповісти
А в это время где то там в земле обетованной

Заболеваемость COVID в Израиле пошла на спад: 727 новых случаев

В Израиле с момента начала эпидемии коронавируса заразились COVID-19, в общей сложности, 1 325 267 человек.

Об этом свидетельствуют данные, предоставленные пресс-службой министерства здравоохранения утром, 27 октября.

Уточняется, что было выявлено 727 новых случаев заражения. Из 86 306 тестов положительный ответ дали 0,85%. Активными носителями, на настоящее время, являются 10 914 пациентов.

На сегодняшний день, 237 пациентов - в тяжелом состоянии, из них 137 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). За весь период эпидемии коронавируса умерли 8 063 человек.

Число вакцинированных первой дозой израильтян достигло 6 224 851. Вторую получили 5 720 398, а третью - 3 924 163.

https://mignews.com/news/health/zabolevaemost-covid-v-izraile-poshla-na-spad-727-novyh-sluchaev.html

Вот с кого пример брать надо. Евреи умная нация. 30% нобелевских лауреатов как никак. И испокон веков самые лучшие в познании медицины.
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27.10.2021 11:41 Відповісти
Так ты поэтому голосовал за зелю с его кагалом ? Ну и как, помогает Вера в исключительных и богоизбранных . чё то в великом Израиле лауреатов меньше чем в Венгрии а так я помню ещё с союза что все эти учёные писали в соавторстве с другими при этом будучи ихними начальниками.
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27.10.2021 12:19 Відповісти
Да за кого я только не голосовал. И за Ю,и за Йу, за Пе. Ну и за Вову в том числе. Могу тебя успокоить. Мои предпочтения в политике ни как не отразились на уровне медицинских услуг еврейского государства. Медицина у них одна из лучших в мире, а медицинский туризм процветает.

Ну и еще немного про нобелевскую премию и евреев.
"По данным на http://cyclowiki.org/wiki/2018_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2018 год , нобелевскими лауреатами стали более чем 907 человек, из которых 213 человек (около 22% - 23%) + http://cyclowiki.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D1%81 2 в составе группы) - были евреями или людьми еврейского происхождения, хотя евреи составляют менее 0,2% от населения Земли (1 еврей на 500 человек). По статистике на http://cyclowiki.org/wiki/2013_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2013 год евреи получили 41% Нобелевских премий по экономике, 28% Нобелевских премий по медицине, 26% Нобелевских премий по физике, 19% Нобелевских премий по химии, 13% Нобелевских премий по литературе и 9% Нобелевских премий мира.
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27.10.2021 12:43 Відповісти
Медицинский туризм в Израиле это развод доверчивых на деньги ,обещают вылечить абсолютно все ( ничего личного , только бизнес) уже думал таких верящих в супермедицину еврейскую не осталось , медицина самая- самая в мире это США и Великобритания ,вопрос только в деньгах . В США уже давно роботы делают многие операции - как в фильмах про будущее
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27.10.2021 13:10 Відповісти
Гена. Хватит балаболить. Сделай лучше прививку как в США и Великобритании делают.
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27.10.2021 13:31 Відповісти
Когда евреям выгодно они любого запишут в евреи как было с нашим татарином Ахметовым которому даже пришлось через суд отмазаться от такого родства
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27.10.2021 13:14 Відповісти
А Энштейн с Ландау по твоему кем, крокодилами были?
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27.10.2021 13:33 Відповісти
Если вам интересно мое личное мнение то физики- теоретики это как писатели- фантасты ,вот если бы вы упомянули Капицу П.Л я бы с вами согласился на все 100
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27.10.2021 13:47 Відповісти
А как же физика элементарных частиц с ее квантовой теорией? Атомы, электроны-протоны, ядерные реакторы и ускорители заряженных частиц?
Извините за прямоту. Но вы отстали от жизни Гена.
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27.10.2021 14:09 Відповісти
Ну таки сейчас даже теория относительности Эйнштейна под сомнением -- когда до нее добрались на практике и таки ускорители это уже практика .как то давно на медфоруме один практический врач писал как ему пришлось применить лекарство которое в теории нельзя применять при этой болезни но у него просто не было выбора , пациент умирал и он после очень хорошего результата начал с осторожностью пробовать на других и везде тот же отличный результат. Профессор один написал . что он сам давал рекомендации о применении этого л.и теперь будет пересматривать свои рекомендации о запрете и ему как теоретику с практиком не сравнится даже с простым врачём хоть он сам и профессор
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27.10.2021 14:58 Відповісти
Слава богу , хоть рентген аппарат(кстати , который благодаря физикам появился) , применять еще не разучились. Что уже говорить про КТ и МРТ , и их связи с физикой электромагнитных полей. Или взять физику спектра, спектральный анализ , и то какое применение он нашел в аналитической химии, астрофизике, металлургии, машиностроении, геологической разведке, археологии и других отраслях науки.

