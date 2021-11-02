Проєкт "Без цензури": Харківський облом Зеленського. Усі подробиці й підсумки виборів мера у Харкові. ВIДЕО
Що там у Харкові? До чого тут Аваков? Та чому "обламався" Зеленський? Всі подробиці та висновки із дійства під назвою "Вибори мера Харкова 2021" – у свіжому "Без цензури" із Мариною Данилюк-Ярмолаєвою.
Ігор Терехов, за даними міської виборчої комісії, переміг на виборах вже у першому турі з результатом 50,66% і стане мером Харкова.
Головним конкурентом Терехова був одіозний Михайло Добкін. Вони обоє змагалися, по суті, за електорат померлого Геннадія Кернеса. І "права рука" покійного мера таки перемогла.
Ігор Терехов вперто називає себе людиною Кернеса і наголошує, що саме його нині покійний мер бачив своїм наступником.
Проте лунають припущення, що Терехов – не "людина Кернеса", а "людина Арсена Авакова", колишнього впливового міністра внутрішніх справ. А також про те, що його кандидатуру підтримували в Офісі президента України.
Тож хто такий Ігор Терехов і кому насправді тепер належатиме Харків?
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все нормально, я тоже всех ненавижу, но блин, сделайте для двоефамильной женщины какую-то хотя бы звуковую понижалку шоле? сорри, но .... знаете, понимаете, просто это нестерпно.
С таким успехом можно сказать-прийди кацапский люд, главное из дерьма голову не вьісовьівать...
Но ,он таки вражина. Ребята рассказывали как приезжали в Приднестровья автобусы с пьяной молдаваньей, захватывать городскую администрацию, это падло не объявлялось до тех пор ,пока сами проукраинские активисты не вызвонили друг друга + таксисты, даже жены с ними повыходили и закрыли собой здание горисполкома. Вооружились тогда кто чем мог и погнали цыганву.И вот только тогда этот мер ,поняв что номер не пройдет ,явился с отрядом полиции.Его два года не могли заставить желтоголубую ленточку одеть, но теперь везде флаги Украины. Поняла крыса ,что просто так сдать не получиться,а война ему не нужна , не людей жалко, а свое имущество.
На Донбассе таких мэров было полно.
А поцчему таки ван не нравится человек из-за того что он *врей?
Ну вот - просто гонение устроили, как бы было если бы он был афроукраинцем