На Закарпатті виявили поліомієліт у 12-річної школярки: у дівчинки паралізувало ногу. ВIДЕО

У 12-річної школярки із Закарпаття діагностували поліомієліт. Поки дівчинка перебуває в лікарні, у дитини паралізувало ногу. За даними медиків, дівчинка була невакцинована. Цей випадок не пов'язаний з недавнім епідрозслідуванням щодо виявлення поліовірусу в Закарпатті.

Про підтверджений випадок поліомієліту в коментарі "21 каналу" повідомила Віра Соловйова, завідуюча інфекційного відділення Закарпатської обласної дитячої лікарні, передає Цензор.НЕТ.

Вона уточнила, що мова про 12-річну дівчинку, у якої розвинувся параліч. У дитини підтверджений поліомієліт, зараз вона в неврологічному відділенні Обласної дитячої лікарні. Крім 12-річної школярки, в сім'ї є ще двоє дітей, всі -невакциновані.

"Почалося все із кишкових розладів, при чому кишкові розлади були у всіх дітей у сім’ї. Пізніше у дитини розвинулися паралічі, загальна слабкість, діагностовано гострий в’ялий параліч. Було взято проби, через три тижні ми отримали позитивний результат на поліовірус у двох пробах. Попередньо маємо результат, що це поліовірус із вакцинних штамів", – зазначила Віра Соловйова.

Головна епідеміологиня Закарпаття Вікторія Тимчик підтвердила ZAXID.NET інформацію про випадок поліомієліту і зазначила, що захворювання 12-річної дівчинки не пов'язане із нещодавнім виявленням чотирьох випадків поліовірусу під час епідрозслідування на Закарпатті. Офіційні дані щодо розслідування, за словами Вікторії Тимчик, наразі готуються до оприлюднення. Медики не розголошують район, де проводилися дослідження, а також дані про сім'ї з метою забезпечення безпеки.

У пресслужбі Закарпатської ОДА уточнили, що в даний час в Закарпатті від поліомієліту щеплені тільки 49,7% дітей. Це один з найгірших показників імунізації від поліомієліту серед усіх регіонів України.

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Нагадаємо, 29 жовтня головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив про підтвердження випадків інфікування поліовірусом на території Закарпаття. Вірус виявили під час проведення епідеміологічного розслідування через випадок захворювання на поліомієліт у Рівненській області: діти, у яких виявлено вірус, до цього перебували на Закарпатті. Ігор Кузін не уточнив даних про дитину і район, де проходили дослідження.

Пізніше в Закарпатській ОДА підтвердили випадок інфікування поліовірусом, проте ні про район, де був виявлений вірус, ні про кількість інфікованих також не повідомляли.

6 жовтня підтвердили випадок паралічу внаслідок захворювання на поліомієліт у 1,5-річної дитини з Рівненської області. Пізніше стало відомо, що в сім'ї, де поліомієліт паралізував немовля, захворіли ще шестеро дітей.

Поліомієліт — інфекційна хвороба, що вражає нервову систему. Найбільш вразливими є діти до 5 років. Тому перше щеплення діти отримують в перші місяці життя.

Поліовірус поширюється від людини до людини через фекалії і слину, найчастіше через брудні руки, заражену їжу і воду.

Перші симптоми хвороби: лихоманка, втома, головний біль і слабкість в м'язах. За лічені години може з'явитися параліч, найчастіше вражає ноги. Кожен десятий вмирає від задухи.

Захворіти на поліомієліт може кожен невакцинований дитина і дорослий.

Востаннє в Україні фіксували захворювання на поліомієліт у 2015 році.