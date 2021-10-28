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Новини Відео Мажори на дорогах
26 206 202

Адвокатка Харківського натякнула, що на момент смертельної ДТП за кермом міг бути не він: Микола половини не пам'ятає. ВIДЕО

Захист підозрюваного у скоєнні смертельної ДТП у Харкові Миколи Харківського проситиме суд відправити його під домашній арешт.

Про це перед початком судового засідання заявила журналістам адвокатка Інна Данилова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Вона поскаржилася, що 16-річному "мажору" нібито не надали необхідну медичну допомогу в лікарні та майже одразу відправили до ізолятора. Каже: лікарі нібито "приклеїли ватку, рану ніхто не зашив, вона відкрита і в ній дірка".

"Обмотали бинтиком і відправили на Камишева, він у ІТТ", - додає Данилова.

Харківський, за її словами, перебуває у шоковому стані і не пам'ятає половину події. Каже, що пам'ятає силу удару авто під час зіткнення.

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При цьому захисниця підозрюваного, як і його батько, припускає, що за кермом авто міг бути не він. "Він каже: якщо я справді був за кермом, я несу повну відповідальність... Він зараз взагалі... йому дуже важко", - підсумувала адвокатка.

Нагадаємо, у Харкові 26 жовтня 2021 року сталася смертельна ДТП. Автомобіль Infiniti на величезній швидкості врізався у Chevrolet. У ДТП загинула одна людина, ще троє постраждали. Пізніше було затримано підлітка-водія.

ЗМІ вдалося з'ясувати його особу. Виявилося, що 16-річний Микола Харківський регулярно порушував правила дорожнього руху, а також вихвалявся тим, що йому за це нічого не було. Батько хлопця вважає, що з його сина просто "хочуть зробити злочинця".

Юнак вже має судимість - у 2019 році отримав умовний термін за навмисне заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості.

Читайте: Винуватець смертельної ДТП у Харкові відмовляється співпрацювати зі слідством, у справі враховано його колишній вирок, - заступник голови поліції області Чиж

Автор: 

ДТП (4483) Харків (5700)


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Топ коментарі
+76
" За два месяца следствие не выяснило, кто был за рулем машины в ДТП с участием нардепа Трухина"

24 октября

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28.10.2021 10:53 Відповісти
+50
"приклеили ватку, рану никто не зашил, она открыта и в ней дыра".

Нужно было ему в дыру в голове кинуть монетку. на щастье
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28.10.2021 10:49 Відповісти
+42
Проститутка на работе. Во всей красе.
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28.10.2021 10:51 Відповісти
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ну звісно,"не він був за кермом"...мабуть терміново шукають "козла отпущения",який погодиться відсидіти, замість цього у€бана малолітнього,за "небольшую компенсацию"🤔.там би ще й батька посадити,"за укривательство и соучастие".сімейка моральних виродків 🤢🤮.погоджуся: таких треба добивати на місці 😡🤬.
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29.10.2021 06:14 Відповісти
Расстрелять Николая ,,харьковского,, ,адвоката, и таких его родителей (за недбале виконання батькiвських прав) !!!
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29.10.2021 20:12 Відповісти
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