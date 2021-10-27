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Новини Відео Коронавірус і карантин
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Кличко про темпи поширення COVID-19: Медики працюють на межі можливостей, 66% ліжок з киснем зайняті, скоро їх не вистачатиме. ВIДЕО

У Києві зростає кількість хворих на коронавірус, які потребують госпіталізації. Більшість із них надходять у тяжкому стані.

Про це повідомив на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук" мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Як стверджують фахівці Київської міської клінічної лікарні №4, однієї з опорних для лікування пацієнтів із коронавірусом, 97% відсотків госпіталізованих у цей заклад – невакциновані. Щодня в лікарні приймають понад 40 карет швидкої допомоги. І чимало лікарів, які працюють в бригадах швидких, говорять про необхідність запровадження локдауну. Бо від такої кількості хворих медики працюють уже на межі своїх можливостей", - написав Кличко.

"Загалом у лікарнях столиці підготовлені майже 6 тисяч ліжок для хворих на коронавірус і ми продовжуємо готувати додаткові ліжка. З обладнаних подачею кисню (а це 95% від загальної кількості) заповнені сьогодні майже 66% ліжок. І з такими темпами розповсюдження вірусу місць із киснем скоро може не вистачати", - додав мер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві встановлено новий трагічний рекорд із добової смертності від COVID-19: померли 54 особи, серед яких однорічне маля. КАРТА

Він також оприлюднив відео із Київської міської клінічної лікарні №4.

Автор: 

карантин (18172) Київ (19665) Кличко Віталій (3527) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Хе-хе. Счас антиваксеры взвоют, что это геноцид антиваксеров, антиваксерам не дают дышать и всё такое
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27.10.2021 12:36 Відповісти
+4
Сегодня привился. На выбор 3 вакцины в поликлинике.Очереди нет.Поболело 5 минут.Всем здоровья.Берегите своих старых..Вымирает целое поколение.
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27.10.2021 12:39 Відповісти
+4
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27.10.2021 12:46 Відповісти
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Хе-хе. Счас антиваксеры взвоют, что это геноцид антиваксеров, антиваксерам не дают дышать и всё такое
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27.10.2021 12:36 Відповісти
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27.10.2021 12:46 Відповісти
Вас обоих нужно лечить...электричеством! Знаю что не поможет, но нужно
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27.10.2021 12:51 Відповісти
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27.10.2021 12:36 Відповісти
В Англии очень строго с административностью в отношении последствий принятия лекарств так вот 3 сентября министерство здравоохранения Британии опубликовало отчёт в нём есть последствия вируса дельты за период с 1 февраля по 29 августа этого года ( таблица 5) Всего- 492,528 , умерших 1,798 . Не привитые- 219,716 умерших-536 . Привитые одной дозой-108,870 умерших 142 Привитые двумя дозами - 113,823 умерших 1,091 . Греф фас опровергать британский Минздрав
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27.10.2021 12:54 Відповісти
через 200 лет абсолютно все привитые будут числиться умершими.
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27.10.2021 12:59 Відповісти
Это именно по дельте который сейчас пугают а так там штук 6-8 всяких других лямд и эпсилонов, в отчёте ещё и 50,000 заболевших у которых не смогли идентифицировать разновидность вируса
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27.10.2021 13:00 Відповісти
можно я за Грефа кое-что опровергну.
Я не знаю как там в Лондоне - "я не была". Давайте, как говорится, поближе к телу.

Ни одного COVID-госпитализированного. В Моршине вакцинировали более половины жителей

В Моршине, где в рамках пилотного проекта Минздрава провели массовую вакцинацию для коллективного иммунитета, нет ни одного госпитализированного с COVID-19. Там уже привиты первой дозой 75% взрослого населения, а 74% - двумя.

Об этом сообщает https://www.rbc.ua/rus/news РБК-Украина со ссылкой на городского голову Моршина Руслана Ильницкого, которого цитирует https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3339070-eksperiment-moz-u-vakcinovanomu-morsini-nemae-gospitalizovanih-z-covid19.html Укринформ.

