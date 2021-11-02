Президент США Джо Байден задрімав під час засідання на кліматичній конференції у шотландському Глазго. ВIДЕО
Президент США Джо Байден сидів із заплющеними очима під час кліматичної конференції у шотландському Глазго, яку проводила ООН.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому Байден задрімав, опублікували журналісти BBC.
Топ коментарі
+18 Garry Grant
показати весь коментар02.11.2021 10:48 Відповісти Посилання
+17 Шрек Баблокат
показати весь коментар02.11.2021 10:44 Відповісти Посилання
+17 Сергей Ворлог
показати весь коментар02.11.2021 10:50 Відповісти Посилання
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
1 2
Фрол Медвепут #386217
показати весь коментар03.11.2021 09:47 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
irenka ko
показати весь коментар03.11.2021 10:41 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Сторінка 2 з 2
1 2
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль