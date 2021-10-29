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"Сука! Они ж "фахівці"! Еще утонут здесь, бл#дь!": у "Кузні на Рибальському" заявили про пошкодження військового катера співробітниками ДБР. ВIДЕО

За словами представника заводу, ДБР залучило до слідчих дій своїх співробітників, які не мають відповідної професійної підготовки. Увага! Ненормативна лексика!

"Після "слідчих дій", які за сфальсифікованими документами проводило Державне бюро розслідувань, один з десантно–штурмових катерів повернувся із значними пошкодженнями. Ще один катер, який представники ДБР не могли нормально пришвартувати, працівникам заводу довелося буквально рятувати", - повідомляє керівництво "Кузні на Рибальському", передає Цензор.НЕТ із посиланням на 5 канал.

За словами представника заводу, ДБР залучило до слідчих дій своїх співробітників, які не мають відповідної професійної підготовки та необхідних навичок для управління суднами такого класу. Фахівці заводу склали відповідний акт, де вказали перелік завданих пошкоджень.

23 жовтня катер "Станіслав" вивели в море без здавальної команди заводу "Кузня на Рибальському". Після повернення судна при виконанні швартування катер зазнав пошкоджень.

В результаті невмілих дій слідчої групи ДБР було, зокрема, пошкоджено конструкцію кормового майданчика огородження водометів. Фахівці заводу констатували, що тепер необхідно провести ремонт.

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Ще один катер, який співробітники ДБР вивели в море 28 жовтня "для проведення слідчого експерименту", також не змогли нормально пришвартувати. Представникам "Кузні" довелося втрутитися та допомогти представникам Бюро пришвартувати катер, аби убезпечити і саме судно, і людей, які перебували на його борту. Як добре видно на відео, один з чоловіків через недолуге швартування навіть впав у воду. Працівники "Кузні на Рибальському", які допомогли йому вибратись з холодної води, обурюються, що "горе-команда" розіб’є катер і сама потоне.

Співробітники "Кузні" на відео також зазначають, що на катері люди без рятувальних жилетів.

На жаль, фахівці заводу не змогли оглянути технічний стан катера, оскільки на нього накладено арешт.

Крім того, як стало відомо, працівники ДБР замінили запасну частину на катері без залучення фахівців "Кузні на Рибальському".

Автор: 

корабель (1617) Павловський Ігор (109) ДБР (3564)


