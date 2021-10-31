"Це вимога керівника – Павла Столбового", - ОПОРА зафіксувала спробу фотографування бюлетеня у Харкові. ВIДЕО
У Харкові на виборчій дільниці №631543 на вул. Архітектора Альошина, 9 спостерігачка ОПОРИ зафіксувала фотографування бюлетеня. Після інциденту спостерігачка та керівник ДВК підійшли до кабінки та запитали жінку, навіщо вона сфотографувала, та повідомили їй, що такі дії є порушенням.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОПОРИ.
На запитання жінка відповіла, що це вимога її керівництва: "Столбового Павла Івановича – керівника проєкту "Картка харків'янина".
Після того, як фотографії видалили, жінка пішла з дільниці. Спостерігачка ОПОРИ викликала на дільницю поліцію, оскільки було виявлено ознаки перешкоджання вільному здійсненню громадянином свого виборчого права.
ОПОРА також зв'язалася з директором КУ "Офіс реформ Харкова" Павлом Столбовим. Він прокоментував, що не давав жодних вказівок та припустив, що це може бути провокація.
Він нагадав, що згідно законодавства, голосування є таємним, контроль за волевиявленням виборців забороняється. Фотографування або відеофіксація у будь-який спосіб результатів волевиявлення https://www.ukrinform.ua/tag-vibori виборців в кабіні для таємного голосування, а також демонстрація виборцем результатів волевиявлення у приміщенні для голосування забороняється і є порушенням таємниці голосування.
Суть методу «фотографування бюлетеня» як порушення виборчого законодавства полягає в попередній змові будь-якої особи з виборцем, згідно з якою останній повинен заповнити бюлетень потрібним чином, після чого сфотографувати його на камеру в якості підтвердження свого голосу і показати фотографію особі, яка організувала цей процес.
Примушування виборця голосувати певним чином з фотографією бюлетеня як доказ служить, як правило, для організатора цього процесу способом впливу на результати голосування, якщо, наприклад, він в цьому зацікавлений як прихильник певних політичних ідей або як якась посадова особа, яка отримала за це винагороду або наказ від свого начальства.
ст. 159 КК України передбачає, що за порушення таємниці голосування виборець може понести покарання у вигляді до трьох років обмеження волі.
1. Голосування на місцевих виборах є таємним: контроль за волевиявленням виборців забороняється.
Офіцери поліції мають відповідати за відмову скавсти протокол у обох випадках.
Десь так....
Або,
Перевищили свої повноваження, коли примусили(!) щось видалити з телефону, якщо законодавство про вибори не було порушено.
"Підставилися" хлопці на всі 100%. Якось, знайдеться хтось, хто законно(!) "трахне" таких "поліцейських". І правильно зробить!
надійного захисту від дурня та падлюки нема.
територія стає країною коли більшість розуміє причину та наслідки. це і є культура нації.
В принципі, для того щоб на наступних виборах такого не було, то потрібно було зробити так:
1. Взяти цю жінку "за сраку" і в цуґундер. Там провести допит і скласти протокол де повинно бути відмічено через який менеджер вона повинна переслати фото.
2. На основі даного протоколу суддя видає дозвіл на перевірку телефону даної особи.
3. Поліція проводить перевірку телефону і в разі виявлення в ньому багатьох таких фотографій бюлетенів суд, Столбовий отримує своїх 45 років без права амністії і на наступних виборах вже ніхто не захоче фоткати бюлетені.