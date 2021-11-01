Разумков про участь у виборах президента: "Я не говорив "ні"". ВIДЕО

Ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков не відкидає участі у майбутніх виборах президента України.

Про можливість свого балотування у президенти України висловився у програмі "Реальна політика з Євгеном Кисельовим" на телеканалі "Україна 24" ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

На слова ведучого: "Ви ж не збираєтеся брати участь у виборах президента" Разумков відповів: "Хіба таке казав? Я не говорив "ні".

Разумков прокоментував той факт, що у цьому виборчому циклі складається унікальна ситуація: вибори до Верховної Ради відбудуться раніше, ніж президентські.

"Сьогодні я, на жаль, чую багато розмов, які почалися всередині парламенту, всередині монобільшості, і мені це дуже не подобається, що вибори потрібно перенести на 2024 рік. І можна звернутися до Конституційного Суду чи щось змінити до Конституції... Я б не йшов цим шляхом, тому що, знаючи деяких моїх колег, вони так змінять Конституцію, що IX скликання Верховної Ради буде довічним, поки його вперед ногами не винесуть. Це погана історія. Так не можна робити. Якщо правильно все робиш - тебе знову виберуть. Неправильно робиш - тебе повернуть на вулицю, звідки ти прийшов", - сказав він.

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Політик нагадав, коли передбачено проведення виборів згідно із законом.

У Конституції чітко прописано: вибори мають відбуватися в останню неділю жовтня п'ятого року повноважень. Іншого там немає. Єдиний випадок, який був в історії України, коли було трохи більше п'яти років. Решта всіх Рад працювала трохи менше. Не порушувати закон - це має бути законом для будь-якого політика або чиновника. Я розумію, що краще посидіти ще рік у стінах Верховної Ради. Це зручно. Але не можна змінювати Конституцію чи підлаштовувати під себе Конституційний Суд чи інші закони, щоб ще пів року поносити із собою мандат і бути схожим на лацкан. Не для того нас обирали. Якби ми йшли на вибори і говорили, що змінимо закон, щоб довше посидіти у Верховній Раді, я думаю, результати були б зовсім інші, і про монобільшість не йшлося б", - сказав він.