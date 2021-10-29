У людини, яка перехворіла на COVID-19, в 11 разів більше шансів захворіти знову, - Ляшко. ВIДЕО

Люди, які вже перехворіли на COVID-19, залишаються дуже вразливими до нового зараження.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це 28 жовтня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив в ефірі токшоу "Право на владу".

"Вже є статистика, що у людини, яка перехворіла (на COVID-19. - Ред.), в 11 разів більше шансів захворіти і хвороба може проходити дуже важко - до летальних наслідків", - підкреслив він.

Ляшко наголосив, що альтернативи вакцинації не існує.

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Нагадаємо, раніше Ляшко заявив, що у МОЗ уже готуються до введення українцям третьої дози. Вакцини на третє щеплення вистачить усім охочим.