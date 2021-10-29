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У людини, яка перехворіла на COVID-19, в 11 разів більше шансів захворіти знову, - Ляшко. ВIДЕО
Люди, які вже перехворіли на COVID-19, залишаються дуже вразливими до нового зараження.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це 28 жовтня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив в ефірі токшоу "Право на владу".
"Вже є статистика, що у людини, яка перехворіла (на COVID-19. - Ред.), в 11 разів більше шансів захворіти і хвороба може проходити дуже важко - до летальних наслідків", - підкреслив він.
Ляшко наголосив, що альтернативи вакцинації не існує.
Нагадаємо, раніше Ляшко заявив, що у МОЗ уже готуються до введення українцям третьої дози. Вакцини на третє щеплення вистачить усім охочим.
Топ коментарі
+49 Михаил Пивоваров #479079
показати весь коментар29.10.2021 12:33 Відповісти Посилання
+42 Артем Шаборонко
показати весь коментар29.10.2021 12:31 Відповісти Посилання
+39 Igor L
показати весь коментар29.10.2021 12:45 Відповісти Посилання
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Возможно, Виктор Ляшко имел в виду именно это исследование, но перепутал данные."
Че навалились на министра, он перепутал просто!
у.
От я наприклад, не знав чи хворів чи ні. Пішов та здав тести ІФА на імуноглобуліни.
"М" -- показав негатив, а "Джи" -- позитив. Це означає, що я таки хворів якийсь час тому, але навіть не помітив цього, не втрачав ні нюху ні смаку.
IgG антитіла якраз і відповідають за довготривалий імунітет. Тобто, мета вакцинації виробити в організмі саме ці антитіла у достатній кількості.
Що ж робити таким людям, як я? Бігти зі всім "стадом" чи все ж таки дати дорогу тим, хто більш вразливий?
А те що не хворіли тільки означає або ви не стикались із вірусом, або у вас швидка імунна відповідь, або ви стикались часто із вірусом у малих дозах недостатньо для зараження і у вас уже виробився імунітет
По-друге, мова йде про імуноглобулін G саме для/проти ковід-19.
По-третє, якби я не хворів на ковід-19, то титр цих антитіл був би негативним (меньше 1).
У чому ти точно правий, так це у тому, що імунітет забезпечується не тільки антитілами, а також і клітинним механізмом захисту, тобто імунітет -- це штука комплексна.
Але, як маркер, для людей, які можливо перехворіли безсимптомно, щоб дізнатися чи це так, тест ІФА на імуноглобулін G (IgG) якраз стовідсотково підходить.
Сам подумай, що ти написав. З твоїх слів виходить, що якщо людина вже "хворіла на коронавіруси до цього" або на згаданий тобою також грип, то в цієї людини вже є імунітет на ковід-19, тому що імуноглобулін G вже ніби є.
Але це не так. Організм (гуморальний імунітет: В- та Т-клітини) виробляє імуноглобуліни специфічні для кожного патогену -- це важливо! Це так звана "детермінанта антигену".
В тебе може бути прекрасний титр IgG на певний тип грипу, але він не допоможе при появі нового штаму грипу.
Так люди які перехворіли вірусом із похожими звязками декілька раз, не хворіють на ковід 19 тому так багато людей безсимптомно переносять
В науковій практиці є тільки два відомих типи імунітету: клітинний та гуморальний (хоча захист організму не обмежується тільки імунітетом, є і інші механізми захисту).
Так як мова йшла про ІФА тести на імуноглобуліни, то для тих, что в темі, зрозуміло, що це гуморальний імунітет.
І загалом вірно, що якщо людина інфікувалась вірусом (організм мав контакт з вірусом про що свідчить результат ІФА тесту на IgG до цього вірусу), але пройшла його безсимптомно або у легкій формі, то така людина має добрий імунітет від цього патогену на певний, досить тривалий період.
2. Є люди з низьким імунітетом в силу багатьох факторів хронічні захворювання, вік, екологія місця проживання, харчування продуктами з можливим вмістом токсинів...
3. Виробники не гарантують імунну відповідь у деяких людей при 2 дозах після 4 місяців на нові штами тому потрібна бустерна доза
4. Хто каже що перехворіти краще чим вакцина таке собі рішення, ви не знаєте яка буде у вас імунна відповідь, краще все таки оберегтись тими же масками і дистанцією...
Тому кожен має прийняти для себе сам рішення ризикувати вакцинуватись, вакцини екперементальні, там є багато зауважень, чи ризикувати хворіти і отримати багато ускладнень від того же лікування препаратами від ковіду....
Люди одіньте же б... накінець маски і дотримуйтесь дистанції ви можете не захворіти а ваші знайомі з низьким імунітетом померти або отримати ураження легень...
Якщо б всі с... дотримались цього не потрібна б була ця вакцинація.... І ви б не дали шансу ввести сертифікати ... Антимасочники і антиковідчики ви зробили це загнали нас в ж....
Маски дійсно не носять, занадто багато було дезинформації від ботів, що маска не захищає, недоумки повірили.
Тому носіння маски це лише турбота про інших. Для віруючих додатковий бонус - турбота про свою душу , бо дозволяє уникнути ненавмисного вбивства.
Все авторитетные медицинсуие издания про это пишут.
Какова вероятность повторно заболеть ковид -19? Сколько длится иммунитет после перенесенного ковид-19. Как узнать, каким по тяжести будет повторное заболевание. https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbWlTWlc4MmI4aTlZdFZFdURxM3NLNHQ2SnpDUXxBQ3Jtc0trRl9rNFNqRHZuZnBDZHhodTUyQ3ozcUlFVlplSHkwanJyWWlDX3RYNHkwX0lEeVVRWW5WdHB4bzV5dUtNTUlZOW5zSHpzaDV6RTJjQmpVYkMzcW0zcTA5bU5pZ3QtR0diV3dhb2w3REdqVjZBd3I1RQ&q=https%3A%2F%2Fjamanetwork.com%2Fjournals%2Fjamainternalmedicine%2Ffullarticle%2F2780557 https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2780557
280 дней, 1579 5 реинфекций, 0.31%. Только один был госпитализиован. В то же время, заболело почти 4% из 14000 тысяч.
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbHczYWtXRU14UUJTVHludHBYSVkyR1VieWdWZ3xBQ3Jtc0tscURwNVRWT0VkLWNNWllPek5DSHpvV0FBb1JySWpicEVCeUhhUnhyTDhnblVCNkllTm5WUjVfWXFjdDdRVFFwcXltelFnMDV6Zmp5Y0ctcm8zeU9vMTlUZHJPQ0l6cTZUenZPamV6Zk81VzBQVURfMA&q=https%3A%2F%2Fjim.bmj.com%2Fcontent%2F69%2F6%2F1253 https://jim.bmj.com/content/69/6/1253
Из 17 достоверных случаев реинфекции 69% такую же тяжесть, 19% тяжелее и 12 легче. https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbkJyY29CZTNwRENyM2pUZ2p6S0x6cHRMWEtOUXxBQ3Jtc0trR0I1LVVpelhwV1NzX1RrMjNEMHM2ZGgyYmNZSDNBZ0dfWklMcF9BUUM5NHhiNXlnbGdWV25SbWhuUGpyVldkako5RVY0UlBHMEFoRTRMS3lsczhQZjlFSGxlakN6U0hXY2hYeWlFZ05iTDBzdDBqNA&q=https%3A%2F%2Facademic.oup.com%2Fcid%2Fadvance-article%2Fdoi%2F10.1093%2Fcid%2Fciab345%2F6251701 https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciab345/6251701
Частота реинфекций из 9119 была 0.7%
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbVM3eGcySFRpYnIyTWpYY2JFRzdxNzBHckViQXxBQ3Jtc0ttLU9JdjRPUXBRWkRXcUZNRWxmRm05VC1hM290SzgxdUJ6Y2V5SmpYc0c2eTBWeXpfRW5EYk1kM2RzWjdoc2d4YjN4T2dDNnJ4ajlfVjVrakh2T19kX1hYd0tZWi1MZXFTX1BUcEFyRm9NTFRtVnozSQ&q=https%3A%2F%2Fpubmed.ncbi.nlm.nih.gov%2F34419576%2F https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34419576/
0/8-2% хуже у иммунокомпрометированных
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbHRPU2RaY3NzTDFTQnhwY0RIU3ppLUNOZjFsZ3xBQ3Jtc0tuaVhwXzMxNDRGR3lvSFkzODlhanlMVXFFc2lKS0VFYk1EM1gxblgzSEVtWWtuaXNwWnFIZDVOdWtOelZFdVFwZkRfZk5KYkZGTDRYeUFMaWg4Q3NfM3JQeFRJUXJTbjMteWV2U3UzZ2N0LUw0YWZnQQ&q=https%3A%2F%2Fpubmed.ncbi.nlm.nih.gov%2F34043841%2F https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34043841/
Систематизированный обзор 615,777 случаев. Реинфекции от 0.1 до 1.1%
https://thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00575-4/fulltext
Дания , 0.65% реинфекций
Италия
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbHZheXNKb3BwdTg5SDlqd0dQWko5X3c1Nk1KUXxBQ3Jtc0tsajMwRFRpaU40Tlh6cW1MaUFNWVlJSnlyemVWU0F6TVRkcEVMODZCeFl2ZDhvT1ZRUDBKV1pZMmMzN0NSaVhNaUI5NzdoYmY3MzNqNVB5VW5RV2JUQ3JPUXFMZXFYU3djc3hrYlZuejBSbWl4WWhsMA&q=https%3A%2F%2Fpubmed.ncbi.nlm.nih.gov%2F33552379%2F https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33552379/
Австрия
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33583018/
Катар
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33315061/
Ну лох лохом
"
Голубовская чудо врач, жесткие противоречия в речи: "я не думаю что Дельта более смертельна. И молодежь не стала болеть больше. Да, уже и стационары забиты детьми..."
Она видимо слегка в прострации, не совсем адекватна бывает. Ну может просто не умеет логично мысли излагать, или некомпетентна, простим?
В реале даже в Британии Дельта в 1,45 раза чаще приводит к реанимации. В реанимации часто подключают к аппаратам ШВЛ, от которых в Украине мрут 90-95%. То есть прямая связь: с Дельтой в 1,5 раза чаще в реанимации, а значит в 1,5 раза больше смертей. В Штатах аналогично, а вот в Германии после ШВЛ мрут 53%, в Израиле 50%. Хотя к ШВЛ стараются не подключать, только когда совсем паршиво.
"Согласно данным, которые предоставляют страны, высокий уровень смертности при инфицировании штаммом коронавируса «Дельта» наблюдается именно среди невакцинированного населения. Среди тех, кто получил прививку, уровень смертности не отличается от показателей при заражении другими штаммами.
Об этом https://www.radiosvoboda.org/a/news-delta-kuzin/31398306.html заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью «Радио Свобода».
Он отметил, что человек, который имеет инфицирование штаммом «Дельта», более заразен и имеет большее количество вирусных частиц в верхних дыхательных путях.
Кроме того, этот штамм, по словам Кузина, чаще приводит к госпитализации пациентов.
«Однако по летальности разные страны предоставляют разную информацию. Чаще всего высокие уровни смертности при инфицировании "Дельтой" наблюдались именно среди невакцинированного населения. В тех странах, где подавляющее большинство населения было вакцинировано, цифры смертности не отличались от, например, штамма "Альфа"», ㅡ говорит Кузин.
Главный санврач также отметил, что во время заражения «Дельтой» эффективность вакцин против коронавируса снижается на 10%.
«Но все равно защита есть. И сейчас те страны, где регистрируется вспышка "Дельты", показывают, что преобладающие проценты смертности, преобладающие проценты тяжелого течения ㅡ это среди невакцинированного населения», ㅡ сказал он.
Накануне главный санврач https://hromadske.ua/ru/posts/v-ukraine-zafiksirovali-pochti-150-sluchaev-shtamma-delta-inficirovannye-chashe-nuzhdayutsya-v-gospitalizacii отметил , что по состоянию на 5 августа в Украине официально зафиксировали 143 случая заражения штаммом «Дельта». Так, инфицирования подтвердили у людей в Волынской, Одесской, Тернопольской областях, а также в Черновцах и Киеве.
По https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/993879/Variants_of_Concern_VOC_Technical_Briefing_15.pdf данным Управления по вопросам общественного здоровья Великобритании, этот штамм в 1,6 раза заразнее, чем штамм «Альфа», в 2,26 раза чаще приводит к госпитализации и в 1,45 раза чаще - к реанимации. В то же время вакцины против этого штамма, вероятно, являются эффективными. Но эпидемиологи в США https://hromadske.ua/ru/posts/zarazen-kak-vetryanka-v-ssha-zayavili-chto-shtamm-delta-bystro-rasprostranyaetsya-dazhe-sredi-vakcinirovannyh утверждают , что даже люди, которые иммунизировались против COVID-19, могут заражать других штаммом «Дельта».
Во Всемирной организации здравоохранения ранее https://hromadske.ua/ru/posts/v-voz-obuyavili-o-nachale-novoj-volny-pandemii-koronavirusa заявили , что штамм «Дельта» распространился уже по меньшей мере в 111 странах мира."
https://www.google.com/amp/s/hromadske.ua/ru/amp/posts/vysokaya-smertnost-iz-za-zarazheniya-deltoj-nablyudaetsya-imenno-sredi-nevakcinirovannyh-glavnyj-sanvrach
Главный врач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецкийотмечает, что новый штамм очень быстро распространяется, к чему врачи были неготовы.
"К сожалению, действительно у нас есть новый штамм вируса, который зафиксировали в Великобритании. Он просто мегаскоро распространяется, на который мы, медики, не рассчитывали. То, что я вижу по пациентам, я такого еще не видел - то есть это настолько все стремительно распространяется и настолько четко инфицирует человека, что здесь без комментариев. Если раньше еще были шансы, что кто-то не заразится, то сейчас практически почти все заражаются. Поэтому мы и не могли спрогнозировать. Оно подорвало, такое впечатление, что произошел взрыв бомбы".
"Конечно, это очередная волна коронавируса. Мы, медики, это связываем с тем, что зашел в Украину новый штамм "Дельта". И понятно, что сейчас он распространился. А его характеристики - это большая заразность, сокращенный инкубациный период, большая часть детей с числа больных, поэтому было прогнозировано, что количество пациентов осенью точно вырастет", - говорит она.
Главный эпидемиолог Львовщины отмечает, что COVID-19 набирает обороты, а его жертвами становятся и молодые люди.
"Ситуация и в самом деле сложная. Львовская область сейчас уже достигла тех показателей заболеваемости коронавирусом, как это было весной. Сейчас у нас госпитализированы 3114 человек, из которых 95% - невакцинированы".
Растет и количество летальных исходов от COVID-19. В общей сложности наибольшая часть среди летальных исходов в категории 75+, второе место - 65+. Однако летальные, но все же единичные случаи, фиксируют среди людей всех возрастов: и 34, 40 и 43 года. Есть и такие, которые никогда не болели хроническими заболеваниями. Самые молодые, умершие от коронавируса на Львовщине - это двое пациентов 17 лет", - отметила эксперт.
По словам эпидемиолога Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Екатерины Сояк, нынешняя осенняя волна мощнее прошлогодней.
"Конечно же, сейчас гораздо больше пациентов с коронавирусом. Мы видим это и по официальной статистике и в лечебных заведениях. На сегодняшний день мы побили рекорды, которые были в это же время в прошлом году. Конечно же, в эту волну ситуация ухудшилась", - сказала эксперт.
У "Дельта"-варианта - стремительное протекание. Кроме того, особенностью "Дельты" является полиорганность, то есть когда поражаются многие органы: это может быть легкие, сердце, желудок, почки и т.д. Часто больные жалуются на гастрит. Часто возникает повышение давления, особенно в первый день проявления заболевания, затем оно резко может падать".
Кроме того, по словам Елены Лазаренко, в настоящее время болеет многие молодые украинцы.
"Это 20-30 лет, 40-60. Людей пожилого возраста меньше, чем было в прошлые волны, возможно, они больше соблюдают противоэпидемиологические ограничения и сидят дома", - отмечает медик.