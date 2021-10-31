Контужений Кива, Арахамія й Сковорода, фейкова ДІЯ й дуже рішуча реформа в Раді #ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ #23 Шоу.ВІДЕО

Друзі та подруги, "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" повернулися із невеличкої відпустки і готові роздавати підсвинків за треш, дурню та інші здобутки, якими нас не втомлюються годувати рідні політики.

🔴 ФЕЙКОВА ДІЯ І ФЕДОРОВ

Порушуємо традицію і першого, президентського підсвинка, відправляється не до Володимира Зеленського, а до Мінцифри. Там запросили на стажування 21-річного шахрая, який розробив фейкову "Дію". В ній можна було зробити собі будь-які документи, додати пару рочків, щоб купувати алкоголь, а заодно – намалювати сертифікат вакцинації.

🟠АРАХАМІЯ І СКОВОРОДА

Наступне свиненятко вирушає до Давида Арахамії, який не розрізняє Григорія Сковороду і Леонардо Ді Капріо.

🟢КОНТУЖЕНИЙ КИВА

А наступний наш підсвинок дістається співголові партії ОПЗЖ Вадиму Рабіновичу – за щиросердне зізнання, чим саме партії ОПЗЖ такий цінний Ілля Кива. Тим, що він… контужений! Оце так відвертість.

🟡ДУЖЕ РІШУЧА РЕФОРМА РАДИ

Рішуча й безкомпромісна реформа може спіткати парламентські ЗМІ – телеканал і газету Верховної Ради. Мовляв, там зараз усе занадто складно. А має бути просто і зрозуміло. Ну звісно, що ж то за канал, на якому на "общепонятном" не показують серіал "Свати"?

🔴ШЕВЧЕНКО ЯК ПОКАРАННЯ

А от в рубриці "Облтрешпостач" у нас сьогодні – суд. А саме – Малиновський райсуд Одеси, який присудив двом злодіям 19-ти і 23-х років, упійманим на крадіжці автомагнітол… читання Шевченка і Марка Твена!

Як зазначено у вироку, вони не говорять складними реченнями, мають обмежений словниковий запас, а їхні дії на місці крадіжки говорять про "дитячу, майже нерозумну для дорослої людини поведінку". Нікого вам не нагадує?

Ставте вподобайку цьому відео, залишайте коментар та підписуйтеся, щоб не нічого пропустити!

Програма "Підсвинки тижня шоу" підготовлена та розміщена каналом "Цензор.нет" в рамках реалізації проєкту з медіаграмотності та протидії дезінформації в українських медіа за підтримки Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за Свободу" в Україні.

У програмі висловлено виключно погляди авторів. Вони не обов'язково відображають позицію Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за Свободу" в Україні.