Адвокатка Харківського натякнула, що на момент смертельної ДТП за кермом міг бути не він: Микола половини не пам'ятає. ВIДЕО

Захист підозрюваного у скоєнні смертельної ДТП у Харкові Миколи Харківського проситиме суд відправити його під домашній арешт.

Про це перед початком судового засідання заявила журналістам адвокатка Інна Данилова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Вона поскаржилася, що 16-річному "мажору" нібито не надали необхідну медичну допомогу в лікарні та майже одразу відправили до ізолятора. Каже: лікарі нібито "приклеїли ватку, рану ніхто не зашив, вона відкрита і в ній дірка".

"Обмотали бинтиком і відправили на Камишева, він у ІТТ", - додає Данилова.

Харківський, за її словами, перебуває у шоковому стані і не пам'ятає половину події. Каже, що пам'ятає силу удару авто під час зіткнення.

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При цьому захисниця підозрюваного, як і його батько, припускає, що за кермом авто міг бути не він. "Він каже: якщо я справді був за кермом, я несу повну відповідальність... Він зараз взагалі... йому дуже важко", - підсумувала адвокатка.

Нагадаємо, у Харкові 26 жовтня 2021 року сталася смертельна ДТП. Автомобіль Infiniti на величезній швидкості врізався у Chevrolet. У ДТП загинула одна людина, ще троє постраждали. Пізніше було затримано підлітка-водія.

ЗМІ вдалося з'ясувати його особу. Виявилося, що 16-річний Микола Харківський регулярно порушував правила дорожнього руху, а також вихвалявся тим, що йому за це нічого не було. Батько хлопця вважає, що з його сина просто "хочуть зробити злочинця".

Юнак вже має судимість - у 2019 році отримав умовний термін за навмисне заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості.

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