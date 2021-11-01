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"Дані про стягування російських військ до кордону – інформаційні провокації", – заступник міністра оборони Маляр. ВIДЕО

Головне управління розвідки Міноборони станом на 1 листопада не фіксує переміщення військ РФ, наближення або нетипове їх збільшення на кордоні України.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телеканалу ICTV, інформує Цензор.НЕТ.

Чиновниця спростувала інформацію іноземних ЗМІ щодо концентрації збройних сил РФ біля кордону з Україною.

"Військова розвідка постійно веде спостереження за діями військ держави-агресора, за кількісною зміною, за переміщенням цих військ, за наближенням до державного кордону", – наголосила Маляр.

Як стверджує заступник міністра оборони, перш ніж інформація з'явиться у пресі чи соціальних медіа, спочатку вона з'являється у військової розвідки та військово-політичного керівництва України, яке може вчасно ухвалити рішення.

Читайте також: США провели міжнародні консультації через повідомлення про накопичення сил РФ біля кордону України, - Білий дім

"Те, що зараз відбувається, трактується як планові заходи у рамках переміщення військ після завершення навчання", – пояснила Маляр. За її словами, випадки інформаційної провокації не поодинокі і їх постійно фіксують напередодні політичних зустрічей чи певних подій.

Автор: 

армія рф (18043) кордон (4838) Міноборони (7516) Маляр Ганна (525)


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Топ коментарі
+71
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01.11.2021 23:40 Відповісти
+60
То выходит что разведка США дебилы.
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01.11.2021 23:42 Відповісти
+54
Почему чиновники так яростно опровергают информацию о концентрации войск? США провели консультации по этому поводу, а наши все отнекиваются?
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01.11.2021 23:42 Відповісти
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01.11.2021 23:40 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/news/2021/11/2/7312463/ https://www.pravda.com.ua/news/2021/11/2/7312463/

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02.11.2021 11:03 Відповісти
Там і раніше було забагато військ агресора - десятки тисяч військових, тому на пару тисяч більше чи менше вже не має значення.
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02.11.2021 12:35 Відповісти
за 2020 год совокупный доход у этой женщины составил 11 тыс гривен (см. .биография).мы бараны ?
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02.11.2021 14:30 Відповісти
Почему чиновники так яростно опровергают информацию о концентрации войск? США провели консультации по этому поводу, а наши все отнекиваются?
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01.11.2021 23:42 Відповісти
Потому что бубочка не оставляет надежд посмотреть в ботоксное очко.
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01.11.2021 23:44 Відповісти
Продолжают держать людей за идиотов.
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02.11.2021 00:42 Відповісти
ВИДНО , что эта … брешит , глазки опускает , не то ,что главный шут начинает с «чесно кажучи» и не слова ПРАВДЫ !
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02.11.2021 09:52 Відповісти

Аналитики расследовательского сообщества Conflict Intelligence Team зафиксировали передвижение российских войск и техники в регионы на границе с Украиной.

Об этом сообщил эксперт Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов, передает со ссылкой на https://www.currenttime.tv/a/deystvitelno-li-rossiya-vnov/31539503.html Настоящее время

А чому треба вірити замісниці заплямованого й на виліті Тарана , котра пішла служити чи Україні чи Єрмаку ще не відомо аде під Тарана й зовсім недавно...
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02.11.2021 03:00 Відповісти
То выходит что разведка США дебилы.
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01.11.2021 23:42 Відповісти
Могут загадить все что угодно, репутацию, отношения, поддержку союзников... Просто потрясающий дебилизм, молчали бы лучше, или шли сажать ******* деревьев
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02.11.2021 01:09 Відповісти
Они только ртом могут что то делать.
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02.11.2021 01:23 Відповісти
Похоже что да - мозгов там нет и возникает вопрос а на кого эта лупоглазая работает? Пусть бы эта маляр и делала только то что умеет - работала своим ртом а не звиздела здесь в качестве военного аналитика
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02.11.2021 09:03 Відповісти
Они только ртом могут что то делать. ©
Не лише ним...

