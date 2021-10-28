П'яний чоловік погрожував пістолетом медикам приймального відділення лікарні у Василькові. ВІДЕО камер спостереження
У приймальному відділенні Васильківської лікарні вночі 36-річний чоловік прийшов до лікарні з пневматичним пістолетом та погрожував медикам.
Про це начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов написав на своїй сторінці у Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Цієї ночі 36-річний чоловік прийшов у приймальне відділення Васильківської лікарні і після недовгих перемовин з медсестрою, витягнув із сумки пневматичний пістолет та наставив на лікаря. Добре, що медпрацівниця вчасно зорієнтувалась, зачинила двері і викликала поліцію", - написав Нєбитов.
За його словами, правоохоронці оперативно прибули на місце події, затримали чоловіка та вилучили зброю, яку зловмисник ще намагався ретельно приховати.
"Як виявилось, незадовго до інциденту в лікарні, цей же "рейнджер" напідпитку ходив містом та погрожував пістолетом вже водіям, аби ті доставили в лікарню його дружину. Розумію, що коли з рідними трапляється біда, дехто може втратити контроль над емоціями, втім, зброя - не аргумент, а фактор, який лише ускладнює ситуацію. Нині "герою" загрожує до 7 років позбавлення волі№, - зазначив Нєбитов.
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І для інформації - у людей на руках в Україні біля 4,5 млн. вогнепальних стволів. Але, в основному, стріляють ідіоти з пневматики та стволів під набої Флобера.
Да засунуть этот ствол "герою" в задницу и отпустить.
https://www.ecdc.europa.eu/en
І до іншого питання. Навіть при існуючих законах можливе правосуддя, але судді спираються більше не на закони, а на фінансову вигоду. Лсь в цьому й проблема.
1 Помню, лет 18 назад, у меня еще грудной ребенок, на руках, завернутая в одеяло. Температура 40. Ночь. На улице мороз. В приемном покое сидит толстая тварь, типа старшая медсестра, ей видите ли лень дверь открыть.
Выломал дверь, приложил тварь хорошо так. После того все бегали как угорелые, ребенка спасли.
.. там еще с ментами потом был легкий конфликт и отдельно с еейним муженьком - тоже пришлось трохы успокоить.
Нормальная ситуация. Тут или шугать или платить. Одно из двух. Запугать проще.
2. Даже на адреналине, даже в самой хреновой ситуации размахивать пукалкой (да еще и игрушечной) - идиот.
Поделом. По полной программе. На 7 лет. Ибо идиотов нужно учить.
Мусора, ну нельзя же так с людьми - даже медведь со временем способен научиться ездить на мотоцикле! А народ жеж когда-то поумнеет! И куда будете бежать?
Эвакуация правящей элиты Российской целой империи из Ялты В ноябре 1920 года, всего лишь 101 год назад. А уже забыли! Пиццы надо меньше жрать на ночь с утра!