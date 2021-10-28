"Бл#дь, в дом попало! Сука!!! Ешкин кот! Еще летит!" - російські окупанти обстріляли село Гранітне на Донбасі. ВIДЕО
У мережі опубліковано відеозапис вчорашнього обстрілу російськими окупантами села Гранітне Донецької області. Увага! Ненормативна лексика!
Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис зроблено місцевими жителями. На відео чути звуки п'яти пострілів. Як чути з розмови, щонайменше один із них влучив у житловий будинок.
Топ коментарі
+47 Ksenia VB
показати весь коментар28.10.2021 09:51 Відповісти Посилання
+40 5 копійок
показати весь коментар28.10.2021 09:58 Відповісти Посилання
+31 Pawlo Kit
показати весь коментар28.10.2021 09:56 Відповісти Посилання
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не рівна мужчині, так? дурник тупий...
Чи ти ідіот чи ні.. як жінки розмовляють матами -= то я навіть часто дивуюсь! від мужчин такого не чув! а як бухають - так взагалі! Ти або дурне-наївне або просто недоумок, в видуманому собою світі живешь...
І вони готуються до наступу.
они уже признают что стреляют лугандонцы
но "если бы укры сюда не пришли наши бы ребята по нам не стреляли"