"По состоянию на сегодня в Моршине всего 22 человека имеют COVID-19 (это не новые случаи, которые выявляют за сутки, а суммарное количество по состоянию на 26 октября - ред.), из них 8 вакцинированных, но ни один человек не находится в больнице", - рассказал Ильницкий.

По его словам, летом в городе не было зарегистрировано ни одного случая коронавируса, но с появлением Delta-штамма ситуация изменилась.

"Но за весь этот период ни один больной не был госпитализирован. Болеют в легкой и средней форме, поэтому лечатся дома на самоизоляции", - отметил Ильницкий.

Он уточнил, что ожидания от массовой вакцинации у них были несколько больше: имели надежду, что люди вообще не будут болеть.

Однако, по его словам, во время предыдущей мартовской волны COVID-19 в Моршине госпитализированных в тяжелых состояниях было очень много, случались и летальные случаи.

"Эксперимент удался из разных подходов, поскольку госпитализированных нет. И если говорить об экономическом факторе, потому что это также была наша мотивация, когда обращались в Минздрав, то все лето и сейчас у нас есть отдыхающие, санатории работают на полную мощность", - подчеркнул Ильницкий.

Мэр добавил, что по карантинным требованиям все работники санаториев вакцинированы на 90-100%, поэтому этот эксперимент существенно помог городу выйти из экономически-пандемического кризиса.
Напомним, 16 апреля в Моршинеhttps://coronavirus.rbc.ua/rus/news/pilotnyy-proekt-morshine-zapuskayut-kollektivnuyu-1618556039.html запустили пилотный проект Минздрава с целью вакцинировать от коронавируса большую часть жителей города.
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27.10.2021 13:11 Відповісти
Не знаю как в Моршине знаю только, что у нас вакцинированные вдруг перестали болеть ковидом и стали болеть простым ОРВИ. И процентная статистика невакцинированных и вакцинированных лежащих в реанимации стала до десятых процента совпадать с той что озвучивает Ляшко
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27.10.2021 13:21 Відповісти
А так да, у нас и гречка по 12 гривен и говядина по 50 это ведь заявило официальное лицо
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27.10.2021 13:27 Відповісти
Ссылку можешь дать на эти данные?)
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27.10.2021 14:05 Відповісти
Я уже писал, что ссылки у меня получаются неактивными , если не просто тролите могу написать полностью название документа ( довольно длинное) на английском и на русском .доклад в виде рдф
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27.10.2021 14:32 Відповісти
По названию можно спокойно найти в Гугле
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27.10.2021 14:33 Відповісти
Мне не надо активные, я сам могу скопировать, я с компа)
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27.10.2021 16:04 Відповісти
SARS-CoV-2 variants of concern and variants under investigation in England Technical briefing 22. 3 September 2021 .только начнёте набирать Гугл сразу выдаст , брифинг от 3 сентября ( они выходят регулярно) таблица 5 на стр. 21-22
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27.10.2021 18:38 Відповісти
Прочитал таблицу. Там в основном 90% смертей - это люди старше 50 лет...А до 50 лет 37 смертей у привитых 2-я дозами , и 99 смертей у непривитых.
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28.10.2021 12:43 Відповісти
Не знаю как по всей Украине ,у нас как-то статистика уж очень избирательна ,а по статистике моего города из умерших оф.от ковида 99.5-8% старше 50 лет из них где то 50% за 65 ,и чисто моё- морг работает в штатном без перегрузки где то 11-13 ч. в сутки несмотря на постоянную смертность от ковида где то 7 чел. В сутки , получается что это не сверх смертность а просто у половины начали ставить короновирус , особенно это заметно когда умирает 1924 или 31 года - от коронавируса
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28.10.2021 15:33 Відповісти
Проблема ковида одна единственная- в падении сатурации у больных Если бы сатурация не падала, люди бы лечились дома , без кислорода, и не умирали бы в таком количестве в больницах. Часто умирают просто из-за того, что врачи не успевают уделять внимание такому количеству больных.
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28.10.2021 16:36 Відповісти
