Випробування модернізованого РСЗВ "Вільха-М" відбуваються на Одещині: тестують нові ракети зі збільшеною дальністю польоту, - Міноборони. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
На одному з полігонів на Одещині продовжуються випробування модернізованої ракетної системи залпового вогню "Вільха-М", розробленої конструкторами ДП "Державне Київське конструкторське бюро "Промінь".
Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Від уже прийнятого на озброєння української армії комплексу "Вільха" цей зразок відрізняється новими ракетами зі збільшеною дальністю польоту, виробництво яких організовано в Україні за замкненим циклом", - наголошується в повідомленні.
Модернізовані ракети калібру 300 мм вражають наземні цілі на відстані у понад сотню кілометрів. Роботу комплексу та результати стрільб за багатьма параметрами оцінюють спеціалісти державної приймальної комісії. На підставі зібраних даних вони відпрацюють пропозиції щодо прийняття цього зразка на озброєння у військах.
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https://defence-ua.com/news/ukroboronprom_pokazav_tochnist_vluchannja_vilha_m_pid_chas_derzhviprobuvan_video-5160.html
https://defence-ua.com/news/ukroboronprom_pokazav_tochnist_vluchannja_vilha_m_pid_chas_derzhviprobuvan_video-5160.html
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КБ «Луч» експортувало в Алжир кілька тисяч протитанкових ракет «Стугна»
https://www.ukrmilitary.com/2021/08/algeria.html
Вы предлагаете порезать на металл эти установки ..или что бы они стояли пустые без ракет??
Инновации это хорошо и правильно...но это время...которого у нас уже нет...
Как такое можно всерьёз воспринимать?
усиливать надо армию каждый день.
і головне - жлобам-популІзам, тіпа Зєлі, влади ніколи не давати..... якщо хочете жити, зебіли...
Героям Слава!!! Слава Украине!!!
Фонд Порошенка разом з ГО «Солідарна справа громад» зібрали необхідні 18 мільйонів гривень для звільнення з-під варти бойового генерала Ігоря Павловського.
Громадський активіст, журналіст Віталій Гайдукевич повідомив, що 2 мільйони 100 тисяч гривень зібрали небайдужі українці через акцію у соцмережах. Він повідомив, що люди вносили від 10 гривень до сотень тисяч. «15 мільйонів 900 тисяч гривень буде докладено Фондом родини Петра Порошенка», - зазначив Гайдукевич.
«Понад шість тисяч людей взяли участь у зборі коштів за визволення генерала, героя Ігоря Павловського з покритих зеленою пліснявою зелених казематів. Я вражений такою небайдужістю. Як справжні «Брати по зброї» ми своїх не кидаємо. Так само, як і «Справа громад». Це і є справжнє громадянське суспільство. Як два роки тому ми з вами захистили кіборга генерала Марченка, так зараз визволимо і Павловського», - сказав під час зустрічі з активістами та ветеранами лідер «Європейської Солідарності», п'ятий Президент Петро Порошенко.
«Я хочу подякувати кожній людині, яка внесла свою посильну лепту у збір коштів на внесення судової застави за незаконно ув'язненого генерала. Як ми і обіцяли, ми з Мариною решту суми, яка потрібна, щоб генерала Павловського визволити на волю, внесемо з нашого благодійного Фонду прямо сьогодні. Для того, щоб уже завтра Ігор Валентинович був вдома разом з родиною», - зазначив Порошенко.
«Ігор Павловський - один із керівників оборони Маріуполя влітку 2014-го. За це в Росії проти нього порушена кримінальна справа. І це робить Павловському честь. А от спроба ув'язнити його в Україні - це ганьба владі і ганьба Зеленському. Тому що саме він замовив цю політичну вмотивовану справу. Напевно, Зеленський цілив у своїх політичних опонентів, але подібні його дії підривають обороноздатність держави», - наголосив п'ятий Президент.
«Замовне судилище над бойовим генералом Ігорем Павловським дуже добре вписується в кампанію із дискредитації та цькування захисників України. Ветеранів, добровольців, волонтерів, учасників Революції гідності. Це кампанія, в якій влада атакує всіх, хто грав вагому роль в обороні країни від російської агресії - чи то колишній Верховний Головнокомандувач, чи рядовий солдат», - констатує Петро Порошенко.
«Я переконаний в тому, що опозиція, уособлена «Європейською Солідарністю», громадянське суспільство, ветерани, волонтери спільними зусиллями захистять Україну від влади дилетантів, від негативних наслідків їхнього бездарного врядування. Перемога попереду», - наголосив Порошенко.