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Окопна війна: "Коли мене запитують, що я роблю на фронті? Я не знаю, що відповісти тому, хто не розуміє, що в країні війна", - воїн ЗСУ Андрій. ВIДЕО

Як воно спочатку служити у військовій авіації, перевозити тяжких поранених, а потім взяти в руки автомат і самому піти в окопи.

Про це і не лише дивіться у сьогоднішній рубриці "Окопная війна" на Цензор.НЕТ.

Андрій родом з Полтавщини. З початком російсько-української війни він служив в авіації, де транспортував українських воїнів, яким була потрібна термінова евакуація в медичні заклади.

Згодом Андрій продовжив свою боротьбу проти російського агресора, проте, уже в сухопутних військах.

В цьому репортажі ви не побачите історій про смачні полтавські галушки. Вас чекає дещо інша правда.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Окопна війна": "Коли я йшов на війну, родичі підтримали мене. Однак багато знайомих пішли воювати на боці російських окупантів" - Тимур, боєць ЗСУ. ВIДЕО

Дивіться нашу рубрику "Окопна війна" і дізнавайтеся найцікавіші моменти з передової та про тих, хто кинув виклик московським окупантам.

Автор: 

Донбас (22357) військовослужбовці (4809) ЗСУ (7669) Ухман Михайло (237)


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Надо отправлять всех спрашивающих быдлосовков на житие в свабодные риспублики дамбаса,что бы это быдло методом сравнения хоть что то поняло.Пусть поживут в раю.
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27.10.2021 12:33 Відповісти
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27.10.2021 12:36 Відповісти
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27.10.2021 12:37 Відповісти
надо бить сразу в морду и таки вопросы исчезнут сами по себе
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27.10.2021 12:43 Відповісти
вот что самое страшное - на 8-ом году войны слышать такие вопросы от населения страны, которую ты защищаешь..., не граждан, граждане такие вопросы не задают...
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27.10.2021 12:46 Відповісти
 
 