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02.11.2021 10:02 Відповісти
***** кошмарить Бубачку.
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01.11.2021 23:42 Відповісти
Бедная бубачка))) уже наверное сто раз пожалел что полез
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02.11.2021 00:10 Відповісти
Вот смотрю на эту Маляр и просто верю каждому слову.🥴
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01.11.2021 23:43 Відповісти
тим більше, в її функціонал входить лише тилове забезпечення ЗСУ...
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01.11.2021 23:52 Відповісти
Вона просто *******
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02.11.2021 09:38 Відповісти
Подождите, что за херня тут темы через однуто стягивают то не стягивают... Я должен знать, мне покупать солярку или нет? Она между прочим в австри по 1€40 если мне в военкомат не надо то я зачем буду тратить столько денег?
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01.11.2021 23:43 Відповісти
В мене чомусь більше довіри до інформації з Вашингтон Пост чим до цієї лупоглазої робітниці ротом
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02.11.2021 09:08 Відповісти
1000%!!!
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01.11.2021 23:43 Відповісти
По данным нашего МО, США и другие страны НАТО "осуществляют информационные провокации".
РФ осуществляет перегруппировку войск, и разведки развитых стран это видят. Подготовка к войне - это не недели, и не месяцы - это годы. Даже развёртывание логистических баз, уже повод бить тревогу. МО имени Гундосика заметит вражеские войска только тогда, когда они выстроятся вдоль границы?
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01.11.2021 23:46 Відповісти
Так оно и есть.
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01.11.2021 23:53 Відповісти
Якщо українська влада наполегливо спростовує якусь інформацію, то інформація точно правдива і чекай біди.
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01.11.2021 23:47 Відповісти
Типу "Я бы такие сапоги не взяла. - Значит, хорошие сапоги, надо брать..." (с)
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02.11.2021 00:00 Відповісти
"То, что сейчас происходит, трактуется как плановые мероприятия в рамках перемещения войск после завершения обучения", - пояснила Маляр.
Эта дура замминистра обороны рабсеи?
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01.11.2021 23:47 Відповісти
Власти Украины должны подготовить другие формы реагирования.
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01.11.2021 23:49 Відповісти
Например какие? Бригада членограев... Или бригада наколенивставаев? Или бригада путинувочкосмотреев? Со спецротой из перестанстреляев...
Лбядь, за два года, зеленой власти, я ни одного внятного предложения не услышал...
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02.11.2021 09:14 Відповісти
дуже інтелігентно мочать клоуна і зелених слуг урода наркомана на Пінкучовому ІСТV. Маляр - вона то менше за інших винувата в провалах зеленої влади; їй дістається менше... А урода наркомана Устенка таки потикали мордою в гівно; але, поскільки це було зроблено інтелігентно - він старався інтелігентно відмовчуватися...
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01.11.2021 23:50 Відповісти
не виправдовуйте маляр, я дивилась інтервью з нею, достойна слуг....
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02.11.2021 09:22 Відповісти
альо, это министерство обороны ?
довожу до вашего сведения, что США обсуждали с союзниками концентрацию русских войск у границ Украины
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01.11.2021 23:50 Відповісти
в рельсу подзвонити було би продуктивніше
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01.11.2021 23:53 Відповісти
схоже що так.
з цими грьобаними ЗЕ-страусами із головами в піску пропадемо
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01.11.2021 23:55 Відповісти
"То, что сейчас происходит, трактуется как плановые мероприятия в рамках перемещения войск после завершения обучения", - пояснила Маляр. можно спокойно арестовать,как предателя Украины и агента ФСБ рашистского оккупанта
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01.11.2021 23:51 Відповісти
цікаво, це їй з рашки повідомили, як трактувати....
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02.11.2021 09:23 Відповісти
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01.11.2021 23:51 Відповісти
Пентагон "провоцирует?!!
По моему, мы находимся на пороге грандиозного ШУХЕРА:
Зе-кодла решила нас слить Рашке?!!!!!!!
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01.11.2021 23:52 Відповісти
Зараз цю зЕбілку посилять ще одним видатним "полководцем". Заживемо.
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01.11.2021 23:53 Відповісти
И да. И нет. И фейк. И не фейк. Дело в том, что неделю как в соц сетях транслируют видосики. Понимаете, на России транслировать дают только то, что спецы дозволят. Иначе тюрьма и швабра. Но и там смесь свежих видосиков с весенними видосиками. Не фейк то, что большинство вооружений и войск от границы с Украиной с весны не отвели. Не знаю, как по людям, но техника вся практически осталась у границ Украины. Возможно, что еще усиливают группировку. Ее в принципе для войны должны по отдельным направлениям для вторжения довести до 3 кратного превосходства. То есть, если 100 000 есть, то тысяч 200 еще нужно подвезти.
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01.11.2021 23:54 Відповісти
41-й год не напоминает ?
"22 июня, ровно в 4 часа, Киев бомбили, нам объявили, что нчалася война..."
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01.11.2021 23:55 Відповісти
Щось вона мені як експерт-криміналіст більше подобалась, ніж няня-приспальниця.
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01.11.2021 23:55 Відповісти
пока такие маляры будут красить эфир своей х.......ей, рашка завтра нападет и финита ля фортепьяна
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01.11.2021 23:55 Відповісти
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01.11.2021 23:58 Відповісти
Ах да, мышежбратья
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01.11.2021 23:59 Відповісти
Думаю что Кремль готовит замену Зеленскому в лице Разумкова, им будут подыгрывать агенты РФ разные там Смешки, Гордоны и подобные.