Могу вас уверить Гена. По поводу физики и ее роли в науке и всей жизни человека, вы мягко говоря ошибаетесь. ОЧЕНЬ и ОЧЕНЬ.
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27.10.2021 16:26 Відповісти
По поводу физики я не ошибаюсь - королева наук , я если вы заметили про теоретиков вообще и в физике в частности , про чёрные дыры можно рассуждать , что угодно все равно не проверяемо
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27.10.2021 18:30 Відповісти
Так черные дыры и антиматерия, это самое интересное. Потому что неизведанное и мало изученное. Но все равно. Мы почти пришли к общему знаменателю. На счет физики. Уже не плохо.
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27.10.2021 18:41 Відповісти
Перевозили по новому асфальту надеюсь?
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27.10.2021 11:42 Відповісти
это частная больница где закончился кислород? или комунальная? если комунальная, то, что по этому поводу думает товарищ труханов или он вообще об этом не думает, ему свой зад спасать надо, денежки заносить разным влиятельным людям, а то не ровен час, еще на нарах придется куковать...
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27.10.2021 11:45 Відповісти
А что по этому поводу думает это чмо?

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27.10.2021 12:10 Відповісти
а кто сказал, что оно ввобще что то думает? оно рули страной не приходя в сознание. это у борова, к-й за спиной постоянно трется спрашивать нужно
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27.10.2021 16:48 Відповісти
Шо, кто-то верит этим успокоительным басням?
В воровской Одессе давно надо вводить президентское правление.
Но где взять такого преза?
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27.10.2021 11:56 Відповісти
Я плять ,та и не понял , накуя, везде пациента к кислороду, а не наоборот
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27.10.2021 12:10 Відповісти
Значит не кислород закончился а аппаратура поломалась
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27.10.2021 12:20 Відповісти
не берусь утверждать, но я так понял что перевозили в больницу со стационарной станцией ("производящей" кислород из концентратора, имеющей компрессоры, ресиверы и пр. оборудование и подающее кислород по медным трубам) из больницы в которой кислород в баллонах (т.е. привозной, по закупкам)
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27.10.2021 12:32 Відповісти
Есть больницы, где огромный дьюар с жидким кислородом и линия разводки по палатам. Вот туда и везут (Например, в киевской больнице № 17). А баллонов с кислородом нет, говорят уже в Польше закупают. Спасибо вам, антиваксеры.
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27.10.2021 13:35 Відповісти
Я знаю, что Вы не антиваксер, последнее мое саркастическое предложение адресовано только им.
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27.10.2021 13:39 Відповісти
А где видосик ЗЕ-****, чемпиона этого гнуснявого?
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27.10.2021 12:17 Відповісти
Я правильно понимаю, удобнее/быстрее/эфективнее перевезти (задействовав кучу ресурсов,потратив время/топливо/деньги) кучу людей,чем обеспечить доставку кислорода??????
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27.10.2021 12:29 Відповісти
это у них юморина такая
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27.10.2021 16:49 Відповісти
ужас
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27.10.2021 12:33 Відповісти
Кисню немає, зате в Трухи є квартира в Лондоні за мільйони фунтів...
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27.10.2021 12:37 Відповісти
 
 