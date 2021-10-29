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У людини, яка перехворіла на COVID-19, в 11 разів більше шансів захворіти знову, - Ляшко. ВIДЕО

Люди, які вже перехворіли на COVID-19, залишаються дуже вразливими до нового зараження.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це 28 жовтня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив в ефірі токшоу "Право на владу".

"Вже є статистика, що у людини, яка перехворіла (на COVID-19. - Ред.), в 11 разів більше шансів захворіти і хвороба може проходити дуже важко - до летальних наслідків", - підкреслив він.

Ляшко наголосив, що альтернативи вакцинації не існує.

Також читайте: Основні симптоми COVID-19 майже не змінилися, але з'явився новий – сильна нудота, що дуже погано, – лікар Дубров

Нагадаємо, раніше Ляшко заявив, що у МОЗ уже готуються до введення українцям третьої дози. Вакцини на третє щеплення вистачить усім охочим.

Автор: 

вакцина (4419) Ляшко Віктор (1518) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+49
Он реально дебил? То есть антитела это хуже? Почему в 11 а не в 9 или 15? Мразь и ублюдок
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29.10.2021 12:33 Відповісти
+42
звиздабол, переболеть естественной болезнью еще лучше чем вакцинироватся
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29.10.2021 12:31 Відповісти
+39
Так казали що півроку антитіла захищають організм від нового зараження! Чи концепція змінилась, тепер говорять щось інакше? А як порівнювати в 11 разів більше ймовірність захворіти ніж у кого? Ніж у сферичного коня у вакуумі?
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29.10.2021 12:45 Відповісти
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Тобто да, у перехворівшого імунна система краща за вакцінованого. Ляшко стверджує що навпаки. Безпідставно
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30.10.2021 20:37 Відповісти
Они еще удивляются почему народ не хочет вакцинироваться у этих безмозглых и некомпетентных овощей. Каждый день сочиняют новые сказки, одни круче других.
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29.10.2021 13:13 Відповісти
напевне Ляшка вакцинували прямо в мізки
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31.10.2021 06:59 Відповісти
"Следует отметить, что ранее американские ученые заявили, что у невакцинированного человека в 11 раз больше шансов умереть от коронавируса. К таким выводам они пришли, проведя https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#rates-by-vaccine-status исследование , результаты которого представили Центры контроля и профилактики заболеваний США (CDC). Об этом, в частности, писало издание https://thehill.com/policy/healthcare/571706-cdc-covid-vaccines-remain-highly-effective The Hill.

Возможно, Виктор Ляшко имел в виду именно это исследование, но перепутал данные."

