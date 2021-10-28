"Заряджай і стріляй, бл#дь! Хуяр у стелю!" - підліток-мажор, який влаштував смертельну ДТП у Харкові, подарував другу пістолет. ВIДЕО

У мережі з'явився відеозапис з дня народження одного з друзів мажора, який влаштував смертельну ДТП у Харкові. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі підліток-мажор каже тост і під схвальні вигуки дарує своєму другові пістолет.

"Заряджай і стріляй, бл#дь! Хуяр у стелю!" - каже один із присутніх.

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