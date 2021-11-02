"Слуга народу" Верещук про плани на посаді міністерки реінтеграції: Якщо потрібно буде радикалізуватися, ми це робитимемо. ВIДЕО

Народна депутатка "Слуги народу" Ірина Верещук на посаді міністерки з питань реінтеграції планує брати участь у роботі Тристоронньої контактної групи (ТКГ).

Про це вона заявила в інтерв'ю журналістам у кулуарах Верховної Ради.

"Звичайно, я буду бути присутня на засіданнях ТКГ і братиму в них участь. Сподіваюся, моя роль буде ефективною", - наголосила нардепка.

Говорячи про те, чи порушуватиме вона питання про проведення зустрічі в Нормандському форматі, Верещук пояснила, що це "питання вищої ланки – лідерів країн-учасниць", дипломатів і президента Володимира Зеленського.

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Відповідаючи на запитання журналістів, чи планує вона кардинально змінювати роботу міністерства, чи продовжить лінію свого попередника Олексія Резнікова, політикиня заявила: "Я не знаю, яка лінія у Резнікова. Я знаю, що є лінія українська, державницька та президента Зеленського. Я продовжуватиму те, що хочуть президент і прем'єр від міністра, а також суспільство, адже головне це люди, які сьогодні страждають. Ось такою буде моя лінія. Якщо тут потрібно буде радикалізуватися, ми це робитимемо, але загалом мій порядок денний буде більш спрямований на гуманітарний аспект".