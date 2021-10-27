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Випробування модернізованого РСЗВ "Вільха-М" відбуваються на Одещині: тестують нові ракети зі збільшеною дальністю польоту, - Міноборони. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На одному з полігонів на Одещині продовжуються випробування модернізованої ракетної системи залпового вогню "Вільха-М", розробленої конструкторами ДП "Державне Київське конструкторське бюро "Промінь".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Від уже прийнятого на озброєння української армії комплексу "Вільха" цей зразок відрізняється новими ракетами зі збільшеною дальністю польоту, виробництво яких організовано в Україні за замкненим циклом", - наголошується в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ВМС України почали тестування швидкісних човнів, отриманих від США. ФОТОрепортаж

Модернізовані ракети калібру 300 мм вражають наземні цілі на відстані у понад сотню кілометрів. Роботу комплексу та результати стрільб за багатьма параметрами оцінюють спеціалісти державної приймальної комісії. На підставі зібраних даних вони відпрацюють пропозиції щодо прийняття цього зразка на озброєння у військах.

Випробування модернізованого РСЗВ Вільха-М відбуваються на Одещині: тестують нові ракети зі збільшеною дальністю польоту, - Міноборони 01
Випробування модернізованого РСЗВ Вільха-М відбуваються на Одещині: тестують нові ракети зі збільшеною дальністю польоту, - Міноборони 02
Випробування модернізованого РСЗВ Вільха-М відбуваються на Одещині: тестують нові ракети зі збільшеною дальністю польоту, - Міноборони 03
Випробування модернізованого РСЗВ Вільха-М відбуваються на Одещині: тестують нові ракети зі збільшеною дальністю польоту, - Міноборони 04
Випробування модернізованого РСЗВ Вільха-М відбуваються на Одещині: тестують нові ракети зі збільшеною дальністю польоту, - Міноборони 05
Випробування модернізованого РСЗВ Вільха-М відбуваються на Одещині: тестують нові ракети зі збільшеною дальністю польоту, - Міноборони 06

Автор: 

випробування (404) Міноборони (7479) зброя (7535) ракети (4074) ЗСУ (7669)


