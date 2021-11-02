На Закарпатті виявили поліомієліт у 12-річної школярки: у дівчинки паралізувало ногу. ВIДЕО
У 12-річної школярки із Закарпаття діагностували поліомієліт. Поки дівчинка перебуває в лікарні, у дитини паралізувало ногу. За даними медиків, дівчинка була невакцинована. Цей випадок не пов'язаний з недавнім епідрозслідуванням щодо виявлення поліовірусу в Закарпатті.
Про підтверджений випадок поліомієліту в коментарі "21 каналу" повідомила Віра Соловйова, завідуюча інфекційного відділення Закарпатської обласної дитячої лікарні, передає Цензор.НЕТ.
Вона уточнила, що мова про 12-річну дівчинку, у якої розвинувся параліч. У дитини підтверджений поліомієліт, зараз вона в неврологічному відділенні Обласної дитячої лікарні. Крім 12-річної школярки, в сім'ї є ще двоє дітей, всі -невакциновані.
"Почалося все із кишкових розладів, при чому кишкові розлади були у всіх дітей у сім’ї. Пізніше у дитини розвинулися паралічі, загальна слабкість, діагностовано гострий в’ялий параліч. Було взято проби, через три тижні ми отримали позитивний результат на поліовірус у двох пробах. Попередньо маємо результат, що це поліовірус із вакцинних штамів", – зазначила Віра Соловйова.
Головна епідеміологиня Закарпаття Вікторія Тимчик підтвердила ZAXID.NET інформацію про випадок поліомієліту і зазначила, що захворювання 12-річної дівчинки не пов'язане із нещодавнім виявленням чотирьох випадків поліовірусу під час епідрозслідування на Закарпатті. Офіційні дані щодо розслідування, за словами Вікторії Тимчик, наразі готуються до оприлюднення. Медики не розголошують район, де проводилися дослідження, а також дані про сім'ї з метою забезпечення безпеки.
У пресслужбі Закарпатської ОДА уточнили, що в даний час в Закарпатті від поліомієліту щеплені тільки 49,7% дітей. Це один з найгірших показників імунізації від поліомієліту серед усіх регіонів України.
Нагадаємо, 29 жовтня головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив про підтвердження випадків інфікування поліовірусом на території Закарпаття. Вірус виявили під час проведення епідеміологічного розслідування через випадок захворювання на поліомієліт у Рівненській області: діти, у яких виявлено вірус, до цього перебували на Закарпатті. Ігор Кузін не уточнив даних про дитину і район, де проходили дослідження.
Пізніше в Закарпатській ОДА підтвердили випадок інфікування поліовірусом, проте ні про район, де був виявлений вірус, ні про кількість інфікованих також не повідомляли.
6 жовтня підтвердили випадок паралічу внаслідок захворювання на поліомієліт у 1,5-річної дитини з Рівненської області. Пізніше стало відомо, що в сім'ї, де поліомієліт паралізував немовля, захворіли ще шестеро дітей.
Поліомієліт — інфекційна хвороба, що вражає нервову систему. Найбільш вразливими є діти до 5 років. Тому перше щеплення діти отримують в перші місяці життя.
Поліовірус поширюється від людини до людини через фекалії і слину, найчастіше через брудні руки, заражену їжу і воду.
Перші симптоми хвороби: лихоманка, втома, головний біль і слабкість в м'язах. За лічені години може з'явитися параліч, найчастіше вражає ноги. Кожен десятий вмирає від задухи.
Захворіти на поліомієліт може кожен невакцинований дитина і дорослий.
Востаннє в Україні фіксували захворювання на поліомієліт у 2015 році.
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Просто ти ну ніяк не хочеш визнавати що навіть та вакцина, яка стандарту відповідає - робить дітей інвалідами. дітей, які до того могли ходити і хворими на поліо не були.
Коли ти пишеш "ОДИН випадок" - це схоже на старий анекдот, коли дружина лише один раз зрадила своєму чоловіку за час його відрядження, але з духовим оркестром.
Маніпуляції Олеже, довбані маніпуляції...
Розумієш, навіть у маркетингу... 5 - це дуже мала вибірка.
Ну і твій же аргумент щодо того ща мамця могла прибрехати... вони ж брешуть коли про наслідки вакцин розсказують, або не розуміють, бо не є науковцями...
П'ятеро дітей, що мають спільних бітьків, однакові умови життедіяльності, харчування і так далі - мають приблизно рівний рівень (блін, вибач за тавтологію) імунітету. Тобто... як там було у кіно... "Все одно це рахується як один")))
При тому - у викладанні... дві студентки написали статтю зі слів однієї матері... новини ОБС, блін))
І так. Той анекдот, доречі - правильний. Бо зрадила чоловіку вона - дійсно один раз. З тим оркестрантом... хто був першим. Бо усі подальші контакти - були вже чужої людини а не жінки того чоловіка.
Не маніпуляції. Просто ... застосування методів опонента до нього самого))
Слухай... давно хотів спитати... якщо, звісно то не образить тебе... але... чому людині з вочевидь російським ім'ям, що народилась судячи по ніку у 61му, тобто ще у СРСР... зручніше розмовляти українською?
Подвійні стандарти, Олеже, довбані подвійні стандарти...
