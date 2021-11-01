УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7388 відвідувачів онлайн
Новини Відео Коронавірус і карантин
7 096 60

Анафілактична реакція на перше ковід-щеплення – єдине абсолютне протипоказання для вакцинації людини цим препаратом, - Ляшко. ВIДЕО

Єдиним абсолютним протипоказанням до вакцинації проти COVID-19 є анафілактична реакція на перше щеплення ковід-вакциною, всі інші протипоказання встановлює лікар.

Про це на брифінгу розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Хочу зупинитися на такій важливій темі як медичні протипоказання та застереження до вакцинації проти COVID-19. Оскільки багато фейків та неправильних тактувань саме з цих питань. ...Окремо наголошую та звертаю увагу! Єдиним абсолютним постійним протипоказанням до щеплення конкретною вакциною є анафілактична реакція на першу дозу цієї вакцини. У цьому випадку пацієнтові буде рекомендовано щепитися від COVID-19 іншою вакциною за умови її наявності. Якщо у пацієнта є алергія на один із компонентів вакцини від COVID-19, йому також слід щепитися іншою вакциною", - сказав Ляшко.

Міністр наголосив, що протипоказання до вакцинації може встановлювати сімейний або лікуючий лікар, який видає відповідний висновок про тимчасове чи постійне протипоказання.

За потреби лікар може направити пацієнта до профільного спеціаліста, за висновком якого остаточно приймає рішення, чи здійснювати вакцинацію відразу чи відтермінувати її до певного часу.

Також читайте: Новий рекорд за кількістю вакцинацій проти COVID-19: за добу щеплення зробили понад 317 тисяч українців

Якщо в пацієнта є протипоказання до щеплення однією з вакцин проти COVID-19, то він має вакцинуватися іншими типами вакцин.

Ляшко також зауважив, що пересторогою до проведення щеплення можуть бути гострі захворювання з температурою вище 38°C.

В такому випадку вакцинацію можна відкласти на термін до 2 тижнів від початку захворювання.

У випадку лікування моноклональними антитілами або реконвалесцентною плазмою вакцинація може бути проведена через 90 днів після закінчення терапії.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) МОЗ (5406) Ляшко Віктор (1519) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+12
Ну это логично, если уже двинул кони, зачем в бездыханное тело ещё одну дозу тратить!
показати весь коментар
01.11.2021 13:22 Відповісти
+11
да надо отпускать клоунов и идиотов из своей жизни.. цирк должен таки гастролировать....
Господи! какие дэбэльные руководители попали во власть... просто ужас...
показати весь коментар
01.11.2021 13:15 Відповісти
+10
Так то не противопоказание ,то сразу в ящик ...
показати весь коментар
01.11.2021 12:58 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так то не противопоказание ,то сразу в ящик ...
показати весь коментар
01.11.2021 12:58 Відповісти
сразу в ящик - случае, если ты не выполнишь предписаний врача и не посидишь под кабинетом вакцинации положенные полчаса.
Позже чем через полчаса анафилаксия не случается.
Если почувствовал что мутится сознание, начинаются судороги - быстро орешь, тебе колят адреналин, который лежит там же в холодильнике вместе с вакцинами - и все.
таких случаев в среднем 11 штук на 2 миллиона прививок. Не больше.
и если не валить сразу на улицу, то смерти от нее несложно избежать.
показати весь коментар
01.11.2021 13:10 Відповісти
Одно из наиболее опасных осложнений https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F лекарственной аллергии , заканчивающееся примерно в 10-20 % случаев летально.https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%88%D0%BE%D0%BA#cite_note-Tint10-5 [5]
показати весь коментар
01.11.2021 13:17 Відповісти
Про геномий набір цікаво...
Де ви такої дурні поначитувались ?
показати весь коментар
01.11.2021 17:10 Відповісти
Це ж треба, таки знайшлося семеро неадекватів, які лайкнули таку люту дічь.
показати весь коментар
01.11.2021 17:35 Відповісти
Отож так і голосують.
Нє, я раніше вірила, що проблеми в державі через політиків. Десь з 2017 року до мене дійшло, що це все народ. Їх треба тягти за вухо.
показати весь коментар
01.11.2021 20:10 Відповісти
Тому так і живемо.

