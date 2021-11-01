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Разумков про участь у виборах президента: "Я не говорив "ні"". ВIДЕО

Ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков не відкидає участі у майбутніх виборах президента України.

Про можливість свого балотування у президенти України висловився у програмі "Реальна політика з Євгеном Кисельовим" на телеканалі "Україна 24" ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

На слова ведучого: "Ви ж не збираєтеся брати участь у виборах президента" Разумков відповів: "Хіба таке казав? Я не говорив "ні".

Разумков прокоментував той факт, що у цьому виборчому циклі складається унікальна ситуація: вибори до Верховної Ради відбудуться раніше, ніж президентські.

"Сьогодні я, на жаль, чую багато розмов, які почалися всередині парламенту, всередині монобільшості, і мені це дуже не подобається, що вибори потрібно перенести на 2024 рік. І можна звернутися до Конституційного Суду чи щось змінити до Конституції... Я б не йшов цим шляхом, тому що, знаючи деяких моїх колег, вони так змінять Конституцію, що IX скликання Верховної Ради буде довічним, поки його вперед ногами не винесуть. Це погана історія. Так не можна робити. Якщо правильно все робиш - тебе знову виберуть. Неправильно робиш - тебе повернуть на вулицю, звідки ти прийшов", - сказав він.

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Політик нагадав, коли передбачено проведення виборів згідно із законом.

У Конституції чітко прописано: вибори мають відбуватися в останню неділю жовтня п'ятого року повноважень. Іншого там немає. Єдиний випадок, який був в історії України, коли було трохи більше п'яти років. Решта всіх Рад працювала трохи менше. Не порушувати закон - це має бути законом для будь-якого політика або чиновника. Я розумію, що краще посидіти ще рік у стінах Верховної Ради. Це зручно. Але не можна змінювати Конституцію чи підлаштовувати під себе Конституційний Суд чи інші закони, щоб ще пів року поносити із собою мандат і бути схожим на лацкан. Не для того нас обирали. Якби ми йшли на вибори і говорили, що змінимо закон, щоб довше посидіти у Верховній Раді, я думаю, результати були б зовсім інші, і про монобільшість не йшлося б", - сказав він.

Автор: 

вибори (6724) Президент (816) рейтинг (1668) Разумков Дмитро (1528)


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Топ коментарі
+11
еще одна мессия, ломбардщик хренов
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01.11.2021 11:56 Відповісти
+9
Недоумок Зеля набрався багато негативу і ляльководи готують нову фігуру не замазану в скандалах.
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01.11.2021 11:57 Відповісти
+7
розколюй, розколюй популістів-зебілів. Тим більше, рижа мразь баблішком допомагає...
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01.11.2021 11:53 Відповісти
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В качестве участника кардебалета на встечах с зебилами
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01.11.2021 11:51 Відповісти
розколюй, розколюй популістів-зебілів. Тим більше, рижа мразь баблішком допомагає...
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01.11.2021 11:53 Відповісти
До них еще дожить надо без забвения.А вот галерку разгонят...
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01.11.2021 11:53 Відповісти
Буде відтягувати кінець Зеленського...
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01.11.2021 11:53 Відповісти
Разумков пойдет в кандидаты в президенты только для того чтобы отобрать голоса у Зеленского. Но всем понятно что этот номер не пройдет
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01.11.2021 11:53 Відповісти
Недоумок Зеля набрався багато негативу і ляльководи готують нову фігуру не замазану в скандалах.
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01.11.2021 11:57 Відповісти
Президент Зеленский не мог набраться негатива потому что всем умным людям понятно что ворюги боятся Зеленского и придумывают на него всякую ерунду
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01.11.2021 12:03 Відповісти
Чауса не викрадав, з Бєнєю бабло не виводив з Приватбанку, у вагнергейті не помічений і прочая, прочая.
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01.11.2021 12:15 Відповісти
!!!
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01.11.2021 12:21 Відповісти
Ото ворюги напугались Вазелина... Они с ним дорвались к власти и напугались. Так напугались, что за первые полгода весь бюджет спионерили... И до сих пор боятся с тем же успехом.
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01.11.2021 13:01 Відповісти
Очередная многоходовочка от хозяев 95-квартета.
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01.11.2021 12:25 Відповісти
Как раз очень даже проходит этот номер)
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01.11.2021 11:58 Відповісти
Правильно. До виборів у зєлі уже не буде чого відбирати. Буде - як розмазня ющенко у 2010-му.
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01.11.2021 22:47 Відповісти
Та нет ,не проканает ,харизмы там ноль ,не рыба-не мясо ,где-то какой-то партии пару-тройку процентов добавить сможет а о президенстве даже говорить несерьёзно ..
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01.11.2021 11:54 Відповісти
"Ой... А ви спробуйте мене переконати, що я такий вес классний!"