Медведчуки и Бойки.. это уже протухший материал и они уже выше не прыгнут, РФ нужна новая кровь, такой себе среднинький материал не так явно проросиийкий.
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01.11.2021 23:59 Відповісти
Туди ж - дохтур Комаровський, спеціаліст з усіх захворювань та прихованих потоків. І піпел схаває. А що цікавіше, знову ж таки, із ЦИХ
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02.11.2021 00:05 Відповісти
Так, пасажир Комаровський також з цієї банды.
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02.11.2021 00:08 Відповісти
Наверное не просто так флагманский корабль Шестого флота Военно-морских сил Соединенных Штатов направляется в Черное море.
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02.11.2021 00:06 Відповісти
А она вообще компетентна в этом вопросе? Как человек без опыта попал на эту должность? За страну страшно. Дегенератам досталась.
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02.11.2021 00:18 Відповісти
А кто там вообще компетентный?!
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02.11.2021 00:43 Відповісти
Да когда же это кончиться.
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02.11.2021 00:23 Відповісти
Напередодні другої світової сталін розстрілював своїх шпіонів, які повідомляли про напад нацистської німеччини і наказував не піддаватися на провокації. Нічого не нагадує?...
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02.11.2021 00:57 Відповісти
Вы абсолютно правы....Единственное различие - сралин не кривлялся и не танцевал в кожаных шортах, развлекая Гитлера перед войной....А наше недоразумение перед кремлёвской крысой не один год вытанцовывало....Тьфу....Мерзота...
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02.11.2021 06:25 Відповісти
І танцював, і кривлявся ваш Сталіна: постачання стратегічного матеріалу в Німеччину, військовий союз про ненапад, вони віддали військову базу німцям і готували в своїх училищах німецьких танкістів (якби це німцям треба було) Сталін зняв штани і підставив сраку- лиш би Гітлер не напав.
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02.11.2021 12:30 Відповісти
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02.11.2021 01:05 Відповісти
Яке ж воно коннчене.
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02.11.2021 01:09 Відповісти
Простите, но она же из Слуг Наркомана.

СН и ЗЕ - это не источники информации, а генераторы белого шума.
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02.11.2021 01:16 Відповісти
Генераторы случайных слов
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02.11.2021 02:55 Відповісти
Еще одна БЕЗУГЛАЯ?
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02.11.2021 02:57 Відповісти
а в зе-ко-манде вообще есть "с углом" ?
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02.11.2021 05:44 Відповісти
ні, безуглу ніхто не перевершить, але те що такі опікуються обороною держави - це страшно...
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02.11.2021 09:25 Відповісти
США проводят консультации с союзниками из-за скоплении войск России на границе с Украиной

https://twitter.com/newkc14/status/1455287446367883264 11:35 PM · 1 ****. 2021 г. ·https://help.twitter.com/using-twitter/how-to-tweet#source-labels Twitter Web App