Че навалились на министра, он перепутал просто!
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31.10.2021 13:39 Відповісти
кожен має право на 108 помилок! Пам'ятаємо про це
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01.11.2021 10:00 Відповісти
Ви вакцинований?
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29.10.2021 13:57 Відповісти
вгадайте.
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31.10.2021 12:39 Відповісти
Підтверджую. Хто переболів природнім шляхом, той легше переносить повторне захворювання іншим штаммом, навіть якщо хворіє. Але ж і не всі хворіють другий раз.
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29.10.2021 13:59 Відповісти
гиги, тепер нацрада має закрити г+г за
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29.10.2021 13:28 Відповісти
Номинант на Нобелевскую премию.
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29.10.2021 13:28 Відповісти
Хіба що на Шнобелівську.
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31.10.2021 16:12 Відповісти
виб..ядок курвячий - лайно вакцинуте
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29.10.2021 13:29 Відповісти
Вакцинуватися потрібно! Але такими заявами Ляшко тільки посилює недовіру людей до вакцинації.
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29.10.2021 13:33 Відповісти
Ой, дураааааак... Типичный зе-министр.
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29.10.2021 13:40 Відповісти
Оце вже заява СПРАВЖНЬОГО ідіота, тут вжу сумніву немає. Як такого тупака призначили керувати охороною здоров'я? Це що, диверсія? Чи на вищих владних щаблях ЩЕ БІЛЬШІ ідіоти?
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29.10.2021 13:42 Відповісти
Вот как бывает, когда человек вынужден говорить много, а не умеет....
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29.10.2021 13:45 Відповісти
Нынешние чиновники врут как дышат, вранье стало привычным оружием для нелюдей.
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30.10.2021 12:32 Відповісти
Цей ще не так чудить , головне санмудило отой запалює на ввесь. Пропонуючи тим, хто купив сертифікат признатися ( і попасти під криміналку), воно хоч дещицю здорового глузду включало?..
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29.10.2021 14:06 Відповісти
цей диктор г-плюс-г наукові дослідження ну хочаб вітчизняні взагалі читає? https://kontrakty.ua/article/184808?fbclid=IwAR0-S3IGmpXZwQ_LLUNFRuB3lNQjNBUnxt1coIHCc-Yg27Q-65-jAjK4HIY
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29.10.2021 14:17 Відповісти
Що воно плете, дурило...Це стосується нехворівших. І це чмо на посаді міністра...
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29.10.2021 14:26 Відповісти
Ніяк не розкрита тема безсимптомного перебіг
у.
От я наприклад, не знав чи хворів чи ні. Пішов та здав тести ІФА на імуноглобуліни.
"М" -- показав негатив, а "Джи" -- позитив. Це означає, що я таки хворів якийсь час тому, але навіть не помітив цього, не втрачав ні нюху ні смаку.
IgG антитіла якраз і відповідають за довготривалий імунітет. Тобто, мета вакцинації виробити в організмі саме ці антитіла у достатній кількості.
Що ж робити таким людям, як я? Бігти зі всім "стадом" чи все ж таки дати дорогу тим, хто більш вразливий?
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29.10.2021 14:39 Відповісти
Ваші аналізи означають тільки меньше кешу у вашому кошильку, позитивний тест може бути позитивний і після грипу.... або негативний у людини яка може легко подолати вірус

А те що не хворіли тільки означає або ви не стикались із вірусом, або у вас швидка імунна відповідь, або ви стикались часто із вірусом у малих дозах недостатньо для зараження і у вас уже виробився імунітет
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29.10.2021 15:17 Відповісти
причому необовязково цей вірус ковід 19
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29.10.2021 15:18 Відповісти
По-перше тести ІФА дешевші, ніж ПЛР тест, тож на моєму гаманці це відобразилось не сильно.
По-друге, мова йде про імуноглобулін G саме для/проти ковід-19.
По-третє, якби я не хворів на ковід-19, то титр цих антитіл був би негативним (меньше 1).

У чому ти точно правий, так це у тому, що імунітет забезпечується не тільки антитілами, а також і клітинним механізмом захисту, тобто імунітет -- це штука комплексна.

Але, як маркер, для людей, які можливо перехворіли безсимптомно, щоб дізнатися чи це так, тест ІФА на імуноглобулін G (IgG) якраз стовідсотково підходить.
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29.10.2021 15:59 Відповісти
IgG + може бути не тільки при штамі ковіді-19, дельта а при деяких видів грипу і інших штамів коронавірусів... Чи ви думаєте ми ніколи не хворіли на коронавіруси до цього))) Просто вони не були такі небезпечні
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29.10.2021 16:33 Відповісти
Раджу тобі розібратись у цьому питанні детальніше.

Сам подумай, що ти написав. З твоїх слів виходить, що якщо людина вже "хворіла на коронавіруси до цього" або на згаданий тобою також грип, то в цієї людини вже є імунітет на ковід-19, тому що імуноглобулін G вже ніби є.
Але це не так. Організм (гуморальний імунітет: В- та Т-клітини) виробляє імуноглобуліни специфічні для кожного патогену -- це важливо! Це так звана "детермінанта антигену".
В тебе може бути прекрасний титр IgG на певний тип грипу, але він не допоможе при появі нового штаму грипу.
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30.10.2021 00:28 Відповісти
Потрачу час розкажу простіше вірус проникає в клітини з допомогою звязків, ці звязки і фіксують імунні кілери при розпізнаванні вірусу, такі самі звязки як у ковід 19 дельта мають і багато типів інших короновірусів, і деяких типів грипу... Це як шифр для імунної системи...

