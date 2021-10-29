УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11768 відвідувачів онлайн
Новини Відео
26 988 104

В "офшорного скандалу" із Зеленським і "Кварталом 95" ще буде продовження, - Разумков. ВIДЕО

Практику офшорів можуть використовувати лише представники бізнесу, а не політики, адже у такому разі може постраждати ціла країна.

Про це сказав в ефірі телеканалу "Украина 24" ексспікер парламенту Дмитро Разумков, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що перед виборами у 2019 році провладна сила обіцяла своїм виборцям, що офшорів у політиків не буде.

"Перед виборами ми говорили про те, що офшори - це погано. І коли я зараз чую від своїх колег по парламенту, що "ну може вони і у ФОП є" - немає їх у ФОП. Влада має своїм прикладом демонструвати, що довіряє сама собі і тій системі, яка працює в країні. У мене немає офшорів, вілл, рахунків за кордоном і діти навчаються тут, я лікуюся тут. Коли тебе це стосується, ти за це переживатимеш. Якщо ти знатимеш, що тобі є куди поїхати з цієї держави – ти це зробиш. Я вважаю, що мати офшори для політика – дуже погано, особливо коли ти обіцяв, що не робитимеш цього", – сказав Разумков.

Разумков припускає, що "офшорний скандал", у якому фігурує студія "Квартал 95" і шостий президент України Володимир Зеленський, ще мають продовження.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гонтарева про офшори Зеленського: Вкрадені гроші "Приватбанку" таки пройшли через компанію "95-го кварталу"

Раніше ЗМІ опублікували розслідування, в якому, зокрема, йдеться про те, що президент Володимир Зеленський та його соратники могли бути причетні до переказу 40 млн доларів від структур, пов'язаних з олігархом Ігорем Коломойським.

Автор: 

Зеленський Володимир (24391) Квартал-95 (186) офшор (497) Разумков Дмитро (1528)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+51
Береза в среду на прямом сказал что по его сведениям через пару недель будут две разгромные статьи в штатовской прессе с новыми данными которые сразу не озвучили из "кейса" пандоры
показати весь коментар
29.10.2021 09:09 Відповісти
+45
показати весь коментар
29.10.2021 09:12 Відповісти
+39
У нас по вражине Гетьманцеву наоборот малоимущих и малый и средний бизнес доят до последней капли.
показати весь коментар
29.10.2021 09:09 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
у тебя? сочувствую)))
показати весь коментар
30.10.2021 12:59 Відповісти
Притворяется, что он не знал, что Зе это кукла олигарха.
показати весь коментар
30.10.2021 07:34 Відповісти
А если не понимал, то зачем нам в политике дурачек.
показати весь коментар
30.10.2021 07:35 Відповісти
Нет более злобного и жестокого существа, чем бывшая жена или брошенная возлюбленная. Купил два ведра (по 10 литров) попкорна, жду. Если Ахметов и бородатая бабушка потеряют веру в "криворогульного лидера современности" - сразу грянет буря компромата. Пока у олигархов есть надежды поправить ситуацию с падением рейтинга ЗЕли, мальчик будет молчать.
показати весь коментар
30.10.2021 10:05 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 