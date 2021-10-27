Кличко про темпи поширення COVID-19: Медики працюють на межі можливостей, 66% ліжок з киснем зайняті, скоро їх не вистачатиме. ВIДЕО
У Києві зростає кількість хворих на коронавірус, які потребують госпіталізації. Більшість із них надходять у тяжкому стані.
Про це повідомив на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук" мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
"Як стверджують фахівці Київської міської клінічної лікарні №4, однієї з опорних для лікування пацієнтів із коронавірусом, 97% відсотків госпіталізованих у цей заклад – невакциновані. Щодня в лікарні приймають понад 40 карет швидкої допомоги. І чимало лікарів, які працюють в бригадах швидких, говорять про необхідність запровадження локдауну. Бо від такої кількості хворих медики працюють уже на межі своїх можливостей", - написав Кличко.
"Загалом у лікарнях столиці підготовлені майже 6 тисяч ліжок для хворих на коронавірус і ми продовжуємо готувати додаткові ліжка. З обладнаних подачею кисню (а це 95% від загальної кількості) заповнені сьогодні майже 66% ліжок. І з такими темпами розповсюдження вірусу місць із киснем скоро може не вистачати", - додав мер.
Він також оприлюднив відео із Київської міської клінічної лікарні №4.
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Я не знаю как там в Лондоне - "я не была". Давайте, как говорится, поближе к телу.
Ни одного COVID-госпитализированного. В Моршине вакцинировали более половины жителей
В Моршине, где в рамках пилотного проекта Минздрава провели массовую вакцинацию для коллективного иммунитета, нет ни одного госпитализированного с COVID-19. Там уже привиты первой дозой 75% взрослого населения, а 74% - двумя.
Об этом сообщает https://www.rbc.ua/rus/news РБК-Украина со ссылкой на городского голову Моршина Руслана Ильницкого, которого цитирует https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3339070-eksperiment-moz-u-vakcinovanomu-morsini-nemae-gospitalizovanih-z-covid19.html Укринформ.
"По состоянию на сегодня в Моршине всего 22 человека имеют COVID-19 (это не новые случаи, которые выявляют за сутки, а суммарное количество по состоянию на 26 октября - ред.), из них 8 вакцинированных, но ни один человек не находится в больнице", - рассказал Ильницкий.
По его словам, летом в городе не было зарегистрировано ни одного случая коронавируса, но с появлением Delta-штамма ситуация изменилась.
"Но за весь этот период ни один больной не был госпитализирован. Болеют в легкой и средней форме, поэтому лечатся дома на самоизоляции", - отметил Ильницкий.
Он уточнил, что ожидания от массовой вакцинации у них были несколько больше: имели надежду, что люди вообще не будут болеть.
Однако, по его словам, во время предыдущей мартовской волны COVID-19 в Моршине госпитализированных в тяжелых состояниях было очень много, случались и летальные случаи.
"Эксперимент удался из разных подходов, поскольку госпитализированных нет. И если говорить об экономическом факторе, потому что это также была наша мотивация, когда обращались в Минздрав, то все лето и сейчас у нас есть отдыхающие, санатории работают на полную мощность", - подчеркнул Ильницкий.
Мэр добавил, что по карантинным требованиям все работники санаториев вакцинированы на 90-100%, поэтому этот эксперимент существенно помог городу выйти из экономически-пандемического кризиса.
Напомним, 16 апреля в Моршинеhttps://coronavirus.rbc.ua/rus/news/pilotnyy-proekt-morshine-zapuskayut-kollektivnuyu-1618556039.html запустили пилотный проект Минздрава с целью вакцинировать от коронавируса большую часть жителей города.
Хуже всего Модерна - у жены температура была 2 дня 38. Зато Модерна самая надежная от дельты.
Все сейчас ходим в масках и чувствуем себя немного белыми по сравнениями с невакцинированными черно..ми. Да, есть такой снобизм, правда. Особенно ярко ощущался летом.
Сейчас ощущения, когда я вижу безмасочников - похуже. Уже не до снобизма. Ибо каждый вечер вижу скорые толпами и каждое утро смотрю жуткую статистику..
- Но ты же коммунист, Иванов!
И пулемет застрочил с новой силой.
И если какая-то травма - по-любому сразу сделают противостолбнячную, даже не спрашивая, когда ты ее делал последний раз - береженого Бог бережет.
Когда я устраивался на работу в 1986 г. (после дембеля), то на заводе таки привили от столбняка. Хлопцу, который параллельно со мной оформлялся, сразу после прививки стало плохо - потерял сознание, упал и разбил голову до крови.
Действительно, у этой прививки сильная побочка.
Но от гепатита лечиться гораздо сложнее, поверь.
А то заболеваемость и смертность растёт так же быстро как и число привитых.