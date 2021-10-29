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У деяких містах не можуть розрахувати потребу у кисні через постійне зростання кількості хворих, - Данілов. ВIДЕО

Два заводи, які в Україні виробляють кисень для хворих на COVID-19, зупинялися вимушено. Один із них уже відновив роботу.

Про це 28 жовтня в ефірі телеканалу "1+1" повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

"Справа в тому, що запастися киснем у тих обсягах, яких потребують хворі, неможливо. Те, що стосується цих двох заводів, які зупинилися, це не була профілактика. Це була необхідність. Станом на сьогодні вони вже працюють і немає проблем. Тобто один завод уже працює, а інший працюватиме з неділі. Є штучні проблеми у деяких містах: там не можуть розрахувати, скільки їм потрібно кисню через те, що кількість хворих постійно зростає", – пояснив Данілов.

Секретар РНБО зазначив, що зараз у лікарні перебуває 47 964 особи хворих на COVID-19, і більшості з них потрібне кисневе забезпечення.

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"Я хотів би звернути увагу, що це не тільки відповідальність центральної влади. Я постійно наполягаю, що в кожному місті є громада, мер, управління охорони здоров'я і це має бути спільна робота. Не може лише Ляшко відповідати за всі 497 лікарень, які працюють із хворими на коронавірус. У нас 47 964 особи перебувають у лікарні. Ми очікуємо, що в Україні буде 50-52 тисячі хворих. У лікарні буде 90 тисяч місць. Хворим потрібен кисень. І я сподіваюся, що таких інцидентів із заводами вже не буде", - наголосив Данілов.

Автор: 

Данілов Олексій (1259) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) кисень (71)