Так люди які перехворіли вірусом із похожими звязками декілька раз, не хворіють на ковід 19 тому так багато людей безсимптомно переносять
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01.11.2021 10:48 Відповісти
Вибач, але ти написав дурницю.
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01.11.2021 11:44 Відповісти
Не все зовсім так , як Ви написали. Імунітет який утворюється при вакцинації і імунітет після хвороби дещо інший. Довго пояснювати, читайте клітинний та тканний імунітет.
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30.10.2021 13:01 Відповісти
"тканинний імунітет" -- посилання в студію!

В науковій практиці є тільки два відомих типи імунітету: клітинний та гуморальний (хоча захист організму не обмежується тільки імунітетом, є і інші механізми захисту).
Так як мова йшла про ІФА тести на імуноглобуліни, то для тих, что в темі, зрозуміло, що це гуморальний імунітет.
І загалом вірно, що якщо людина інфікувалась вірусом (організм мав контакт з вірусом про що свідчить результат ІФА тесту на IgG до цього вірусу), але пройшла його безсимптомно або у легкій формі, то така людина має добрий імунітет від цього патогену на певний, досить тривалий період.
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30.10.2021 19:01 Відповісти
і який показник по IgG?
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01.11.2021 10:13 Відповісти
1.Людина яка реально перехворіла має імунну відповідь на протязі 8 місяців і це не залежить від рівня антитіл, тому є люди з високим рівнем антитіл які всерівно можуть захворіти а є з низьким які легко переносять вірус... аналізи на імунну відповідь дуже дорогі і робляться тільки при дослідженнях. Те що роблять у нас на антитіла це розвод на гроші..

2. Є люди з низьким імунітетом в силу багатьох факторів хронічні захворювання, вік, екологія місця проживання, харчування продуктами з можливим вмістом токсинів...

3. Виробники не гарантують імунну відповідь у деяких людей при 2 дозах після 4 місяців на нові штами тому потрібна бустерна доза

4. Хто каже що перехворіти краще чим вакцина таке собі рішення, ви не знаєте яка буде у вас імунна відповідь, краще все таки оберегтись тими же масками і дистанцією...

Тому кожен має прийняти для себе сам рішення ризикувати вакцинуватись, вакцини екперементальні, там є багато зауважень, чи ризикувати хворіти і отримати багато ускладнень від того же лікування препаратами від ковіду....

Люди одіньте же б... накінець маски і дотримуйтесь дистанції ви можете не захворіти а ваші знайомі з низьким імунітетом померти або отримати ураження легень...

Якщо б всі с... дотримались цього не потрібна б була ця вакцинація.... І ви б не дали шансу ввести сертифікати ... Антимасочники і антиковідчики ви зробили це загнали нас в ж....
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29.10.2021 15:13 Відповісти
Дивно, що ще жодна антимасочна та антиваксерна троляка ще не відмітились під вашим коментарем. Їх тут останнім часом аж занадто багато. А от старі антиковідники кудись зникли, мабуть усвідомили, що їх тут проклянуть та з лайном змішають.

