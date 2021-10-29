"Без цензури": Торгівля на крові. Як Росія бере Україну до енергетичного полону. ВIДЕО

Хто влаштовує торгівлю на крові та накидає на Україну енергетичний зашморг? Гаряча та непроста тема від Богдана Буткевича у свіжому випуску "Без цензури".

Новий випуск проєкту – вже на Цензор.НЕТ.

2015 року держава перестала купувати електрику в Росії. Проте 2019-го, невдовзі після приходу до влади Володимира Зеленського, цей мораторій скасували. За наступний рік споживання російської електрики зросло з 1% до 5%. А виросте ще дужче!

Тому що 27 жовтня на аукціоні "Укренерго" було продано право імпортувати в Україну електроенергію з Росії на 2200 мегават та з Білорусі - 900 мегават. Що означають ці великі числа? За оцінками фахівців Енергоатому, Україна дозволила покривати за рахунок імпорту приблизно 15% свого споживання!

Простіше кажучи, Україна знову почала швидкий рух до енергетичного полону. То хто ж влаштовує торгівлю на крові з білоруським та російським диктаторами?

І що ви думаєте про купівлю електроенергії в Росії?