Один із зупинених виробників кисню завершив регламентні роботи та відновлює постачання, - Ляшко. ВIДЕО

Один із двох зупинених виробників кисню вже завершив регламентні роботи та починає продавати кисень.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Проводилися регламентні роботи на потужностях двох виробників кисню, які сумарно виробляють 130 тонн кисню. Регламентні роботи на одному заводі вже завершилися, і сьогодні він починає відпускати кисень у мережу", - зазначив голова МОЗ.

Ляшко повідомив, що на другому зупиненому заводі регламентні роботи триватимуть до 1 листопада.

"Є лікарні, де двотонна ємність для рідкого кисню в попередні хвилі COVID-19 використовувалася протягом 7-10 днів, і ця лікарня потребувала підвезення кисню раз на тиждень. Зараз цієї ємності вистачає на 1-2 дні. Тому і з'являються повідомлення в засобах масової інформації, що кисню вистачає на кілька днів", - наголосив міністр.

За його словами, 80% усіх госпіталізованих із COVID-19 пацієнтів потребують кисню.

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