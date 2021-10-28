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"ЄС" заявила про стеження за Порошенком: Закликаємо Зеленського зайнятися ковідом, а не переслідуванням опозиції. ВІДЕО камер спостереження

За п'ятим президентом України та лідером "Європейської Солідарності" Петром Порошенком ведеться стеження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Сьогодні вранці у Козині біля помешкання п’ятого Президента був зафіксований автомобіль Volkswagen універсал білого кольору із затемненими вікнами, номерний знак АА 2984 ЕН. Як з’ясувалося, такий номерний знак відсутній у базі автомобільних номерів і є номером прикриття для правоохоронних органів, що означає, що спостереження за Петром Порошенком ведеться за вказівкою влади", - сказано у повідомленні.

У політсилі додали, що за фактом незаконного стеження звернулися до Нацполіції.

"Європейська Солідарність" вимагає від влади негайно припинити політичні переслідування та тиск на лідера опозиції. Володимиру Зеленському та його Офісу, а також усім недолугим керівникам, яких він привів у владу, треба зайнятися ковідом та енергетичною кризою, яка поглюблюється.

Пане Зеленський, українці задихаються без кисню в лікарнях, і скоро почнуть замерзати у своїх оселях. Очевидно, громадяни України уявляли обіцяний вами кінець епохи бідності не так", - додали в "ЄС".

Раніше, 12 червня 2020 року під час брифінгу співголова фракції "Європейська Солідарність" у Верховній Раді Артур Герасимов повідомив, що за п'ятим президентом України, лідером партії "Європейська Солідарність" Петром Порошенком ведеться незаконне стеження.

24 серпня 2021 Порошенка облили зеленкою. Поліція затримала нападника, це 22-річний уродженець Чернігівщини. Йому загрожує до 5 років обмеження волі за статтею про хуліганство.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Порошенко відпочиватиме 4 дні на Кіпрі. ОП відправив працівників ГУР і СЗР підзирати за ним, - "Європейська Солідарність"

Автор: 

Зеленський Володимир (24374) Порошенко Петро (15193) стеження (124)


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Топ коментарі
+39
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28.10.2021 16:23 Відповісти
+37
Мені реально цікаво, чим би займався Зєлєнскій і з ким би воював, якби справді посадив Порошенка? 🤔 Невже з пуциним? 😨 Чи може з добровольцями? 🤢
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28.10.2021 16:12 Відповісти
+32
лохи спалились..
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28.10.2021 16:11 Відповісти
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Коменти відповідають ********* стану в державі Україна!
Хтось винен, кругом зрада, а ми як жили, щоб без мату, не дуже гарно, так і живем!
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28.10.2021 16:38 Відповісти
Половине фракции СН Джо Байден запретил выдавать ВИЗЫ в США а шош таке Чуваки рехВОРматоры Зелемойские? офшоры офшоры?
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28.10.2021 16:43 Відповісти
І як завжди, забаганки цього конченого створіння, оплачуються з податків мудрого наріда...
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28.10.2021 16:44 Відповісти
ух как сразу падаляцкие скоты понабегали)))

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3698921.html?utm_source=embed_post
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28.10.2021 16:45 Відповісти
там в статье есть ссылочка на фейсбук. Зайдите и прочтите. Не кидай на вентилятор, встречный ветер может оказаться сильнее.
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28.10.2021 17:03 Відповісти
"что означает, что наблюдение за Петром Порошенко ведется по указанию власти" - железная логика, но основании тонировки.
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28.10.2021 16:45 Відповісти
дуня, тьі читать умеешь? номера прикрьітия. где вас таких берут? как клоуна, за гаражами делают?
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28.10.2021 16:58 Відповісти
Это из МВД дали список номеров прикрытия?
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28.10.2021 17:24 Відповісти
Читать не навчили, а думати нічим? Номерів немає в єдиній базі транспортних засобів. Що це означає?
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28.10.2021 18:39 Відповісти
Тебе в телеграмі забанили? Номера машини можна перевірити в ОпенДатаБот, я перевірив - номер АА2984ЕН в базі не числиться!
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28.10.2021 23:39 Відповісти
Зелямойские дограются...,что Гагарин долетался...
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28.10.2021 16:48 Відповісти
А молода "зелена" воровита і барижна команда більше нічого не вміє і не знає, окрім як красти і виводити людські і бюджетні гроші в офшори. Ще можуть здати ворогу все, про що взнали. Бо їм ворог ближче, там їх яхік і там їх бізнес.
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28.10.2021 16:49 Відповісти
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28.10.2021 16:50 Відповісти
Ольга ********* правду сказала....все кто угодно,лишь бы не Порошенко...Бойтесь крысы Мавзолейные бойтесь...
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28.10.2021 16:52 Відповісти
Сенатор , єто бьіла тупая реклама Порошенко от Путина . Не сработало...
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28.10.2021 17:16 Відповісти
Вот тебе тупая реклама-
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28.10.2021 17:53 Відповісти
Неужели решили меньше красть перед выборами?!
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29.10.2021 02:05 Відповісти
Ага. ***** сказало : "Кто угодно" і нарід проголосував за кого угодно.
У ***** з бабломойським і ВАЗеленським та "слугами урода" сРаботало. Це у наріду нічого не працює.
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28.10.2021 17:55 Відповісти
подонок и мародерина зеЛя - за все будет отвечать!
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28.10.2021 16:56 Відповісти
Тебе хоч за шо?
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28.10.2021 19:55 Відповісти
о, подоляк тупиц прислал) на умньіх денег нет? или умньіе с зегенератами связьіваться не хотят?
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28.10.2021 16:57 Відповісти
Кучма не виноват что Зеля собрал шоблу по объявлению...
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28.10.2021 17:00 Відповісти
Зеля Підзаборна - самий засцаний прездобол 73%вих зебілів
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28.10.2021 17:06 Відповісти
Вимагаю публічного розслідування незаконного слідкування за 5-президентом України. Тоталітарні режими починаються з невеличкої брехні, яка прикриває незаконні дії.
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28.10.2021 17:12 Відповісти
Одутловатные олигархи прячутся вместе с детками -ватниками за депутатскую неприкосновенность.Хитромудрые.
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28.10.2021 17:13 Відповісти
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28.10.2021 17:20 Відповісти
Проехал дрышпак белый, а у мародера уже пердак подгарает
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28.10.2021 17:29 Відповісти
Это типичная паранойя 😁
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28.10.2021 17:35 Відповісти
Оце параноя https://culturemeter.od.ua/v-seti-pokazali-kortezh-zelenskogo-v-odesse-98805/