Ковід довів, що у такій країні люди реально не хочуть жити. Вони навіть не бояться ходити без щеплення, лише тому, що хтось десь чомусь отримав якесь ускладнення. Вони навіть вірять що вакцина впливає на репродуктивні органи. Хто та коли встиг це довести, я не уявляю. Хто та скажена овуляшка, яка цілий рік після щеплення не може завагітніти?
показати весь коментар
01.11.2021 20:19 Відповісти
Автор вдало виклав свою позицію.

Ну і найбільш цікаво. Якого біса? От якого біса люди не бажають вакцинуватися? Інстаграм кісулі, які прокололи себе все, що тіки можно і закачали собі в губи стільки гидоти, що навіть важко уявити - чому вони не бажають зробити собі щеплення? Люди, які харчуються сосисками, цікавляться складом вакцин? Це все не можно пояснити з огляду на здоровий глузд. Люди, які кушають те, що продають в Україні, не бажають отримати вакцини, яких не бояться у Данії. Де контроль якості продуктів харчування на порядок вищий ніж в Україні. Та що там харчування. Ми про Чорнобиль дізналися, бо шведи помітили радіацію. А зараз шведи вакцинуються, а українці бояться? Зараз українцям загрожує безпліддя? Чи Біл Гейтс хоче змінити ДНК саме українців? Чи зробити тут центр біороботів із графену?
Джерело:
показати весь коментар
01.11.2021 20:36 Відповісти
Ну, вони ж не слухают Девіда Балтимора науковця з каліфорнійського технологічного інституту. Вони не слухають фахівця, бо вони слухають ольгинських ботів.
показати весь коментар
01.11.2021 20:57 Відповісти
Автору респект.
показати весь коментар
01.11.2021 20:58 Відповісти
На примере России ученые выяснили что 50% народа боятся вакцин потому что не доверяют власти. Ну там хоть Спутник, понять народ можно. Но в Украине тоже часто пишут про недоверие власти как причина отказа от вакцин. "Злочынна брэхлыва влада" - прям их лозунг! Видимо ВОЗ еще больше людей считают ублюдком, которая наживается на вакцинах. И больше доверяют соседям и знакомым.
показати весь коментар
02.11.2021 09:55 Відповісти
Тянуть нарiд за ухо? Зачем? Им бирку надо в ухо надо вставлять, пластиковую без чипа, и писать на ней не номер, а имя пациента. И по телику запустить ролик, что если без бейджика (бирки в ухе), то в рай не пускают.
показати весь коментар
01.11.2021 20:22 Відповісти
конечно не видел! он здесь сутками сидит на зарплате и пишет гнилую чушь! спаситель от шока хренов!
показати весь коментар
01.11.2021 21:51 Відповісти
нихрена себе все, адреналин. может ты 20 летний юноша в расцвете сил, а кто постарше - адреналин ему на сердечко и на давление...
показати весь коментар
01.11.2021 14:58 Відповісти
Мою дочку, когда первой дозой в сентябре кололи, никаких полчаса не держали, сказали "катись отсюда", даже когда она на этом настаивала. Так что я вполне верю в те сотню смертей, которые вроде как у нас от вакцинации произошли. Я уверен, что процентов 90 этих смертей можно было избежать, но у нас не врачи, а коновалы. По большей части, среди них есть прекрасные специалисты и душевные люди, но они в явном меньшинстве. Впрочем, те мои давние знакомые, что свалили в места, где определенно лучше, чем в бывшем совке, уверяют меня в том, что там, в их америках, германиях и австралиях, ситуация не лучше. Всё поставлено на конвейер, и как-то уже забылось, что всё это затевалось ради человека.
показати весь коментар
01.11.2021 15:17 Відповісти
Можна просто сісти поруч і все. Звідки вони виганяли ? З медичної установи?
показати весь коментар
01.11.2021 19:24 Відповісти
C "центра вакцинации". Честно говоря, я не знаю, что это такое, и не очень горю желанием это выяснять.
показати весь коментар
01.11.2021 20:06 Відповісти
А центр вакцинації де знаходиться...
показати весь коментар
01.11.2021 20:08 Відповісти
А вот этого не скажу, не знаю. Киев, если что, точнее не знаю.
показати весь коментар
01.11.2021 20:11 Відповісти
Подтверждаю. В очереди было 17-20 человек. Медсестра колола всех быстренько и приговаривала, чтоб не задерживались. В наличии было 2 стула на которых сидели старички и 3 стула на которых сидели и заполняли анкеты. Всё.
показати весь коментар
01.11.2021 20:29 Відповісти
показати весь коментар
01.11.2021 21:54 Відповісти
В Европе очень хорошие операции и реанимации. Но паршивые профилактика, диагностика и лечение легких случаев. Потому такая дикая смертность в предыдущую эпидемию ковида в Штатах. Кашель сильный 3 недели, врач без анализов, флюрографии, без прослушивания легких просто назначает гормональные таблетки от кашля. Это Амстердам, прошлая зима, разгар ковида. У друга в Германии сильные частые головные боли, ему выписывают 1-2 упаковки таблеток, а обследований никаких по страховке, все сам, за свои и очень дорого! Кончились таблетки - снова за рецептом. Причину болей никому искать неохота. Не сдох и ладно.
показати весь коментар
02.11.2021 10:03 Відповісти
Позавчора у вас були дві знайомі з раком, який став ускладненням після щеплення, сьогодні вже є померла від щеплення та анафілактичного шоку. Хто буде завтра? Де беремо інформацію?

