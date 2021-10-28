"ЄС" заявила про стеження за Порошенком: Закликаємо Зеленського зайнятися ковідом, а не переслідуванням опозиції. ВІДЕО камер спостереження

За п'ятим президентом України та лідером "Європейської Солідарності" Петром Порошенком ведеться стеження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Сьогодні вранці у Козині біля помешкання п’ятого Президента був зафіксований автомобіль Volkswagen універсал білого кольору із затемненими вікнами, номерний знак АА 2984 ЕН. Як з’ясувалося, такий номерний знак відсутній у базі автомобільних номерів і є номером прикриття для правоохоронних органів, що означає, що спостереження за Петром Порошенком ведеться за вказівкою влади", - сказано у повідомленні.

У політсилі додали, що за фактом незаконного стеження звернулися до Нацполіції.

"Європейська Солідарність" вимагає від влади негайно припинити політичні переслідування та тиск на лідера опозиції. Володимиру Зеленському та його Офісу, а також усім недолугим керівникам, яких він привів у владу, треба зайнятися ковідом та енергетичною кризою, яка поглюблюється.

Пане Зеленський, українці задихаються без кисню в лікарнях, і скоро почнуть замерзати у своїх оселях. Очевидно, громадяни України уявляли обіцяний вами кінець епохи бідності не так", - додали в "ЄС".

Раніше, 12 червня 2020 року під час брифінгу співголова фракції "Європейська Солідарність" у Верховній Раді Артур Герасимов повідомив, що за п'ятим президентом України, лідером партії "Європейська Солідарність" Петром Порошенком ведеться незаконне стеження.

24 серпня 2021 Порошенка облили зеленкою. Поліція затримала нападника, це 22-річний уродженець Чернігівщини. Йому загрожує до 5 років обмеження волі за статтею про хуліганство.

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