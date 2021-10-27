"Без цензури" у прямому ефірі: "Байрактаром" і Бандерою - по яйцях Кремля, захистити Молдову від Москви. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Перше бойове використання "Байрактара", чергова ДТП через мажора і те, як можна захистити від Москви Молдову - у стрімі.

У стрімі "Без цензури" на Цензор.НЕТ говоритимемо ось про що.

✅ Байрактаром і Бандерою – по яйцях Кремля

У вівторок, 26 жовтня, безпілотник Bayraktar знищив російську гаубицю, яка обстрілювала українських захисників. Це було перше бойове застосування Bayraktar на Донбасі і цей наказ віддав головком ЗСУ Валерій Залужний. Чому це було історичне рішення і які наслідки воно матиме? І на що реагує російська пропаганда?





✅ Захистити Молдову від Москви

Російський "Газпром" погрожує залишити Молдову взимку без газу через борги. У Кишиневі, однак, вважають, що шляхом газового тиску Кремль традиційно вирішує свої геополітичні питання і намагається залишити Молдову на "московській орбіті". За що Росія мстить Молдові? І як можна захистити Кишинів?

✅ Мажори-вбивці

Смертельна ДТП у Харкові: Infiniti мчала на червоне світло 100 км/год. За кермом був 16-річний хлопець, який до цього вже мав проблеми із законом, місцеві називають його мажором.

Буде гаряче, вмикайтеся!