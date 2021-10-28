П'яний чоловік погрожував пістолетом медикам приймального відділення лікарні у Василькові. ВІДЕО камер спостереження

У приймальному відділенні Васильківської лікарні вночі 36-річний чоловік прийшов до лікарні з пневматичним пістолетом та погрожував медикам.

Про це начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов написав на своїй сторінці у Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Цієї ночі 36-річний чоловік прийшов у приймальне відділення Васильківської лікарні і після недовгих перемовин з медсестрою, витягнув із сумки пневматичний пістолет та наставив на лікаря. Добре, що медпрацівниця вчасно зорієнтувалась, зачинила двері і викликала поліцію", - написав Нєбитов.

За його словами, правоохоронці оперативно прибули на місце події, затримали чоловіка та вилучили зброю, яку зловмисник ще намагався ретельно приховати.

"Як виявилось, незадовго до інциденту в лікарні, цей же "рейнджер" напідпитку ходив містом та погрожував пістолетом вже водіям, аби ті доставили в лікарню його дружину. Розумію, що коли з рідними трапляється біда, дехто може втратити контроль над емоціями, втім, зброя - не аргумент, а фактор, який лише ускладнює ситуацію. Нині "герою" загрожує до 7 років позбавлення волі№, - зазначив Нєбитов.

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