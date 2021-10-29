В "офшорного скандалу" із Зеленським і "Кварталом 95" ще буде продовження, - Разумков. ВIДЕО

Практику офшорів можуть використовувати лише представники бізнесу, а не політики, адже у такому разі може постраждати ціла країна.

Про це сказав в ефірі телеканалу "Украина 24" ексспікер парламенту Дмитро Разумков, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що перед виборами у 2019 році провладна сила обіцяла своїм виборцям, що офшорів у політиків не буде.

"Перед виборами ми говорили про те, що офшори - це погано. І коли я зараз чую від своїх колег по парламенту, що "ну може вони і у ФОП є" - немає їх у ФОП. Влада має своїм прикладом демонструвати, що довіряє сама собі і тій системі, яка працює в країні. У мене немає офшорів, вілл, рахунків за кордоном і діти навчаються тут, я лікуюся тут. Коли тебе це стосується, ти за це переживатимеш. Якщо ти знатимеш, що тобі є куди поїхати з цієї держави – ти це зробиш. Я вважаю, що мати офшори для політика – дуже погано, особливо коли ти обіцяв, що не робитимеш цього", – сказав Разумков.

Разумков припускає, що "офшорний скандал", у якому фігурує студія "Квартал 95" і шостий президент України Володимир Зеленський, ще мають продовження.

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Раніше ЗМІ опублікували розслідування, в якому, зокрема, йдеться про те, що президент Володимир Зеленський та його соратники могли бути причетні до переказу 40 млн доларів від структур, пов'язаних з олігархом Ігорем Коломойським.