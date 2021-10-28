"Бл#дь, в дом попало! Сука!!! Ешкин кот! Еще летит!" - російські окупанти обстріляли село Гранітне на Донбасі. ВIДЕО

У мережі опубліковано відеозапис вчорашнього обстрілу російськими окупантами села Гранітне Донецької області. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис зроблено місцевими жителями. На відео чути звуки п'яти пострілів. Як чути з розмови, щонайменше один із них влучив у житловий будинок.

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