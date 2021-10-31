Навіщо Рабінович Киву захищав і хто такий Леонардо Сковорода? | Ахтем Сеітаблаєв у Легко-шоу. ВIДЕО

Недільна літературно-поетичне "Легко-шоу" на Цензор.НЕТ летить до вас, дорогі друзі та подруги!

У нашому легкому іронічному меню – суд, який присудив малолітнім горе-злодюжкам читати Шевченка та Джека Лондона, Микола Тищенко та гречка із салом, також – справжня цінність Іллі Киви для ОПЗЖ.

Цвях програми, звичайно ж, – лауреат літературної премії імені Давида Арахамії – Леонардо Джонович Сковорода, якого світ упіймав би, якби зміг.

У рубриці #Шоубісики Марина Данилюк-Ярмолаєва визначатиме, наскільки Богдан Буткевич близький до українського народу. Що там з цінами на гречку та сало?

А гостем сьогоднішнього "Легко-шоу" буде український актор та режисер Ахтем Сеітаблаєв.

Залишайте вподобайку, коментар і, звичайно, підписуйтесь на Цензор.НЕТ, а щоб нічого не пропускати, не забудьте натиснути на дзвіночок!

Проєкт реалізується у партнерстві з телеканалом "Київ" за підтримки Українського культурного фонду. Позиція Українського культурного фонду може не збігатися з думкою авторів.