Так это проблема не только ковида ,а вирусной пневмонии которая медикаментозно не лечится и может быть от того же гриппа. в 2016 г. Январь февраль больницы были забиты с такой же проблемой как и сейчас - врачи вообще считали , что это лёгочная чума ,за несколько дней сгорали и ИВЛ не помогало , другой вопрос что это не афишировали
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28.10.2021 16:58 Відповісти
И да особенность нашего иммунитета такова ,что цитокиновый шторм бывает в основном у пожилых. Я хотел сделать себе укол 29 - ти валентной от пневмонии но началось это коронобесие и теперь когда это будет возможно
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28.10.2021 17:33 Відповісти
Долбодятлы, которые не верят в Ковид, массово стали записываться для ухаживания за этими пациентами, чтобы доказать всем, что то не ковид... Правда?
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27.10.2021 12:39 Відповісти
Сегодня привился. На выбор 3 вакцины в поликлинике.Очереди нет.Поболело 5 минут.Всем здоровья.Берегите своих старых..Вымирает целое поколение.
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27.10.2021 12:39 Відповісти
Реакция на вакцину будет к вечеру или уже завтра. Хотя от первой у меня только рука болела, а вот вторая конкретно так подкосила. Но полежать сутки с температурой - это ничто на фоне потенциальных осложнений от вируса.
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27.10.2021 12:48 Відповісти
смотря какая вакцина. Короновак я перенес вообще легко-сонливость, на следующий день немного полихорадило и все. Пфайзером родители - похуже, 37,5 пару дней.
Хуже всего Модерна - у жены температура была 2 дня 38. Зато Модерна самая надежная от дельты.
Все сейчас ходим в масках и чувствуем себя немного белыми по сравнениями с невакцинированными черно..ми. Да, есть такой снобизм, правда. Особенно ярко ощущался летом.
Сейчас ощущения, когда я вижу безмасочников - похуже. Уже не до снобизма. Ибо каждый вечер вижу скорые толпами и каждое утро смотрю жуткую статистику..
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27.10.2021 13:13 Відповісти
Повторно велели приходить через месяц.Вероятно ,Вы прививались супер модной,а я- китайской.Китайцы в своих лабораториях короновирусы воспитывают более 20 лет,и вакцины -тоже.Все исследования короны в мире и в ВОЗе базируются именно на китайских генетических данных.А реклама мне - до лампады.Я больше довольствуюсь эмпирическими данными с базаров,накопленными почти за год применения вакцин.
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27.10.2021 13:34 Відповісти
китайская -отличный вариант для людей до 50 лет.
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27.10.2021 14:07 Відповісти
А почему только до 50? А старше?.Откедова дровишки?
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27.10.2021 14:18 Відповісти
Из международных исследований. Короновак не очень имуногенная, мягкая прививка. То есть с одной стороны, она дает более широкий иммунитет и к шипу и к телу вируса, но у людей с ослабленным иммунитетом и в возрасте будут не очень высокие антитела к шипу вируса после короновака. Поэтому, людям после 60, им лучше более жесткие векторная или Мрнк вакцина, которая будет насильно их организм заставлять вырабатывать антитела. А для "молодых" 50-60 лет и без хронических заболеваний до , короновак -самая лучшая прививка. Не волнуйтесь, она тоже эффективная, и тоже хорошо защищает от тяжелых случаев и смерти.
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28.10.2021 12:50 Відповісти
Большое спасибо!.Но если строго соблюдать масочный режим ,то можно и не получить лошадиной дозы вируса.До вакцинации я неоднократно возил заболевших родственников по диагностическим центрам( сплошь ковидный контингент) и отвозил после выявления вируса вместо не желающей скорой на госпитализацию в областную инфекционку.Строго соблюдал масочный режим,пользовался аптечным дезсредством для лица и рук.Бог меня миловал.
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28.10.2021 13:00 Відповісти
Подождите 42 дня после первой дозы, по возможности никого не возите. Иммунитет вырабатывается через 42 дня после первой дозы.
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28.10.2021 13:06 Відповісти
В каком городе нет очереди?
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27.10.2021 16:05 Відповісти
Зато Вялике крадивныцьтво!
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27.10.2021 12:44 Відповісти
