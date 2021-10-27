"Три стволи зараз по Гранітному гатять", - російська артилерія продовжує обстріли на Донбасі. ВIДЕО

Російська артилерія продовжує обстріл на Донбасі.

Про це пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов на своїй сторінці в соцмережі і публікує відеозапис з фронту.

Запис, на якому чути звуки артилерійських пострілів, зроблено одним із бійців ЗСУ сьогодні.

"Три стволи зараз по Гранітному гатять", - каже автор відео.

"Сьогодні російська артилерія продовжила обстріл українських позицій у районі Гранітного. Сподіваюся, наступного разу Байрактар ​​ударить, як у Карабаху - осколково-фугасною боєголовкою по артилерійських розрахунках, щоб росіяни зазнали максимальних втрат", - пише Бутусов у коментарі.

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