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28.10.2021 17:45 Відповісти
І це вона.
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28.10.2021 17:48 Відповісти
Вона ж.https://ukranews.com/news/806522-siloviki-usilenno-ohranyayut-dom-zelenskogo-iz-za-aktsii-protesta
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28.10.2021 17:50 Відповісти
Викупити заручників у піратів: так, це Україна, крихітко.

https://www.youtube.com/watch?v=2evo8wUrddE
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28.10.2021 17:43 Відповісти
Боротьба з олігархами закінчилась, Олігархи утворили стрій ручного управління при чому не українські олігархи,
А Олігархи РФії!!!!!!!!!!!!!!
Україна перейшла під зовнішнє у правління РФії.
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28.10.2021 17:46 Відповісти
Олігархи РФ???
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28.10.2021 17:55 Відповісти
Певною мірою. «А у нас то, что произошло на Донбассе - это что произошло? … Это внутренний гражданский конфликт», - заявил он.

По словам Коломойского, конфликт на Донбассе «никем не инспирированный, никакой Россией», несмотря на присутствие там российской военной техники и российских военных.
Ну і пінчук не кращий.
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28.10.2021 18:34 Відповісти
Типові жидокацапи.
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28.10.2021 20:12 Відповісти
Де ж вас, таких тупих, Подоляк набрав?
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28.10.2021 18:43 Відповісти
Два роки знадобилось зелесрані щоби знищити український енергокомплекс Вдалось!!! Як казала депутатка - кррабельна соска :" працювали усьо літо не покладаючи рук" -, і не докладаючи до цього мізків. інакше як оцінити результат.
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28.10.2021 17:58 Відповісти
А шо ви хочете від лейтенанта Бакланова, молодшого, другана Осла, який охороня його гроші в Англії?
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28.10.2021 18:06 Відповісти
Не смійте обзивати величного Офшорія Оманського віслюком!
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28.10.2021 20:14 Відповісти
Ковидом оно не займется: разве что будет очередной скандал, связанный с кражей медикаментов, медицинского оборудования и тд.
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28.10.2021 18:20 Відповісти
хорошо если просто слежка, а если это зеленский киллеров прислал?
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28.10.2021 19:08 Відповісти
Какая же подлая эта хриплая крыса...
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28.10.2021 19:31 Відповісти
Если увидите сзади себя белую машину,знайте:за вами следят!
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28.10.2021 19:44 Відповісти
Придурок, номер машини в базі не пробивається - сам перевір в ОпенДатаБот, якщо не віриш!
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28.10.2021 23:41 Відповісти
Интересно "база автомобильных номеров" єто служебная информация? Или каждій гражданин может туда заглянуть?
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28.10.2021 19:49 Відповісти
73 % ну как не воняет Вам от Вашего выбора а воно ж накрыло своим жиденьким бздливым облаком всю Украину
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28.10.2021 19:51 Відповісти
давно не было воплей про политычни пэрэслидування.
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28.10.2021 21:23 Відповісти
Не шукайте логіки в діях зелєбобіків.
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28.10.2021 22:03 Відповісти
ну да... при быканове и мышка-норушка стала работать как наружка... трата средств...
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29.10.2021 01:08 Відповісти
да кому это говно шоколадное надо, опять хочет чтобы про него хоть кто вспомнил, то зелёнкой себя польёт бутафорской, то митинг возле себя проплатит...
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29.10.2021 09:13 Відповісти
https://eurosolidarity.org/2021/10/30/19-21-lystopada-petro-poroshenko-vizme-uchast-u-shhorichnij-mizhnarodnij-bezpekovij-konferencziyi-u-galifaksi/ 19-21 листопада Петро Порошенко візьме участь у щорічній міжнародній безпековій конференції у канадському Галіфаксі *
19-21 листопада п'ятий Президент України Петро Порошенко традиційно візьме участь у щорічній міжнародній безпековій конференції у Галіфаксі.
У колі провідних західних політиків та експертів з питань міжнародної безпеки з обох боків Атлантики Петро Порошенко представить бачення розвитку політичних процесів в Україні, прогресу у впровадженні демократичних реформ, наближення до ЄС та НАТО, а також солідарної відсічі російській агресії.
У рамках перебування у Галіфаксі планується низка двосторонніх контактів з представниками канадських і американських політичних кіл, а також спілкування із західними ЗМІ.
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30.10.2021 13:13 Відповісти
кому ты нужен,порох..нявый хрыч?
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30.10.2021 20:27 Відповісти
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