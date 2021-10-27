УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13264 відвідувача онлайн
Новини Відео Агресія Росії проти України Війна
15 646 39

"Три стволи зараз по Гранітному гатять", - російська артилерія продовжує обстріли на Донбасі. ВIДЕО

Російська артилерія продовжує обстріл на Донбасі.

Про це пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов на своїй сторінці в соцмережі і публікує відеозапис з фронту.

Запис, на якому чути звуки артилерійських пострілів, зроблено одним із бійців ЗСУ сьогодні.

"Три стволи зараз по Гранітному гатять", - каже автор відео.

"Сьогодні російська артилерія продовжила обстріл українських позицій у районі Гранітного. Сподіваюся, наступного разу Байрактар ​​ударить, як у Карабаху - осколково-фугасною боєголовкою по артилерійських розрахунках, щоб росіяни зазнали максимальних втрат", - пише Бутусов у коментарі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З початку доби війська РФ здійснили 4 обстріли на Донбасі: ворог застосовував 122-мм артилерію, 120-мм міномети та скидав невідомі вибухові пристрої

Автор: 

обстріл (29206) росія (66080) Донбас (22357) Бутусов Юрій (3617)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+34
А можно Байрактаром на 9е мая ликвидировать Пушилина когда он будет принимать парад по случаю победы дидов над здравым смыслом?
показати весь коментар
27.10.2021 15:37 Відповісти
+26
А могла бы быть "Ольха" по координатам беспилотника, если б не таран, ермак и его песик зюзя...
показати весь коментар
27.10.2021 15:42 Відповісти
+23
Тепер путінські терористи підготувались, підтягнули ЗРК та РЛС і чекають нагоди збити Байрактар, але ми також маємо скористатись нагодою - потрібно нанести удари по ЗРК та РЛС терористів
показати весь коментар
27.10.2021 15:37 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну Бутус правильно сказал. Чего мучаться с ними ?
показати весь коментар
27.10.2021 15:34 Відповісти
Тепер путінські терористи підготувались, підтягнули ЗРК та РЛС і чекають нагоди збити Байрактар, але ми також маємо скористатись нагодою - потрібно нанести удари по ЗРК та РЛС терористів
показати весь коментар
27.10.2021 15:37 Відповісти
Согласен. Орки хотят поднять дух своим спустившимся боевикам.
показати весь коментар
27.10.2021 15:40 Відповісти
Потрібен удар Точкою-У по артилерії, РЛС та ЗРК терористів, щоб в них взагалі все опустилось. Поки вони будуть ловити Байрактар, їх потрібно визначити і знищити ракетним озброєнням.
показати весь коментар
27.10.2021 15:43 Відповісти
Можна Вільху опробувати в реальних умовах.
показати весь коментар
27.10.2021 15:44 Відповісти
Веди нас, товариш розумний Головнокомандувач.
показати весь коментар
28.10.2021 14:16 Відповісти
Вам би що завгодно аби не стріляти по рузьких.
показати весь коментар
27.10.2021 16:56 Відповісти
куда и что подтягивать?! Они там и раньше были. Но ни Тор, ни Стрела Байрактар не видят, - это показал опыт Карабаха. Садись, - двойка!
показати весь коментар
27.10.2021 17:26 Відповісти
Три ствола як довбали так і довбають. Удар з байрактара учора, коли ствол і сепари без ушкоди. Що це було?
показати весь коментар
27.10.2021 16:47 Відповісти
то була бомба- пугалка з пилюкою
показати весь коментар
27.10.2021 18:48 Відповісти
А можно Байрактаром на 9е мая ликвидировать Пушилина когда он будет принимать парад по случаю победы дидов над здравым смыслом?
показати весь коментар
27.10.2021 15:37 Відповісти
Байрактары, йок - закончились?
показати весь коментар
27.10.2021 15:38 Відповісти
пора Байрактарами принуждать Лугандон к миру
показати весь коментар
27.10.2021 15:39 Відповісти
галабаротька запретил отвечать а то хйло нападет
показати весь коментар
27.10.2021 15:40 Відповісти
А могла бы быть "Ольха" по координатам беспилотника, если б не таран, ермак и его песик зюзя...
показати весь коментар
27.10.2021 15:42 Відповісти
Все правильно. Уничтожать в первую очередь нужно орков а не пушки которых на Рашке полно.
показати весь коментар
27.10.2021 15:44 Відповісти
Пецков передал слова Пукина, что будет обострение и тамошняя солдатня исполняет негласный приказ. Надо активнее использовать высокотехнологичное оружие. Бутусов как всегда прав. молодец!
показати весь коментар
27.10.2021 15:46 Відповісти
а что, на пушке потренировались и всё? где видео уничтоженного расчёта оккупантов?
показати весь коментар
27.10.2021 15:54 Відповісти
следующий раз байрактар сбросит листовки с портретом зе и выражением глубокой обеспокоенности
показати весь коментар
27.10.2021 16:02 Відповісти
А чотирижди не відкосивший на угоду Ху@лу(пишеться з великої, бо все таки президент злочинної держави), відвів наші гармати подалі від бойових дій, щоб угкугани не боялися стріляти в наш бік.
показати весь коментар
27.10.2021 16:11 Відповісти
Предлагаю этому Байрактару дать прозвище - "Енот"... И далее 1й, 2й....
Кто ЗА?
Как здорово будет звучать - запустить 8 Енотов !
показати весь коментар
27.10.2021 16:27 Відповісти
Байрактары уже на подлете?

