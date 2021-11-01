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Псевдо-інвестори вкрали у фермера майже пів мільйона гривень, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Шахраї приїхали дорогим автомобілем. Поки один відволікав розмовами про майбутні "інвестиції", інші винесли з господарського авто $7000 та 250 тис. грн.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області, інформує Цензор.НЕТ.

"Зловмисники на авто Range Rover приїхали до села Халеп'є до фермера, який проводив ремонтні роботи на території господарства. Поки один зі зловмисників розмовляв із підприємцем та пропонував вигідні інвестиції, інші двоє викрадали гроші. Автомобіль злодії припаркували поряд із автомобілем господаря таким чином, щоб зручно і непомітно викрасти готівку", - сказано у повідомленні.

У поліції повідомляють про затримання двох зловмисників - 41-річного киянина та 56-річного мешканця Кривого Рогу. Одному з них уже повідомили про підозру та відправили під домашній арешт.

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Крадіям загрожує від трьох до шести років. Зараз у поліції з'ясовують, чи причетні вони до інших подібних крадіжок.

Псевдо-інвестори вкрали у фермера майже пів мільйона гривень, - поліція 01
Псевдо-інвестори вкрали у фермера майже пів мільйона гривень, - поліція 02
Псевдо-інвестори вкрали у фермера майже пів мільйона гривень, - поліція 03

Автор: 

злодійство (395) Київська область (4132) Нацполіція (15325)


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Они не из фракции слуг урода? Очень похоже по стилю работы.
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01.11.2021 18:20 Відповісти
Пообіцяли фермеру "життя по новому"...
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01.11.2021 18:38 Відповісти
и выглядели реально,как реальные инвесторы...
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01.11.2021 18:46 Відповісти
Обычно у инвесторов воруют, так как они с деньгами, а тут на оборот, прикольно )))
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01.11.2021 18:53 Відповісти
>Пока один отвлекал беседами о будущих "инвестициях", другие вынесли из хозяйского авто $7000 и 250 тыс. грн.

ровно то что делают щас зеленые
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01.11.2021 21:29 Відповісти
Нормальные схемки пошли.
Это потому что сейчас мошенники думают, а чем мы хуже кварталовцев? Мы что тоже не можем сыграть какого нибудь инвестора Голобородька?
В стране 73% людей, которые легко поверят в любую сказку, если убедить их в том, что они обязательно получат выгоду. Главное надавить на жадность 73 процентного, красиво обрисовать его фантастические перспективы, презентовать ему какие-нибудь Нью Васюки. Перспективы быстрой халявы затмят разум 73 процентного и он сам принесет вам свои деньги или свой голос на блюдечке с голубой каемочкой.
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02.11.2021 11:28 Відповісти
 
 