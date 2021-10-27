Кличко про темпи поширення COVID-19: Медики працюють на межі можливостей, 66% ліжок з киснем зайняті, скоро їх не вистачатиме. ВIДЕО

У Києві зростає кількість хворих на коронавірус, які потребують госпіталізації. Більшість із них надходять у тяжкому стані.

Про це повідомив на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук" мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Як стверджують фахівці Київської міської клінічної лікарні №4, однієї з опорних для лікування пацієнтів із коронавірусом, 97% відсотків госпіталізованих у цей заклад – невакциновані. Щодня в лікарні приймають понад 40 карет швидкої допомоги. І чимало лікарів, які працюють в бригадах швидких, говорять про необхідність запровадження локдауну. Бо від такої кількості хворих медики працюють уже на межі своїх можливостей", - написав Кличко.

"Загалом у лікарнях столиці підготовлені майже 6 тисяч ліжок для хворих на коронавірус і ми продовжуємо готувати додаткові ліжка. З обладнаних подачею кисню (а це 95% від загальної кількості) заповнені сьогодні майже 66% ліжок. І з такими темпами розповсюдження вірусу місць із киснем скоро може не вистачати", - додав мер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві встановлено новий трагічний рекорд із добової смертності від COVID-19: померли 54 особи, серед яких однорічне маля. КАРТА

Він також оприлюднив відео із Київської міської клінічної лікарні №4.