Маски дійсно не носять, занадто багато було дезинформації від ботів, що маска не захищає, недоумки повірили.
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30.10.2021 00:46 Відповісти
Маска захищає інших, якщо Ви захворіли ковідом, а також дозволяє швиденько відправити Вас на лікарняний, або на самоізоляцію, що в свою чергу зменшує коло контактних осіб.
Тому носіння маски це лише турбота про інших. Для віруючих додатковий бонус - турбота про свою душу , бо дозволяє уникнути ненавмисного вбивства.
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31.10.2021 06:50 Відповісти
Кожного року тепер будете вакцинуватися, хто почав: https://ua.interfax.com.ua/news/pharmacy/774909.html?fbclid=**********************************-dIFvP98-fFsN-u4sLxzwj7MoY8
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30.10.2021 01:46 Відповісти
Чи постійно лікуватись від наслідків "вакцінації "?
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30.10.2021 09:21 Відповісти
Странно - село за маски и вакцины. Обычно наоборот. Продвинутое село
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31.10.2021 02:15 Відповісти
а он на пальцах щитал или на кункулятаре?
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29.10.2021 15:31 Відповісти
Почему у слуг так много дебилов, наверное это заразно и нет от этого вакцин!
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29.10.2021 16:18 Відповісти
...походу Ляшка прездобол Зеля покусал...
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29.10.2021 16:19 Відповісти
чето как ни член зе-камарильи, так либо дебил, либо несет всякую прутню...либо комбинация)
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29.10.2021 17:57 Відповісти
Где таких дебилов делают. Вакцина по определению-"ослабленный вирус той же болезни". "В 11 раз"-парень знает,что то ,чего не знает никто !Отправьте его в "ВОЗ" или сдайте для опытов...
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29.10.2021 18:51 Відповісти
Где взял такие цифры этот дебил?
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29.10.2021 19:37 Відповісти
Это точно чушь собачья. Вероятность заболеть не больше, а меньше!

Все авторитетные медицинсуие издания про это пишут.

Какова вероятность повторно заболеть ковид -19? Сколько длится иммунитет после перенесенного ковид-19. Как узнать, каким по тяжести будет повторное заболевание. https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbWlTWlc4MmI4aTlZdFZFdURxM3NLNHQ2SnpDUXxBQ3Jtc0trRl9rNFNqRHZuZnBDZHhodTUyQ3ozcUlFVlplSHkwanJyWWlDX3RYNHkwX0lEeVVRWW5WdHB4bzV5dUtNTUlZOW5zSHpzaDV6RTJjQmpVYkMzcW0zcTA5bU5pZ3QtR0diV3dhb2w3REdqVjZBd3I1RQ&q=https%3A%2F%2Fjamanetwork.com%2Fjournals%2Fjamainternalmedicine%2Ffullarticle%2F2780557 https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2780557

280 дней, 1579 5 реинфекций, 0.31%. Только один был госпитализиован. В то же время, заболело почти 4% из 14000 тысяч.

https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbHczYWtXRU14UUJTVHludHBYSVkyR1VieWdWZ3xBQ3Jtc0tscURwNVRWT0VkLWNNWllPek5DSHpvV0FBb1JySWpicEVCeUhhUnhyTDhnblVCNkllTm5WUjVfWXFjdDdRVFFwcXltelFnMDV6Zmp5Y0ctcm8zeU9vMTlUZHJPQ0l6cTZUenZPamV6Zk81VzBQVURfMA&q=https%3A%2F%2Fjim.bmj.com%2Fcontent%2F69%2F6%2F1253 https://jim.bmj.com/content/69/6/1253

Из 17 достоверных случаев реинфекции 69% такую же тяжесть, 19% тяжелее и 12 легче. https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbkJyY29CZTNwRENyM2pUZ2p6S0x6cHRMWEtOUXxBQ3Jtc0trR0I1LVVpelhwV1NzX1RrMjNEMHM2ZGgyYmNZSDNBZ0dfWklMcF9BUUM5NHhiNXlnbGdWV25SbWhuUGpyVldkako5RVY0UlBHMEFoRTRMS3lsczhQZjlFSGxlakN6U0hXY2hYeWlFZ05iTDBzdDBqNA&q=https%3A%2F%2Facademic.oup.com%2Fcid%2Fadvance-article%2Fdoi%2F10.1093%2Fcid%2Fciab345%2F6251701 https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciab345/6251701