На Мацковии легче,на 15 млн насэлэния кислороду в 500 раз больше на одного хмыря Путлера
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27.10.2021 12:45 Відповісти
Нехорошо обманывать .В провинции там люди мрут,как мухи.Именно из-за отсутствия кислорода.
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27.10.2021 14:20 Відповісти
Ты же боксер ! Сделай что нибудь ))
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27.10.2021 12:45 Відповісти
- Товарищ комиссар, патроны кончились!
- Но ты же коммунист, Иванов!
И пулемет застрочил с новой силой.
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27.10.2021 13:04 Відповісти
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27.10.2021 12:47 Відповісти
Ну афигеть. В первый раз репортаж из больницы, а не из бомжатника.
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27.10.2021 12:52 Відповісти
это потому что ты обычно Рашу-ТВ смотрел про ваши заенисейские зажопински.
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27.10.2021 13:14 Відповісти
Это Киев)
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27.10.2021 16:05 Відповісти
В 1987 году меня призвали в дохлую советскую армию...,попал под Ригу,Елгава карантин 25 дней...после пеоодевания и бани надели армейские споги доспехи,дней через 5 в санчасти начали колоть всякую дрянь под олпатку ,в плечо и один раз в задницу,на все про все кажись 8 уколов за 25 дней...,что кололи одному Богу известно...,но после того Шмурдяка у кого голова отлетала,у кого ноги руки ватными становились,у кого то температура подскакивала...ну т.д...,групп крови 8 и у каждого реакция на Шмурдяк разная...
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27.10.2021 12:54 Відповісти
Я служил в 1983-85 в Таллине - сопоставимо время и место. Нам ни разу за 2 года профилактических прививок не делали (не припомню), хотя в части была своя санчасть (по сути, сами построили).
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27.10.2021 13:06 Відповісти
От столбняка делали па любасу,быть такого не может...,тем более влажность в странах Балтии высокая,с Украиной не сравнить...,любая царапина и ранка сразу покрывалась гноем...
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27.10.2021 13:11 Відповісти
от столбняка делается в руку. И ее желательно повторять раз в 10 лет.
И если какая-то травма - по-любому сразу сделают противостолбнячную, даже не спрашивая, когда ты ее делал последний раз - береженого Бог бережет.
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27.10.2021 13:17 Відповісти
Медосмотр был, но прививок не было. Я еще попал в санчасть в первые 2 недели (портянки ноги сильно натерли).
Когда я устраивался на работу в 1986 г. (после дембеля), то на заводе таки привили от столбняка. Хлопцу, который параллельно со мной оформлялся, сразу после прививки стало плохо - потерял сознание, упал и разбил голову до крови.
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27.10.2021 13:18 Відповісти
под лопатку обычно делают от гепатита. И чаще всего тяжелая реакция именно у парней - девченки переносят легко.
Действительно, у этой прививки сильная побочка.
Но от гепатита лечиться гораздо сложнее, поверь.
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27.10.2021 13:16 Відповісти
Верю,моя жена хирург,зав. отдением с недавних пор...
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27.10.2021 13:17 Відповісти
Болезнь страшная. Переболела год назад. Но ! Вопрос возник . Почему ,чем больше вакцинируют , тем больше болеют? Может быть вакцина ,которая у нас не правильно хранится и не эффективна?
А то заболеваемость и смертность растёт так же быстро как и число привитых.
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27.10.2021 14:03 Відповісти
Это математика. Представьте, что 100% населения в какой-то стране провакцинируют. Все равно найдется 3-5% которые будут болеть. И они будут полностью провакцинированными. Нужно смотреть на общую смертность. Украина на 3-м месте в мире, что еще надо знать. А смертность выше этой осенью, потому что пришла дельта, она очень заразная.
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27.10.2021 16:07 Відповісти
4-я больница эта киевская ох*енная. Я там лежал с ковидом в марте. Очень хороший персонал почти во всех отделениях.
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27.10.2021 16:07 Відповісти
 
 