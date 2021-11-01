Київ і "пальцем не поворухнув": Лавров заявив, що РФ не уникає зустрічі в Нормандському форматі і знову звинуватив Україну. ВIДЕО

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва не уникає зустрічей у Нормандському форматі, це Київ "пальцем не поворухнув".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ру, про це він сказав в ефірі одного з російських телеканалів.

"Зараз нас намагаються "закликати" і посилаються на те, що президент Росії Володимир Путін обіцяв організувати Нормандський формат хоча б на рівні міністрів. Ми не уникаємо зустрічей. Але президент Росії Володимир Путін, обіцяючи, що він доручить попрацювати над цим процесом, сказав, що нам спочатку треба виконати те, про що домовилися у грудні 2019 року в Парижі", - наголосив Лавров.

Він нагадав, що все, що було обговорено у французькій столиці, нібито мала виконати українська сторона, "проте нічого, як і раніше, не виконано як за "формулою Штайнмаєра", так і за визначенням особливого статусу Донбасу".

Лавров зазначив, що при цьому ФРН та Франція наполягають на збереженні "конструктивної двозначності" навколо того, хто має виконувати Мінські домовленості. Так, надалі голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, голова Європейської ради Шарль Мішель та президент України Володимир Зеленський підписали заяву, в якій йдеться про те, що Росія несе в українській кризі особливу відповідальність, оскільки вона є стороною конфлікту.

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У Берліні та Парижі на це відповіли, що Москву це не має дивувати.

"Із самого початку кризи з 2014 року вони виходили з того, що ми маємо це все робити. Тоді навіщо підписували Мінські домовленості?" - зазначив Лавров.

Раніше Лавров заявив, що "Україна намагається створити провокаційну ситуацію на Донбасі та втягнути Росію".