"Сука! Они ж "фахівці"! Еще утонут здесь, бл#дь!": у "Кузні на Рибальському" заявили про пошкодження військового катера співробітниками ДБР. ВIДЕО

За словами представника заводу, ДБР залучило до слідчих дій своїх співробітників, які не мають відповідної професійної підготовки. Увага! Ненормативна лексика!

"Після "слідчих дій", які за сфальсифікованими документами проводило Державне бюро розслідувань, один з десантно–штурмових катерів повернувся із значними пошкодженнями. Ще один катер, який представники ДБР не могли нормально пришвартувати, працівникам заводу довелося буквально рятувати", - повідомляє керівництво "Кузні на Рибальському", передає Цензор.НЕТ із посиланням на 5 канал.

За словами представника заводу, ДБР залучило до слідчих дій своїх співробітників, які не мають відповідної професійної підготовки та необхідних навичок для управління суднами такого класу. Фахівці заводу склали відповідний акт, де вказали перелік завданих пошкоджень.

23 жовтня катер "Станіслав" вивели в море без здавальної команди заводу "Кузня на Рибальському". Після повернення судна при виконанні швартування катер зазнав пошкоджень.

В результаті невмілих дій слідчої групи ДБР було, зокрема, пошкоджено конструкцію кормового майданчика огородження водометів. Фахівці заводу констатували, що тепер необхідно провести ремонт.

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Ще один катер, який співробітники ДБР вивели в море 28 жовтня "для проведення слідчого експерименту", також не змогли нормально пришвартувати. Представникам "Кузні" довелося втрутитися та допомогти представникам Бюро пришвартувати катер, аби убезпечити і саме судно, і людей, які перебували на його борту. Як добре видно на відео, один з чоловіків через недолуге швартування навіть впав у воду. Працівники "Кузні на Рибальському", які допомогли йому вибратись з холодної води, обурюються, що "горе-команда" розіб’є катер і сама потоне.

Співробітники "Кузні" на відео також зазначають, що на катері люди без рятувальних жилетів.

На жаль, фахівці заводу не змогли оглянути технічний стан катера, оскільки на нього накладено арешт.

Крім того, як стало відомо, працівники ДБР замінили запасну частину на катері без залучення фахівців "Кузні на Рибальському".