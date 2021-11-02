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На Закарпатті виявили поліомієліт у 12-річної школярки: у дівчинки паралізувало ногу. ВIДЕО

У 12-річної школярки із Закарпаття діагностували поліомієліт. Поки дівчинка перебуває в лікарні, у дитини паралізувало ногу. За даними медиків, дівчинка була невакцинована. Цей випадок не пов'язаний з недавнім епідрозслідуванням щодо виявлення поліовірусу в Закарпатті.

Про підтверджений випадок поліомієліту в коментарі "21 каналу" повідомила Віра Соловйова, завідуюча інфекційного відділення Закарпатської обласної дитячої лікарні, передає Цензор.НЕТ.

Вона уточнила, що мова про 12-річну дівчинку, у якої розвинувся параліч. У дитини підтверджений поліомієліт, зараз вона в неврологічному відділенні Обласної дитячої лікарні. Крім 12-річної школярки, в сім'ї є ще двоє дітей, всі -невакциновані.

"Почалося все із кишкових розладів, при чому кишкові розлади були у всіх дітей у сім’ї. Пізніше у дитини розвинулися паралічі, загальна слабкість, діагностовано гострий в’ялий параліч. Було взято проби, через три тижні ми отримали позитивний результат на поліовірус у двох пробах. Попередньо маємо результат, що це поліовірус із вакцинних штамів", – зазначила Віра Соловйова.

Головна епідеміологиня Закарпаття Вікторія Тимчик підтвердила ZAXID.NET інформацію про випадок поліомієліту і зазначила, що захворювання 12-річної дівчинки не пов'язане із нещодавнім виявленням чотирьох випадків поліовірусу під час епідрозслідування на Закарпатті. Офіційні дані щодо розслідування, за словами Вікторії Тимчик, наразі готуються до оприлюднення. Медики не розголошують район, де проводилися дослідження, а також дані про сім'ї з метою забезпечення безпеки.

У пресслужбі Закарпатської ОДА уточнили, що в даний час в Закарпатті від поліомієліту щеплені тільки 49,7% дітей. Це один з найгірших показників імунізації від поліомієліту серед усіх регіонів України.

Також читайте: Спалах поліомієліту в Україні: Поліовірус підтвердили ще в одній області, - Кузін

Нагадаємо, 29 жовтня головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив про підтвердження випадків інфікування поліовірусом на території Закарпаття. Вірус виявили під час проведення епідеміологічного розслідування через випадок захворювання на поліомієліт у Рівненській області: діти, у яких виявлено вірус, до цього перебували на Закарпатті. Ігор Кузін не уточнив даних про дитину і район, де проходили дослідження.

Пізніше в Закарпатській ОДА підтвердили випадок інфікування поліовірусом, проте ні про район, де був виявлений вірус, ні про кількість інфікованих також не повідомляли.

6 жовтня підтвердили випадок паралічу внаслідок захворювання на поліомієліт у 1,5-річної дитини з Рівненської області. Пізніше стало відомо, що в сім'ї, де поліомієліт паралізував немовля, захворіли ще шестеро дітей.

Поліомієліт — інфекційна хвороба, що вражає нервову систему. Найбільш вразливими є діти до 5 років. Тому перше щеплення діти отримують в перші місяці життя.

Поліовірус поширюється від людини до людини через фекалії і слину, найчастіше через брудні руки, заражену їжу і воду.

Перші симптоми хвороби: лихоманка, втома, головний біль і слабкість в м'язах. За лічені години може з'явитися параліч, найчастіше вражає ноги. Кожен десятий вмирає від задухи.

Захворіти на поліомієліт може кожен невакцинований дитина і дорослий.

Востаннє в Україні фіксували захворювання на поліомієліт у 2015 році.

