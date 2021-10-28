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П'яний чоловік погрожував пістолетом медикам приймального відділення лікарні у Василькові. ВІДЕО камер спостереження

У приймальному відділенні Васильківської лікарні вночі 36-річний чоловік прийшов до лікарні з пневматичним пістолетом та погрожував медикам.

Про це начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов написав на своїй сторінці у Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Цієї ночі 36-річний чоловік прийшов у приймальне відділення Васильківської лікарні і після недовгих перемовин з медсестрою, витягнув із сумки пневматичний пістолет та наставив на лікаря. Добре, що медпрацівниця вчасно зорієнтувалась, зачинила двері і викликала поліцію", - написав Нєбитов.

За його словами, правоохоронці оперативно прибули на місце події, затримали чоловіка та вилучили зброю, яку зловмисник ще намагався ретельно приховати.

"Як виявилось, незадовго до інциденту в лікарні, цей же "рейнджер" напідпитку ходив містом та погрожував пістолетом вже водіям, аби ті доставили в лікарню його дружину. Розумію, що коли з рідними трапляється біда, дехто може втратити контроль над емоціями, втім, зброя - не аргумент, а фактор, який лише ускладнює ситуацію. Нині "герою" загрожує до 7 років позбавлення волі№, - зазначив Нєбитов.

Також дивіться: У Києві чоловік влаштував погром у приймальні "слуги народу" Пашинної. ФОТОрепортаж

Пяний чоловік погрожував пістолетом медикам приймального відділення лікарні у Василькові 01

Автор: 

Київська область (4094) напад (1139) погрози (490) лікарі (1290) Нєбитов Андрій (192)


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Топ коментарі
+5
Нужны в свободной продаже гранаты,пулеметы,зенитные установки.Каждый приличный гражданин обязать иметь подобный арсенал,особенно при нарушении ПДД.
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28.10.2021 10:20 Відповісти
+3
он опять в это же приемное и приковыляет, с жалобами на резкую боль
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28.10.2021 10:24 Відповісти
+3
100% антивакс с подорванным естественным иммунитетом.
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28.10.2021 10:34 Відповісти
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Нужны в свободной продаже гранаты,пулеметы,зенитные установки.Каждый приличный гражданин обязать иметь подобный арсенал,особенно при нарушении ПДД.
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28.10.2021 10:20 Відповісти
нет, надо просто перестать стрелять
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28.10.2021 10:37 Відповісти
Ось у тому й справа, що такому дятлу не продадуть справжню зброю. Бо для того потрібні гроші та терпіня для збору документів.
І для інформації - у людей на руках в Україні біля 4,5 млн. вогнепальних стволів. Але, в основному, стріляють ідіоти з пневматики та стволів під набої Флобера.
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28.10.2021 10:38 Відповісти
4.5 миллиона? Каждый 10й? Шото не верится - не знаю ни одного из своих знакомых...
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28.10.2021 11:35 Відповісти
А ось це суб'єктивний висновок. В мене декілька знайомих, у котрих є вогнепальна зброя. І не слід забувати, що у багатьох є по декілька одиниць зброї.
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28.10.2021 11:48 Відповісти
Так то в Англии
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28.10.2021 18:13 Відповісти
В Україні. А ось саме у Англії ніколи не був, хоча був у багатьох країнах Європи.
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28.10.2021 23:27 Відповісти
А шо под жовто блакитним стягом впадлу комментировать? Или в рашке тусуешься?
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29.10.2021 19:46 Відповісти
Це ж треба було таке придумати! Ну й дурне. По перше продивись мої коментарі на цензорі за весь час мого коментування, якщо в змозі, та аргументуй, чому я в рашкє. А по друге, ну може десь в тебе в мозгочку вмикнеться думка, що в мене зараз британська simcard в смартфоні.
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29.10.2021 21:11 Відповісти
Никогда не был в Англии... британська сімка в смарте... это ты думаешь мозжечком...
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02.11.2021 11:18 Відповісти
Якщо на особистості..., то ви взагалі мабуть не думаєте. Так британська симка (Vodafone), активована в Польщі. Так само можна придбати і Іспанський водафон, або французский Freemobile. Якщо ви не в темі, то не треба робити тупі висновки, навіть мозжечком.
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02.11.2021 20:28 Відповісти
И много у вас таких?
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28.10.2021 18:16 Відповісти
Не багато та є.
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28.10.2021 23:25 Відповісти
У многих не по одному стволу. Так что почему нет?
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28.10.2021 12:16 Відповісти
То есть у 100 человек нет оружия зато у 101го - 10 единиц? Шо-то не верится...
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28.10.2021 18:15 Відповісти
З флобера вже не стріляють, бо один набій майже 10грн коштує...
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28.10.2021 14:21 Відповісти
Сейчас "герою" грозит до 7 лет лишения свободы"
Да засунуть этот ствол "герою" в задницу и отпустить.
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28.10.2021 10:22 Відповісти
он опять в это же приемное и приковыляет, с жалобами на резкую боль
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28.10.2021 10:24 Відповісти
Отправить на МРТ, вот смеху-то будет.
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28.10.2021 10:27 Відповісти
ага, особенно уборщице
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28.10.2021 10:35 Відповісти
Немає у нас МРТ у поліклініці(((
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28.10.2021 14:22 Відповісти
Так, а жену то в больницу доставили или мужа арестовали и хватит?
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28.10.2021 10:28 Відповісти
"А был ли мальчик?"
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28.10.2021 10:39 Відповісти
В скорой сказали, что "высокая температура не повод для вызова скорой" - послали НАХ, короче говоря!
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28.10.2021 12:17 Відповісти
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28.10.2021 10:34 Відповісти
Спеціально провокують. У них важелів все менше щоб нагнути. А їх спонсори тиснуть. Ще трохи, наріт отримає платіжки за тепло і тоді телевізор програє битву з холодильником.
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28.10.2021 10:55 Відповісти
100% антивакс с подорванным естественным иммунитетом.
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28.10.2021 10:34 Відповісти
так естественный иммунитет подрывает как раз прививка создавая искуственный иммунитет...так что скорее всего обладатель ковид паспорта, раз так настойчиво вызывал медиков
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29.10.2021 21:27 Відповісти
Леня. Харэ бредить. Посмотри на нормальных людей. Может поумнеешь.

