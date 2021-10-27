"Три стволи зараз по Гранітному гатять", - російська артилерія продовжує обстріли на Донбасі. ВIДЕО
Російська артилерія продовжує обстріл на Донбасі.
Про це пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов на своїй сторінці в соцмережі і публікує відеозапис з фронту.
Запис, на якому чути звуки артилерійських пострілів, зроблено одним із бійців ЗСУ сьогодні.
"Три стволи зараз по Гранітному гатять", - каже автор відео.
"Сьогодні російська артилерія продовжила обстріл українських позицій у районі Гранітного. Сподіваюся, наступного разу Байрактар ударить, як у Карабаху - осколково-фугасною боєголовкою по артилерійських розрахунках, щоб росіяни зазнали максимальних втрат", - пише Бутусов у коментарі.
Топ коментарі
+34 Підлога Маккартні
показати весь коментар27.10.2021 15:37 Відповісти Посилання
+26 Дорогой Я
показати весь коментар27.10.2021 15:42 Відповісти Посилання
+23 Igor L
показати весь коментар27.10.2021 15:37 Відповісти Посилання
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Как здорово будет звучать - запустить 8 Енотов !
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Депутатов на тот участок на недельку
Или президента -- и все станет само собой
никаких паньканей!