І досить говорити, мовляв він мав комерційний інтерес до власної вакцини. Бо якщо так - то чому він говорив про односкладові вакцини загалом, а не про власну?)) Ну як про ефективну. Він жеж ваксер, на загал. Але ваксер по-перше поміркований, по-друге... просто зробив "ненавмисне свідоцтво" (раніше пояснював що то таке).
До того ж 12 об'єктивно більше ніж 5)))
В жодному разі. Лише стандартні аргументи проваксерів. Бачиш - ти зробив ще один крок до істини - визнав їх подвійними стандартами)))
https://briandeer.com/mmr/1998-vaccine-patent.pdf https://briandeer.com/mmr/1998-vaccine-patent.pdf
Давай поселення на аналогічний винахід білоруських студенток .
Просто ненароком викрила дуже незручні факти про виробників вакцин під час конкурентної боротьби. Воно так часто трапляється.
Отож-бо й воно. Ти приводиш їх приклад як неабияке наукове дослідження... приклад двох студенток, які просто написали реферат зі слів матері. Яким до Уейкфілда як до Плутона пішки.
Доречі, дякую за посилання. Буду знати. Бо в інтерв'ю він зазвичай говорив про те що мовляв мені пофігу яку однокомпонентну вакцину ви будете використовувати, аби не багатокомпонентну.
я навів приклад двох студенток, які просто неупереджено записали реальний випадок. І ти що він тобі не подобається, не робить ці дані неправдивими.
Так. Використовують. Бо він проговорився у своїх доследженнях. Вийшов своєріднй анекдот радянських часів
Уейкфілд: - ******* багатокомпонентні вакцини - гівно! (наводить докази, агітує за свою, та однокомпонентні).
******** проваксер: Уейкфілд і його вакцина - гівно! (наводить докази ефективності ******** вакцин)
Антиваксер, просто проходячи мимо: Заспокойтесь хлопці, ви обидва праві.
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Наводь своє джерело, на яке ти посилався.
"П'ятеро дітей, що мають спільних бітьків, однакові умови життедіяльності, харчування і так далі - мають приблизно рівний рівень (блін, вибач за тавтологію) імунітету. Тобто... як там було у кіно... "Все одно це рахується як один")))"
А що насправді
Трое ее детей, играя с друзьями, залезли в сумку и забрали вакцину, которая выглядела как драже.
"Вона уточнила, що мова про 12-річну дівчинку, у якої розвинувся параліч. У дитини підтверджений поліомієліт, зараз вона в неврологічному відділенні Обласної дитячої лікарні. Крім 12-річної школярки, в сім'ї є ще двоє дітей, всі -невакциновані."
Що ж тут ти не написав
"дітей, що мають спільних бітьків, однакові умови життедіяльності, харчування і так далі - мають приблизно рівний рівень (блін, вибач за тавтологію) імунітету. "?
Так, ти правий, двом пощастило.
То есть я знаю, что такое вакциноассоциированный полиомиелит. А Вам рекомендую воспользоваться гуглом, чтобы узнать что это такое.
После чего, если хватит смелости - извиниться за оскорбление.
А тут ти вже пишеш
А я тобі прямо кажу, що про це писало кілька видань, з відповідними посиланнями.
Якось одне з одним погано узгоджується...
І при чому про то - звідки джерело зараження взялось - мовчок. От і пояснив їй.
А тобі - ти говорив, що не було доказів що то саме вакциноасоційований (хоча звідки міг в Україні взятись дикий штам - я ... хз...) я тобі їх приводив, мовляв дивись отут, але писало декілька видань
И опять вакциноассоциированный случай.
Чи я не вірно зрозумів? Я зрозумів, немов би я трохи прибрехав, коли писав про вакциноасоційований випадок.
Прям... вот жила себе здоровая девочка пока не встретила недавно вакцинированного проваксера.
Здорова - ну, зрозуміло, відносно. Бо немає здорових людей, є такі, що неналежним чином оглянуті).
Ти, власне, правий. Я перефразую.
І навіть серйозний імунодефіцитний стан ніяк не впливав на здатність дівчини ходити - до того, як одному проваксеру прийшла в голову думка прийняти ОПВ.
Бачиш? Я вмію в маркетинг не гірше за тих, хто продає вакцини. А в ну дууууже страшні заголовки - не гірше ніж куплені ними ЗМІ.
І я, власне, в дечому правий, тому, що до "зустрічі" з вакцинним штамом який без проваксера ну ніяк би не з'явився у них... вона принаймні могла ходити.
Я чесно сподіваюсь, що на цьому прикладі ти хоча б трохи зрозумієш тих, хто від вакцини постраждав... а їм фігу.
Як прям блін у тому кіно про корейську гру. Вийшов герой на волю... до поліції прийшов... правду розповів про катівництво під виглядом гри... а йому ніхто не вірить і за дурня мають.
Ти, власне, правий. Я перефразую."
Я радий, що ми наближаємось до того, щоб визнати факт того, що ти таки прибрехав, коли писав
"вот жила себе здоровая девочка".
Але я перефразував. З такою фразою - погодишся?
І навіть серйозний імунодефіцитний стан ніяк не впливав на здатність дівчини ходити - до того, як одному проваксеру прийшла в голову думка прийняти ОПВ.
Самих вакцинировали, а они **ари.
Капець..