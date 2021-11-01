Псевдо-інвестори вкрали у фермера майже пів мільйона гривень, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Шахраї приїхали дорогим автомобілем. Поки один відволікав розмовами про майбутні "інвестиції", інші винесли з господарського авто $7000 та 250 тис. грн.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області, інформує Цензор.НЕТ.

"Зловмисники на авто Range Rover приїхали до села Халеп'є до фермера, який проводив ремонтні роботи на території господарства. Поки один зі зловмисників розмовляв із підприємцем та пропонував вигідні інвестиції, інші двоє викрадали гроші. Автомобіль злодії припаркували поряд із автомобілем господаря таким чином, щоб зручно і непомітно викрасти готівку", - сказано у повідомленні.

У поліції повідомляють про затримання двох зловмисників - 41-річного киянина та 56-річного мешканця Кривого Рогу. Одному з них уже повідомили про підозру та відправили під домашній арешт.

Читайте також: Групу іноземців-"квартирників" затримано в Києві. Фігурантам загрожує від трьох до шести років позбавлення волі, - поліція. ФОТОрепортаж

Крадіям загрожує від трьох до шести років. Зараз у поліції з'ясовують, чи причетні вони до інших подібних крадіжок.





