Окопна війна: "Коли мене запитують, що я роблю на фронті? Я не знаю, що відповісти тому, хто не розуміє, що в країні війна", - воїн ЗСУ Андрій. ВIДЕО

Як воно спочатку служити у військовій авіації, перевозити тяжких поранених, а потім взяти в руки автомат і самому піти в окопи.

Про це і не лише дивіться у сьогоднішній рубриці "Окопная війна" на Цензор.НЕТ.

Андрій родом з Полтавщини. З початком російсько-української війни він служив в авіації, де транспортував українських воїнів, яким була потрібна термінова евакуація в медичні заклади.

Згодом Андрій продовжив свою боротьбу проти російського агресора, проте, уже в сухопутних військах.

В цьому репортажі ви не побачите історій про смачні полтавські галушки. Вас чекає дещо інша правда.

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