Ненавиджу тупе та гниле бидло, яке бреше частіше ніж дихає.
показати весь коментар
01.11.2021 22:51 Відповісти
Дитина? Скільки тобі рочків? Ти таке борзе з усіма дорослими, чи вчительку ще боїшся?

Йди вчи уроки, а не сиди цілодобово на Цензорі зі своїми антиковідними фейками з кацапської помийки.

Ідіотка - це твоя мамка, яка від дебіла по п'яні тобою завагітніла.
показати весь коментар
01.11.2021 23:11 Відповісти
Сказочный ДЭБИЛЛЛ
показати весь коментар
01.11.2021 12:58 Відповісти
да, не повезло тебе.
показати весь коментар
01.11.2021 13:07 Відповісти
Не только ему не повезло, нам всем тоже, что у нас медициной рулят подобные типы. А их вообще и близко подпускать к этому нельзя, максимум, чего достоин Ляшко - крутить гайки на конвейере и по вечерам бухать с дружками во дворе. Но у нас социальные лифты выносят на верх всякий мусор, и не дают возможности туда попасть хорошим людям. "Да тут всю систему надо менять!" (с) сантехник из анекдота.
показати весь коментар
01.11.2021 15:22 Відповісти
да надо отпускать клоунов и идиотов из своей жизни.. цирк должен таки гастролировать....
Господи! какие дэбэльные руководители попали во власть... просто ужас...
показати весь коментар
01.11.2021 13:15 Відповісти
Ну это логично, если уже двинул кони, зачем в бездыханное тело ещё одну дозу тратить!
показати весь коментар
01.11.2021 13:22 Відповісти
А все таки класно вакцинуватися і мати ковід-сертифікат в "ДіЯ" . Крім відчуття безпеки і розуміння того , що не здохнеш в ковідній лікарні з кисневим намордником на голові , то ще й в побутовому плані все дуже зручно . Транспорт не переповнений , в магазинах немає черг , всі двері перед тобою відчинені і всюди тобі раді . Захоплююче подих відчуття Свободи . Дивишся на антиваксерів , перед якими всі двері зачинені , як турист в єгипецькому Люксорі дивиться на місцевих перевізників тростини .
показати весь коментар
01.11.2021 13:52 Відповісти
это вас таких понабирали на рекламу? нормальный человек такое не напишет
показати весь коментар
01.11.2021 14:59 Відповісти
Я думаю, что это всё же жирный троллинг. Сарказм так и сочится из всех щелей. Так что всё верно он написал, всё так и есть.
показати весь коментар
01.11.2021 15:24 Відповісти
Надеюсь - это сарказм
показати весь коментар
01.11.2021 20:31 Відповісти
Уже двое умерших от ковида знакомых. Возможно они тоже были скептиками, называли маски синими тряпками, редко мыли руки и покупали ковидные сертификаты. Четверо после больницы, очень длительный отходняк. Тяжело двигаться, паршивое самочувствие, слабость, усталость, сонливость. Это месяца на 2. Ковыду нэмае, то е грып, придурки!
показати весь коментар
02.11.2021 10:44 Відповісти
падло курвяче
показати весь коментар
01.11.2021 14:00 Відповісти
оно кто по профессии? Ну бред же!
показати весь коментар
01.11.2021 14:01 Відповісти
*****, дайте кто-нибудь уже селедки этому недоумку! Ну или по крайней мере - леща! Задолбало уже это чмо трупорылое своими высерами!!!
показати весь коментар
01.11.2021 14:17 Відповісти
верно.
показати весь коментар
01.11.2021 14:22 Відповісти
Стимулируют привиться. Все дорого, но прививки оплачивают из бюджета, то есть из средств гуманитарной помощи.
показати весь коментар
01.11.2021 16:33 Відповісти
Нічого безплатного не існує.
показати весь коментар
01.11.2021 19:22 Відповісти
Почему этот ... гражданин, находясь в красной зоне карантинных ограничений (в городе Киев), внутри общественного здания (Министерства охраны здоровья) - не носит маску, плотно облегающую рот и нос? Почему он до сих пор не оштрафован за нарушение карантинных ограничений?
показати весь коментар
01.11.2021 16:07 Відповісти
Це що ж виходить, якщо зразу не здох то можна наступну дозу? 🤔
показати весь коментар
01.11.2021 16:38 Відповісти
