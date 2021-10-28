Що робити, якщо купили "липовий" COVID-сертифікат, але тепер хочете вакцинуватися: Пояснення головного санлікаря Кузіна. ВIДЕО

Є випадки, коли людина, що купила підроблений COVID-сертифікат, одумується і все ж таки хоче дійсно вакцинуватися від коронавірусу, але її дані вже є в системі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН", головний санітарний лікар Ігор Кузін пояснив, що робити у такому разі.

За його словами, якщо людина має підроблений сертифікат, слід звернутися до пункту вакцинації та отримати справжню вакцину та повний курс щеплень.

"Треба буде розповісти, що ви його купили, відповідно буде викликано Національну поліцію, зберуться докази, але людина отримує захист, а це найцінніше", - заявив Кузін.

Він наголосив, що підроблений сертифікат про вакцинацію не врятує життя.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакцина не впливає на ДНК і не викликає безпліддя, годі вірити фейкам, - головний санлікар Кузін