Розкрито транснаціональне угруповання хакерів, яке завдало іноземним компаніям 120 млн дол. збитків, - кіберполіція. ВIДЕО

Кіберполіція викрила транснаціональне злочинне угруповання хакерів, які завдали іноземним компаніям 120 мільйонів доларів збитків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент кіберполіції.

"Використовуючи програмне забезпечення типу Ransomware, фігуранти здійснили атаки на понад 50 компаній у країнах Європи та Америки. Припинити злочинну діяльність групи вдалося в ході міжнародної поліцейської операції", - сказано у повідомленні. До операції залучалися Європол, Євроюст, правоохоронці Франції, США, Нідерландів та Норвегії.

За даними Кіберполіції, зловмисники здійснювали атаки "вірусом-вимагачем" - за відновлення доступу до закриптованих даних вимагали викуп у криптовалюті.

"Фігуранти отримували контроль над комп’ютерними системами компаній, використовуючи їхні вразливості. До складу угруповання входило 11 осіб. Двоє з них здійснювали безпосереднє розповсюдження шкідливого програмного забезпечення, частина - підтримували роботу серверів та допомагали виводити гроші, отримані незаконним шляхом", - сказано у повідомленні. Серед потерпілих – компанії Франції, Норвегії, Німеччини, Швейцарії, Нідерландів, Великої Британії та США.

Правоохоронці провели 28 обшуків за місцями мешкання фігурантів та в їхніх автівках.

"Обшуки проходили на території міста Києва, Київської, Волинської, Тернопільської, Харківської, Запорізької та Донецької областей. Одночасно було проведено обшук у Швейцарії в помешканні спільника угруповання. За результатами вилучено комп’ютерну техніку, жорсткі диски, мобільні телефони, банківські картки, автівки", - уточнили в кіберполіції.

В даний час відкрито кримінальне провадження за статтями про "несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів", "вимагання", "легалізація (відмивання) коштів". Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.