Тяжких пацієнтів перевозили до 4 ранку. Слава богу, жоден пацієнт не загинув, - головлікар одеської COVID-лікарні, що залишилася без кисню. ВIДЕО

Лікарі одеського обласного центру соціально-значущих хвороб і медики швидкої допомоги з 19:00 до 4 ранку перевозили пацієнтів з корпусу, що залишився без кисню, на вулиці Миколи Міхновського, в інший стаціонар цієї ж медустанови — на Ядова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Думская".

Як заявила головлікар облцентру Світлана Єсипенко, довелося транспортувати 43 пацієнтів, усі з яких перебувають у тяжкому стані, а 13 – були підключені до апаратів штучної вентиляції легень.

"Там у нас розташоване реанімаційне відділення і тому вкрай тяжких пацієнтів із міста та області везуть саме туди", - зазначила Єсипенко.

У корпусі на Ядова, 4, за три години підготували для них відділення. Раніше його ще не вводили в експлуатацію, тому лікарі мали побоювання, чи витримає навантаження електромережа. Щоб у разі аварії забезпечити резервне харчування, ДПЕК "Одеські електромережі" привезли до лікарні потужного генератора.

Для транспортування пацієнтів швидка допомога надала реанімобілі. Хворих супроводжували 10 анестезіологів центру соціально значущих хвороб.

"Всі спрацювали дуже чітко. Слава богу, жоден пацієнт не загинув і його стан не погіршився після транспортування", - заявила Єсипенко.

За її словами, перебої з киснем у корпусі на Міхновського почалися ще шість тижнів тому, через що періодично доводилося перемикати систему на кисневі балони. Вчора вранці вони повідомили в облздоров'ї, що запасів кисню їм вистачить до 16:00, а невдовзі постачальник заявив, що кисень не привезе.

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Ситуацію спробувала також прокоментувати директор обласного департаменту охорони здоров'я Наталія Одарій-Захар'єва.

"На Одещині така ситуація спостерігається практично в кожній лікарні, в якій є кисневі станції. Сьогодні ми всі знаємо, що в Україні призупинено два заводи, які виробляли кисень. Але ця ситуація повністю контролюється, проводиться аналіз..." - сказала чиновниця, після чого покинула брифінг.