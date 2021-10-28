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Що робити, якщо купили "липовий" COVID-сертифікат, але тепер хочете вакцинуватися: Пояснення головного санлікаря Кузіна. ВIДЕО
Є випадки, коли людина, що купила підроблений COVID-сертифікат, одумується і все ж таки хоче дійсно вакцинуватися від коронавірусу, але її дані вже є в системі.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН", головний санітарний лікар Ігор Кузін пояснив, що робити у такому разі.
За його словами, якщо людина має підроблений сертифікат, слід звернутися до пункту вакцинації та отримати справжню вакцину та повний курс щеплень.
"Треба буде розповісти, що ви його купили, відповідно буде викликано Національну поліцію, зберуться докази, але людина отримує захист, а це найцінніше", - заявив Кузін.
Він наголосив, що підроблений сертифікат про вакцинацію не врятує життя.
Топ коментарі
+20 Александр Иванов #442761
показати весь коментар28.10.2021 14:20 Відповісти Посилання
+15 Олег Карпов #409293
показати весь коментар28.10.2021 15:00 Відповісти Посилання
+14 Привет
показати весь коментар28.10.2021 14:21 Відповісти Посилання
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Кстати, все эти официальные сайты Дия и регистрация власности - специально заточены на помощь шарлатанам и черным риэлторам.
Потому что такие вещи не делаются без разрешения внутренних говняных органов.
Гроші компенсувати у продавців, останнім сттатю ККУ в придачу.
Не дякуйте.
Навіть якщо хтось з тих що купили цей сертифікат захочуть "штрикнутись" це можна спокійно зробити через пів року. Адже здається саме на такий період розрахована ця "вакцинація".