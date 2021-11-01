"Дані про стягування російських військ до кордону – інформаційні провокації", – заступник міністра оборони Маляр. ВIДЕО
Головне управління розвідки Міноборони станом на 1 листопада не фіксує переміщення військ РФ, наближення або нетипове їх збільшення на кордоні України.
Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телеканалу ICTV, інформує Цензор.НЕТ.
Чиновниця спростувала інформацію іноземних ЗМІ щодо концентрації збройних сил РФ біля кордону з Україною.
"Військова розвідка постійно веде спостереження за діями військ держави-агресора, за кількісною зміною, за переміщенням цих військ, за наближенням до державного кордону", – наголосила Маляр.
Як стверджує заступник міністра оборони, перш ніж інформація з'явиться у пресі чи соціальних медіа, спочатку вона з'являється у військової розвідки та військово-політичного керівництва України, яке може вчасно ухвалити рішення.
"Те, що зараз відбувається, трактується як планові заходи у рамках переміщення військ після завершення навчання", – пояснила Маляр. За її словами, випадки інформаційної провокації не поодинокі і їх постійно фіксують напередодні політичних зустрічей чи певних подій.
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Аналитики расследовательского сообщества Conflict Intelligence Team зафиксировали передвижение российских войск и техники в регионы на границе с Украиной.
Об этом сообщил эксперт Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов, передает со ссылкой на https://www.currenttime.tv/a/deystvitelno-li-rossiya-vnov/31539503.html Настоящее время
А чому треба вірити замісниці заплямованого й на виліті Тарана , котра пішла служити чи Україні чи Єрмаку ще не відомо аде під Тарана й зовсім недавно...
Не лише ним...
РФ осуществляет перегруппировку войск, и разведки развитых стран это видят. Подготовка к войне - это не недели, и не месяцы - это годы. Даже развёртывание логистических баз, уже повод бить тревогу. МО имени Гундосика заметит вражеские войска только тогда, когда они выстроятся вдоль границы?
Эта дура замминистра обороны рабсеи?
Лбядь, за два года, зеленой власти, я ни одного внятного предложения не услышал...
довожу до вашего сведения, что США обсуждали с союзниками концентрацию русских войск у границ Украины
з цими грьобаними ЗЕ-страусами із головами в піску пропадемо
По моему, мы находимся на пороге грандиозного ШУХЕРА:
Зе-кодла решила нас слить Рашке?!!!!!!!
"22 июня, ровно в 4 часа, Киев бомбили, нам объявили, что нчалася война..."
Медведчуки и Бойки.. это уже протухший материал и они уже выше не прыгнут, РФ нужна новая кровь, такой себе среднинький материал не так явно проросиийкий.
СН и ЗЕ - это не источники информации, а генераторы белого шума.
https://twitter.com/newkc14/status/1455287446367883264 11:35 PM · 1 ****. 2021 г. ·https://help.twitter.com/using-twitter/how-to-tweet#source-labels Twitter Web App
Вони будуть гнути те, що наказують сутенери.