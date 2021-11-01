Анафілактична реакція на перше ковід-щеплення – єдине абсолютне протипоказання для вакцинації людини цим препаратом, - Ляшко. ВIДЕО

Єдиним абсолютним протипоказанням до вакцинації проти COVID-19 є анафілактична реакція на перше щеплення ковід-вакциною, всі інші протипоказання встановлює лікар.

Про це на брифінгу розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Хочу зупинитися на такій важливій темі як медичні протипоказання та застереження до вакцинації проти COVID-19. Оскільки багато фейків та неправильних тактувань саме з цих питань. ...Окремо наголошую та звертаю увагу! Єдиним абсолютним постійним протипоказанням до щеплення конкретною вакциною є анафілактична реакція на першу дозу цієї вакцини. У цьому випадку пацієнтові буде рекомендовано щепитися від COVID-19 іншою вакциною за умови її наявності. Якщо у пацієнта є алергія на один із компонентів вакцини від COVID-19, йому також слід щепитися іншою вакциною", - сказав Ляшко.

Міністр наголосив, що протипоказання до вакцинації може встановлювати сімейний або лікуючий лікар, який видає відповідний висновок про тимчасове чи постійне протипоказання.

За потреби лікар може направити пацієнта до профільного спеціаліста, за висновком якого остаточно приймає рішення, чи здійснювати вакцинацію відразу чи відтермінувати її до певного часу.

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Якщо в пацієнта є протипоказання до щеплення однією з вакцин проти COVID-19, то він має вакцинуватися іншими типами вакцин.

Ляшко також зауважив, що пересторогою до проведення щеплення можуть бути гострі захворювання з температурою вище 38°C.

В такому випадку вакцинацію можна відкласти на термін до 2 тижнів від початку захворювання.

У випадку лікування моноклональними антитілами або реконвалесцентною плазмою вакцинація може бути проведена через 90 днів після закінчення терапії.