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Топ коментарі
+25
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27.10.2021 15:14 Відповісти
+20
Если у этого дебила раскалился пердак, значит хороший комплекс. Заверните два.
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27.10.2021 15:12 Відповісти
+19
А ось і україномовна кремлівська консерва завоняла.
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27.10.2021 15:27 Відповісти
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27.10.2021 15:01 Відповісти
Що нарешті? Продовжуємо витрачати кошти на ідіотські проекти? Якщо під час прицілювання помилитись з балістичною траєкторією на 1 градус, то рулі реактивного снаряду не доведуть його на ціль, бо вони неспроможні відхиляти такий великий та важкий реактивний снаряд! Цей проект це безглуздя, в реальній бойовій обстановці навести ракету на правильну траєкторію з точністю до градусу - неможливо і тому немає сенсу в цих покращеннях які не є покращеннями!
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27.10.2021 15:08 Відповісти
Я вже не кажу про те що цілі для керованого реактивного снаряду не можуть розташовуватись поруч на відстані 1-2 км і тому після кожного пуску потрібно міняти азімут та кут, а на це потрібен час а за цей час по РСЗВ буде нанесено ракетний удар у відповідь і в цій Вільхі-М не має жодного сенсу.
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27.10.2021 15:10 Відповісти
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27.10.2021 15:14 Відповісти
Краще було витратити ці мільярди на новий ракетний комплекс з керованими ракетами які можуть змінювати траєкторію в процесі польоту, а не витрачати мільярди на застарілий морально та технічно радянський РСЗВ та ще й з такими важкими та великими ракетами! Математично не прорахували що малі рулі не можуть відхилити таку ковбасу в польоті і в результаті керовані реактивні снаряди падають в еліпсі розсіювання стандартного пакету Смерча, що робить рулі непотрібними!
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27.10.2021 15:19 Відповісти
А ось і україномовна кремлівська консерва завоняла.
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27.10.2021 15:27 Відповісти
Ви би краще поцікавились на яку відстань можуть відхилити реактивний снаряд ці гнучкі рулі виробництва КБ Луч і тоді дізнались би що не більше ніж на 1,5 км! А потім би порахували що помилка в налаштуваннях на 1 градус дає більше відхилення реактивного снаряду ніж ці рулі здатні виправити!
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27.10.2021 15:31 Відповісти
Ігорьок, закусувати треба! А що прегожен, тобі скаже?
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27.10.2021 17:32 Відповісти
Я до того ж не побачив щоб снаряд у стовпчик поцілив, або хоча б поруч зі стовпчиком. Просто впав на полі серед різних стовпчиків, і як оцінювати точність ураження цілі, від якого стовпчика рахувати? Візуально від найближчого стовпчика снаряд впав за 50 метрів, у випадку захищеної вогневої точки або бункеру цієї точності недостатньо.
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27.10.2021 18:43 Відповісти
Понятно почему столбики - для оценки кругового отклонения залпа. Попадания были в центр площадки, очень точно.
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27.10.2021 19:04 Відповісти
Мені здається що стовпчиків натикали скрізь щоб казати потім що снаряд попав точно в ціль.
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27.10.2021 20:04 Відповісти
Кажется - креститесь. Определение кругового отклонения - стандартная процедура для артиллерии и РСЗО.
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27.10.2021 20:53 Відповісти
Кругове відхилення вимірюється для некерованих снарядів.
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27.10.2021 21:13 Відповісти
Для любых, это рутинный элемент испытаний. Просто у управляемых оно меньше.
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28.10.2021 00:19 Відповісти
А если посмотреть по внимательней? Там фотки есть такие. С красными кружочками.
https://defence-ua.com/news/ukroboronprom_pokazav_tochnist_vluchannja_vilha_m_pid_chas_derzhviprobuvan_video-5160.html
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27.10.2021 19:44 Відповісти
Я на відео не побачив а на фото можна що завгодно намалювати у фотошопі.
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27.10.2021 20:05 Відповісти
Не увидел? Бывает. Главное , что бы и враг не видел, а чувствовал.
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27.10.2021 20:22 Відповісти
Коли біля тебе вибухне 300кг. вибухівки тоді твої рідні зрозуміють, що вцілити в стовбчик - не головне. Мені цікаво, скільки тобі років? Бува коли я чітаю твої заумні пости то уявляю людину віком 18-19 років, а іноді діда старого.
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27.10.2021 21:19 Відповісти
300 кг вибухівки не було навіть в некерованих снарядах 9М55К, а БЧ Вільха М має 170 кг і вибухівки там ще менше, тому бетонне укріплення залишиться неушкодженим в 30 метрах.
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27.10.2021 21:36 Відповісти
а если там кассетник, не приходило в голову? Для удара по скоплению
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27.10.2021 22:40 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=WMkJwT_pdFw Коли британці робили мережу радарів в кінці 30-х то, вже мали розробки, які пізніше ставили на кораблі і літаки. За десяток миль вони могли визначити перескоп підлодки. Але, мережа радарів ПВО була побудована на примітивних комплексах з кутом здається в 12 градусів і пропрацювала вона надійно до кінця війни. Тільки тому що, старими дешевими системами вони могли перекрити весь периметр, а нових станцій до початку війни могли мати тільки чотири.
