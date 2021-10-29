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Поліцейські викрили банду, члени якої підробляли ліки для онкохворих: вилучено фальсифікат на 15 млн грн. ВIДЕО

Слідчі Нацполіції завершили досудове розслідування щодо учасників злочинної організації, які проводили фальсифіковані ліки для онкохворих. Фальсифікат зловмисники реалізували на території п'яти країн. Під час обшуків поліцейські вилучили підроблені ліки на понад 15 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Управління комунікації Національної поліції України.

Слідчі Головного слідчого управління Нацполіції завершили досудове розслідування щодо учасників злочинної організації. Зловмисникам інкримінують вчинення злочинів, передбачених кількома статтями Кримінального кодексу України:

- ч. 1 ст. 255 (Створення злочинної організації);

- ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом);

- ч. 3 ст. 229 (Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару);

- ч. 3 ст. 305 (Контрабанда фальсифікованих лікарських засобів);

- ч. 3 ст. 321-1 (Фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів).

До складу злочинної організації входило п’ятеро осіб, зокрема двоє організаторів – громадяни України, а також троє виконавців: двоє із них - іноземці, які мали необхідні зв’язки для поширення фальсифікованих ліків та території інших держав.

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Правоохоронці встановили, що фігуранти "спеціалізувалися" на виготовленні та контрабанді фальсифікованих лікарських засобів відомих європейських брендів. Препарати призначалися для лікування онкохворих. Підпільний склад функціонував у Києві. Одна упаковка препаратів коштувала 1 500 доларів.

Поліцейські викрили банду, члени якої підробляли ліки для онкохворих: вилучено фальсифікат на 15 млн грн 01

Викрили зловмисників слідчі Нацполіції спільно з прокурорами Офісу Генерального прокурора та працівниками Державної прикордонної служби України. Вже встановлено, що фігуранти виготовляли фальсифіковані лікарські засоби впродовж трьох років. Підроблені медикаменти вони реалізовували контрабандним шляхом на території Сполучених Штатів Америки, Малайзії, Індії та Ізраїлю.

Кошти від продажу підроблених ліків легалізували шляхом придбання елітної нерухомості та автомобілів.

Поліцейські викрили банду, члени якої підробляли ліки для онкохворих: вилучено фальсифікат на 15 млн грн 02

Під час санкціонованих обшуків за місцем вчинення злочинної діяльності та місцем проживання учасників злочинної організації поліцейські вилучили устаткування, тару, записи з "чорновою" бухгалтерією, фальсифіковані лікарські засоби на суму понад 15 мільйонів гривень, а також вісім мільйонів гривень, які вони отримали від незаконної діяльності.

Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Поліцейські викрили банду, члени якої підробляли ліки для онкохворих: вилучено фальсифікат на 15 млн грн 03
Поліцейські викрили банду, члени якої підробляли ліки для онкохворих: вилучено фальсифікат на 15 млн грн 04
Поліцейські викрили банду, члени якої підробляли ліки для онкохворих: вилучено фальсифікат на 15 млн грн 05
Фото: сайт поліції

Автор: 

ліки (1335) підробка (441) Нацполіція (15287) Правоохоронні органи (2708) силовики (2515) фальсифікат (328)


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Топ коментарі
+7
В некоторых странах за такое смертная казнь...реальные убийцы
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29.10.2021 14:52 Відповісти
+6
сколько людей они убили, забрали последнюю надежду, пожизненное тварям, только пожизненное и открытый суд с онлайн трансляцией, нужно не дать этим тварям убивать людей дальше.
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29.10.2021 14:50 Відповісти
+5
в Китае расстреляли всё руководство фабрики только за то что в детское питание добавляли химию, просто вывезли в чистое поле и расстреляли.
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29.10.2021 14:53 Відповісти
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А с чего они решили что эти лекарства не помогают? Сначала нада провести клинические испытания, а потом уже напраслину на черных фармацевтов гнать
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29.10.2021 14:36 Відповісти
но сначала привить им раковые опухоли, а потом провести на них клинические испытания ихнего фальсификата
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01.11.2021 11:34 Відповісти
сколько людей они убили, забрали последнюю надежду, пожизненное тварям, только пожизненное и открытый суд с онлайн трансляцией, нужно не дать этим тварям убивать людей дальше.
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29.10.2021 14:50 Відповісти
Скорее всего это просто дженерики, копия.
Никого не убили, у фармо-гигантов просто денег откусили
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29.10.2021 15:07 Відповісти
та да витаминки на травках на 15 лямов, пусть в Китай едут продавать, там эту мразь очень ********* прям в чистом поле.
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29.10.2021 15:24 Відповісти
Ага, втроем всю фармфабрику заменили на кухне в квартире.
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29.10.2021 16:22 Відповісти
пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

очень гуманно
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29.10.2021 14:51 Відповісти
в Китае расстреляли всё руководство фабрики только за то что в детское питание добавляли химию, просто вывезли в чистое поле и расстреляли.
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29.10.2021 14:53 Відповісти
В некоторых странах за такое смертная казнь...реальные убийцы
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29.10.2021 14:52 Відповісти
Отдать их и их родственников родственникам умерших и всё самоорганизуется....
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29.10.2021 15:03 Відповісти
Нужно как в Египте , за поддельное лекарство (изготовление, продажу) - смертная казнь! И я гарантирую после первой казни таких делков как водой смоет!
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29.10.2021 15:06 Відповісти
Или медальку им

Скорее всего делали просто дженерики, копия. Но стоит дешевле
Никого не убили, у фармо-гигантов просто денег откусили
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29.10.2021 15:08 Відповісти
Что значит делали? В этих кабинетах?
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29.10.2021 20:15 Відповісти
Якщо знайшли мільйони готівкою, то цю отраву бандити вже комусь продали. То покажіть же хоч як вона виглядає і назву на упаковках. Може це хоч комусь врятує життя. А ви, навпаки, все замалювали на фото. І навіщо тоді ці фото? Дурня якась.
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29.10.2021 15:11 Відповісти
Их родственников ,больных онкологией,найти и лечить этими лекарствами
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29.10.2021 15:15 Відповісти
Не совсем понятно почему так сложно взять под контроль лекарственные препараты, аптеки и т.д. Неужели так сложно ввести какой то проверочный маркер на коробки или пластины с лекарствами. А вообще нужно быть последним моральным отбросом, чтобы зарабатывать на подделке лекарств.
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29.10.2021 15:27 Відповісти
Выдать их в США - там за это электрический стульчик или газовая камера. И это еще гуманно...
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29.10.2021 16:25 Відповісти
вот таких мерзавцев по лекарствам нужно резать, потом стрелять и вешать что осталось ВЫКИНУТЬ СОБАКАМ.... ИГИЛ НА НИХ НУЖЕН! ((
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29.10.2021 15:45 Відповісти
Який суд?! Приспати мерзотників!
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29.10.2021 15:47 Відповісти
Поступите с ними гуманно, мы же не варвары какие то, просто отдайте их родственникам умерших онкобольных которые надеялись на исцеление от этих препаратов.
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29.10.2021 16:09 Відповісти
****** їбанашки і нащо ті фотографії -імітатори
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29.10.2021 16:39 Відповісти
спалити
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29.10.2021 16:46 Відповісти
А почему замазали названия? Чтобы люди не поняли что употребляли? А этих дЕляг нуна накормить всем этим сразу,може не сразу сдохнут
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30.10.2021 02:10 Відповісти
 
 