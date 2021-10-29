У деяких містах не можуть розрахувати потребу у кисні через постійне зростання кількості хворих, - Данілов. ВIДЕО

Два заводи, які в Україні виробляють кисень для хворих на COVID-19, зупинялися вимушено. Один із них уже відновив роботу.

Про це 28 жовтня в ефірі телеканалу "1+1" повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

"Справа в тому, що запастися киснем у тих обсягах, яких потребують хворі, неможливо. Те, що стосується цих двох заводів, які зупинилися, це не була профілактика. Це була необхідність. Станом на сьогодні вони вже працюють і немає проблем. Тобто один завод уже працює, а інший працюватиме з неділі. Є штучні проблеми у деяких містах: там не можуть розрахувати, скільки їм потрібно кисню через те, що кількість хворих постійно зростає", – пояснив Данілов.

Секретар РНБО зазначив, що зараз у лікарні перебуває 47 964 особи хворих на COVID-19, і більшості з них потрібне кисневе забезпечення.

Читайте також: Жодну лікарню не залишили без кисню. Для потреб пацієнтів із COVID-19 залучено 35 виробників, - Ляшко

"Я хотів би звернути увагу, що це не тільки відповідальність центральної влади. Я постійно наполягаю, що в кожному місті є громада, мер, управління охорони здоров'я і це має бути спільна робота. Не може лише Ляшко відповідати за всі 497 лікарень, які працюють із хворими на коронавірус. У нас 47 964 особи перебувають у лікарні. Ми очікуємо, що в Україні буде 50-52 тисячі хворих. У лікарні буде 90 тисяч місць. Хворим потрібен кисень. І я сподіваюся, що таких інцидентів із заводами вже не буде", - наголосив Данілов.