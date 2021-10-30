УКР
Окопна війна: "Я не шкодую, що пішов на війну. Тепер залишилося тільки завершити її", - Артем, боєць ЗСУ. ВIДЕО

Наш репортаж сьогодні з того місця, звідки до тимчасово окупованого Донецька рукою подати. І ми будемо говорити з патріотом, націоналістом із Сумщини, бійцем Збройних сил України, який з самого початку війни воює проти російських окупантів.

Нашу розмову, ми розпочали з пісні: "Батько наш Бандера, Україна - мати"!

Що було далі? Які питання встигли підняти, кому погрожували, кого обіцяли залишити живим, дивіться в цьому відео у самій народній рубриці "Окопна війна" на Цензор. НЕТ!

Донбас (22366) військовослужбовці (4941) операція Об’єднаних сил (6725) Ухман Михайло (237)
Топ коментарі
+10
Перемогти, а не завершити.
30.10.2021 11:15 Відповісти
30.10.2021 11:15 Відповісти
+7
Недостатньо.
30.10.2021 11:17 Відповісти
30.10.2021 11:17 Відповісти
+6
Бережи вас Господь. Дякую
30.10.2021 11:18 Відповісти
30.10.2021 11:18 Відповісти
Она не закончена.
30.10.2021 11:01 Відповісти
30.10.2021 11:01 Відповісти
30.10.2021 11:09 Відповісти
30.10.2021 11:09 Відповісти
Недостатньо.
30.10.2021 11:17 Відповісти
30.10.2021 11:17 Відповісти
З заборгованостями чи без? Точно відомо одне. Не зважаючи на скажене зростання цін, вже два роки не піднімалася.
30.10.2021 11:19 Відповісти
30.10.2021 11:19 Відповісти
Перемогти, а не завершити.
30.10.2021 11:15 Відповісти
30.10.2021 11:15 Відповісти
Бережи вас Господь. Дякую
30.10.2021 11:18 Відповісти
30.10.2021 11:18 Відповісти
ваш сайт пасут кацапы, знаю они его всегда пасут..
ваше ничего не делать и вдрух само рассосеется? - даже не смешно...
а самое страшное если таки рассосется......
30.10.2021 11:32 Відповісти
30.10.2021 11:32 Відповісти
ДЯКУЄМО ЗА МИРНЕ ЖИТТЯ !!! Дякуючи таким патріотам зірваний проект "новоросія",зупинена агресія путлеровської росії. Слава героям!!
НА ВІЙНІ - ЯК НА ВІЙНІ , а не "просто перестать стрєлять" як каже зелений блазень
30.10.2021 11:33 Відповісти
30.10.2021 11:33 Відповісти
Спасибо воинам ВСУ за мирную жизнь!!!
Удачи и береги себя!!!
30.10.2021 13:16 Відповісти
30.10.2021 13:16 Відповісти
Дякуємо тебе, синку! Повертайся живим та здоровим! Бережи тебе Бог!
30.10.2021 14:01 Відповісти
30.10.2021 14:01 Відповісти
Бандиты захватили власть и дерибанят землю......
30.10.2021 15:28 Відповісти
30.10.2021 15:28 Відповісти
 
 