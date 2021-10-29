"Без цензури": Торгівля на крові. Як Росія бере Україну до енергетичного полону. ВIДЕО
Хто влаштовує торгівлю на крові та накидає на Україну енергетичний зашморг? Гаряча та непроста тема від Богдана Буткевича у свіжому випуску "Без цензури".
Новий випуск проєкту – вже на Цензор.НЕТ.
2015 року держава перестала купувати електрику в Росії. Проте 2019-го, невдовзі після приходу до влади Володимира Зеленського, цей мораторій скасували. За наступний рік споживання російської електрики зросло з 1% до 5%. А виросте ще дужче!
Тому що 27 жовтня на аукціоні "Укренерго" було продано право імпортувати в Україну електроенергію з Росії на 2200 мегават та з Білорусі - 900 мегават. Що означають ці великі числа? За оцінками фахівців Енергоатому, Україна дозволила покривати за рахунок імпорту приблизно 15% свого споживання!
Простіше кажучи, Україна знову почала швидкий рух до енергетичного полону. То хто ж влаштовує торгівлю на крові з білоруським та російським диктаторами?
І що ви думаєте про купівлю електроенергії в Росії?
Будь ласка, зачекайте...
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признание депутата от слуги народа о КАТАСТРОФЕ в энергетическом секторе Украины, с углем и газом, о которой власть умалчивает
с 18:00 минуты
И только в при Зеленском её вдруг перестало хватать даже нам самим:
...
средства в их модернизацию?
да ,вкладывали, но только тогда, когда что-то случалось, и не дай Бог со смертельныи исходом,
а когда ничего не случалось - просто выжимали всё до последнего, из того чем командовали и владели , ибо после нас хоть потоп. тчк
мрази !
А диверсанты сами ЗЕленые оказывается.
таковы стандарты журналистов в Украине. Увы. Главное - вовремя переобуться
7 октября на аукционе Укрэнерго было проданы право импортировать в Украину электроэнергию из России на 2200 мегаватт, и из Беларуси - 900 мегаватт. Что означают эти колоссальные цифры? Это означает, по оценкам специалистов Энергоатома, что Украина разрешила покрывать за счёт импорта примерно 15% своего потребления! Об этом пишет сегодня в Фейсбуке известный журналист Юрий Бутусов.
В 2015-м году Украина отказалась от поставок электроэнергии из России и Беларуси, чтобы обеспечить как можно более быстрое присоединение к европейской энергосистеме. Однако после прихода к власти Владимира Зеленского мораторий на импорт из России был отменен.
В 2019-м импорт из РФ составил 1% украинского потребления, что назвалось временной мерой. Однако в 2020-м потребление импортной электрики составило уже около 5%, а по новым контрактам импорт электрики до 15% нашего потребления.
Реализовываются эти схемы благодаря лоббированию политиков в ближайшем окружении Зеленского, у которых в России и Беларуси особые связи: Андрей Ермак, Руслан Демченко, Андрей Герус.
И вот новый выгодный бизнес, и компании, связанные с высокопоставленными «слугами народа» готовятся к российским контрактам.
Вначале за два года довели до колоссальных убытков и развала, на государственных электростанциях полностью исчерпаны запасы угля, это ка будто вдруг выяснилось. И теперь, оказывается, есть только один способ пройти отопительный сезон - закупить электрики у наших врагов под угрозой отключения промышленных предприятий и коммунально сферы.
Это, конечно, не совпадение.
В итоге - на Донбассе идёт война, течёт кровь, Путин и Лукашенко убивают украинцев, белорусов, угрожают всему миру и Европе, ведут войну против Украины. А в это время руководство Украины проворачивает беспрецедентную по масштабам коммерческую сделку с Россией и Беларусью, объемы импорта электроэнергии увеличиваются во много раз.
Это глупость? Это очевидная политическая коррупция. Энергетику загнали в кризис и под видом спасения страны проворачивают бизнес вместе с врагом.
Вопреки многочисленным обязательствам и переговорам со странами Балтии и Польшей Украина начинает финансировать работу белорусской атомной станции, которую наши союзники считают новым энергетическим оружием РФ. Страны ЕС, пограничные с Беларусью, отказались покупать дешевую белорусскую электрику. Режим не признанного демократическими странами диктатора Александра Лукашенко нуждается в контрактах из Украины, и президент Зеленский продолжил сотрудничество с Лукашенко.
После Вагнергейта, после задержания Семенченко по запросу беларусских спецслужб, после поставок нефти в Беларусь и закупок бензина и дизеля, битума для Великого Будивництва, отношения с Лукашенко продолжают укрепляться. Беларусь несамостоятельна, это российский хаб под российским контролем.
Как объяснить эту откровенную торговлю на крови?
Украина обязана в следующем году полностью отсоединиться от российско-белорусской энергосистемы. Не является ли такой огромный контракт попыткой сорвать намеченное присоединение Украины в 2023-м году к европейской энергосистеме?
отказались покупать дешевую белорусскую электрику\\\\\\\\\\\\\\\
нёнавижу грамотеёв - то йо-кают, то забывают "блеснуть грамотностью".
по ссылкё не ходил, но будь прокляты ёти твари которыё то вдалбливают нёдобукву, то пишут как нормально.
я просто это дерьмо замечаю и в некоторых вопросах понимаю тов. Сралина. Дебилов много.вато