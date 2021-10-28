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"Заряджай і стріляй, бл#дь! Хуяр у стелю!" - підліток-мажор, який влаштував смертельну ДТП у Харкові, подарував другу пістолет. ВIДЕО

У мережі з'явився відеозапис з дня народження одного з друзів мажора, який влаштував смертельну ДТП у Харкові. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі підліток-мажор каже тост і під схвальні вигуки дарує своєму другові пістолет.

"Заряджай і стріляй, бл#дь! Хуяр у стелю!" - каже один із присутніх.

Дивіться також: "Та пох#й на ті права. Все вирішують 100-200 баксів", - листування підлітка-водія Infiniti, який влаштував смертельну ДТП у Харкові. ВІДЕО+ФОТО

Автор: 

ДТП (4483) Харків (5707)


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Топ коментарі
+77
это будущая быдло-масса...
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28.10.2021 17:04 Відповісти
+74
Основная вина на его отце. Парню всего 16 лет. Это отец воспитал его таким моральным деградантом.
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28.10.2021 17:05 Відповісти
+72
Народ вчера не ошибся в оценке этого малолетнего биомусора. Поэтому только посадка и изоляция от общества и папику бы по мозгам дать, за такое "воспитание"
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28.10.2021 17:05 Відповісти
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в партии зеленых мудаков таких - 70 %....
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28.10.2021 18:51 Відповісти
той випадок, коли шкода, що в нас не талібан... закидать цього *****, разом зйого батьком, камінням. оце б було справедливо...
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28.10.2021 19:07 Відповісти
Ведут себя как быдло.
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28.10.2021 19:09 Відповісти
заряжай и ........стреляй в того кто подарил!
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28.10.2021 19:28 Відповісти
Біосміття саме натуральне...
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28.10.2021 19:36 Відповісти
Вже вчора на телеканалі Наш якійсь крендель вже заявив, що оця потвора може потрапити під амністію під якесь свято, бо неповнолітній..
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28.10.2021 19:37 Відповісти
Мабудь над цим питанням вже працюють, тобто несуть грошики куди потрібно.
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29.10.2021 16:33 Відповісти
Это ,нужно понимать - "элита"? Будущее страны?
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28.10.2021 19:52 Відповісти
не только будущее но и настоящее
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29.10.2021 14:56 Відповісти
Быдлосынулю в тюрьму,папика кастрировать,что бы не плодилось такое дерьмо
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28.10.2021 19:55 Відповісти
Це наслідки 90-х, батько явно тоді не на заводі працював. Ми вже нічого не змінемо з цим поколінням, треба виховувати нове і присаджувати це, інакше буде біда. А тут карантини і діти взагалі нічого не знають, страшно уявити що буде.
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28.10.2021 20:04 Відповісти
В 90х эта тварь даже у папика в штанах не болталась. Ему всего 16, щас 2021 год. С таким же успехом его можно назвать продуктом оранжевой революции
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29.10.2021 16:07 Відповісти
Там батьків треба саджати на перевиховання...
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28.10.2021 20:51 Відповісти
Така бидлячисть передається з генами. Тут вже ніхто б не зміг з цим впоратись. Саме таким бидлом були його батьки, батьки їхніх батьків - це спадковість.

Добре, що ця істота довго не була серед людей, він повинен бути ізольований від суспільства.
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28.10.2021 20:59 Відповісти
Як не рюськагаварящєє то якесь бидло з невгамонним бажанням бути "краще" іньших та нелюдським ставленням до оточуючих. А як "гарна та чудова" річь - мат перемат - типовий кацап.
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29.10.2021 11:11 Відповісти
Українські телеканали маєш змогу дивитись? СТБ тобі в поміч. Хата на тата, Майстер шеф, Говорить Україна, Один за всіх, Холостяк, Супер-мама, Супер-бабуся і т.д. Наслухаєшся титульних солов"їномовних. Правда, там суцільне "запікування" замість слів, але зміст зрозумілий. Які там слова неважко здогадатись. Не Шевченка цитують...
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29.10.2021 15:59 Відповісти
І таке роками ходило (можливо) до школи. Впевнений - само не вчилося й іншим не давало. Співчуваю тим, хто хотів вчитися у його класі, а може й школі, якщо там такі були, та його вчителям. Думаю, вони після ДТП сказали щось накшталт "Нарешті!!".
Б@я, в думках одна злоба(.
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28.10.2021 21:57 Відповісти
Майбутній електорат блазня, а може навіть нардепи СН.
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28.10.2021 22:01 Відповісти
Так. А сам Коля Харковскій, якби не ця ДТП, міг би й президентом стати. Бо у нас багато виборців поділяють його думку (на 0:11): "Знаєм ми, шо жизнь - ето є*****, с***, х****", тому треба розважатися і ні про що не думати.
У 2019-му вже зробили вибір під гаслом "Хуже нє будєт, хоть паржом!"