Частота реинфекций из 9119 была 0.7%

https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbVM3eGcySFRpYnIyTWpYY2JFRzdxNzBHckViQXxBQ3Jtc0ttLU9JdjRPUXBRWkRXcUZNRWxmRm05VC1hM290SzgxdUJ6Y2V5SmpYc0c2eTBWeXpfRW5EYk1kM2RzWjdoc2d4YjN4T2dDNnJ4ajlfVjVrakh2T19kX1hYd0tZWi1MZXFTX1BUcEFyRm9NTFRtVnozSQ&q=https%3A%2F%2Fpubmed.ncbi.nlm.nih.gov%2F34419576%2F https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34419576/

0/8-2% хуже у иммунокомпрометированных

https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbHRPU2RaY3NzTDFTQnhwY0RIU3ppLUNOZjFsZ3xBQ3Jtc0tuaVhwXzMxNDRGR3lvSFkzODlhanlMVXFFc2lKS0VFYk1EM1gxblgzSEVtWWtuaXNwWnFIZDVOdWtOelZFdVFwZkRfZk5KYkZGTDRYeUFMaWg4Q3NfM3JQeFRJUXJTbjMteWV2U3UzZ2N0LUw0YWZnQQ&q=https%3A%2F%2Fpubmed.ncbi.nlm.nih.gov%2F34043841%2F https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34043841/

Систематизированный обзор 615,777 случаев. Реинфекции от 0.1 до 1.1%

https://thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00575-4/fulltext

Дания , 0.65% реинфекций

Италия

https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbHZheXNKb3BwdTg5SDlqd0dQWko5X3c1Nk1KUXxBQ3Jtc0tsajMwRFRpaU40Tlh6cW1MaUFNWVlJSnlyemVWU0F6TVRkcEVMODZCeFl2ZDhvT1ZRUDBKV1pZMmMzN0NSaVhNaUI5NzdoYmY3MzNqNVB5VW5RV2JUQ3JPUXFMZXFYU3djc3hrYlZuejBSbWl4WWhsMA&q=https%3A%2F%2Fpubmed.ncbi.nlm.nih.gov%2F33552379%2F https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33552379/

