Разумков про участь у виборах президента: "Я не говорив "ні"". ВIДЕО
Ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков не відкидає участі у майбутніх виборах президента України.
Про можливість свого балотування у президенти України висловився у програмі "Реальна політика з Євгеном Кисельовим" на телеканалі "Україна 24" ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков.
На слова ведучого: "Ви ж не збираєтеся брати участь у виборах президента" Разумков відповів: "Хіба таке казав? Я не говорив "ні".
Разумков прокоментував той факт, що у цьому виборчому циклі складається унікальна ситуація: вибори до Верховної Ради відбудуться раніше, ніж президентські.
"Сьогодні я, на жаль, чую багато розмов, які почалися всередині парламенту, всередині монобільшості, і мені це дуже не подобається, що вибори потрібно перенести на 2024 рік. І можна звернутися до Конституційного Суду чи щось змінити до Конституції... Я б не йшов цим шляхом, тому що, знаючи деяких моїх колег, вони так змінять Конституцію, що IX скликання Верховної Ради буде довічним, поки його вперед ногами не винесуть. Це погана історія. Так не можна робити. Якщо правильно все робиш - тебе знову виберуть. Неправильно робиш - тебе повернуть на вулицю, звідки ти прийшов", - сказав він.
Політик нагадав, коли передбачено проведення виборів згідно із законом.
У Конституції чітко прописано: вибори мають відбуватися в останню неділю жовтня п'ятого року повноважень. Іншого там немає. Єдиний випадок, який був в історії України, коли було трохи більше п'яти років. Решта всіх Рад працювала трохи менше. Не порушувати закон - це має бути законом для будь-якого політика або чиновника. Я розумію, що краще посидіти ще рік у стінах Верховної Ради. Це зручно. Але не можна змінювати Конституцію чи підлаштовувати під себе Конституційний Суд чи інші закони, щоб ще пів року поносити із собою мандат і бути схожим на лацкан. Не для того нас обирали. Якби ми йшли на вибори і говорили, що змінимо закон, щоб довше посидіти у Верховній Раді, я думаю, результати були б зовсім інші, і про монобільшість не йшлося б", - сказав він.
Будь ласка, зачекайте...
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Цікаво, а кто його питав і кому він не казав "Ні!"?
Прикольний "кандидат"!
-Ах, с вами вижусь я, милорд... -Затем, что я вам дорог?
-Ах, нет, затем, чтоб вам сказать, нам видеться не след.
-Но без меня уже ль ваш день не скучен и не долог?
-Я не сказала "да", милорд. -Вы не сказали "нет".
Жалкие потуги олигархического прихвостня пропиариться.
А в то же время на ************ насмешки над вовой и Даниловым, Кулебой ... восхваление ОПЗЖ и полное умалчивание фамилий ЕРМАК И РАЗУМКОВ...
Таке ж саме пусто-порожнє, ні о чому, здається НІХТО не скаже взагалі ЧОГО він хоче.
выглядит тупо эТи капслокИ. ну реально - неуважение
Ты или болен, извини, или совсем плох. Почему же все почти пишут бЕз этоГо, а тЫ - КривЛЯЕшьСЯ? мне - да, стремно читать неадекватный комент, он может и логичный, но это как бы выискивать зерна логики в бреде Лаврова - так и ты. выглядишь как придурок, по простому скажу.
ибо это всем видно, а не тока мне, не?
че ты кривляешься то, а?
И да - ты и они - были бы супер активными де.генералами совковой "армии"(твердолобые), положить 5 дивизий, но доказать что "я прав".
когда же вы, совки, передОхнете то?
ты вместо извинений, как всегда - претензии и оскорбления, вот именно это я и ожидал увидеть, дзинькуе
Увы, бред Зеленского об олигархах подхватывают , оставшиеся от 73% , также, как бред ,,русского мира,, об ,,преступлениях и обогащениях ,, Порошенко, подхватили диванные Стратеги в Украине, во главе с Гордоном...
О ситуации с Разумковым. Офис президента, наконец, дозрел до более-менее адекватного решения. Сейчас там активно пытаются с бывшим спикером договориться о взаимном нейтралитете, с целью остановить поток критики в адрес власти со стороны Разумкова. В ОП хотят сбить волну сейчас, что бы в будущем либо найти на Разумкова компромат, либо дождаться какой-либо его ошибки. В качестве альтернативы, бывшего спикера пугают планом «выдавливания из Рады».
План хороший всем, кроме одного: на мировую Разумков не пойдет, а все удары со стороны власти Разумкову только на руку. Умники в ОП так и не поняли, что их нынешнее положение по Разумкову - это классический цуцванг. Любой их ход только все портит. Идти на любые договоренности Разумкову сейчас не выгодно. 7% рейтинга, это прекрасная стартовая позиция для политической борьбы, а как политик Разумков опытнее и коварнее всего Офиса президента вместе взятого. Единственное поле, на котором Разумков может расширить свой электорат, это поле «Слуги народа». Бывший спикер активно работает над этим.
Разумков сейчас стал регулярным гостем на каналах Рината Ахметова. Не брезгует он и прочими телеканалами. Он кругом кусает власть. В сети уже начали гулять рекламные ролики Разумкова. Все это не появляется на пустом месте, о том, что проект «Разумков» возьмется финансировать Ахметов, мы писали давно. Назад уже не отыграешь. Более того, единственное, чем руководство фракции сейчас удерживает часть депутатов от откола и перехода по знамена Разумкова, это деньги. Те самые «конверты» которые в ВР приносит депутат Трухин.
Скажем больше, из перфоманса по выдавливанию Разумкова из ВР, Разумков создаст увлекательное шоу, которое покажет фракцию «Слуга народа» жлобами и подлецами, а Разумкова - воином света. Вылетит он из ВР? И что? Юлия Тимошенко и Виктор Янукович тоже подолгу работали вне стен Верховной рады. Портить жизнь друг другу и вместе президенту Ющенко, им это не мешало.
Офису президента нужно просто смириться. Проект «Разумков» уже стал реальностью. С ним придется жить.
Но Петру то с этого что? При Зеленском он хоть на виду, как преследуемый оппозиционер.)) Что при Разумкове будет делать, если тот будет его игнорить? Какие у порохоботов планы на ближайшую пятилетку?)) Про каштаны только не надо.)) Не позорься!
-Ах, нет, затем, чтоб вам сказать, нам видеться не след.
-Но без меня уже ль ваш день не скучен и не долог?
-Я не сказала "да", милорд. -Вы не сказали "нет".
Зеленый балаган продолжается...
Медведчуки и Бойки.. это уже протухший материал и они уже выше не прыгнут, РФ нужна новая кровь, такой себе среднинький материал не так явно проросиийкий.