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27.10.2021 15:35 Відповісти
Ви не розумієте різниці - у Великобританії був гарний комплекс РЛС, яких вони поставили багато і отримали надійну систему попередження, а в нас є старий поганий комплекс РСЗВ Смерч на який ми прикрутили погані рулі від КБ Луч і отримали гівно в квадраті за 5 мільярдів народних гривень.
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27.10.2021 15:40 Відповісти
Який в сраку гарним він був!? Застаріле та примітивне, з гівна і палок, а працювало по великому на інтуїції дівчат-операторок. Нові системи йли на кораблі та літаки, а на землі працювали люди, які з гівна зробили цукерку.
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27.10.2021 15:45 Відповісти
Те що для англійця було з гівна і палок, для СРСР взагалі було недосяжним дивом техніки! В СРСР на танках радіостанцій не було, а Ви кажете гівно і палки! Тому порівнювати навіть застарілу західну військову техніку з нашими реаліями некоректно! РСЗВ Смерч це зброя яка розроблялась для ведення наступальної агресивної війни СРСР з країнами НАТО і для ведення ******** маневреної війни не підходить абсолютно, це показала вірмено-азербайджанська війна де всі Смерчі було знищено ще на марші! Їх неможливо замаскувати, вони величезні, неповороткі, дуже важкі, не всі мости та переправи їх витримають - вони просто непотрібні! Якщо стріляти керованими реактивними снарядами, то не потрібно 12 снарядів, ціль буде знищена одним снарядом, отже можна спростити пускову установку до 1-2-3-4 реактивних снарядів і поставити її на інше шасі звичайного військового тентованого Кразу, щоб неможливо було відрізнити з повітря де їде звичайна вантажівка а де їде РСЗВ. Реактивний снаряд краще б зменшити в довжину, щоб він не був таким величезним і щоб його можна було якось повернути в повітрі. Якщо 7,6м реактивного снаряду дозволяють йому летіти на 130+км, то можна зменшити цю дальність але зробити снаряд на пару метрів коротшим для того щоб касета з ракетами поміщалась на стандартний Краз.
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27.10.2021 17:56 Відповісти
если на место развертывания врага (или например в место высадки морского десанта) прилетит с расстояния 100 км кассета с несколькими тысячами суббоеприпасов с радиусом поражения несколько км², цапам мало не покажется. А если еще и не одна, так еще лучше
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27.10.2021 22:50 Відповісти
Так це може зробити звичайний Смерч, навіщо для цього Вільха та Вільха-М?
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28.10.2021 10:22 Відповісти
Это классический спам тролля. Никто РСЗО не уничтожал, это тупая ложь. Наборот азербайджанские РСЗО и ОТР оказали решающую роль в борьбе за Карабах. Азеры очень грамотно корректировали их огонь с БПЛА. Байрактарами было невозможно уничтожить армянские ВОПы, их уничтожали артиллерией и РСЗО. А вот теперь и у Украины появится хирургический инструмент уничтожения любого лугандонского штаба, батареи, склада БК или казармы в любом месте Луганды. Надеюсь мы посмотрим как артиллеристы-лугандоны полетают в воздухе по частям....
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28.10.2021 00:29 Відповісти
Ну, когда вам там в ФСБ расскажут, что то у них на московщине Великобритания, а українською Велика Британія!
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27.10.2021 15:46 Відповісти
Если у этого дебила раскалился пердак, значит хороший комплекс. Заверните два.
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27.10.2021 15:12 Відповісти
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27.10.2021 15:16 Відповісти
Бачите на останній фотографії факел з боку, нижче боєголовки. Так то не дірка в корпусі, а система корегування траєкторії за допомогою малих реактивних двигунів.
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27.10.2021 15:19 Відповісти
Це система стабілізації реактивного снаряду на початковому етапі польоту, 100 порохових зарядів, які всі використовуються під час запуску і далі не приймають участь в управлінні траєкторією польоту реактивним снарядом!
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27.10.2021 15:21 Відповісти
А ви хотіли гіпер швидкість зі зміною траєкторії і управлінням при заході на ціль? Так там інша цінова категорія.
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27.10.2021 15:26 Відповісти
Я хотів щоб мільярди народних гривень не витрачались на всяку чепуху яка в принципі не може бути керованою! порошенко витрачав бюджетні гроші тільки на ті проекти які не могли в принципі посилити обороноздатність України, за цим слідкували російські куратори з ФСБ.
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27.10.2021 15:29 Відповісти
Вам, как одному из тех кураторов, виднее
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27.10.2021 15:36 Відповісти
Воно виглядає так, і пахне приблизно так само. Погрози повномаштабною війною у випадку переозброєння армії звучать постійно. Але потрібно розуміти і те що, для створення ******** систем потрібно підтягнути стільки "смєжників" що, виконання такого завдання ще менш реально.
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27.10.2021 15:40 Відповісти
У нас є вже готові ракети Гром та Гром-2 які вже розроблені і потрібно лише дати замовлення на них. 5 мільярдів гривень дозволили б поставити ці ракети на поток, а ми їх витратили максимально безглуздо на прикручування гнучких рулів від маленького ПТРК на восьмиметровий реактивний снаряд вагою 800кг.
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27.10.2021 15:54 Відповісти
Совсем кукухой поехал от перебора таблеток? Какие гибкие рули, тело? Там более 90 импульсных двигателей для ориентации. Ты бы закусывал свои таблетки, "эксперд".

