"Дані про стягування російських військ до кордону – інформаційні провокації", – заступник міністра оборони Маляр. ВIДЕО

Головне управління розвідки Міноборони станом на 1 листопада не фіксує переміщення військ РФ, наближення або нетипове їх збільшення на кордоні України.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телеканалу ICTV, інформує Цензор.НЕТ.

Чиновниця спростувала інформацію іноземних ЗМІ щодо концентрації збройних сил РФ біля кордону з Україною.

"Військова розвідка постійно веде спостереження за діями військ держави-агресора, за кількісною зміною, за переміщенням цих військ, за наближенням до державного кордону", – наголосила Маляр.

Як стверджує заступник міністра оборони, перш ніж інформація з'явиться у пресі чи соціальних медіа, спочатку вона з'являється у військової розвідки та військово-політичного керівництва України, яке може вчасно ухвалити рішення.

Читайте також: США провели міжнародні консультації через повідомлення про накопичення сил РФ біля кордону України, - Білий дім

"Те, що зараз відбувається, трактується як планові заходи у рамках переміщення військ після завершення навчання", – пояснила Маляр. За її словами, випадки інформаційної провокації не поодинокі і їх постійно фіксують напередодні політичних зустрічей чи певних подій.