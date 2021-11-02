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Проєкт "Без цензури": Харківський облом Зеленського. Усі подробиці й підсумки виборів мера у Харкові. ВIДЕО

Що там у Харкові? До чого тут Аваков? Та чому "обламався" Зеленський? Всі подробиці та висновки із дійства під назвою "Вибори мера Харкова 2021" – у свіжому "Без цензури" із Мариною Данилюк-Ярмолаєвою.

Ігор Терехов, за даними міської виборчої комісії, переміг на виборах вже у першому турі з результатом 50,66% і стане мером Харкова.

Головним конкурентом Терехова був одіозний Михайло Добкін. Вони обоє змагалися, по суті, за електорат померлого Геннадія Кернеса. І "права рука" покійного мера таки перемогла.

Ігор Терехов вперто називає себе людиною Кернеса і наголошує, що саме його нині покійний мер бачив своїм наступником.

Проте лунають припущення, що Терехов – не "людина Кернеса", а "людина Арсена Авакова", колишнього впливового міністра внутрішніх справ. А також про те, що його кандидатуру підтримували в Офісі президента України.

Тож хто такий Ігор Терехов і кому насправді тепер належатиме Харків?

Дивіться: Проєкт "Без цензури": Як росіяни впали в істерику через нові "Джавеліни" для України. ВIДЕО

Автор: 

вибори (6724) Харків (5742) Терехов Ігор (314) Данилюк-Ярмолаєва (362)


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Топ коментарі
+6
Ну що ж, висновок один - Харків буде належати кому завгодно, але точно не харків'янам. З чим їх і вітаю.
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02.11.2021 16:35 Відповісти
+5
Ну вот когда этот "хороший хозяйственник" поменяет партию на "Единая Рассия" - вот тогда горожанам их политическое безразличие и "ауктется" по полной!
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02.11.2021 16:51 Відповісти
+5
Вряд ли, и не потому что патриот, я знаю его лично,это хитрозадый ,жадный еврей ,но он настолько уже обжился домами и котеджами, что война в регионе ему не выгодна.
Но ,он таки вражина. Ребята рассказывали как приезжали в Приднестровья автобусы с пьяной молдаваньей, захватывать городскую администрацию, это падло не объявлялось до тех пор ,пока сами проукраинские активисты не вызвонили друг друга + таксисты, даже жены с ними повыходили и закрыли собой здание горисполкома. Вооружились тогда кто чем мог и погнали цыганву.И вот только тогда этот мер ,поняв что номер не пройдет ,явился с отрядом полиции.Его два года не могли заставить желтоголубую ленточку одеть, но теперь везде флаги Украины. Поняла крыса ,что просто так сдать не получиться,а война ему не нужна , не людей жалко, а свое имущество.
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02.11.2021 17:05 Відповісти
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опять визгливый голос? звук просто уже впадлу скручивать то((((
все нормально, я тоже всех ненавижу, но блин, сделайте для двоефамильной женщины какую-то хотя бы звуковую понижалку шоле? сорри, но .... знаете, понимаете, просто это нестерпно.
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02.11.2021 16:34 Відповісти
Ну що ж, висновок один - Харків буде належати кому завгодно, але точно не харків'янам. З чим їх і вітаю.
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02.11.2021 16:35 Відповісти
Не згоден. Харків'яни варті своїх очільників.
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02.11.2021 16:50 Відповісти
Потрібно вводити Воєнний стан і створювати військово-цивільну адміністрацію в Харкові та інших містах України.
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02.11.2021 16:37 Відповісти
Харківська, Одеська обл, як мінімум.
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02.11.2021 16:49 Відповісти
тебя не исправить Игорёша - только не поломай этот\свой...\ военный стан при вводе...
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02.11.2021 19:01 Відповісти
Розкажу пример Измаила,одесской обл, мер там меняет партии соответственно тому ,кто у власти,при Янукодле был в ПР, при Порошенко в БПП, при Зеленском пошел в служки,как сказать чей он человек? Но горожане за него голосуют потому что он неплохой хозяйственник и в городе порядок,тут уж и партия не имеет значения.
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02.11.2021 16:43 Відповісти
Глистам все равно в чьей куче дерьма жить...

С таким успехом можно сказать-прийди кацапский люд, главное из дерьма голову не вьісовьівать...
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02.11.2021 16:50 Відповісти
Ну вот когда этот "хороший хозяйственник" поменяет партию на "Единая Рассия" - вот тогда горожанам их политическое безразличие и "ауктется" по полной!
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02.11.2021 16:51 Відповісти
Вряд ли, и не потому что патриот, я знаю его лично,это хитрозадый ,жадный еврей ,но он настолько уже обжился домами и котеджами, что война в регионе ему не выгодна.
Но ,он таки вражина. Ребята рассказывали как приезжали в Приднестровья автобусы с пьяной молдаваньей, захватывать городскую администрацию, это падло не объявлялось до тех пор ,пока сами проукраинские активисты не вызвонили друг друга + таксисты, даже жены с ними повыходили и закрыли собой здание горисполкома. Вооружились тогда кто чем мог и погнали цыганву.И вот только тогда этот мер ,поняв что номер не пройдет ,явился с отрядом полиции.Его два года не могли заставить желтоголубую ленточку одеть, но теперь везде флаги Украины. Поняла крыса ,что просто так сдать не получиться,а война ему не нужна , не людей жалко, а свое имущество.
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02.11.2021 17:05 Відповісти
Не "вряд ли", так точно!
На Донбассе таких мэров было полно.
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02.11.2021 18:18 Відповісти
Фошизъмъ!!!1 Муссолинизм!!!111
А поцчему таки ван не нравится человек из-за того что он *врей?
Ну вот - просто гонение устроили, как бы было если бы он был афроукраинцем
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03.11.2021 10:05 Відповісти
чоловіче кидай пити.
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03.11.2021 10:11 Відповісти
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03.11.2021 10:18 Відповісти
Верю Шевченку и Достоевскому и в то что космополитам насрать на Украину ради наживы и грабежа. А когда жареным запахнет они сразу вспомнят про землю обетованную со своими наворованными миллионами, а пока самая благодатная и обитованная почва для воровста тут в Украине.
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08.12.2021 12:00 Відповісти
Чомусь про жабу та гадюку згадалось...
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02.11.2021 16:50 Відповісти
Якщо "облом Зеленського", тоді - "перемога Порошенка"?! (За логікою Цнзора - все саме так і відбувається).
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02.11.2021 16:51 Відповісти
Если уголовник Аваков мог быть министром МВД, почему бы ему не владеть городом.
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02.11.2021 17:21 Відповісти
В 1982г.я жил и работал в Харькове на заводе Электроаппаратуры.У этого завода было 2 девятиэтажных общежития.Так вот больше половины жильцов были с кацапии.А заводов было много.Понятно за кого они голосуют.
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02.11.2021 17:53 Відповісти
голодоморы и ассимиляция сделали свое гнилое дело - в Харькове "ваты", к сожалению много, но не смотря на это немало и патриотичных граждан, благодаря которым называть Харьков ватным будет неправильно, это показали и события 2014 г. Что касается мера, то вороватый "хозяйственник" Терехов, никогда не лезший в политику, намного лучше купленного москалями с потрохами Миши Добкина. Выбор, к сожалению, не велик, но из двух зол Терехов - меньшее.
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03.11.2021 12:09 Відповісти
 
 