https://www.ecdc.europa.eu/en
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29.10.2021 22:02 Відповісти
По пьяне думал видать шо скорая должна приехать на вызов. Понажираются и воображают себе хер знает шо.
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28.10.2021 10:40 Відповісти
Коля Харьковский номер 2?
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28.10.2021 10:44 Відповісти
снова щас будут писать ( задержанному обьявлено подозрение .ему грозит штраф за хулиганство предмет похож на пистолет изьят для установления...хахахаха можно и не читать и так уже ясно что напишут...(( нож похож на нож...пистолет похож на пистолет и всем кроме пидозр ничего...((
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28.10.2021 10:45 Відповісти
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28.10.2021 10:56 Відповісти
Взагалі, то така юридична практика. Тільки експерт може дати висновок, що то зброя (вогнепальна, пневматична, тощо), а не запальничка, незвичайний фрукт або хер моржовий.
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28.10.2021 11:10 Відповісти
да я знаю и понимаю.... это что касается пистолета к примеру....а когда лежит труп порезаный и по 50 ножевых ударов ясно что не пальцем а рядом нож окровавленный также пишут найдет рядом нож окровавленный который похож на нож и передан на экспертизу,хахахахаха что ото из мухи слона делать-философствовать.... практика.... смешно такое слушать...на нервы так сказать действует... законы давно пора менять и отменять типа закон савченко! ато твари ввели так сразу а снять 5 лет не могут всех бандюганов выпустили и что, ? да и сроки пора увеличить давно! никаких приговоров серьёзных, подозрения, домашние аресты, магнитные браслеты с домашним арестом . залоги и условные сроки или всё до 5 лет максимум. это что правосудие и наказание за сепаратизм, убийства, терроризм и так далее....((
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28.10.2021 11:27 Відповісти
По перше "закон Савченко" відмінили 20 червня 2017 року. А по друге - вбивство, це інша справа. Той самий ніж долучають, як імовірне знаряддя вбивства і навіть тоді експерт повинен дати висновок, що саме цим ножем вбили.
І до іншого питання. Навіть при існуючих законах можливе правосуддя, але судді спираються більше не на закони, а на фінансову вигоду. Лсь в цьому й проблема.
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28.10.2021 11:45 Відповісти
ну то добре що закон савченко відмінили....видно що я пропустив чі забув вже.... бо тільки і пам"ятаю в новинах як випустили по закону всіх вбивць і маньяків... хай повернуть їх всіх досиджувати свої сроки...))
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28.10.2021 11:53 Відповісти
У знакомого был случай. Он для своей торговой точки вёз полную спортивную сумку пистолетов-зажигалок. Проходя по вокзалу его стопнули менты и попросили показать что в сумке. Говорит, что менты очень напряглись, когда от расстегнул молнию и вытянул оттуда зажигалку в форме пистолета, а в сумке лежало ещё штук тридцать таких же.
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28.10.2021 12:19 Відповісти
А за деньги это может оказаться хозяйственный инструмент для отстрела тараканов на кухне...
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28.10.2021 13:20 Відповісти
ну, не все ж їм? і в тюрму і в лікарню...
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28.10.2021 11:08 Відповісти
Ок. Потарабаню по клаве.