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02.11.2021 03:13 Відповісти
И после этого подмахивания путену мы ещё сможем рассчитывать на помощь Америки в отражении полномасштабного наступления козломордых? С нами кто-то захочет иметь дело? Надо следить за перемещением денежных средств и золотого запаса из казначейства в неизвестном направлении....Потому как, дерьмаки и гундосые марионетки,видимо , готовятся распрощаться с Украиной...
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02.11.2021 06:31 Відповісти
...кому такие осложнения на голову корона дала?)...это значит, что Штаты, наблюдая из космоса и публикуя снимки немеренного кол-ства танков и пр. техники неподалеку, врут на весь мир!?)))им то это зачем?!!!***, че там творится у тех урядников в головах?!
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02.11.2021 06:48 Відповісти
Какая подлая дрянь...
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02.11.2021 06:52 Відповісти
совершенно верная заява.
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02.11.2021 07:11 Відповісти
ну да. вагнергейта у нас тоже нет
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02.11.2021 07:15 Відповісти
Тупа зелена ідіотка!!! Провокації від США?!!
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02.11.2021 07:25 Відповісти
Причина по которой мерзавка изрыгает эту дрянь своим ртом вовсе не в тупости, о наивный.
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02.11.2021 07:57 Відповісти
Я чомусь довіряю американській розвідці. Виходить, що Кросоворотка вже і розвідку знищив, залишились актори, які будуть сприяти його відосікам, а інакше будуть санкції на московії проти бізнесу Косоворотки.
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02.11.2021 08:08 Відповісти
После вагнергейтского погрома, учиненного в Главном управлении разведки Минобороны агентами ФСБ дерьмаком и его подчиненными, навряд можно считать эту службу надежным источником информации.
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02.11.2021 08:36 Відповісти
Новые кадры от зедебилов. Оказывается разведка США и спутниковые кадры это все как говорят зедебилы , хайп.
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02.11.2021 09:10 Відповісти
это провокаторы
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02.11.2021 09:54 Відповісти
Таке відчуття , що пукін сидить в Києві
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02.11.2021 09:21 Відповісти
ТАСС 21 июня 1941 года заявляло опровержение слухам провокаторов о скоплении немецких войск на советской границе... совок не меняется... И ни интернет..ни спутники слежения... ни данные разведок мира не пробивают его тупой совковой головы... А почему ? А потому что сценарий совместный.
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02.11.2021 09:40 Відповісти
Ей-богу ЗЕ!падлы решили сдать Украину по тихому! Завтра проснёмся, а тут уже рашковские танки курсируют. Хоть бы кто для приличия высказал обеспокоенность и озабоченность. Так нет же. На границе "ихтамнет"
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02.11.2021 09:44 Відповісти
Наче по шаблону вагнергейта. Щось ті США на нашу гарнюсю бубочку мають зуба, провокації весь час проводять, мабуть прийдеться до Китаю чи паРаші розвертатись. "Дуболом" Янукович мабуть лікті кусає (а що, так можна було!?), як його "артисти" переграють.
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02.11.2021 09:48 Відповісти
Позиция МО напоминает страуса, который голову засунул в песок. Ничего не вижу, ничего не слышу, нам ничего не угрожает. Сталин в 41-м тоже никому не верил пока немцы бомбить города не начали.
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02.11.2021 09:53 Відповісти
Сралин как раз все знал,только гитлер его опередил с наступлением.
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02.11.2021 10:12 Відповісти
Тому він поставляв стратегічні матеріали в Німеччину, віддавав воєнно-морські бази для нападу німців на сусідні країни як Норвегію і готував німецьких військових в радянських училищах? Ти або совковий ідіот, або брехун-провокатор.
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02.11.2021 12:39 Відповісти
А каким образом это сралину мешало готовится к нападению на германию? Не совковый ты наш не идиот.А переученный кацапской историей стратег.
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02.11.2021 12:51 Відповісти
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02.11.2021 10:12 Відповісти
Для зелених повій це не аргумент.
Вони будуть гнути те, що наказують сутенери.
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02.11.2021 10:42 Відповісти
На детекторе проверяли, прежде чем назначить на эту должность?
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02.11.2021 10:27 Відповісти
Украина уже сдала на металлолом сотни предприятий, которые могли производить боеприпасы. В частности в Умани: Рембаза (32 га цехов по ремонту военной техники), Умань-сельмаш, Литейный, Мегометр, Вега, Толевый, Театральный и сейчас дорезают Умань-фермаш (тоже куча гектаров) с подземным заводом на случай войны.
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02.11.2021 10:53 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/news/2021/11/2/7312463/
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02.11.2021 11:04 Відповісти
Мабуть коли кацапські танки будуть під Києвом, вони все одно будуть розказувати про провокацію.
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02.11.2021 11:24 Відповісти
якщо розуміти розміщення військ за 100 метрів від кордону - тоді так. Але коли війська після навчань не повертаються на місця постійної дислокації, а розміщуються за 100 км від кордону, тоді велике питання. Це півтори години ізди на танку. Це далеко від кордону?
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02.11.2021 12:21 Відповісти
Дебіли роблять все щоб зняли санкції, зрадники.
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02.11.2021 12:25 Відповісти
"Все хорошо,прекрасная маркиза..." (с)
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02.11.2021 16:25 Відповісти
 
 