Цікаво, а кто його питав і кому він не казав "Ні!"?

Прикольний "кандидат"!
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01.11.2021 11:56 Відповісти
Де жа вю какое-то...
-Ах, с вами вижусь я, милорд... -Затем, что я вам дорог?

-Ах, нет, затем, чтоб вам сказать, нам видеться не след.

-Но без меня уже ль ваш день не скучен и не долог?

-Я не сказала "да", милорд. -Вы не сказали "нет".
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01.11.2021 13:45 Відповісти
хоч ти не тошни дімчику...
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01.11.2021 11:56 Відповісти
еще одна мессия, ломбардщик хренов
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01.11.2021 11:56 Відповісти
Наконец медведчук и ващук пойдут одной колонной.
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01.11.2021 11:57 Відповісти
У них (сранх гейпутатов) как они туда попадают какая то "звездная болезнь начинается"!! Один дисеры строчит, (пир том шо сам баран бараном) другой партию свою думает создать (хотя и без тебя там уже партийных мудаков как тараканов за баней, вас тока не хватало) третий спит и видит себя в презиках... Вы бы с небес на землю иногда спускались, а то у вас там греча по 12 гривен, аж интересно как вы там так живете и в хер не дуете!!!
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01.11.2021 11:57 Відповісти
Бубуин зеленый решил братьев по разуму перед лишением мандата попугать.Видно не лох уже принял решение.
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01.11.2021 11:57 Відповісти
"Я не говорил "нет"".-Барыга не кокетничает. Он знает: ему ещё надо послужить в армии. /Барыга-скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард.
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01.11.2021 11:59 Відповісти
интересный факт прошлого жесткого локдауна , когда в большом миллионнике покупались ЖЕЛАЮЩИМИ справки работников ломбардов ,для свободного передвижения по городу
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01.11.2021 12:22 Відповісти
Нет говорил лживый гундосый безмозглый Клоун Офшорник Зе!
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01.11.2021 12:14 Відповісти
Абсолютно не интересно, что говорил/не говорил или говорит сейчас Разумков. Как и он сам.
Жалкие потуги олигархического прихвостня пропиариться.
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01.11.2021 12:15 Відповісти
Процента 1.5 наберёт

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01.11.2021 12:16 Відповісти
Опять же , наблюдаю за 24 Украина они врубили горячее антивовинское политшоу даже в воскресенье с парочкой с закрытого 112-го , с обилием экспертов с ЕС с истериками зеленых , шо их оббрихують ...
А в то же время на ************ насмешки над вовой и Даниловым, Кулебой ... восхваление ОПЗЖ и полное умалчивание фамилий ЕРМАК И РАЗУМКОВ...