показати весь коментар
27.10.2021 16:48 Відповісти
Щасс.
показати весь коментар
27.10.2021 16:55 Відповісти
это последствия недоделаной ( ну или некачественно выполненой) работы - и орки поразбегались и три ствола остались целыми
показати весь коментар
27.10.2021 16:52 Відповісти
А где беспилотники? Или пленка для видосиков кончилась?
Клоун устроил цирк во всей Украине.
показати весь коментар
27.10.2021 17:02 Відповісти
..шото 73%ного сцыкливого говнокомандувача вААще не видно в Гранитном, когда оно там надА....
показати весь коментар
27.10.2021 17:27 Відповісти
давно пора мочить конвои и железку которыми подвозят боеприпасы, там же чистое поле у границ. а также места дислокации ихтамнетов, чтобы спящими
показати весь коментар
27.10.2021 17:31 Відповісти
А случайно командующего ВСУ не оштрафовали за предыдущий удар, а воинскую часть с беспилотниками не расформировали в пользу сельского хозяйства - охранять поля корпорации "Кернел"?
показати весь коментар
27.10.2021 17:41 Відповісти
И скорее всего это те 3 ствола что били и вчера.
показати весь коментар
27.10.2021 17:44 Відповісти
А что делают в таких случаях
Депутатов на тот участок на недельку
Или президента -- и все станет само собой
показати весь коментар
27.10.2021 18:14 Відповісти
С Байрактара их вальните, только видосик не выкладывайте, а то фрау Рибентроп будет озабоченность высказывать
показати весь коментар
27.10.2021 18:55 Відповісти
Надо Ольху -М испытать в ОРДЛО на россиянах и урках , а не на полигоне под Одессой!!
показати весь коментар
27.10.2021 19:15 Відповісти
если была поставлена задача давать адекватный ответ на обстрел несанкционированным калибром, то вопрос - почему не дали ? скорее всего - попиарились один раз и хватит
показати весь коментар
27.10.2021 19:30 Відповісти
кацапо-фашисты понимают только силу!
никаких паньканей!
показати весь коментар
27.10.2021 19:38 Відповісти
вызывайте байрактары
показати весь коментар
27.10.2021 20:22 Відповісти
І де ж ці хвалені байрактари? Зняли один відосік де жодного ворога не вбито і все? Так було написано в сценарії 95-го кварталу?
показати весь коментар
27.10.2021 20:31 Відповісти
а на хрена вам байрактары?????
показати весь коментар
28.10.2021 17:33 Відповісти
 
 