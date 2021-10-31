УКР
Навіщо Рабінович Киву захищав і хто такий Леонардо Сковорода? | Ахтем Сеітаблаєв у Легко-шоу. ВIДЕО

Недільна літературно-поетичне "Легко-шоу" на Цензор.НЕТ летить до вас, дорогі друзі та подруги!

У нашому легкому іронічному меню – суд, який присудив малолітнім горе-злодюжкам читати Шевченка та Джека Лондона, Микола Тищенко та гречка із салом, також – справжня цінність Іллі Киви для ОПЗЖ.

Цвях програми, звичайно ж, – лауреат літературної премії імені Давида Арахамії – Леонардо Джонович Сковорода, якого світ упіймав би, якби зміг.

У рубриці #Шоубісики Марина Данилюк-Ярмолаєва визначатиме, наскільки Богдан Буткевич близький до українського народу. Що там з цінами на гречку та сало?

А гостем сьогоднішнього "Легко-шоу" буде український актор та режисер Ахтем Сеітаблаєв.

Залишайте вподобайку, коментар і, звичайно, підписуйтесь на Цензор.НЕТ, а щоб нічого не пропускати, не забудьте натиснути на дзвіночок!

Проєкт реалізується у партнерстві з телеканалом "Київ" за підтримки Українського культурного фонду. Позиція Українського культурного фонду може не збігатися з думкою авторів.

ОПЗЖ без Киви, це як Смєхопанорама без Петросяна.
31.10.2021 21:17 Відповісти
Hon. Judge Dredd@Dredd_Director



В історії незалежної України була влада і більш злочинна (Янукович), і більш руйнівна для економіки (Кравчук), і більш авторитарна (Кучма), але неможливо згадати більш брехливої, дріб'язково злодійкуватої та нікчемної владної команди.
Тотальна брехня та нікчемність.
Влада сявок
31.10.2021 21:59 Відповісти
Влада зелених сявок
31.10.2021 22:26 Відповісти
Чьи яйца чешет Кива ?
31.10.2021 21:32 Відповісти
Не пускайте контуженного Киву в Верховную Раду:
31.10.2021 21:38 Відповісти
31.10.2021 21:44 Відповісти
31.10.2021 21:59 Відповісти
Влада зелених сявок
31.10.2021 22:26 Відповісти
Запустили космонавта по фамилии Рабинович в космос а он от волнения забыл свой позывной.
Земля,Земля кто я?
Вообще то Рабинович ты поц, но сейчас ты Сокол.
31.10.2021 23:21 Відповісти
невесту бережёт...чё кипиш подняли?
01.11.2021 01:22 Відповісти
 
 