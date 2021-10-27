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"Без цензури" у прямому ефірі: "Байрактаром" і Бандерою - по яйцях Кремля, захистити Молдову від Москви. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Перше бойове використання "Байрактара", чергова ДТП через мажора і те, як можна захистити від Москви Молдову - у стрімі.

У стрімі "Без цензури" на Цензор.НЕТ говоритимемо ось про що.

✅ Байрактаром і Бандерою – по яйцях Кремля

У вівторок, 26 жовтня, безпілотник Bayraktar знищив російську гаубицю, яка обстрілювала українських захисників. Це було перше бойове застосування Bayraktar на Донбасі і цей наказ віддав головком ЗСУ Валерій Залужний. Чому це було історичне рішення і які наслідки воно матиме? І на що реагує російська пропаганда?


✅ Захистити Молдову від Москви

Російський "Газпром" погрожує залишити Молдову взимку без газу через борги. У Кишиневі, однак, вважають, що шляхом газового тиску Кремль традиційно вирішує свої геополітичні питання і намагається залишити Молдову на "московській орбіті". За що Росія мстить Молдові? І як можна захистити Кишинів?

✅ Мажори-вбивці

Смертельна ДТП у Харкові: Infiniti мчала на червоне світло 100 км/год. За кермом був 16-річний хлопець, який до цього вже мав проблеми із законом, місцеві називають його мажором.

Буде гаряче, вмикайтеся!

Автор: 

Данилюк-Ярмолаєва (362) Буткевич Богдан (438)


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Топ коментарі
+5
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27.10.2021 21:08 Відповісти
+4
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27.10.2021 20:56 Відповісти
+2
гнать надо германию из формата по Украине... как и францию... а вместо этих ****** создать формат с США и Великобританией...
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28.10.2021 08:39 Відповісти
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27.10.2021 20:56 Відповісти
внєзапно

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27.10.2021 20:57 Відповісти
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27.10.2021 21:01 Відповісти
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27.10.2021 21:08 Відповісти
Гаубицу еще сложнее уничтожить, чем ее оставшийся в живых расчет. А снимали со второго Байрактара? Или с квадракоптера, с которого хлопушку сбросили? 22 кг масса управляемой бомбы MAM-L .... Байрактара, и она, внезапно, не так взрывается....
П.С. Сначала писали, что уничтожили гаубицу с расчетом. потом подкорректировали - только гаубицу.... потом еще подкорректируют - прицел на гаубице сбили.... И тут же Бутусыч рядом пишет про три российские гаубицы, что преспокойно стреляют.....
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27.10.2021 21:21 Відповісти
кумулятивній заряд ні не чули от йолопи
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27.10.2021 21:38 Відповісти
наименование заряда, плиз, и дальность действия. если ты про ПТРК UMTAS. то там дальность до 8 км... на заявленные 11 км....
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27.10.2021 21:48 Відповісти
ухаха про сменную бч в сру источнегах нету инфы под MAM-L .
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27.10.2021 21:57 Відповісти
Игорёк, гаубица стреляет? Какие вопросы? Зря клавиши копытом ковыряешь!
Блииин, вряд ли поймёшь, лишняя хромосома однако...
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27.10.2021 22:57 Відповісти
😂🌷×××
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27.10.2021 21:57 Відповісти
Че там было непонятно. Для бомбы слабо, но сказано что байрактар. Ну будем считать что да, а пук вместо взрыва - высоко снимали. А может ракету враги на лету подменили. Короче надо чет придумать )
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27.10.2021 23:44 Відповісти
гнать надо германию из формата по Украине... как и францию... а вместо этих ****** создать формат с США и Великобританией...
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28.10.2021 08:39 Відповісти
 
 