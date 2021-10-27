"Без цензури" у прямому ефірі: "Байрактаром" і Бандерою - по яйцях Кремля, захистити Молдову від Москви. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ
Перше бойове використання "Байрактара", чергова ДТП через мажора і те, як можна захистити від Москви Молдову - у стрімі.
У стрімі "Без цензури" на Цензор.НЕТ говоритимемо ось про що.
✅ Байрактаром і Бандерою – по яйцях Кремля
У вівторок, 26 жовтня, безпілотник Bayraktar знищив російську гаубицю, яка обстрілювала українських захисників. Це було перше бойове застосування Bayraktar на Донбасі і цей наказ віддав головком ЗСУ Валерій Залужний. Чому це було історичне рішення і які наслідки воно матиме? І на що реагує російська пропаганда?
✅ Захистити Молдову від Москви
Російський "Газпром" погрожує залишити Молдову взимку без газу через борги. У Кишиневі, однак, вважають, що шляхом газового тиску Кремль традиційно вирішує свої геополітичні питання і намагається залишити Молдову на "московській орбіті". За що Росія мстить Молдові? І як можна захистити Кишинів?
✅ Мажори-вбивці
Смертельна ДТП у Харкові: Infiniti мчала на червоне світло 100 км/год. За кермом був 16-річний хлопець, який до цього вже мав проблеми із законом, місцеві називають його мажором.
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П.С. Сначала писали, что уничтожили гаубицу с расчетом. потом подкорректировали - только гаубицу.... потом еще подкорректируют - прицел на гаубице сбили.... И тут же Бутусыч рядом пишет про три российские гаубицы, что преспокойно стреляют.....
Блииин, вряд ли поймёшь, лишняя хромосома однако...