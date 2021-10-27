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"Мій тато лежить у морзі тому, що 16-річний хлопець відчуває свою безкарність", - дочка загиблого у смертельній ДТП у Харкові просить підтримки юристів та свідків. ВIДЕО

Дочка загиблого у смертельній ДТП у Харкові водія Chevrolet у соцмережах звернулася по допомогу до юристів та свідків пригоди.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, звернення опубліковане на сторінці користувачки Анастасія Носова до Instagram.

"Вчора в ДТП на Одеській загинув мій тато. Він був водієм Chevrolet. Я прошу допомоги свідків, очевидців... Ця ситуація не повинна затихати... Зараз ми з братом біля моргу, де лежить мій тато. В нашій родині планувалася радісна дата... Дуже довгоочікувана для тата в першу чергу... Але, на жаль, склалося як склалося... Мій тато лежить тут тільки тому, що 16-річний хлопець вирішив покатати своїх друзів. Люди, ми в пошуку досвідченого адвоката, який зможе бути з нами у цій ситуації. Людей, які вчора наздоганяли винуватця ДТП та затримували його, я прошу – прийдіть, не треба боятися. Страшно не це, страшно жити потім із тим, чого ви не зробите зараз", - каже авторка відео на записі.

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Автор: 

ДТП (4483) смерть (6779) Харків (5700)


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Топ коментарі
+69
Это Харьков, детка, город ватного быдла...
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27.10.2021 13:31 Відповісти
+59
В морг его нада сдать. Чтоб студенты практиковались.
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27.10.2021 13:29 Відповісти
+57
Бывал я в Харькове. Совок прет со всех щелей. Начиная с архитектуры заканчивая людьми... А те кто восторгаются монументальными зданиями советской эпохи, мол какое все большое и помпезное - обычный совкодрочер...
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27.10.2021 13:35 Відповісти
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Закон линча и самомуд единственный в Украине справедивый закон.
Око за Око, Зуб за Зуб- Старый Завет.
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27.10.2021 18:51 Відповісти
Посмотрим шо они через неделю запостят...
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27.10.2021 22:53 Відповісти
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