Автор: 

вакцина (4419) вірус (820) діти (5184) епідемія (218) Закарпатська область (2089)


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Топ коментарі
+27
І навіщо ті щеплення? У інвалідного візка такі красиві блискучі колеса! А мама- вона завжди поруч, і погодує, і дупцю підітре. Тільки б не кололи в рідну дупцю отого тімесаролу рептилоїди з планети Нубіру, бо ще стане кровинонька аутистом і буде перед ноутбуком фапати на аніме.
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02.11.2021 16:52 Відповісти
+22
поздравляю родителей
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02.11.2021 16:51 Відповісти
+16
21 век ...Это прсто .... Я не знаю какой это ****** .
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02.11.2021 17:06 Відповісти
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Я маю на увазі побічні ефекти.
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05.11.2021 14:19 Відповісти
Тобто коли ти протестуєш проти антиковідної вакцини, апелюючи до того що вона не зроблена за класичною технологією і не прийшла всіх випробувань, у тебе один стандарт. А коли щось трапляється з класичною вакциною, яка пройшла всі випробування у тебе зовсім інший стандарт?
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05.11.2021 13:05 Відповісти
Один і той же стандарт.
Просто ти ну ніяк не хочеш визнавати що навіть та вакцина, яка стандарту відповідає - робить дітей інвалідами. дітей, які до того могли ходити і хворими на поліо не були.
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05.11.2021 14:21 Відповісти
Ти неправий. Я визнаю, що навіть та вакцина, яка стандарту відповідає - робить інвалідами дітей, батьки яких забили хрін на правила гігієни, санітарії, та медичні правила, загальноприйняті у нашому суспільстві.
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05.11.2021 14:38 Відповісти
Ти забув додати, що до зустрічі з носієм інфекції, викликаної стандартною вакциною - усі ті обставини що ти написав - ніяк не заважали тій дитині ходити.
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05.11.2021 14:42 Відповісти
Я визнаю, що навіть та вакцина, яка стандарту відповідає - робить інвалідами дітей, батьки яких забили хрін на правила гігієни, санітарії, та медичні правила, загальноприйняті у нашому суспільстві.
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05.11.2021 15:00 Відповісти
)) Я запам'ятав. І коли наступного разу ми будемо говорити про пост-вакцинальні ускладнення... я тобі це нагадаю, тільки в трохи іншій редакції)))
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05.11.2021 15:01 Відповісти
"В результате, пятью детьми было съедено 390 доз вакцины, "
Коли ти пишеш "ОДИН випадок" - це схоже на старий анекдот, коли дружина лише один раз зрадила своєму чоловіку за час його відрядження, але з духовим оркестром.
Маніпуляції Олеже, довбані маніпуляції...
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05.11.2021 10:24 Відповісти
Ти можеш привести ще один такий випадок?))) Два... три...
Розумієш, навіть у маркетингу... 5 - це дуже мала вибірка.
Ну і твій же аргумент щодо того ща мамця могла прибрехати... вони ж брешуть коли про наслідки вакцин розсказують, або не розуміють, бо не є науковцями...

П'ятеро дітей, що мають спільних бітьків, однакові умови життедіяльності, харчування і так далі - мають приблизно рівний рівень (блін, вибач за тавтологію) імунітету. Тобто... як там було у кіно... "Все одно це рахується як один")))

При тому - у викладанні... дві студентки написали статтю зі слів однієї матері... новини ОБС, блін))

І так. Той анекдот, доречі - правильний. Бо зрадила чоловіку вона - дійсно один раз. З тим оркестрантом... хто був першим. Бо усі подальші контакти - були вже чужої людини а не жінки того чоловіка.

Не маніпуляції. Просто ... застосування методів опонента до нього самого))

Слухай... давно хотів спитати... якщо, звісно то не образить тебе... але... чому людині з вочевидь російським ім'ям, що народилась судячи по ніку у 61му, тобто ще у СРСР... зручніше розмовляти українською?
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05.11.2021 11:46 Відповісти
тут 5 випадково взятих дітей, які отримали майже по 80 доз вакцини і випадок описаний білоруськими студентками, які, скоріш за все, щонайменше пов'язане з комерційними інтересами щодо Бігфарми і вакцин.
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05.11.2021 12:44 Відповісти
Вони можливо й ні... але от опосередковано їх науковий керівник...)))
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05.11.2021 14:19 Відповісти
У Уейкфілда було 12 дітей упереджено ним самим відібраних і які одержали по одній дозі вакцини КПК. При цьому він мав комерційний інтерес щодо власної вакцини. Але йому ти віриш, а білоруським студентам ні.
Подвійні стандарти, Олеже, довбані подвійні стандарти...
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05.11.2021 12:48 Відповісти
Ну, Уейкфілд, був, принаймні діючим лікарем на час початку своїє антиваксерської кампанії. Тобто - пройшов повний курс навчання (навідміну від студента), ординатуру там...
І досить говорити, мовляв він мав комерційний інтерес до власної вакцини. Бо якщо так - то чому він говорив про односкладові вакцини загалом, а не про власну?)) Ну як про ефективну. Він жеж ваксер, на загал. Але ваксер по-перше поміркований, по-друге... просто зробив "ненавмисне свідоцтво" (раніше пояснював що то таке).
До того ж 12 об'єктивно більше ніж 5)))
В жодному разі. Лише стандартні аргументи проваксерів. Бачиш - ти зробив ще один крок до істини - визнав їх подвійними стандартами)))
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05.11.2021 14:13 Відповісти
Уейкфілд тупо організував чорний піар вакцини конкурента, щоб просунути оцей свій винахід:

https://briandeer.com/mmr/1998-vaccine-patent.pdf https://briandeer.com/mmr/1998-vaccine-patent.pdf

Давай поселення на аналогічний винахід білоруських студенток .
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05.11.2021 14:31 Відповісти
Бачиш, яка розумна, освічена і досвідчена людина... вакцини розробляє... а ти її антиваксом кличеш))
Просто ненароком викрила дуже незручні факти про виробників вакцин під час конкурентної боротьби. Воно так часто трапляється.
Отож-бо й воно. Ти приводиш їх приклад як неабияке наукове дослідження... приклад двох студенток, які просто написали реферат зі слів матері. Яким до Уейкфілда як до Плутона пішки.

Доречі, дякую за посилання. Буду знати. Бо в інтерв'ю він зазвичай говорив про те що мовляв мені пофігу яку однокомпонентну вакцину ви будете використовувати, аби не багатокомпонентну.
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05.11.2021 14:39 Відповісти
Ти знову помиляєшся. антиваксом я його не називав. Це його дослідження використовують антиваксери.
я навів приклад двох студенток, які просто неупереджено записали реальний випадок. І ти що він тобі не подобається, не робить ці дані неправдивими.
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05.11.2021 15:07 Відповісти
Я пам'ятаю, як я тобі наводив також неупереджені приклади а ти вірити не хотів. Мовляв, не наукові, не професори... а ти диви як карма обертається)
Так. Використовують. Бо він проговорився у своїх доследженнях. Вийшов своєріднй анекдот радянських часів
Уейкфілд: - ******* багатокомпонентні вакцини - гівно! (наводить докази, агітує за свою, та однокомпонентні).
******** проваксер: Уейкфілд і його вакцина - гівно! (наводить докази ефективності ******** вакцин)
Антиваксер, просто проходячи мимо: Заспокойтесь хлопці, ви обидва праві.
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05.11.2021 15:19 Відповісти
Давай не ефемерні спогади, а конкретні приклади наводити. Я послався на цей журнал.

«Молодой ученый» размещается на портале elibrary.ru. Журнал входит в международный каталог периодических изданий Ulrich's Periodicals Directory, а все статьи журнала индексируются системой Google Scholar («Академия Google»).

Научный журнал «Молодой ученый» - это рецензируемое издание открытого доступа ( Open Access Journal), а это значит, что статьи журнала больше читают и больше цитируют. Мы напрямую взаимодействуем с поисковыми системами Яндекс и Google, поэтому статьи индексируются очень быстро и становятся доступны читателям уже через несколько часов после публикации.

Наводь своє джерело, на яке ти посилався.
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05.11.2021 23:12 Відповісти
Ти пишеш
"П'ятеро дітей, що мають спільних бітьків, однакові умови життедіяльності, харчування і так далі - мають приблизно рівний рівень (блін, вибач за тавтологію) імунітету. Тобто... як там було у кіно... "Все одно це рахується як один")))"
А що насправді
Трое ее детей, играя с друзьями, залезли в сумку и забрали вакцину, которая выглядела как драже.

