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Президент США Джо Байден задрімав під час засідання на кліматичній конференції у шотландському Глазго. ВIДЕО

Президент США Джо Байден сидів із заплющеними очима під час кліматичної конференції у шотландському Глазго, яку проводила ООН.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому Байден задрімав, опублікували журналісти BBC.

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Автор: 

Байден Джо (2893) Шотландія (52)


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Топ коментарі
+18
И снился ему горящий кремль)
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02.11.2021 10:48 Відповісти
+17
в роду у Байдена были дельфины.. одна часть мозга спит, другая бодрствует))..
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02.11.2021 10:44 Відповісти
+17
Нормально, если несколько часов слушать монотонное бормотание о климате то тут и молодой уснет.))
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02.11.2021 10:50 Відповісти
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03.11.2021 09:47 Відповісти
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03.11.2021 10:41 Відповісти
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