Саме так, а якщо не 3-я то 4-а чи 5-а доза таки доб'є! І то добре, бо недобитим буде тяжко доживати в пекельних муках декілька років в стані мутантного перетворення тіла і особистості.
показати весь коментар
02.11.2021 00:51 Відповісти
Да да, никаких противопоказаний, и не нужно никакие мед обследования проходить, а зачем? Иди колись хоть на вокзале, хоть в туалете ТЦ, нам главное галочку в статистике поставить, ну а коньки откинешь ни медработники ни Минздрав ни производитель вакцины никакой ответственности не несут.
показати весь коментар
02.11.2021 09:27 Відповісти
ну подумаешь , здохнет пара десятков хохлов , делов куча ! их много еще
показати весь коментар
02.11.2021 09:52 Відповісти
Я не антиваксер, розумію користь вакцинації, що проводиться з розумом, а також те, яку шкоду може робити імітація роботи по вакцинації. Нажаль, влада замість потрібних дій, шляхом психічного залякування та неприпустимих жертв населення через ці дії, порушив Конституцію України, порушила конституційний лад держави.
Повторюють дві тези: 1) вакцинована людина рятує себе і 2) не підставляє під ризик оточуючих.
1) Здавалося б, беззаперечний аргумент про те, що 93% померлих, це невакциновані але це напівправда, а як відомо, напівправда не краще брехні. До цієї інформації треба ще вказувати, що більшість всіх цих невакцинованих з реанімації це люди критичних груп - похилого віку, а також із слабким природним імунітетом через хронічні хвороби, які всі обліковуються в державних медичних і пенсійних реєстрах. Як тільки отримали вакцини, уряд мав би створити списки всіх громадян критичних груп, і в першу чергу вакцинувати їх, шляхом відвідування вдома по всім адресам. Замість цього влада порушила конституційний лад і шляхом психічного залякування, на емоціях, відбирає в людей здатність критично мислити. Примусивши більшість здорового населення, з імунітетом до ковіду, стояти в чергах на вакцинацію, влада позбавила вакцинації тих, хто її потребує і в силу фізичного стану не може дістатись без сертифікатів до центрів і стояти там в чергах. Головний санлікар .
Зараз в Україні всього 8,5 млн. доз вакцин, тобто тільки третина від потреби. Більшість ціх вакцин заради показників "роботи МОЗ" буде використано не за призначенням, а багато тих, що їх потребує їх не отримають, збільшивши показники смертності, надавши владі можливість і далі залякувати громадян, щоб відволікти від її злочинної бездіяльності.
2) Здавалося б, беззаперечний аргумент про те, що заради збереження населення можна обмежити права громадян, щоб вони не розповсюджували вірус і не наражали оточуючих на небезпеку. Але якщо, згадати, що вакциновані так само розповсюджують вірус. Ляшко: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3320718-vakcinovani-vid-covid19-povinni-nositi-masku-lasko.html людина, яка вакцинована, може переносити збудника, хворіти з легким перебігом та інфікувати.
Крім того, відповіддю вірусів на не природний, штучний імунітет від вакцин, є значне збільшення мутацій, що може привести до появи нових, ще небезпечніших штамів. Тобто, вакциновані перебуваючи у громадських місцях несуть для оточюючих таку саму небезпеку, що й не вакциновані і померлу в реанімації бабусю, можливо, заразила вакцинована дочка.
Замість завчасного належного виконання своїх обов'язків, влада не знайшла нічого краще, ніж порушити конституційні права громадян, не роблячи належних дій, ефективних без порушень прав, прикриваючи свої неефективні дії звинувачуючи незгодних в смертях людей.
Ні страшні факти про померлих від нестачі ліжкомісць і кисню, які заздалегідь не забезпечила влада, ні звинувачення невакцинованих в цих смертях, ні "імітація" масової вакцинації в центрах, дістатися до яких без сертифікатів і для людей похилого віку великі проблеми, не мають достатніх підстав для сегрегації громадян, дискримінації за наявністю сертифіката і порушення владою конституційного ладу шляхом порушень Конституції України.
Сподіваюся, МОЗ доведеться відповідати за те, що він зробив і що з належного не зробив, приховуючи бездіяльність обмеженням конституційних прав громадян та історіями жахів про смертність в українських лікарнях.
показати весь коментар
02.11.2021 12:45 Відповісти
"Меняет ли прививка нашу иммунную систему надолго?
Нет. По словам Михаи Нетеа, изменения в реакции врожденного иммунитета организма на неспецифические стимуляторы после прививки вакциной BioNTech/Pfizer носят краткосрочный характер. Это подтверждает и опыт Кристине Фальк. Уже по прошествии двух недель после второй прививки против COVID-19 иммунная система возвращалась к работе в нормальном режиме, имея в запасе нужные антитела.
С точки зрения иммунолога Фальк, опасность представляет собой, скорее, изменение иммунной системы, происходящее вследствие перенесенной болезни. "Мы осмотрели 100 пациентов. У всех них наблюдалось смещение иммунных клеток в крови. Это означает, что даже при отсутствии осложнений вирус устраивает "беспорядок" в иммунной системе. Даже при легком течении болезни иммунная система борется изо всех сил. Возникающие в результате этого изменения заметны и по прошествии месяцев. И это вызывает у меня большую тревогу", - резюмирует Фальк.
https://www.google.com/amp/s/amp.dw.com/ru/oslabljaet-li-privivka-ot-covid-19-vrozhdennyj-immunitet/a-59074048
показати весь коментар
02.11.2021 13:29 Відповісти
Россия.
Медианный возраст выборки «Открытых медиа» - 68 лет, то есть половина умерших от COVID-19 моложе этого возраста, а другая половина - старше.
5% умерших от коронавируса были молодого возраста (до 44 лет), 18% - среднего возраста (45−59 лет), 46% - пожилого возраста (60−74 лет) и 31% - старческого возраста (от 75 лет).
Больше всего умерших обоих полов в возрасте 80 лет (77 человек - 3,8% от общего числа смертельных случаев) и 73 года (76 человек - 3,8%).
показати весь коментар
02.11.2021 13:41 Відповісти
Иными словами, если человек вакцинирован, то чем больше вокруг него зараженных, тем больше шансы заразиться самому?
Абсолютно. Поэтому и вызывает такое недовольство и раздражение у любого разумного начальства, типа руководителей государства, то, что люди отказываются вакцинироваться, они считают это исключительно их личным правом. Это не так. Потому что если человек не вакцинирован, он ставит под угрозу свое собственное благополучие, но он также ставит под угрозу благополучие невинных людей вокруг него, потому что он может заразиться, он может заразить их, даже если они вакцинированы.


https://www.svoboda.org/a/tayny-koronavirusa-izbytochnaya-smertnostj-v-ssha-i-rossii/31466295.html
показати весь коментар
02.11.2021 13:42 Відповісти
Причём, вакцинированные также как и не вакцинированные инфицируют окружающих в случае заражения (Ляшко: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3320718-vakcinovani-vid-covid19-povinni-nositi-masku-lasko.html людина, яка вакцинована, може переносити збудника, хворіти з легким перебігом та інфікувати ) и нет оснований для запрещённой Конституцией Украины сегрегации граждан, дискриминации по признаку наличия сертификата.
показати весь коментар
02.11.2021 15:02 Відповісти
Есть большое отличие: вакцинированные могут переболеть легко или не заболеть. Если всюду вакцинированные, они перестанут попадать в больницы и долго тяжело болеть, умирать. На восстановление после тяжелого ковида уходит много времени и денег. Люди подолгу не могут работать. Допустим пцр отрицательный после болезни, а ты еще 2-3 месяца полный дохляк, еле ходишь, дико устаешь, засыпаешь на ходу.
показати весь коментар
02.11.2021 16:22 Відповісти
 
 