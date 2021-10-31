"Це вимога керівника – Павла Столбового", - ОПОРА зафіксувала спробу фотографування бюлетеня у Харкові. ВIДЕО

У Харкові на виборчій дільниці №631543 на вул. Архітектора Альошина, 9 спостерігачка ОПОРИ зафіксувала фотографування бюлетеня. Після інциденту спостерігачка та керівник ДВК підійшли до кабінки та запитали жінку, навіщо вона сфотографувала, та повідомили їй, що такі дії є порушенням.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОПОРИ.

На запитання жінка відповіла, що це вимога її керівництва: "Столбового Павла Івановича – керівника проєкту "Картка харків'янина".

Після того, як фотографії видалили, жінка пішла з дільниці. Спостерігачка ОПОРИ викликала на дільницю поліцію, оскільки було виявлено ознаки перешкоджання вільному здійсненню громадянином свого виборчого права.

ОПОРА також зв'язалася з директором КУ "Офіс реформ Харкова" Павлом Столбовим. Він прокоментував, що не давав жодних вказівок та припустив, що це може бути провокація.