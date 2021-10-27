Випробування модернізованого РСЗВ "Вільха-М" відбуваються на Одещині: тестують нові ракети зі збільшеною дальністю польоту, - Міноборони. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На одному з полігонів на Одещині продовжуються випробування модернізованої ракетної системи залпового вогню "Вільха-М", розробленої конструкторами ДП "Державне Київське конструкторське бюро "Промінь".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Від уже прийнятого на озброєння української армії комплексу "Вільха" цей зразок відрізняється новими ракетами зі збільшеною дальністю польоту, виробництво яких організовано в Україні за замкненим циклом", - наголошується в повідомленні.

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Модернізовані ракети калібру 300 мм вражають наземні цілі на відстані у понад сотню кілометрів. Роботу комплексу та результати стрільб за багатьма параметрами оцінюють спеціалісти державної приймальної комісії. На підставі зібраних даних вони відпрацюють пропозиції щодо прийняття цього зразка на озброєння у військах.