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01.11.2021 12:20 Відповісти
Куда Ахметов прикажет туда и пойдет.
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01.11.2021 12:24 Відповісти
Йде, на жаль, до того, що поміняють шило на мило. Чим не "стабільність", трясця їх мамі...
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01.11.2021 12:25 Відповісти
Барышня ещё не решила, пока ломается, набивает цену.
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01.11.2021 12:27 Відповісти
еще полгода тому стало очевидно, что украинофоба димасика разумного владельцы Украины усиленными темпами готовят к тому, чтобы стать очередным "народным" ************ на следующих выборах.
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01.11.2021 12:30 Відповісти
А сколько о Савченко бла-бла-бла было. Разумков-сбитый летчик... и миномета у него нет...
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01.11.2021 12:50 Відповісти
Неуловимый Джо?
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01.11.2021 12:51 Відповісти
Разумков це Ющер№2.
Таке ж саме пусто-порожнє, ні о чому, здається НІХТО не скаже взагалі ЧОГО він хоче.
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01.11.2021 12:57 Відповісти
Щоб там не було...ЗЕ - *****#
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01.11.2021 12:59 Відповісти
буратина 2.0
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01.11.2021 13:15 Відповісти
вне зависимости от отношения к Разумкову - шансы победить на выборах у него нулевые. Конечно, если прямо сейчас не начать снимать сериал...
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01.11.2021 13:48 Відповісти
Тот идиот, который выберет ЛИДЕРОМ ГОСУДАРСТВА этого СТОРОННИКА РОССИИ лавирующего между фракциями и не имеющего ЛИЧНОГО МНЕНИЯ, отбросит ВСЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ СДВИГИ Неньки за последние пять лет, во времена Кравчука. Разумков - ЭТО ПУСТОЕ МЕСТО, а для Украины СКРЫТЫЙ ВРАГ. Господи, когда же наконец ТОЛПА НЕДОУСМКОВ начнёт думать не о себе, а о СТРАНЕ В КОТОРОЙ ЖИВЁТ И РАСТИТ ДЕТЕЙ?!...
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01.11.2021 14:10 Відповісти
Никогда
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01.11.2021 14:52 Відповісти
мона пИсАтЬ как то по нормальному?
выглядит тупо эТи капслокИ. ну реально - неуважение
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02.11.2021 09:56 Відповісти
Если твоя пыка усматривает неуважение к себе - обратись к психитру, а лкучше прямо в ООН, к Гутеришу, там помогут.
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02.11.2021 11:22 Відповісти
так ты не мне, не только делаешь вырвиглазость, а всем, кто рискнет читать твои реплики.
Ты или болен, извини, или совсем плох. Почему же все почти пишут бЕз этоГо, а тЫ - КривЛЯЕшьСЯ? мне - да, стремно читать неадекватный комент, он может и логичный, но это как бы выискивать зерна логики в бреде Лаврова - так и ты. выглядишь как придурок, по простому скажу.
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02.11.2021 11:30 Відповісти
Я тебе подскажу два вариатна разрешения твоей фишки, ибо ты единственный неадекват, кто возмутился. Первое - пройди мимо и не читай. И второе, набери в рот говна и плюнь в монитор, прямо на мой коммент, тебе полегчает, дятел.
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02.11.2021 11:34 Відповісти
так лучше ты бы не писал шо видно всем и хочется плюнуть те в харю, а?
ибо это всем видно, а не тока мне, не?
че ты кривляешься то, а?
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02.11.2021 11:40 Відповісти
Да ты твердолобый, щенок. Я ж тебе написал как избавиться от фишки!... Узбагойся перфекционист-долбодятел. Если и это не помогает... повиси вниз головой. Моча, которая прильёт к бестолковке станет хорошей заменой твоему неадекватному мозжечку.
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02.11.2021 12:34 Відповісти
то есть ты как и напр. веруны - я им указываю что они, как ты там сказал, а они оскорбл*ют и пишут точно практически то же самое как и ты.
И да - ты и они - были бы супер активными де.генералами совковой "армии"(твердолобые), положить 5 дивизий, но доказать что "я прав".
когда же вы, совки, передОхнете то?
ты вместо извинений, как всегда - претензии и оскорбления, вот именно это я и ожидал увидеть, дзинькуе
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02.11.2021 12:43 Відповісти
ТЫ настолько ТУП, что даже не удосужился посмотреть на ФЛАЖОК над моим комментом щенок. Я совком НИКОГДА не был, а ты базарная тупая БАБА придумывающая себе проблемы. Я рад что ТВОЁ очко подгорает от моих ВЫКЛАДОК.
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02.11.2021 13:37 Відповісти
Разумков-слуга олигархов.
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01.11.2021 14:33 Відповісти
Кто не слуга олигархов ??
Увы, бред Зеленского об олигархах подхватывают , оставшиеся от 73% , также, как бред ,,русского мира,, об ,,преступлениях и обогащениях ,, Порошенко, подхватили диванные Стратеги в Украине, во главе с Гордоном...
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01.11.2021 15:54 Відповісти
Нужно жить в Украине,чтобы не терять связь с украинской реальностью и не связывать не связываемое.Гордон,Разумков работают на Ахметова.Против "антиолигархического" закона Зеленского обьеденились прорусские ОПЗЖ.якобы про украинские Порошенко,а так же просто ворье вроде Ахметова и тому подобных персонажей все они олигархи..Это очень показательно и говорит о том.что Президент на правильном пути.
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01.11.2021 16:08 Відповісти
https://t.me/pecherhill Печерский холм , November 1
О ситуации с Разумковым. Офис президента, наконец, дозрел до более-менее адекватного решения. Сейчас там активно пытаются с бывшим спикером договориться о взаимном нейтралитете, с целью остановить поток критики в адрес власти со стороны Разумкова. В ОП хотят сбить волну сейчас, что бы в будущем либо найти на Разумкова компромат, либо дождаться какой-либо его ошибки. В качестве альтернативы, бывшего спикера пугают планом «выдавливания из Рады».
План хороший всем, кроме одного: на мировую Разумков не пойдет, а все удары со стороны власти Разумкову только на руку. Умники в ОП так и не поняли, что их нынешнее положение по Разумкову - это классический цуцванг. Любой их ход только все портит. Идти на любые договоренности Разумкову сейчас не выгодно. 7% рейтинга, это прекрасная стартовая позиция для политической борьбы, а как политик Разумков опытнее и коварнее всего Офиса президента вместе взятого. Единственное поле, на котором Разумков может расширить свой электорат, это поле «Слуги народа». Бывший спикер активно работает над этим.