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27.10.2021 19:42 Відповісти
Ці порохові рулі використовуються всі на початковій стадії польоту щоб ніс снаряду 800 кг не завалювався поки швидкість мінімальна і для наведення снаряду на ціль не використовуються
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27.10.2021 20:07 Відповісти
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27.10.2021 19:43 Відповісти
Вчіть матчастину
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27.10.2021 20:08 Відповісти
А с чего ты взял, что деньги на ветер? "Вильха-М" уже поставляется на экспорт в ОАЭ. Кувейт и Саудовская Аравия на подходе.

https://defence-ua.com/news/ukroboronprom_pokazav_tochnist_vluchannja_vilha_m_pid_chas_derzhviprobuvan_video-5160.html
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27.10.2021 19:49 Відповісти
Ці країни гроші не рахують і з ядерними терористами не воюють, можуть собі дозволити купляти різні прикольні речі щоб випробовувати.
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27.10.2021 20:09 Відповісти
Тем лучше для нас. Мы им продадим тысячи. Ракет. Нам в отличии от них грошi потрiбнi.
"
КБ «Луч» експортувало в Алжир кілька тисяч протитанкових ракет «Стугна»

https://www.ukrmilitary.com/2021/08/algeria.html
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27.10.2021 20:27 Відповісти
Вони пропробують цю подєлку і перестануть купляти
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28.10.2021 10:26 Відповісти
Тебе бы прогноз погоды предсказывать?
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28.10.2021 10:54 Відповісти
Але, иксьперд, ты разбираешься в стрельбе и управлении огнем артиллерии🤔🧐😁 Дурик в артиллерии при стрельбе РСЗО применяется не градусная шкала, а кое-какая более другая 😅😂🤣😝😝😝😝😜🤪
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27.10.2021 17:55 Відповісти
Я пояснюю нефахівцям що помилка в розрахунках даних для стрільби на один градус повністю виводить реактивний снаряд за межі зони ураження цілі і рулі вже не дорулять снаряд на ціль, а снаряд полетить в молоко!
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27.10.2021 17:58 Відповісти
Нещодавно ти вже пояснював як БТР на пересіченій місцевості від обстрілу ворогом ухилятиметься на швидкості 80 км (( У чому ти не фахівець ? Це щоб зрозуміти на яку посаду у кабмін тебе пропонувати ? А може сам відразу до прєпіздєнта сходиш , він там на Місяць збирається , може допоможеш йому із запуском ?((
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27.10.2021 21:00 Відповісти
Не БТР а MRAP Козак 2М1 і не ухилятиметься а просто рухатись під обстрілом, не потрібно пересмикувати слова.
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28.10.2021 10:25 Відповісти
Давай уперед на допомогу зєлі місячний модуль запускати ! Фахівець ракетобудування і військпрому , їдріть мадріть ! Бо тоді ти так і не дав відповіді на чому крім своїх двох ти по пересіченій місцевості ухилявся від обстрілів (( тепер тут градуси наведення проповідуєш і матчастину , "Стугна " тобі в одне місце , бл@дь , "Стугна" йому не така (( ти її крім картинки де бачив , на виставці у Броварському виставковому ?
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29.10.2021 21:51 Відповісти
Це добра справа...
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27.10.2021 15:02 Відповісти
Хоч одна добра новина.
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27.10.2021 15:02 Відповісти
Те что "Смерч"
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27.10.2021 15:06 Відповісти
Пора бы уже делать ракеты наводящиеся с беспилотника. Идеальное оружие было бы. Малозаметный беспилотник постоянно висящий над врагом и мощные ракеты земля-земля которые можно выпускать в любой миг и сколько угодно.
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27.10.2021 15:09 Відповісти
Ща зебилы набегут... Ты б еще конфеты Рошен вспомнил
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27.10.2021 15:14 Відповісти
Дякувати треба конструкторам та робітникам, які не розбіглися не дивлячись на старання всіх шести президентів.
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27.10.2021 15:21 Відповісти
КБ "Луч" работает отлично , теперь свое слово должно сказать КБ "Южное".
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27.10.2021 15:28 Відповісти
а кто по твоему делает двигатели для этих ракет?)
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28.10.2021 09:38 Відповісти
Я конечно рад,что по идее эта Ольха может покрыть территорию днр вплоть до границы с кацапами. Но доводы Игоря Л меня напрягли. Мне тоже кажется,что система устарела. Даже визуально она выглядит как из прошлого века.Я за инновации. За ними будущее.
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27.10.2021 15:33 Відповісти
Инновации стоят огромных денег, и требуют базу научную и финансовую, а так же очень много времени, в условия войны это нецелесообразно, да и еще когда ты воюешь со страной у которой есть ЯО, до жопы те технологии если упадет ядерная бомба, нужно иметь чем отбиваться или давать пиндюлей сейчас и по-быстрому.
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27.10.2021 15:40 Відповісти
Ну ,не обязательно все с нуля проектировать. Можно сотрудничать с уже готовыми разработками. Например Байрактары собирались комплектовать нашими двигателями. ТОже самое и с ракетами. Взять за основу аналог и предложить сотрудничество. Было бы желание. Тут ведь главное - чтобы кацапы не имели данных характеристик и борьбы с ними.
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27.10.2021 15:45 Відповісти
В Украине почти сотня установок смерч....они есть...а ракет к ним не было...ракета вильха это для них...
Вы предлагаете порезать на металл эти установки ..или что бы они стояли пустые без ракет??
Инновации это хорошо и правильно...но это время...которого у нас уже нет...
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27.10.2021 16:14 Відповісти
Я не предлагаю резать. Меня смутили аргументы Игоря Л. Я почувствовал,что он понимает то ,о чем говорит.
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27.10.2021 16:28 Відповісти
Аргумент "РСЗО Смерч - отстой" это как вопрос за 500.