Австрия

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33583018/

Катар

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33315061/
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29.10.2021 20:40 Відповісти
переболевший- это тот ,который получил вакцину естественным путем и организм которого, уже имеет систему защиты от вирусного-врага,которого он победил О чем поет сей шарлатан ?
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29.10.2021 21:02 Відповісти
тобто - люди просто розділяються на 2 категорії - одні стійки до вірусу , а інші будуть хворіти їм завжди ...
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29.10.2021 23:57 Відповісти
А ти й повірив.
Ну лох лохом
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30.10.2021 10:21 Відповісти
Это как при гриппе. Человек переболел, может и десят раз повторно заразиться, но он вообще не заметит. Как вообще понять, для чего тогда вакцинация, если вы заявляете, что вакцинированный может заболеть, но заболеть в легкой форме. Точно так же и переболевший. Может хватит врать! Вы уже заврались по самые уши, когда каждое новое заявление полностью опровергает предыдущее.
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30.10.2021 09:06 Відповісти
цей даун може підтвердити свій словесний понос РЕАЛЬНИМИ ДАНИМИ?
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30.10.2021 11:22 Відповісти
Слова, винесені у заголовок вирвані із контексту. Мається на увазі, що "У людини, яка перехворіла на COVID-19, в 11 разів більше шансів захворіти знову" ніж вакцинована людина
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30.10.2021 12:21 Відповісти
гебельс плачет
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30.10.2021 15:57 Відповісти
Слова дебила! Он хоть какое то отношение к медицине имеет??? У меня нет слов! Иммунитет поборовший болезнь в 11 раз слабее иммунитета подстегнутого вакцинацией???? Причем только на один вид белка , как в случае с пфайзером и модерной!???
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30.10.2021 17:41 Відповісти
У цього шанувальника колумбійського борошна усе не так. Хочу нагадати, що ця істота, з самого початку пандемії, була Головним Санітарним Врачем України. Я так дивлюсь, що курточка Степанова йому підійшла за розміром, та й зарплата подобається. А тепер, дайте йому шмат гудрону.
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30.10.2021 22:11 Відповісти
Прививки против дельты не работают
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31.10.2021 00:50 Відповісти
Я вакцинировался в августе, хотя, в марте перенес Covid. Но слушая Ляшка я очень сомневаюсь в его компетенции. Это я написал скромно.
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31.10.2021 05:44 Відповісти
Прошло 11 дней после второй дозы Пфайзера, первой была Модерна 80 дней назад. Ждал Модерну в надежде не смешивать вакцины, хотя в Европе такой микс считается даже лучше. Ночью температура 38, легкий кашель, немного трудно дышать. Сатурация 94. За 3 дня до этого утром 37, и ощущение что растет. Но обошлось, и 3 дня было хорошо.
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31.10.2021 07:53 Відповісти
Раньше ковидом не болел, хотя простуды с 37,5 были эти 2 года раза 3. Причем пару раз с болями в ноге, довольно сильными. Может то и ковид был.
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31.10.2021 07:55 Відповісти
37,5 - то не ковід
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01.11.2021 10:19 Відповісти
Каких только страшилок не придумает зебильная власть, чтобы вакцинировать стадо.
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31.10.2021 08:45 Відповісти
Уряди світу займаються терором населення нав'язуючи смертельну вакцинацію
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31.10.2021 10:38 Відповісти
Хворів, в вересні 2020 року, ПРЛ тест не робив, робила дружина у неї був позитивний результат, у мене була тільки температура до 38,5 тільки 36 годин, потім все нормалізувалось. Жінка лікувалась антибіотиками, я коньяком. Через 2 тижні зробив разом з сином тест на антитіла. Більше після цього ніхто в сімї не хворів, а можливо цього не відчули. Зараз вагаюсь чи робити вакцинацію, чи надіятись на свій інунітет?
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31.10.2021 11:30 Відповісти
нашел где спрашивать . Такие решения нужно принимать самому. Почитай какие нибудь научньіе издания, типа Nature. Статистика говорит ,что самьій крепкий имунитет когда переболел +вакцинировался черпез пару месяцев.
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31.10.2021 22:57 Відповісти
Зачем? У мира есть уникальная возможность избавиться от массы дураков.
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31.10.2021 12:21 Відповісти
Ніхто нічого ще не знає. Немає статистично достовірної кількості ні ближніх, ні, тим більше віддалених результатів лікування вакцинованих і невакцинованих. У розрізі важкості хвороби, вікового статусу хворих (перехворілих і померлих), наявності чи відсутності супутньої патології. Одне уже очевидно - ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ЗАХВОРІЛИХ БІЛЬША ЗА АНАЛОГІЧНИЙ ПЕРІОД МИНУЛОГО РОКУ (коли щепленнями ще не було охоплено так багато, як тепер), отже - щеплення не є завадою до зараження. Решту результатів - покаже тільки час. Всяке бла-бла-бла від ляшків, комісаренків, голубовських ... - то пустопорожні казочки для лохів.
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31.10.2021 13:38 Відповісти
Народец непробиваем! Ему твердят что новая Дельта агрессивнее, опаснее, тяжелее, в 1,5 раза больше реанимаций (у тех кто без вакцин), а он "раз болеют больше чем в прошлом году, значит вакцины бесполезны!" Абсолютно тупое, закрытое, не желающее понимать и искать нужную инфу село! При этом два - три села уже агрессивно выступают "от лица общества", и несут свою тупую извращенную мысль в такие же тупые массы! "Вон Коля сказав, Коля знае шо кажэ!"

"
Голубовская чудо врач, жесткие противоречия в речи: "я не думаю что Дельта более смертельна. И молодежь не стала болеть больше. Да, уже и стационары забиты детьми..."
Она видимо слегка в прострации, не совсем адекватна бывает. Ну может просто не умеет логично мысли излагать, или некомпетентна, простим?
В реале даже в Британии Дельта в 1,45 раза чаще приводит к реанимации. В реанимации часто подключают к аппаратам ШВЛ, от которых в Украине мрут 90-95%. То есть прямая связь: с Дельтой в 1,5 раза чаще в реанимации, а значит в 1,5 раза больше смертей. В Штатах аналогично, а вот в Германии после ШВЛ мрут 53%, в Израиле 50%. Хотя к ШВЛ стараются не подключать, только когда совсем паршиво.