1 Помню, лет 18 назад, у меня еще грудной ребенок, на руках, завернутая в одеяло. Температура 40. Ночь. На улице мороз. В приемном покое сидит толстая тварь, типа старшая медсестра, ей видите ли лень дверь открыть.
Выломал дверь, приложил тварь хорошо так. После того все бегали как угорелые, ребенка спасли.
.. там еще с ментами потом был легкий конфликт и отдельно с еейним муженьком - тоже пришлось трохы успокоить.
Нормальная ситуация. Тут или шугать или платить. Одно из двух. Запугать проще.

2. Даже на адреналине, даже в самой хреновой ситуации размахивать пукалкой (да еще и игрушечной) - идиот.
Поделом. По полной программе. На 7 лет. Ибо идиотов нужно учить.
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28.10.2021 11:38 Відповісти
То что дверь выломал молодец, а вот бить женщин даже таких - низко
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28.10.2021 14:39 Відповісти
Не ну если подсрачами, то в такой ситуации прощается)
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28.10.2021 14:40 Відповісти
Дебилы этого не знают: "Будет день - будет пища". Пока живой - пока и есть варианты, а самый хреновый вариант - когда нет вариантов.
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29.10.2021 08:36 Відповісти
А що йому мішало викликати таксі і самому відвезти жінку в лікарню?
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28.10.2021 12:12 Відповісти
Так он же пытался договориться, в новосьи есть об этом, но зачем то достал волыну вместо бумажника)
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28.10.2021 14:43 Відповісти
Таксисты не могли разменять купюру в 1000 гривен, а тендер на бесплатную перевозку не принес результатов - подходит вариант?
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29.10.2021 08:33 Відповісти
К его жене явно ОТКАЗАЛАСЬ ПРИЕЗЖАТЬ СКОРАЯ.
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28.10.2021 12:18 Відповісти
На минуточку, нашим гребаным мусорам - а сколько получил Харьковский пофигист за стрельбу в лицо и пожизненную титановую пластину в черепе для женщины? Он хоть 7 недель отсидел в СИЗО?
Мусора, ну нельзя же так с людьми - даже медведь со временем способен научиться ездить на мотоцикле! А народ жеж когда-то поумнеет! И куда будете бежать?
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28.10.2021 13:23 Відповісти
Нащо їм бігти коли в них Є зброя, а у наріда - НЕМА?
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29.10.2021 00:00 Відповісти
Шо с народом сделали - историю не могут заставит учить!
Эвакуация правящей элиты Российской целой империи из Ялты В ноябре 1920 года, всего лишь 101 год назад. А уже забыли! Пиццы надо меньше жрать на ночь с утра!
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29.10.2021 08:25 Відповісти
дебилов пока никто не отменял. потому ментам живется хорошо. на голом месте, себе гемморой, следаку неплохое подспорье.
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28.10.2021 17:55 Відповісти
7 лет лишения свободы за пневмат ??? вы за убийство столько не даёте )))
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28.10.2021 21:28 Відповісти
Пачему украинцам не раздают боевые револьверты? Мы не рабы, рабы не мы! Вон у мериканцев сколько револьвертов, и шо? И усьо правильно, а в нас не дают пистолей. Во!
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28.10.2021 21:38 Відповісти
А я за то, шоб презервативы раздавали всем, а за неиспользование судили! Шоб дебилы вымерли! Остануться только те, кто не будет ждать милостей от природы, а проколют правительственный гандон иголочкой...
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29.10.2021 08:29 Відповісти
 
 