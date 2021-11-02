Проєкт "Без цензури": Харківський облом Зеленського. Усі подробиці й підсумки виборів мера у Харкові. ВIДЕО

Що там у Харкові? До чого тут Аваков? Та чому "обламався" Зеленський? Всі подробиці та висновки із дійства під назвою "Вибори мера Харкова 2021" – у свіжому "Без цензури" із Мариною Данилюк-Ярмолаєвою.

Ігор Терехов, за даними міської виборчої комісії, переміг на виборах вже у першому турі з результатом 50,66% і стане мером Харкова.

Головним конкурентом Терехова був одіозний Михайло Добкін. Вони обоє змагалися, по суті, за електорат померлого Геннадія Кернеса. І "права рука" покійного мера таки перемогла.

Ігор Терехов вперто називає себе людиною Кернеса і наголошує, що саме його нині покійний мер бачив своїм наступником.

Проте лунають припущення, що Терехов – не "людина Кернеса", а "людина Арсена Авакова", колишнього впливового міністра внутрішніх справ. А також про те, що його кандидатуру підтримували в Офісі президента України.

Тож хто такий Ігор Терехов і кому насправді тепер належатиме Харків?

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