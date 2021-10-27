Окопна війна: "Коли мене запитують, що я роблю на фронті? Я не знаю, що відповісти тому, хто не розуміє, що в країні війна", - воїн ЗСУ Андрій. ВIДЕО
Як воно спочатку служити у військовій авіації, перевозити тяжких поранених, а потім взяти в руки автомат і самому піти в окопи.
Про це і не лише дивіться у сьогоднішній рубриці "Окопная війна" на Цензор.НЕТ.
Андрій родом з Полтавщини. З початком російсько-української війни він служив в авіації, де транспортував українських воїнів, яким була потрібна термінова евакуація в медичні заклади.
Згодом Андрій продовжив свою боротьбу проти російського агресора, проте, уже в сухопутних військах.
В цьому репортажі ви не побачите історій про смачні полтавські галушки. Вас чекає дещо інша правда.
Дивіться нашу рубрику "Окопна війна" і дізнавайтеся найцікавіші моменти з передової та про тих, хто кинув виклик московським окупантам.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Андрей Королько #417912
показати весь коментар27.10.2021 12:33 Відповісти Мені подобається 7 Посилання
Senator S #201477
показати весь коментар27.10.2021 12:36 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Senator S #201477
показати весь коментар27.10.2021 12:37 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вольный Каменьщик
показати весь коментар27.10.2021 12:43 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Hanka Panyanka
показати весь коментар27.10.2021 12:46 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль