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Окопна війна: "На початку бойових дій мама не хотіла, щоб я йшов воювати. Зараз вона мене хоча б розуміє", - Михайло, воїн ЗСУ. ВIДЕО

Дуже багато українських чоловіків, які воювали у 2014 році, а згодом повернулися в мирне життя, - знову ідуть на війну. Михайло один із них.

Сьогоднішній наш репортаж про тих, хто вважає, що ми почали справу, але не завершили її, розповідає журналіст Михайло Ухман, інформує Цензор.НЕТ.

"Михайло народився на Сумщині. Він зростав в правильному оточенні, яке ще до війни розуміло - "Росія нам не друг"! Хоча російський вплив на Сумщині доволі великий і чимало тамтешніх жителів досі вважають росіян - "братами"!

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З початком війни, хлопець пішов воювати проти російського агресора. Пішов, не зважаючи, що мама була проти.

2014-15 роки Михайло провів на фронті. Потім повернувся у мирне життя.

Їздив до Польщі, працював в Україні, але, як би це пафосно не звучало, його не залишало почуття незавершеної справи.

"Ми не перемогли окупанта, ми зупинилися. Не за це я воював у 2014 році. Саме тому я повернувся на війну, щоб продовжити боротьбу за свою землю", - говорить Михайло.

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Ми чимало сміялися під час запису відео, але від цього сміху, як і від слів воїна, віддавало важкістю.

Чому? Дивіться нашу рубрику "Окопна війна" і ви самі все зрозумієте.

Автор: 

Сумська область (3900) Донбас (22358) військовослужбовці (4813) ЗСУ (7680) Ухман Михайло (237)


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Бережи вас Господь. Дякую
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29.10.2021 14:08 Відповісти
МУЖЧИНА!!!!!!!
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29.10.2021 15:49 Відповісти
Мама била против... я б постидился такое говорить.
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30.10.2021 13:11 Відповісти
 
 