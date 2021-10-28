УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11401 відвідувач онлайн
Новини Відео Боротьба з коронавірусом
19 514 131

Що робити, якщо купили "липовий" COVID-сертифікат, але тепер хочете вакцинуватися: Пояснення головного санлікаря Кузіна. ВIДЕО

Є випадки, коли людина, що купила підроблений COVID-сертифікат, одумується і все ж таки хоче дійсно вакцинуватися від коронавірусу, але її дані вже є в системі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН", головний санітарний лікар Ігор Кузін пояснив, що робити у такому разі.

За його словами, якщо людина має підроблений сертифікат, слід звернутися до пункту вакцинації та отримати справжню вакцину та повний курс щеплень.

"Треба буде розповісти, що ви його купили, відповідно буде викликано Національну поліцію, зберуться докази, але людина отримує захист, а це найцінніше", - заявив Кузін.

Він наголосив, що підроблений сертифікат про вакцинацію не врятує життя.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакцина не впливає на ДНК і не викликає безпліддя, годі вірити фейкам, - головний санлікар Кузін

Автор: 

вакцина (4419) підробка (441) сертифікат (427) Ігор Кузін (315) COVID-19 (19765)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+20
Игра, сдай семейного доктора.
показати весь коментар
28.10.2021 14:20 Відповісти
+15
показати весь коментар
28.10.2021 15:00 Відповісти
+14
Клоун...половина людей вакцинируется ради бумажки...а не ради какой то там защиты...
показати весь коментар
28.10.2021 14:21 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
и тогда страна окажется без семейных докторов
показати весь коментар
28.10.2021 14:31 Відповісти
Я так понимаю это риторический вопрос?
показати весь коментар
28.10.2021 14:32 Відповісти
Это скорее-констатация факта.
показати весь коментар
28.10.2021 14:36 Відповісти
И кто то клюнет на эту закидушку ? )))
показати весь коментар
28.10.2021 14:34 Відповісти
Да. Теперь давай инструкцию что делать, если купили липовый сертификат, а теперь хотите купить настоящий.
показати весь коментар
28.10.2021 14:41 Відповісти
а вот это уже лишнее. хитрожопые дауны сделали свой "выбор"!
показати весь коментар
28.10.2021 14:44 Відповісти
А мудра улада в лице зелени не могла предвидеть, что с хитромудрыми украинцами так и будет?
Кстати, все эти официальные сайты Дия и регистрация власности - специально заточены на помощь шарлатанам и черным риэлторам.
показати весь коментар
28.10.2021 14:48 Відповісти
Есть идея, даем рекламу типа, - вместо вакцины колем физраствор и выдаем сертификат и колоть настоящую.
показати весь коментар
28.10.2021 14:49 Відповісти
НИКТО не заявит на того, кто выдал липовую справку и ЗАНЕС регистрацию в говно-сайт.
Потому что такие вещи не делаются без разрешения внутренних говняных органов.
показати весь коментар
28.10.2021 14:49 Відповісти
Вообще не вижу проблем , как купил справку, так же и купил вакцину...
показати весь коментар
28.10.2021 14:54 Відповісти
чуть сложнее, но тоже реально
показати весь коментар
29.10.2021 00:43 Відповісти
гы ) а что делать, если долбодятел голосовал за Голобородька, а теперь хочет .. вызывать мчс/пожарных?)
показати весь коментар
28.10.2021 14:55 Відповісти
Кто умер от ковида будучи привит, тот не был честно привит, а сжульничал. Поэтому всех умерших с прививкой следует числить как непривитых жуликов.
показати весь коментар
28.10.2021 14:58 Відповісти
показати весь коментар
28.10.2021 15:00 Відповісти
Викупляти фейкові сертифікати за гроші.
Гроші компенсувати у продавців, останнім сттатю ККУ в придачу.
Не дякуйте.
показати весь коментар
28.10.2021 15:04 Відповісти
Какой же он липовый если есть в системе?
показати весь коментар
28.10.2021 15:08 Відповісти
Хороший вопрос!
показати весь коментар
28.10.2021 15:40 Відповісти
Система липовая
показати весь коментар
28.10.2021 15:56 Відповісти
Обучение для хитрожопых правонарушителей уже поТВ. Всё что нужно знать про анал Украина24.
показати весь коментар
28.10.2021 15:21 Відповісти
Здесь должно быть как в случае со взяткой. Не знаю как сейчас, а при советском УК - виноваты оба и должны быть привлечены к уголовной ответственности: как взяткодатель, так и взяткополучатель. И только при заявлении (до факта выявления преступления) взяткодавателя о взятке, с него ПОЛНОСТЬЮ снималась уголовная ответственность. Как-то так.))))
показати весь коментар
28.10.2021 15:44 Відповісти
Не смішіть.
Навіть якщо хтось з тих що купили цей сертифікат захочуть "штрикнутись" це можна спокійно зробити через пів року. Адже здається саме на такий період розрахована ця "вакцинація".
показати весь коментар
28.10.2021 15:56 Відповісти
Адже, здається, десь чув, знайомі казали, на паркані написано було. Це всі ваші аргументи антивакцинаторські.
показати весь коментар
28.10.2021 17:50 Відповісти
не всем, и только 1 дозой...
показати весь коментар
29.10.2021 00:45 Відповісти
Ніхто не має права нікого змушувати "вакцинуватись". Тим паче доки вакцина не пройшла всі стадії випробувань.
показати весь коментар
28.10.2021 16:05 Відповісти
а коли пройде то можна?
показати весь коментар
28.10.2021 17:16 Відповісти
Геноцид.
показати весь коментар
28.10.2021 18:37 Відповісти
Т.е. в тюрьму сядет уже полностью провакцинировавшийся антивакцинатор?
показати весь коментар
03.11.2021 11:05 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 