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29.10.2021 10:28 Відповісти
Ну, і що тепер скажете, шановні дописувачі, про вислів третьякової щодо "дітей низької якості"?
От тільки депутат з адресою помилилася, частіше вони народжуються не в сім'ях безробітних, а тих, хто їздить на інфініті та інших крутих машинах.
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28.10.2021 22:56 Відповісти
Я думаю, що Третякова мала на увазі не простих безробітних, а тих що народжують багато дітей, які потім групою шастають по вулицям і вокзалам і обкрадають громадян. Я думаю, що ви знаєте, кого я маю на увазі.
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29.10.2021 11:27 Відповісти
Родаков ублюдка садить вместе с ним
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28.10.2021 23:06 Відповісти
8 лет возле параши его чуток остудят.... ну и конечно его друзяк... А если отпустят этого ушлепка малолетнего - ему же будет хуже.......
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28.10.2021 23:08 Відповісти
Як параша ? Батя "запашляє нужним пацанам" й буде уе#ан жити у VIP камері з Sony PlayStation та інтернетом. Ти мариш.
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29.10.2021 11:09 Відповісти
Ківа. Початок.
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28.10.2021 23:16 Відповісти
Да какой это пистолет, фуфло пневматическое. Мне в 5 лет подарили еще ружье пневматическое (отец физруком работал, там этих ружбаек дофига было), стрелял на даче пока пульки не закончились
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29.10.2021 09:57 Відповісти
Скільки ще цього "рюськагаварящего" лайна вичищати з України..... жах.... а чистить треба!
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29.10.2021 11:07 Відповісти
Так ти ж саме вичистилось в Британію. Як чистити зібралось? Чужими руками, як справжній патріот? Чи збрехав, як завжди? З проксі строчиш?
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29.10.2021 16:03 Відповісти
Ідіоту на ідіотськи питання відповіді не буде.
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29.10.2021 19:10 Відповісти
А ну напиши:
путин-*****.
РФ- фашисская страна.
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30.10.2021 16:44 Відповісти
Морды ж во всех их тупые и нахальные.
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29.10.2021 11:31 Відповісти
Кажете нормальним людям короткостволів не можна? А гопоті- нема проблем.
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29.10.2021 13:35 Відповісти
Ситуація з ДТП не проста.
Чому водій чорної автомашини притормозив(тому що побачив на великій швидкості летівший інфініті),а шевроле обігнавши її справа (що категорично заборонено правилами дорожнього руху) поїхав!
В першу чергу винуватий сам водій шевроле,а також водій інфініті.
В них обоюдне порушення ПДР.
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29.10.2021 15:29 Відповісти
Ivan Ivanov 8edb7a14 ти або не знаєш ПДР України, або кацап.
В Україні дозволено вже обгоняти з правої сторони як що є вільна смуга.
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29.10.2021 19:12 Відповісти
От шевроле і обігнав! Результат ви знаєте.І обгаяв він не по вільній смузі ,а в тій же.
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30.10.2021 08:49 Відповісти
Ти друг того непотрібу Колі?
Й що з того що обгоняв, це виправдовує перевищення швидкості й водіння без посвідчення водія? Ти точно не друг ує#ана Колі?
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30.10.2021 15:48 Відповісти
Я про той непотріб колю,як ти пишеш нічого не писав.
Є ДТП, яке розберуть автоексперти.
Тим паче,що при розборі ДТП алкоголь,наркотики не береться до уваги (в суді береться до уваги як отягчающа обставина),а тільки розбор транспортної пригоди.
Вспомни ДТП зайцевої.так там по 10 років дали і зайцевій і другому водієві.
А знаєш хто винен в тому дтп - водій який вдарив зайцеву в бік її автомобіля!
Тому що він поїхав на жовтий сигнал світофора і це зафіксував відеорегістратор.
А далі винна зайцева,яка перевищила швидкість, та проїхала на червоне світло.
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30.10.2021 17:04 Відповісти
Капац не суй рило в Україну!
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30.10.2021 15:49 Відповісти
Не пиши як кацап й тебе не будуть називати кацапом. Як що я помилився, й ти не кацап, то вибачаюсь.
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30.10.2021 17:01 Відповісти
Приймаю вибачення,Слава Україні !
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30.10.2021 17:05 Відповісти
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