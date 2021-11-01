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Київ і "пальцем не поворухнув": Лавров заявив, що РФ не уникає зустрічі в Нормандському форматі і знову звинуватив Україну. ВIДЕО

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва не уникає зустрічей у Нормандському форматі, це Київ "пальцем не поворухнув".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ру, про це він сказав в ефірі одного з російських телеканалів.

"Зараз нас намагаються "закликати" і посилаються на те, що президент Росії Володимир Путін обіцяв організувати Нормандський формат хоча б на рівні міністрів. Ми не уникаємо зустрічей. Але президент Росії Володимир Путін, обіцяючи, що він доручить попрацювати над цим процесом, сказав, що нам спочатку треба виконати те, про що домовилися у грудні 2019 року в Парижі", - наголосив Лавров.

Він нагадав, що все, що було обговорено у французькій столиці, нібито мала виконати українська сторона, "проте нічого, як і раніше, не виконано як за "формулою Штайнмаєра", так і за визначенням особливого статусу Донбасу".

Лавров зазначив, що при цьому ФРН та Франція наполягають на збереженні "конструктивної двозначності" навколо того, хто має виконувати Мінські домовленості. Так, надалі голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, голова Європейської ради Шарль Мішель та президент України Володимир Зеленський підписали заяву, в якій йдеться про те, що Росія несе в українській кризі особливу відповідальність, оскільки вона є стороною конфлікту.

Також читайте: Лавров заявив, що РФ передала партнерам пропозиції щодо зустрічі в Нормандському форматі: "Чекаємо на реакцію"

У Берліні та Парижі на це відповіли, що Москву це не має дивувати.

"Із самого початку кризи з 2014 року вони виходили з того, що ми маємо це все робити. Тоді навіщо підписували Мінські домовленості?" - зазначив Лавров.

Раніше Лавров заявив, що "Україна намагається створити провокаційну ситуацію на Донбасі та втягнути Росію".

Автор: 

Лавров Сергій (1615) нормандська четвірка (1526)


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Топ коментарі
+14
Овса коню, овса
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01.11.2021 14:04 Відповісти
+9
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01.11.2021 14:14 Відповісти
+8
Московиты в своём репертуаре - хотят указывать как нам жить на нашей земле и писать нам законы...
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01.11.2021 14:06 Відповісти
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Овса коню, овса
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01.11.2021 14:04 Відповісти
и заштрык от бешенства. На соседей кидается, тварюка!
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01.11.2021 14:36 Відповісти
Та тот Лавров ,он малахольный кретин ,его надо поместить в психушку и пусть там бредет сколько ему влезет ...
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01.11.2021 14:04 Відповісти
Московиты в своём репертуаре - хотят указывать как нам жить на нашей земле и писать нам законы...
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01.11.2021 14:06 Відповісти
Найкоротший наобіцяв ***** вагон і тєлєжку, а тепер петляє між краплями.
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01.11.2021 14:06 Відповісти
странно зачем коня в наркоманском угаре выпустили на арену.... что то сдохло в мошканском окружении или уже причастили с исповедальней?????????
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01.11.2021 14:09 Відповісти
Х.. йло решил переплюнуть Калигулу и назначил любимую лошадь главой МИДа
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01.11.2021 14:10 Відповісти
Київ куєм пошєвєліл по твоїм губам, кінь пєдальний
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01.11.2021 14:13 Відповісти
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01.11.2021 14:14 Відповісти
Здохни лошадь!!!
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01.11.2021 14:18 Відповісти
А вот шо кацапы думают по этому поводу

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01.11.2021 14:22 Відповісти
только дрон один поработал смотрите какой резонанс из-за одного Байрактара
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01.11.2021 14:25 Відповісти
Начало любых переговоров с РФ упираются в два главных пункта - 1) РФ убирается за международно признанные границы Украины вместе со своим вооружением , боеприпасами и т.д ( это и Крым , и Севастополь , ОРДЛО и акватории Азовского и Черного морей которые закреплены за Украиной) 2) прекращает вмешиваться во внутренние дела Украины по всем вопросом ( языка, религии, образования, политики, амнистии, вступления в НАТО и ЕС и т.д.) Это предварительные, основные условия. Дальше возможны переговоры и нюансы ( но по остальным вопросам). Пока этого нет, обсуждать нечего. И Украина и Запад это должны понимать и действовать соответственно.( "за скобками" мы ничего оставить не можем и не имеем права).
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01.11.2021 14:26 Відповісти
Завтра 300 лет паРашке!
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01.11.2021 16:45 Відповісти
ну....не чокаясь! чтоб они все!
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01.11.2021 20:06 Відповісти
Бреше каняка!
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01.11.2021 17:24 Відповісти
мы мирно обстреливали Украинскую территорию и тут появились байрактары.
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01.11.2021 19:01 Відповісти
ДАВАЙ ЇЇ СЮДИ ЦЮ УНИЛУ ЛОШАДЬ
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01.11.2021 21:12 Відповісти
.

лживое, уродливое, рашистское чмо.

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01.11.2021 23:20 Відповісти
Лавров РАБ своего хозяина! Впрочем там вся кремлевская верхушка рабы шизофреника. Более мерзкой, лживой, подлой страны чем рабская Московия, трудно сыскать
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02.11.2021 03:09 Відповісти
 
 