"Вона уточнила, що мова про 12-річну дівчинку, у якої розвинувся параліч. У дитини підтверджений поліомієліт, зараз вона в неврологічному відділенні Обласної дитячої лікарні. Крім 12-річної школярки, в сім'ї є ще двоє дітей, всі -невакциновані."
Що ж тут ти не написав
 "дітей, що мають спільних бітьків, однакові умови життедіяльності, харчування і так далі - мають приблизно рівний рівень (блін, вибач за тавтологію) імунітету. "?
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05.11.2021 13:14 Відповісти
Трое ЕЕ детей, играя с друзьями (я виділив важливе слово)

Так, ти правий, двом пощастило.
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05.11.2021 14:23 Відповісти
Ось тут ти писав



То есть я знаю, что такое вакциноассоциированный полиомиелит. А Вам рекомендую воспользоваться гуглом, чтобы узнать что это такое.
После чего, если хватит смелости - извиниться за оскорбление.


А тут ти вже пишеш
А я тобі прямо кажу, що про це писало кілька видань, з відповідними посиланнями.

Якось одне з одним погано узгоджується...
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03.11.2021 16:56 Відповісти
Та ні. Там погано знаюча матчастину особа намагалась мені довести що вакциноасоційований поліо - то тіко якщо невакцинована дитина заразиться.
І при чому про то - звідки джерело зараження взялось - мовчок. От і пояснив їй.
А тобі - ти говорив, що не було доказів що то саме вакциноасоційований (хоча звідки міг в Україні взятись дикий штам - я ... хз...) я тобі їх приводив, мовляв дивись отут, але писало декілька видань
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03.11.2021 17:17 Відповісти
"А тобі - ти говорив, що не було доказів що то саме вакциноасоційований" ´Де я тут таке говорив?
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03.11.2021 20:35 Відповісти
Я натякаю на те, що дехто певною мірою прибрехав, коли писав це:


И опять вакциноассоциированный случай.

Чи я не вірно зрозумів? Я зрозумів, немов би я трохи прибрехав, коли писав про вакциноасоційований випадок.
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04.11.2021 11:21 Відповісти
Прибрехав ти ось тут:
Прям... вот жила себе здоровая девочка пока не встретила недавно вакцинированного проваксера.
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04.11.2021 15:36 Відповісти
В чому? В тому що вона жила? Ну так... на мою думку все ж жила...
Здорова - ну, зрозуміло, відносно. Бо немає здорових людей, є такі, що неналежним чином оглянуті).
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04.11.2021 15:45 Відповісти
Тобі не набридло замовчувати той факт що вакцинноасоційований поліомієліт розвивається у невакцинованих дітей з дуже серйозним імунодефіцитом станом. "здоровая девочка" там і близько не стояла.
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04.11.2021 15:53 Відповісти
Я радий, що ми наближаємось до того, що людині із нормальним імунітетом - не треба вигадувати велосипед, образно кажучи))
Ти, власне, правий. Я перефразую.
І навіть серйозний імунодефіцитний стан ніяк не впливав на здатність дівчини ходити - до того, як одному проваксеру прийшла в голову думка прийняти ОПВ.

Бачиш? Я вмію в маркетинг не гірше за тих, хто продає вакцини. А в ну дууууже страшні заголовки - не гірше ніж куплені ними ЗМІ.

І я, власне, в дечому правий, тому, що до "зустрічі" з вакцинним штамом який без проваксера ну ніяк би не з'явився у них... вона принаймні могла ходити.

Я чесно сподіваюсь, що на цьому прикладі ти хоча б трохи зрозумієш тих, хто від вакцини постраждав... а їм фігу.
Як прям блін у тому кіно про корейську гру. Вийшов герой на волю... до поліції прийшов... правду розповів про катівництво під виглядом гри... а йому ніхто не вірить і за дурня мають.
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04.11.2021 17:02 Відповісти
"Я радий, що ми наближаємось до того, що людині із нормальним імунітетом - не треба вигадувати велосипед, образно кажучи))
Ти, власне, правий. Я перефразую."
Я радий, що ми наближаємось до того, щоб визнати факт того, що ти таки прибрехав, коли писав
"вот жила себе здоровая девочка".
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04.11.2021 17:15 Відповісти
Трохи - так.

Але я перефразував. З такою фразою - погодишся?

