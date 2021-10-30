Окопна війна: "Я не шкодую, що пішов на війну. Тепер залишилося тільки завершити її", - Артем, боєць ЗСУ. ВIДЕО
Наш репортаж сьогодні з того місця, звідки до тимчасово окупованого Донецька рукою подати. І ми будемо говорити з патріотом, націоналістом із Сумщини, бійцем Збройних сил України, який з самого початку війни воює проти російських окупантів.
Нашу розмову, ми розпочали з пісні: "Батько наш Бандера, Україна - мати"!
Що було далі? Які питання встигли підняти, кому погрожували, кого обіцяли залишити живим, дивіться в цьому відео у самій народній рубриці "Окопна війна" на Цензор. НЕТ!
