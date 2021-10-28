"ЄС" заявила про стеження за Порошенком: Закликаємо Зеленського зайнятися ковідом, а не переслідуванням опозиції. ВІДЕО камер спостереження
За п'ятим президентом України та лідером "Європейської Солідарності" Петром Порошенком ведеться стеження.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
"Сьогодні вранці у Козині біля помешкання п’ятого Президента був зафіксований автомобіль Volkswagen універсал білого кольору із затемненими вікнами, номерний знак АА 2984 ЕН. Як з’ясувалося, такий номерний знак відсутній у базі автомобільних номерів і є номером прикриття для правоохоронних органів, що означає, що спостереження за Петром Порошенком ведеться за вказівкою влади", - сказано у повідомленні.
У політсилі додали, що за фактом незаконного стеження звернулися до Нацполіції.
"Європейська Солідарність" вимагає від влади негайно припинити політичні переслідування та тиск на лідера опозиції. Володимиру Зеленському та його Офісу, а також усім недолугим керівникам, яких він привів у владу, треба зайнятися ковідом та енергетичною кризою, яка поглюблюється.
Пане Зеленський, українці задихаються без кисню в лікарнях, і скоро почнуть замерзати у своїх оселях. Очевидно, громадяни України уявляли обіцяний вами кінець епохи бідності не так", - додали в "ЄС".
Раніше, 12 червня 2020 року під час брифінгу співголова фракції "Європейська Солідарність" у Верховній Раді Артур Герасимов повідомив, що за п'ятим президентом України, лідером партії "Європейська Солідарність" Петром Порошенком ведеться незаконне стеження.
24 серпня 2021 Порошенка облили зеленкою. Поліція затримала нападника, це 22-річний уродженець Чернігівщини. Йому загрожує до 5 років обмеження волі за статтею про хуліганство.
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Хтось винен, кругом зрада, а ми як жили, щоб без мату, не дуже гарно, так і живем!
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3698921.html?utm_source=embed_post
У ***** з бабломойським і ВАЗеленським та "слугами урода" сРаботало. Це у наріду нічого не працює.
https://www.youtube.com/watch?v=2evo8wUrddE
А Олігархи РФії!!!!!!!!!!!!!!
Україна перейшла під зовнішнє у правління РФії.
По словам Коломойского, конфликт на Донбассе «никем не инспирированный, никакой Россией», несмотря на присутствие там российской военной техники и российских военных.
Ну і пінчук не кращий.
19-21 листопада п'ятий Президент України Петро Порошенко традиційно візьме участь у щорічній міжнародній безпековій конференції у Галіфаксі.
У колі провідних західних політиків та експертів з питань міжнародної безпеки з обох боків Атлантики Петро Порошенко представить бачення розвитку політичних процесів в Україні, прогресу у впровадженні демократичних реформ, наближення до ЄС та НАТО, а також солідарної відсічі російській агресії.
У рамках перебування у Галіфаксі планується низка двосторонніх контактів з представниками канадських і американських політичних кіл, а також спілкування із західними ЗМІ.