Как такое можно всерьёз воспринимать?
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27.10.2021 16:54 Відповісти
Вы смотрите на машину. КБ Луч их не производит.
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27.10.2021 15:43 Відповісти
А вот это или тролль номер 2 или полный неуч. Доводы Игоря Л это классический ипсошный троллинг. Попытка обесценить изделие, у которого нет прямого аналога у РФ. Их Торнадо-С на голову хуже из-за другой конструкции управления . Например газовые рули не позволяют стартовать против сильного ветра как это делает Ольха с реактивными маневровыми. Теперь нужно опробовать изделие по лугандонам, Вы же не против?
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28.10.2021 00:38 Відповісти
Насчет неуча, врядли. Чтобы говорить о таких вещах нужны какие то знания. Иначе сразу на смех возьмут. Я не специалист. И никогда бы не рискнул говорить с видом эксперта о неизвестных дисциплинах.Опробовать нужно. Хотя бы потому,что уже есть. Не выкидывать же. Смогут ли они поразить достаточно точно зрк,системы обнаружений. Это было бы здорово.
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28.10.2021 05:26 Відповісти
Теперь осталось поднять шумиху в общественности чтоб ЗЕленые не тянули с включением этих ракет в приоритетный госзаказ
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27.10.2021 16:03 Відповісти
Если до 500 км увеличат, то можно и по мацквабаду жахнуть. Не забыв по пути о Воронеже.
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27.10.2021 16:20 Відповісти
Украине нужно активно развивать ракетное вооружение и поставлять все в ВСУ сериями: дивизион ОТРК Гром-2 (Сапсан), Нептун, Ольха-М, системы новье ПВО и ПРО, ПЗРК, создавать и производить сотнями (тысячами) собственные ударные БПЛА и Дроны Камикадзе барражирующими боеприпасами и десятки катеров с ракетным вооружением.
усиливать надо армию каждый день.
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27.10.2021 16:27 Відповісти
ну да, нуда. а по факту - на следующий год у Луча не заказали ни одного птрк 😠
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27.10.2021 17:04 Відповісти
Так а хто ж сперечається... От тільки "бубочка" не фінансує ці розробки...
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27.10.2021 19:34 Відповісти
100 км это хорошо. Но до Кремля около 500 км...
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27.10.2021 16:56 Відповісти
Для этого есть "Гром 2".

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27.10.2021 17:14 Відповісти
100 км. это тоже самое что ракетный комплекс точка У
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27.10.2021 17:08 Відповісти
Только точность на порядок лучше.
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27.10.2021 17:15 Відповісти
Некорректно сравнивать РСЗО с ТРК. Разные весовые категории, отличное друг от друга предназначение.
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27.10.2021 20:28 Відповісти
Боевая часть поменьше.
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27.10.2021 18:38 Відповісти
Лучше бы разрабатывали крылатые ракеты с синхронизацией РЛС кольчуга
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27.10.2021 17:09 Відповісти
Есть комплекс ПВО "Круг", в нем устаревшая но очень надежная ракета 3М8 с СПВРД, потенциально пригодная для переделки в гиперзвуовую . Комплекс пригоден для стрельбы управляемыми ракетами по наземным целям в том числе и ракетами с ядерными боеголовками.
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27.10.2021 17:32 Відповісти
приберіть 73%вих зебілів від керування державою на користь перевірених війною та скрутою в економіці керманичів - і все в Україні буде добре...
і головне - жлобам-популІзам, тіпа Зєлі, влади ніколи не давати..... якщо хочете жити, зебіли...
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27.10.2021 17:43 Відповісти
А что если провести испытания на ОРДЛО?
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27.10.2021 18:54 Відповісти
Твої слова та "гавнокамандуючему" у вухи!
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27.10.2021 19:35 Відповісти
слишком быстрая смерть. пусть помучаются
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28.10.2021 09:38 Відповісти
Хмм. Раніше за пороха відео робили краще. Там було видно ціль щось типу флажка в який прилітає, а тут на жаль не зрозуміло...
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27.10.2021 19:58 Відповісти
Молодцы!Надо много таких ракет!
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27.10.2021 20:58 Відповісти
аве Пастор!
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27.10.2021 22:00 Відповісти
Я бы селян вообще в армию не брал. Селюк?! Писдуй поля сеять! Они тупые и упрямые. Никакой инициативы и сообразительности, смекалки - типа пули-дуры. Нужна профи армия, без селюков, без игорьков. Хотя это сложно, в армию рвутся имеенно селюки.
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28.10.2021 00:19 Відповісти
много ракет нужно 1000+ км дальностью...умных и шустрых....все остальное новое, как получится..
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28.10.2021 03:06 Відповісти
1000 таких ракет. И будет спать спокойней.