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Топ коментарі
+73
Не пойму,какая от ГБР польза кроме вреда?
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29.10.2021 10:34 Відповісти
+54
За такое святое дело, как "Порошенко посодить", не жалко и жизнь отдать.
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29.10.2021 10:35 Відповісти
+51
Феерические долбодятлы. И после этого еще будут с умным видом рассказывать о "результатах проведенной экспертизы". Страну погубят идиоты у власти.
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29.10.2021 10:38 Відповісти
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Пусть пересчитают все ли торпеды на месте.
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29.10.2021 14:21 Відповісти
Это прям даже как-то символично. Есть вообще хоть какие-то достижения у зелени за последние 2 с половиной года. Ну вот хоть ЧТО-ТО ои могут сделать не через одно место.
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29.10.2021 14:21 Відповісти
Лошары)
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29.10.2021 14:48 Відповісти
На відео видно, що не адекватні якраз люди, які знімають відео, а не ті, що на катері. Справжні "хохли", які радіють з біди свого ближнього. Краще б допомогли, тоді б мали моральне право критикувати інших, а так стояли в сторонці і посміювались. Вироджена нація
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29.10.2021 14:57 Відповісти
не городи ересь! Швартовка - работы повышенной опасности, принимают участие члены экипажа и береговые матросы- 1 -2 человека.
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29.10.2021 23:52 Відповісти
вы в своем уме? к вам домой пришли с обыском и вы бросаетесь рьяно помогать найти на вас улики?)))
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30.10.2021 10:04 Відповісти
Микола, ти про націю "не розписуйся". Мандату тобі ніхто не давав. Краще про свою дружину, якщо вона в тебе є, пиши.
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30.10.2021 15:17 Відповісти
рукожопые придурки нынешней власти......
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29.10.2021 14:58 Відповісти
В Украине к власти пришли дебильные на голову арахамы!!
Будет еще хуже!
А вы мужайтесь!
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29.10.2021 15:29 Відповісти
говорят что бі попасть в ГБР нужно дать взятку, о б єтом расскажите
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29.10.2021 15:29 Відповісти
врут наверное
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29.10.2021 16:36 Відповісти
Тільки якщо ви хочете туди потрапити із інших правоохоронних органів. Там дві категорії. Люди з вулиці (без досвіду роботи) мабуть це ми їх і бачимо, з них не просять бо не знають хто такі і з інших органів, з тих просять від 20 і вище
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29.10.2021 23:43 Відповісти
кузня хорошие, гбр плохие. это ясно.
а по сути, преступления на кузне были?
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29.10.2021 15:35 Відповісти
Якщо б були то ГБР би так не ганьбилась а помстилася Петрові на реальних доказах.
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29.10.2021 17:22 Відповісти
Ні, але Зеленський дуже просив щоби були, тому щось вигадають...
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29.10.2021 23:45 Відповісти
та, нє, то сладенький сам делов наделал и сам просил на себя дело открыть, чтоб скулить про политычни репрессии.
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30.10.2021 05:57 Відповісти
Нет, не было
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30.10.2021 09:06 Відповісти
нет было.
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02.11.2021 18:34 Відповісти
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29.10.2021 17:19 Відповісти
на жаль, буде і ВЖЕ є тотальна руйнація держави грьобаними предстаниками кєнтів кварталівського півшостого і кримінальних олігархів...Зверніть увагу, що особистий охоронник бєні ні на крок не відходить від зєпрєздєнта,- тобто тотальний контроль і тримання за фаберже неадеквата....Бо бєні немає місця ніде в світі від його кримінальних справ, крім України, то так просто владу бородатий упирь не віддасть, буде війна.... при підставному статки бєні ростуть , як на дріждях.... Як в старому фільмі про кавказьку полонянку: "або я її поведу в РАГС, або вона поведе мене до прокурора"...
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30.10.2021 01:32 Відповісти
Перший номер керує ДЕРЖАВОЮ, а слідуючі за ним "специ" на тому ж рівні виконують програму "партії"- в"януть дерева!!!
.
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29.10.2021 17:21 Відповісти
как по *******'y:
götterdämmerung muss fliegen
в данном случае - плыть
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29.10.2021 17:45 Відповісти
ГБР повідомило - Слідчий експеримент підтвердив невідповідність бойових катерів «Кузні» вимогам замовника
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29.10.2021 18:08 Відповісти
і це баче весь світ......
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29.10.2021 18:26 Відповісти
На жаль в Україні контролюючі органи не несуть відповідальності за свої дії та можуть знищити любий бізнес.
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29.10.2021 18:43 Відповісти
почему любое видео на цензоре - будто на калькулятор снятое? что у них там за протоколы сжатия?
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29.10.2021 19:10 Відповісти
овбновлённая версия, куле
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29.10.2021 20:35 Відповісти
Вся беда в Украине от клоуна Зеленского! Каждый день - один стыд от их безлаберных выдумок!И врагов не надо стране с такими мерзавцами!
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29.10.2021 19:17 Відповісти
Кругом одни безмозглые рукожопые ******** - НАБУ, СБУ, ГБР, ОГПУ и далее по списку. Это - просто какой-то ******!
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29.10.2021 19:45 Відповісти
Такой феерический пи*дец возможен только у нас. После таких новостей становится стыдно за страну в которой живёшь.
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29.10.2021 20:34 Відповісти
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29.10.2021 21:00 Відповісти
Страна непуганых рукожопых и безмозглых идиотов (по переписи 2019 года - 73%) избравших "братьев по разуму" во все органы власти Украины. Эта страна обречена! Венесуэла с президентом водителем трамвая нервно курит за углом. Стыдоба,плять!
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29.10.2021 21:37 Відповісти
Це типу було тренування по підводному затриманні Порошенка?
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29.10.2021 22:47 Відповісти
Вокруг идиоты! А при Порошенко пенсии были по тыще доларов!
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29.10.2021 23:20 Відповісти
На факти не ображаються...
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29.10.2021 23:47 Відповісти
А тим часом СБУ спить і нічого не бачить...
https://t.me/VGlagola/1514?single
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29.10.2021 23:46 Відповісти
что за шарабан савецких времен? рыбу ловить в Днепре?
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30.10.2021 00:37 Відповісти
Українці, прошу вашої допомоги по звільненню бойового генерала Павловського, як просила і про генерала Марченка. ВРЯТУВАТИ ГЕНЕРАЛА ЗСУ
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🇺🇦 Для переказу з інших банків - за **** рахунком.
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ГО СОЛIДАРНА СПРАВА ГРОМАД
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Вдячний за репост!
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30.10.2021 01:24 Відповісти
Хочеш зовсім добити залишки України?
Третього "памаранчевого" президента Україна не витримає.
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30.10.2021 07:07 Відповісти
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30.10.2021 07:05 Відповісти
Я служил на большом противолодочном корабле проект 61М. При швартовке был по расписании в аварийной команде баковых и лично принимал участие в швартовых процедурах. Швартовались и бортом к стенке, и вторым бортом к другому кораблю, и кормою к причалу, и на "банке", и в сильный ветер, и в заграничных портах, но такого позора я не могу себе представить. Это мне напоминает управление страной кодлом нынешних бездарей.
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30.10.2021 11:14 Відповісти
Диверсия
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30.10.2021 13:27 Відповісти
Таке враження що ГБР це сброд гомосексуалістів з Голубої вустриці - про це свідчать їх діла, починаючи з арешту клістронів ПВО України, справ проти Пороха, та багато іншого. Класичні дебіли яких тільки розганяти брудною метлою, щоб не позорили Україну

https://mmozg.net/uploads/images/00/00/01/2013/03/01/749fd3.jpg

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30.10.2021 20:26 Відповісти
це рівень будь-якого мусора в Україні. тільки красти, вимагати, обшуки...
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01.11.2021 06:58 Відповісти
Треба до всіх таких ''представників'' добавляти спереду приставку ''зе-''!...
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04.11.2021 13:42 Відповісти
Щоб потім нічому не дивуватись.
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04.11.2021 13:43 Відповісти
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