Разумков сейчас стал регулярным гостем на каналах Рината Ахметова. Не брезгует он и прочими телеканалами. Он кругом кусает власть. В сети уже начали гулять рекламные ролики Разумкова. Все это не появляется на пустом месте, о том, что проект «Разумков» возьмется финансировать Ахметов, мы писали давно. Назад уже не отыграешь. Более того, единственное, чем руководство фракции сейчас удерживает часть депутатов от откола и перехода по знамена Разумкова, это деньги. Те самые «конверты» которые в ВР приносит депутат Трухин.

Скажем больше, из перфоманса по выдавливанию Разумкова из ВР, Разумков создаст увлекательное шоу, которое покажет фракцию «Слуга народа» жлобами и подлецами, а Разумкова - воином света. Вылетит он из ВР? И что? Юлия Тимошенко и Виктор Янукович тоже подолгу работали вне стен Верховной рады. Портить жизнь друг другу и вместе президенту Ющенко, им это не мешало.
Офису президента нужно просто смириться. Проект «Разумков» уже стал реальностью. С ним придется жить.
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01.11.2021 16:16 Відповісти
Второй абзац противоречит первому. Если бы ОП видел возможность договориться с Разумковым о каком-то нейтралитете, он бы по сей день сидел в кресле спикера. Проект «Разумков» стал отчётливо виднеться уже очень давно. Вместо того, что бы сразу сбить опасного конкурента, с ним стали искать нейтралитета. А отставка как раз ознаменовала начало горячей стадии открытого противостояния. И сейчас в ОП решают какой Разумков менее опасен в этом противостоянии, с мандатом или без.
Но Петру то с этого что? При Зеленском он хоть на виду, как преследуемый оппозиционер.)) Что при Разумкове будет делать, если тот будет его игнорить? Какие у порохоботов планы на ближайшую пятилетку?)) Про каштаны только не надо.)) Не позорься!
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01.11.2021 17:11 Відповісти
-Ах, с вами вижусь я, милорд... -Затем, что я вам дорог?
-Ах, нет, затем, чтоб вам сказать, нам видеться не след.
-Но без меня уже ль ваш день не скучен и не долог?
-Я не сказала "да", милорд. -Вы не сказали "нет".

Зеленый балаган продолжается...
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01.11.2021 23:35 Відповісти
Думаю что Кремль готовит замену Зеленскому в лице Разумкова, им будут подыгрывать агенты РФ разные там Смешки, Гордоны и подобные.

Медведчуки и Бойки.. это уже протухший материал и они уже выше не прыгнут, РФ нужна новая кровь, такой себе среднинький материал не так явно проросиийкий.
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02.11.2021 00:01 Відповісти
О, ещё один слуга мудрого нарiда!
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02.11.2021 07:03 Відповісти
ну это уже какой то подписьздесь!!!!)))скоро пэтэушников-торчков ушастых, по помойкам собирать будут и в президенты толкать.. ..рейтинги ************ будущих тут недавно показали, Алешка Шлюшко, Замурашка, петуШарик еще из дна-днища кто то, тоже че т там % понабрали))....это приколы такие или нарид действительно с ума по тихой грусти сходит?))) Кывы с Рыбановичем, да матерого разведчика с умейкой -всезнайкой не хватает еще, да придурка красноперого харьковского, пионера мордатого в коротких розовых штанишках, имени не помню, аЛесик какой вроде)))))))
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02.11.2021 07:07 Відповісти
восхождение очередного ублюдка...
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02.11.2021 07:21 Відповісти
Самомнение у некотрых хоть отбавляй!
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02.11.2021 08:03 Відповісти
Ну який з цього ватника президент? Хай їхає .....
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02.11.2021 10:53 Відповісти
 
 