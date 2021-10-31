УКР
Контужений Кива, Арахамія й Сковорода, фейкова ДІЯ й дуже рішуча реформа в Раді #ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ #23 Шоу.ВІДЕО

Друзі та подруги, "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" повернулися із невеличкої відпустки і готові роздавати підсвинків за треш, дурню та інші здобутки, якими нас не втомлюються годувати рідні політики.

🔴 ФЕЙКОВА ДІЯ І ФЕДОРОВ

Порушуємо традицію і першого, президентського підсвинка, відправляється не до Володимира Зеленського, а до Мінцифри. Там запросили на стажування 21-річного шахрая, який розробив фейкову "Дію". В ній можна було зробити собі будь-які документи, додати пару рочків, щоб купувати алкоголь, а заодно – намалювати сертифікат вакцинації.

🟠АРАХАМІЯ І СКОВОРОДА

Наступне свиненятко вирушає до Давида Арахамії, який не розрізняє Григорія Сковороду і Леонардо Ді Капріо.

🟢КОНТУЖЕНИЙ КИВА

А наступний наш підсвинок дістається співголові партії ОПЗЖ Вадиму Рабіновичу – за щиросердне зізнання, чим саме партії ОПЗЖ такий цінний Ілля Кива. Тим, що він… контужений! Оце так відвертість.

🟡ДУЖЕ РІШУЧА РЕФОРМА РАДИ

Рішуча й безкомпромісна реформа може спіткати парламентські ЗМІ – телеканал і газету Верховної Ради. Мовляв, там зараз усе занадто складно. А має бути просто і зрозуміло. Ну звісно, що ж то за канал, на якому на "общепонятном" не показують серіал "Свати"?

🔴ШЕВЧЕНКО ЯК ПОКАРАННЯ

А от в рубриці "Облтрешпостач" у нас сьогодні – суд. А саме – Малиновський райсуд Одеси, який присудив двом злодіям 19-ти і 23-х років, упійманим на крадіжці автомагнітол… читання Шевченка і Марка Твена!

Як зазначено у вироку, вони не говорять складними реченнями, мають обмежений словниковий запас, а їхні дії на місці крадіжки говорять про "дитячу, майже нерозумну для дорослої людини поведінку". Нікого вам не нагадує?

Ставте вподобайку цьому відео, залишайте коментар та підписуйтеся, щоб не нічого пропустити!

Програма "Підсвинки тижня шоу" підготовлена та розміщена каналом "Цензор.нет" в рамках реалізації проєкту з медіаграмотності та протидії дезінформації в українських медіа за підтримки Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за Свободу" в Україні.

У програмі висловлено виключно погляди авторів. Вони не обов'язково відображають позицію Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за Свободу" в Україні.

Просто уровень культурного развития населения очень снизился
Отсюда и такие ,, интеллигентные ,,депутаты
Даже Остап Бендер культурнее многих депутатов /чтил уголовный кодекс /
Просто просмотр фильмов и чтение книг немножко разные вещи
На так званых ток шоу --- участники друг друга не слышат
Иногда просто стыдно--- кого мы выбрали /исправить ошибку не дали шанса/
показати весь коментар
31.10.2021 16:31 Відповісти
У Харкові колишня працівниця міліції збирала та передавала спецслужбам Російської Федерації особисті дані бійців добровольчих батальйонів, які захищали України у 2014 році.
Про це йдеться в ухвалі Ленінського райсуду Харкова, передає Depo.Харків.
Суд розглянув клопотання прокурора про дозвіл на затримання з метою приводу до суду підозрюваної, яку обвинувачують за ч. 1 ст. 361-2 КК України (несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом).
Згідно з матеріалами справи, підозрювана, яка працювала старшим інспектором групи кадрового забезпечення Харківського міського управління поліції, 28 травня 2014 року познайомилася з громадянином України, який на той час контактував із невстановленими працівниками спецслужб РФ. - https://kh.depo.ua/ukr/kh/u-kharkovi-kolishni-militsioneri-zlivali-agentam-kremlya-dani-pro-dobrobati-ukhvala-202110311385217
показати весь коментар
31.10.2021 17:19 Відповісти
показати весь коментар
31.10.2021 18:17 Відповісти
как то мягко! ублюдки по жизни на голову граждан Украины!
показати весь коментар
01.11.2021 08:36 Відповісти
 
 