І навіть серйозний імунодефіцитний стан ніяк не впливав на здатність дівчини ходити - до того, як одному проваксеру прийшла в голову думка прийняти ОПВ.
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04.11.2021 17:17 Відповісти
І навіть серйозний імунодефіцитний стан ніяк не впливав на здатність дівчини ходити - до того, як більшість інших дітей в школі не почали виконувати обов'язковий план щеплень. Про якій батьки цієї дівчинки знали і ні хріна не зробилии, щоб вберегти свою власну дитину.
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04.11.2021 17:28 Відповісти
"Організована злочинна змова групи осіб"... кримінальне право я теж вивчав.
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04.11.2021 17:37 Відповісти
Але схоже, трохи не довчив...
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04.11.2021 19:59 Відповісти
Ну... вочевидь, краще ніж ті, на кого ти поклав обов'язок стежити за виконанням чинного законодавства.
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05.11.2021 09:50 Відповісти
ВАкциноасоційований означає, що штам знищується вакциною, асоційованою з ним.
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02.11.2021 21:23 Відповісти
Нет, означает совсем другое. Агитировать за прививки (как и за все другое хорошее) нужно на основании реальных фактов, а не своего субъективного представления, основанного на отсутствии необходимых специальных знаний в этой области.
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02.11.2021 22:21 Відповісти
И прожили они хорошо и спокойно 12 лет...
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02.11.2021 17:43 Відповісти
господи, сделали калекой ребенка.....
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02.11.2021 17:46 Відповісти
Игрались тупорылые родители со здоровьем ребёнка и доигрались...
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02.11.2021 17:58 Відповісти
Гралися дурні у боротьбу з вірусом і покалічили дитину.
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04.11.2021 18:19 Відповісти
Цих тепешних інстаграмшиць, які одне одну слухають та не вакцинують дітей, треба позбавляти батьківської опіки. Одну-дві пт покарати, щоб інщі боялись. Це ж треба таке, шоб у третьому тисячолітті дітей так калічили неосвічені та тупоголові батькі.
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02.11.2021 18:06 Відповісти
Ското-антивакцинатори, ваш вихід, давай про Коституцію, 5g та інший бред - з задоволенням вас ублюдків послухаємо.
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02.11.2021 18:10 Відповісти
Самих скоріше за все в дитинстві вакцинували, дебіли зламали власній дитині життя. Проти таких хвороб вакцинація повинна бути обов'язковою, худоба також боїться уколів, але якщо її не вакцинувати то видохне.
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02.11.2021 18:37 Відповісти
"Профилактические прививки в целях предупреждения заболевании туберкулезом, полиомиелитом, дифтерией, коклюшем, столбняком и корью являются в Украине обязательными."(ст. 5, 27 Закона об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения)
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03.11.2021 09:48 Відповісти
У Європі й США регіональні епідемії траплялися кожні 5-6 років. Однією з найбільших епідемій був спалах хвороби в східних штатах США у 1916 році, коли від поліомієліту загинуло 6000 чоловік. У Європі епідемії були зокрема у 1932 році в Німеччині (3700 випадків) та у 1934 році в Данії (4500 випадків). Серед потерпілих від епідемії 1921 року в США був майбутній президент США https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D1%96%D0%BD_%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82 Франклін Делано Рузвельт , який заснував у 1938 році Національну фундацію з боротьби проти поліомієліту.
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02.11.2021 18:45 Відповісти
Родители *уки.
Самих вакцинировали, а они **ари.
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02.11.2021 19:11 Відповісти
В цьому житті не старіють дві речі - чорний гумор та діти тих, хто проти щеплень.
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02.11.2021 20:36 Відповісти
Знову цигани?
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02.11.2021 22:11 Відповісти
Чем больше антиваксеров,тем меньше антиваксеров.
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02.11.2021 23:19 Відповісти
Оце так із здорової дитини зробити інваліда..
Капець..
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03.11.2021 07:39 Відповісти
Про антиваксерів та наслідки їх дій (бездіяльності), у тому числі і для їх дітей, можна було б зняти непогане повчальне художнє кінце та й не одне мабуть.
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03.11.2021 07:45 Відповісти
О, більш цікавий фільм можна зняти про постраждалих від наслідків вакцинації. Бо у їх випадку відразу виявляються купи проблем зі здоровям, яких раніше не діагностували і взагалі випадок з вакцинацією не повязаний, а це просто збіг обставин. А головне, що винними знову будуть батьки, які своєчасно не перевірили здоровя своєї дитини.
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04.11.2021 19:21 Відповісти
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