Героям Слава!!! Слава Украине!!!
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29.10.2021 10:50 Відповісти
https://eurosolidarity.org/2021/11/04/svoyih-ne-kydayemo-fond-poroshenka-z-gromadskymy-aktyvistamy-zibraly-neobhidnu-sumu-dlya-zvilnennya-z-pid-varty-bojovogo-generala-pavlovskogo/ Фонд Порошенка з громадськими активістами зібрали необхідну суму для звільнення з-під варти бойового генерала Павловського

Фонд Порошенка разом з ГО «Солідарна справа громад» зібрали необхідні 18 мільйонів гривень для звільнення з-під варти бойового генерала Ігоря Павловського.

Громадський активіст, журналіст Віталій Гайдукевич повідомив, що 2 мільйони 100 тисяч гривень зібрали небайдужі українці через акцію у соцмережах. Він повідомив, що люди вносили від 10 гривень до сотень тисяч. «15 мільйонів 900 тисяч гривень буде докладено Фондом родини Петра Порошенка», - зазначив Гайдукевич.
«Понад шість тисяч людей взяли участь у зборі коштів за визволення генерала, героя Ігоря Павловського з покритих зеленою пліснявою зелених казематів. Я вражений такою небайдужістю. Як справжні «Брати по зброї» ми своїх не кидаємо. Так само, як і «Справа громад». Це і є справжнє громадянське суспільство. Як два роки тому ми з вами захистили кіборга генерала Марченка, так зараз визволимо і Павловського», - сказав під час зустрічі з активістами та ветеранами лідер «Європейської Солідарності», п'ятий Президент Петро Порошенко.
«Я хочу подякувати кожній людині, яка внесла свою посильну лепту у збір коштів на внесення судової застави за незаконно ув'язненого генерала. Як ми і обіцяли, ми з Мариною решту суми, яка потрібна, щоб генерала Павловського визволити на волю, внесемо з нашого благодійного Фонду прямо сьогодні. Для того, щоб уже завтра Ігор Валентинович був вдома разом з родиною», - зазначив Порошенко.
«Ігор Павловський - один із керівників оборони Маріуполя влітку 2014-го. За це в Росії проти нього порушена кримінальна справа. І це робить Павловському честь. А от спроба ув'язнити його в Україні - це ганьба владі і ганьба Зеленському. Тому що саме він замовив цю політичну вмотивовану справу. Напевно, Зеленський цілив у своїх політичних опонентів, але подібні його дії підривають обороноздатність держави», - наголосив п'ятий Президент.
«Замовне судилище над бойовим генералом Ігорем Павловським дуже добре вписується в кампанію із дискредитації та цькування захисників України. Ветеранів, добровольців, волонтерів, учасників Революції гідності. Це кампанія, в якій влада атакує всіх, хто грав вагому роль в обороні країни від російської агресії - чи то колишній Верховний Головнокомандувач, чи рядовий солдат», - констатує Петро Порошенко.
«Я переконаний в тому, що опозиція, уособлена «Європейською Солідарністю», громадянське суспільство, ветерани, волонтери спільними зусиллями захистять Україну від влади дилетантів, від негативних наслідків їхнього бездарного врядування. Перемога попереду», - наголосив Порошенко.
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04.11.2021 19:07 Відповісти
 
 