"Согласно данным, которые предоставляют страны, высокий уровень смертности при инфицировании штаммом коронавируса «Дельта» наблюдается именно среди невакцинированного населения. Среди тех, кто получил прививку, уровень смертности не отличается от показателей при заражении другими штаммами.
Об этом https://www.radiosvoboda.org/a/news-delta-kuzin/31398306.html заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью «Радио Свобода».
Он отметил, что человек, который имеет инфицирование штаммом «Дельта», более заразен и имеет большее количество вирусных частиц в верхних дыхательных путях.
Кроме того, этот штамм, по словам Кузина, чаще приводит к госпитализации пациентов.
«Однако по летальности разные страны предоставляют разную информацию. Чаще всего высокие уровни смертности при инфицировании "Дельтой" наблюдались именно среди невакцинированного населения. В тех странах, где подавляющее большинство населения было вакцинировано, цифры смертности не отличались от, например, штамма "Альфа"», ㅡ говорит Кузин.
Главный санврач также отметил, что во время заражения «Дельтой» эффективность вакцин против коронавируса снижается на 10%.
«Но все равно защита есть. И сейчас те страны, где регистрируется вспышка "Дельты", показывают, что преобладающие проценты смертности, преобладающие проценты тяжелого течения ㅡ это среди невакцинированного населения», ㅡ сказал он.
Накануне главный санврач https://hromadske.ua/ru/posts/v-ukraine-zafiksirovali-pochti-150-sluchaev-shtamma-delta-inficirovannye-chashe-nuzhdayutsya-v-gospitalizacii отметил , что по состоянию на 5 августа в Украине официально зафиксировали 143 случая заражения штаммом «Дельта». Так, инфицирования подтвердили у людей в Волынской, Одесской, Тернопольской областях, а также в Черновцах и Киеве.
По https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/993879/Variants_of_Concern_VOC_Technical_Briefing_15.pdf данным Управления по вопросам общественного здоровья Великобритании, этот штамм в 1,6 раза заразнее, чем штамм «Альфа», в 2,26 раза чаще приводит к госпитализации и в 1,45 раза чаще - к реанимации. В то же время вакцины против этого штамма, вероятно, являются эффективными. Но эпидемиологи в США https://hromadske.ua/ru/posts/zarazen-kak-vetryanka-v-ssha-zayavili-chto-shtamm-delta-bystro-rasprostranyaetsya-dazhe-sredi-vakcinirovannyh утверждают , что даже люди, которые иммунизировались против COVID-19, могут заражать других штаммом «Дельта».
Во Всемирной организации здравоохранения ранее https://hromadske.ua/ru/posts/v-voz-obuyavili-o-nachale-novoj-volny-pandemii-koronavirusa заявили , что штамм «Дельта» распространился уже по меньшей мере в 111 странах мира."
https://www.google.com/amp/s/hromadske.ua/ru/amp/posts/vysokaya-smertnost-iz-za-zarazheniya-deltoj-nablyudaetsya-imenno-sredi-nevakcinirovannyh-glavnyj-sanvrach
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31.10.2021 14:22 Відповісти
***,в голову этому ******,десяток спутников.
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31.10.2021 13:58 Відповісти
Где берут таких идиотов как Шляшко. Как это привитые антитела сильнее выработаных организмом??? Ему падлюке надо отрапортовать что вся полученая вакцина использована. Скоро мы ещё и не такое услышим
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31.10.2021 19:18 Відповісти
После прививки иммунитет раз в 5 больше чем после болезни. Потому и советуют всем прививки. Ведь народ повторно иногда болеет через 3 месяца, причем тяжело.
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31.10.2021 21:47 Відповісти
"
Главный врач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецкийотмечает, что новый штамм очень быстро распространяется, к чему врачи были неготовы.

