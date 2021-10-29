Поліцейські викрили банду, члени якої підробляли ліки для онкохворих: вилучено фальсифікат на 15 млн грн. ВIДЕО

Слідчі Нацполіції завершили досудове розслідування щодо учасників злочинної організації, які проводили фальсифіковані ліки для онкохворих. Фальсифікат зловмисники реалізували на території п'яти країн. Під час обшуків поліцейські вилучили підроблені ліки на понад 15 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Управління комунікації Національної поліції України.

Слідчі Головного слідчого управління Нацполіції завершили досудове розслідування щодо учасників злочинної організації. Зловмисникам інкримінують вчинення злочинів, передбачених кількома статтями Кримінального кодексу України:

- ч. 1 ст. 255 (Створення злочинної організації);

- ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом);

- ч. 3 ст. 229 (Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару);

- ч. 3 ст. 305 (Контрабанда фальсифікованих лікарських засобів);

- ч. 3 ст. 321-1 (Фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів).

До складу злочинної організації входило п’ятеро осіб, зокрема двоє організаторів – громадяни України, а також троє виконавців: двоє із них - іноземці, які мали необхідні зв’язки для поширення фальсифікованих ліків та території інших держав.

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Правоохоронці встановили, що фігуранти "спеціалізувалися" на виготовленні та контрабанді фальсифікованих лікарських засобів відомих європейських брендів. Препарати призначалися для лікування онкохворих. Підпільний склад функціонував у Києві. Одна упаковка препаратів коштувала 1 500 доларів.

Викрили зловмисників слідчі Нацполіції спільно з прокурорами Офісу Генерального прокурора та працівниками Державної прикордонної служби України. Вже встановлено, що фігуранти виготовляли фальсифіковані лікарські засоби впродовж трьох років. Підроблені медикаменти вони реалізовували контрабандним шляхом на території Сполучених Штатів Америки, Малайзії, Індії та Ізраїлю.

Кошти від продажу підроблених ліків легалізували шляхом придбання елітної нерухомості та автомобілів.

Під час санкціонованих обшуків за місцем вчинення злочинної діяльності та місцем проживання учасників злочинної організації поліцейські вилучили устаткування, тару, записи з "чорновою" бухгалтерією, фальсифіковані лікарські засоби на суму понад 15 мільйонів гривень, а також вісім мільйонів гривень, які вони отримали від незаконної діяльності.

Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Фото: сайт поліції