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Топ коментарі
+13
якщо ви не здатні розрахувати потребу , може не те крісло займаєте ?
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29.10.2021 00:01 Відповісти
+4
Ведущие университеты мира не принимают на гуманитарные специальности абитуриентов с плохим знанием математики .
И ПРАВИЛЬНО ДЕЛАЮТ
В Украине все плохо знают математику .
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29.10.2021 00:05 Відповісти
+3
некоторые СНБО не смогли обеспечить больницы кислородными станциями.
вместо станций поклали асфальт - дышите глубже свежим битумом, украинцы !
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29.10.2021 00:02 Відповісти
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якщо ви не здатні розрахувати потребу , може не те крісло займаєте ?
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29.10.2021 00:01 Відповісти
некоторые СНБО не смогли обеспечить больницы кислородными станциями.
вместо станций поклали асфальт - дышите глубже свежим битумом, украинцы !
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29.10.2021 00:02 Відповісти
Кисневих станцій не видно, ось дороги всім видно що їх великобудує ЗЕнаркоман, для якого піар важливіший за життя людей.
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29.10.2021 00:09 Відповісти
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29.10.2021 01:12 Відповісти
Ведущие университеты мира не принимают на гуманитарные специальности абитуриентов с плохим знанием математики .
И ПРАВИЛЬНО ДЕЛАЮТ
В Украине все плохо знают математику .
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29.10.2021 00:05 Відповісти
вывод один - или подсчеты больных не верны и списывать кислород под них им сложно, либо пздж во ВСЕМ !!! нет такого количества больных !!! 700 умерших на 70 городов - это всего по 10 человек на город где есть больница и реанимация... у меня все !!!
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29.10.2021 00:12 Відповісти
Плохому танцору …
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29.10.2021 00:18 Відповісти
вот пока пи..дЯт большие насальника ни о чем, за это время можна было при каждой обл. больнице кислородные станции построить и проблемы снять навсегда....
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29.10.2021 00:23 Відповісти
Я особисто писав цьому дятлу Данилову, що треба робити і як (до нього на прийом не пускають!). Але воно чи то розумово-недоумкувате які і всі зелебобики, чи просто голова, яка озвучує тексти Єрмака...
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29.10.2021 00:46 Відповісти
а ви не починайте запис на прийом зі слів "пропоную лікувати ковід лазером."
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29.10.2021 13:06 Відповісти
Когда делают подобные заявления---возникает логичный вопрос---а как такое решают например в Польше? Ведь решили там покупать медицинский кислород. И кстати в Польше тоже не простая ситуация с ковидом---а кислород могут продавать.
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29.10.2021 00:46 Відповісти
В Польщі 65% вакцинованих
В Україні 15%
В Польщі просто менше дібілів , бо бути дібілом в Польщі є страшно дорого . Дорожче навіть ніж в Німеччині чи Франції.
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29.10.2021 07:09 Відповісти
З чого ви робите висновок стосовно дебілізма? Добре, що в українців хоч ще не знищений інстинкт самозбереження і тому лише 20% віддали себе під досліди над собою. У поляків ситуація гірша, і у всій Західній Європі. Он про дослідження виявлених жахів при проведенні дослідження вмісту щеплень від ковіда можете переглянути відео: https://m.youtube.com/watch?v=4RjSF4QaPS4&feature=youtu.be
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29.10.2021 07:38 Відповісти
Ага , розказуйте байки далі . Постійно бачу , як цих "самозбережених" мудрагелів лікарі виносять надвір в целофанових кульках і віддають родичам- антиваксерам .
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29.10.2021 13:16 Відповісти
Жалко страну. Кислород для нас проблема даже.
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29.10.2021 01:21 Відповісти
Для вакцинованих - не проблема . А на решту - нехай природа вирішує , чи потрібно їй така фантастична кількість дегенератів.
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29.10.2021 07:12 Відповісти
"...не могут рассчитать, сколько им нужно кислорода из-за того, что количество больных постоянно растет", - этот дебил, как волнистый попугайчик повторяет бредятину, которую ему кто-то впарил. Но то, что эти мерзавцы благодаря масочному режиму, лечению всех подряд по одним и тем же протоколам, предоставленными моральными уродами с ВОЗ, окончательным развалом системы здравоохранения в Украине и античеловеческими медицинскими экспериментами на украинцах угробят массу народа, сомнений не вызывает.
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29.10.2021 06:10 Відповісти
А луганская держиморда каким боком к медицине? А... оно же когда-то было хфэльдшером. Даешь ветеринара в секретари РНБО
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29.10.2021 06:24 Відповісти
Нада просто піти і вакцинуватись . І кисень стане потрібен лише газо-зварювальникам .
Я взагалі не розумію , для чого надають медичні послуги не вакцинованим .
Транспорт , праця і медицина мають стати недоступними для невакцинованих, тоді 100% населення добровільно вирішать вакцинуватись.
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29.10.2021 07:03 Відповісти
скоро зрозумієш ...
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29.10.2021 07:16 Відповісти
Мабуть декого ще треба мітити ударом цеглини по голові; мабуть в цьому списку ви мали б бути в перших рядах...
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29.10.2021 07:41 Відповісти
Де наша атомна енергетика,чому не закуплений газ,чому ковідні коши затоптали в "асфальт",чому у нас така охорона і кортежі (Санду ходить пішки і сама по магазинам),чи потрібен взагалі одороблячий ОП ,якщо керує песиголовець бєня????????Доки ще буде це свавілля?????Ви там,що всі подуріли і навипередки руйнуєте Україну??????Чому гинуть наші воїни???????
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29.10.2021 08:40 Відповісти
"Дело в том, что запастись кислородом в тех объемах, в которых нуждаются в больные, невозможно. - СНБО(счетчик национальной безопасности обнулить) из-за невозможности просчитать и запастись кислородом .Но вот "прогнозируемую смертность " примерные расчеты ужо имеются - В начале ноября количество летальных исходов в результате инфицирования коронавирусом в Украине может достигнуть тысячи в сутки. -Данилов
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29.10.2021 09:11 Відповісти
 
 