"К сожалению, действительно у нас есть новый штамм вируса, который зафиксировали в Великобритании. Он просто мегаскоро распространяется, на который мы, медики, не рассчитывали. То, что я вижу по пациентам, я такого еще не видел - то есть это настолько все стремительно распространяется и настолько четко инфицирует человека, что здесь без комментариев. Если раньше еще были шансы, что кто-то не заразится, то сейчас практически почти все заражаются. Поэтому мы и не могли спрогнозировать. Оно подорвало, такое впечатление, что произошел взрыв бомбы".
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31.10.2021 22:08 Відповісти
Руководитель Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Наталья Иванченко-Тимко также связывает сегодняшнюю вспышку короновируса с мутированным штаммом "Дельта" и отмечает, что ситуация действительно сложная.
"Конечно, это очередная волна коронавируса. Мы, медики, это связываем с тем, что зашел в Украину новый штамм "Дельта". И понятно, что сейчас он распространился. А его характеристики - это большая заразность, сокращенный инкубациный период, большая часть детей с числа больных, поэтому было прогнозировано, что количество пациентов осенью точно вырастет", - говорит она.
Главный эпидемиолог Львовщины отмечает, что COVID-19 набирает обороты, а его жертвами становятся и молодые люди.
"Ситуация и в самом деле сложная. Львовская область сейчас уже достигла тех показателей заболеваемости коронавирусом, как это было весной. Сейчас у нас госпитализированы 3114 человек, из которых 95% - невакцинированы".
Растет и количество летальных исходов от COVID-19. В общей сложности наибольшая часть среди летальных исходов в категории 75+, второе место - 65+. Однако летальные, но все же единичные случаи, фиксируют среди людей всех возрастов: и 34, 40 и 43 года. Есть и такие, которые никогда не болели хроническими заболеваниями. Самые молодые, умершие от коронавируса на Львовщине - это двое пациентов 17 лет", - отметила эксперт.
По словам эпидемиолога Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Екатерины Сояк, нынешняя осенняя волна мощнее прошлогодней.
"Конечно же, сейчас гораздо больше пациентов с коронавирусом. Мы видим это и по официальной статистике и в лечебных заведениях. На сегодняшний день мы побили рекорды, которые были в это же время в прошлом году. Конечно же, в эту волну ситуация ухудшилась", - сказала эксперт.
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31.10.2021 22:12 Відповісти
Симптомы частично остались классическими: потеря обоняния и вкуса, температура. Но процентов 30 - это новые симптомы. К примеру, сильная головная боль, удушье, пневмония, которая возникает сразу, она уже может быть на 2-3 день после начала заболевания, низкая сатурация, тоже резко возникающая почти сразу, ее трудно спрогнозировать, а также пациенты часто жалуются на тошноту, проблемы с желудочно-кишечным трактом.
У "Дельта"-варианта - стремительное протекание. Кроме того, особенностью "Дельты" является полиорганность, то есть когда поражаются многие органы: это может быть легкие, сердце, желудок, почки и т.д. Часто больные жалуются на гастрит. Часто возникает повышение давления, особенно в первый день проявления заболевания, затем оно резко может падать".
Кроме того, по словам Елены Лазаренко, в настоящее время болеет многие молодые украинцы.
"Это 20-30 лет, 40-60. Людей пожилого возраста меньше, чем было в прошлые волны, возможно, они больше соблюдают противоэпидемиологические ограничения и сидят дома", - отмечает медик.
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31.10.2021 22:13 Відповісти
А виновата наверняка власть, и значит вакцинироваться не нужно. Назло власти умирать, вот чтоб она сильно расстроилась! Примерно так считают многие. Ну это их выбор
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31.10.2021 22:16 Відповісти
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31.10.2021 22:42 Відповісти
Це скандад!
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01.11.2021 08:32 Відповісти
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